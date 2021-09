Dr. Peter McCullough: Studie zeigt, dass 40-45 % der Covid-Krankenhausaufenthalte in Wirklichkeit auf andere Ursachen zurückzuführen sind

Big Pharma und die Mainstream-Medien haben den Anschein erweckt, als sei die Impfung der Schlüssel zur Beendigung der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19). Jetzt schreiben die Behörden die Impfung auch Menschen vor, die sich nicht impfen lassen wollen, und zwingen einige von ihnen dazu, entweder ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder sich gegen ihren Willen impfen zu lassen.

Eine Studie zeigt jedoch, dass die erfassten Raten von Coronavirus-Krankenhausaufenthalten übertrieben sind – zweifellos, um eine bereits in Panik geratene und falsch informierte Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen.

Die schockierende Studie mit dem Titel „The COVID-19 Hospitalization Metric in the Pre- and Post-vaccination Eras as a Measure of Pandemic Severity: A Retrospective, Nationwide Cohort Study“ (Eine retrospektive, landesweite Kohortenstudie) hat die Aufnahmedaten von Patienten im Gesundheitssystem des Department of Veterans Affairs (VA) vom 1. März bis 30. Juni untersucht.

Die Studie ist zwar nur als Vorabdruck verfügbar, was bedeutet, dass sie noch nicht von Fachleuten geprüft wurde, aber sie zeigt deutlich, dass es Leute gibt, die versuchen, Daten über Krankenhausaufenthaltsraten in ganz Amerika zu manipulieren.

Den Ergebnissen zufolge wurde bei nur 52 Prozent der Personen, die während des Untersuchungszeitraums mit dem Coronavirus in VA-Krankenhäusern aufgenommen wurden, eine mittelschwere bis schwere Erkrankung diagnostiziert. Andererseits hatten nur 48 Prozent eine leichte oder asymptomatische Erkrankung.

Coronavirus-Krankenhausaufenthalte sind auf Zufallsbefunde zurückzuführen

Die Forscher stufen die Erkrankung als mittelschwer bis schwer ein, wenn „bei Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, die Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff oder ein dokumentierter Sauerstoffgehalt im Blut von weniger als <94 Prozent erforderlich ist.“

Vor der breiten Verfügbarkeit von COVID-19-Impfstoffen wurden fast 40 Prozent aller Coronavirus-Krankenhausaufenthalte als leicht oder asymptomatisch eingestuft.

Den Forschern zufolge ist der Schweregrad der Erkrankung derzeit sowohl bei ungeimpften als auch bei geimpften Patienten geringer als vor der Einführung des Impfstoffs.

Das bedeutet, dass fast 50 Prozent aller Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit einem positiven Coronavirus auf einen Zufallsbefund zurückzuführen sind. Dr. Shira Doron, Mitautorin der Studie und Epidemiologin für Infektionskrankheiten, sagt, dass Patienten, die mit – und nicht wegen – des Coronavirus eingeliefert werden, nicht als COVID-19-Krankenhausaufenthalte gezählt werden sollten.

Bis Ende August wurden nach Angaben des Instituts mehr als 100.000 Menschen mit dem Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert. Doch hier ist der Haken: Die hospitalisierten Patienten haben die Krankheit gehabt, aber es ist nicht zu 100 Prozent bestätigt, ob sie der Grund für die Hospitalisierung ist.

Krankenhauspersonal wird entlassen, weil es sich nicht impfen lassen will

Schon vor der Coronavirus-Pandemie kämpften Krankenhäuser in ganz Amerika mit kritischen Personalengpässen. Aber die zusätzliche Belastung durch die Pandemie hat ein anhaltendes Problem in vielen medizinischen Einrichtungen des Landes hervorgehoben.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2021, die in der Fachzeitschrift Occupational & Environmental Medicine veröffentlicht wurde, gilt das Gesundheitspersonal als besonders gefährdet für Coronaviren. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ernsthaft erkranken, höher als in anderen Berufen.

Bei den meisten dieser Daten handelt es sich jedoch um Beobachtungsdaten, und es kann kein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung hergestellt werden. Außerdem ist die absolute Wahrscheinlichkeit, dass gesunde Menschen schwer erkranken, eher gering.

Anstatt den Beschäftigten des Gesundheitswesens ihr Recht auf freie Wahl zu verweigern, wäre es nicht besser, mögliche Behandlungen weiter zu untersuchen, die von Big Pharma als unwirksam oder unsicher bezeichnet werden, wie z. B. Hydroxychloroquin, ein Malariamittel?

In einer von medRxiv veröffentlichten Beobachtungsstudie berichteten Wissenschaftler, dass Hydroxychloroquin und Zink die Überlebensrate des Coronavirus um mindestens 200 Prozent erhöhen könnten, wenn sie in höheren Dosen an beatmete Patienten mit einem schweren Fall der Infektionskrankheit verabreicht würden.

In der Schlussfolgerung der Studie heißt es: „Wenn die kumulativen Dosen der beiden Medikamente HCQ und AZM über einem bestimmten Niveau lagen, hatten die Patienten eine 2,9-mal höhere Überlebensrate als die anderen Patienten.“

Andere im Jahr 2020 veröffentlichte Studien haben ebenfalls bestätigt, dass Hydroxychloroquin in bestimmten Situationen gegen das Coronavirus wirksam ist. In einer Studie vom Dezember 2020, die im International Journal of Antimicrobial Agents veröffentlicht wurde, wurde festgestellt, dass das Medikament 84 Prozent der Krankenhausaufenthalte verhindern kann.

In einer separaten Studie von Hackensack Meridian Health haben Wissenschaftler bei Patienten mit leichten Coronavirus-Symptomen ermutigende Ergebnisse bei der Behandlung mit Hydroxychloroquin festgestellt.