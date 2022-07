Chinas Armee schreibt: Macht euch bereit für den Krieg! Die PLA hat das Recht, Pelosis Flugzeug abzufangen und startet Feuer-Übungen vor Taiwan mit US-Trägergruppe, die in der Nähe stationiert sind! Video

Das englischsprachige Sprachrohr der chinesischen Regierung, die Global Times, hat besonders laut und kriegerisch auf die mögliche Reise von Nancy Pelosi auf die selbstverwaltete Insel Taiwan reagiert:

Macht euch bereit für den Krieg“, hieß es in einer Nachricht der 80. Gruppe der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) über den US-Besuch in Taiwan, wie am Freitag, 29. Juli, berichtet wurde. Die Kriegsbotschaft der chinesischen Armee über den möglichen US-Besuch in Taiwan hat Berichten zufolge in nur 12 Stunden mehr als 300.000 Daumen nach oben bekommen, was laut Global Times zu einer „hohen Moral unter den chinesischen Soldaten“ führte.

Unten: Berichten zufolge erschien die fragliche Nachricht am Freitag auf einem PLA-Kanal in der beliebten chinesischen Social-Media-App Weibo:

“Preparing for War(备战)!”

The official #Weibo account of the 80th Army Group of the #CCP‚ People’s Liberation Army #PLA posted this two-Chinese-word post 15 hours ago and has gained 650K likes, 32K comments, and 28K shares so far. pic.twitter.com/voEJ3BHFn6 — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) July 29, 2022

GT erinnert sein Publikum außerdem daran, dass das Land möglicherweise zeitgleich mit dem Taiwan-Besuch von Pelosi (sofern sie ihn durchführt) das 95-jährige Bestehen der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) feiern wird…

Die 80. Gruppenarmee veröffentlichte einen Kommentar, in dem es heißt: „Wir müssen uns der grundlegenden Verantwortung der Kriegsvorbereitung bewusst sein und uns auf den Weg einer starken Armee machen.“ Der Kommentar hat 8.000 Daumen nach oben erhalten. …Im Vorfeld des 95. Jahrestages der Gründung der PLA am 1. August betonte Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, die Notwendigkeit, die Strategie zur Stärkung der Streitkräfte durch die Ausbildung kompetenten Personals in der neuen Ära weiter umzusetzen, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag.

Gleichzeitig behauptete der prominente GT-Kenner und frühere Herausgeber der Publikation, Hu Xijin, das chinesische Militär habe „das Recht“, Pelosis Flugzeug und jegliche US-Kampfjet-Eskorte aus dem Luftraum Taiwans (den China als seinen eigenen beansprucht) zu blockieren.

Dies, nachdem er in den vergangenen Tagen berichtet hatte, dass Peking „alle Optionen, einschließlich der militärischen“, in Erwägung ziehe:

Wenn US-Kampfjets Pelosis Flugzeug nach Taiwan eskortieren, handelt es sich um eine Invasion. Die PLA hat das Recht, das Flugzeug von Pelosi und die US-Kampfjets gewaltsam zu vertreiben, einschließlich der Abgabe von Warnschüssen und taktischer Bewegungen zur Behinderung. Wenn das nicht funktioniert, schießen sie sie ab.

Chinas chauvinistische Äußerungen, die von regierungsnahen Medien und Kommentatoren wiedergegeben werden, haben in letzter Zeit die Aufmerksamkeit amerikanischer Beobachter auf sich gezogen, da der Westen darüber spekuliert, welche Art von Reaktion Peking für den Fall vorbereitet, dass Pelosi tatsächlich in Taipeh landet, was nur wenige Tage entfernt sein könnte.

Es herrscht jedoch allgemein der Eindruck, dass Washington im Falle einer aggressiven Reaktion Chinas – die über die üblichen Kriegsübungen hinausgeht (derzeit finden im Südchinesischen Meer Schnappschussübungen statt) – nur wenig dagegen unternehmen kann, da dies angesichts der sich zuspitzenden Lage in der Ukraine eine gleichzeitige „Konfrontation“ der Supermächte an zwei wichtigen Fronten bedeuten würde. Mehr Details siehe Quelle.

China startet Feuer-Übungen vor Taiwan mit US-Trägergruppe in der Nähe, während Pelosis Flugzeug auf dem Weg nach Asien ist

Nach früheren Äußerungen von Präsident Biden will das Pentagon, dass die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ihren Taiwan-Besuch absagt. In Erwartung ihrer möglichen Ankunft in Taipeh hat das US-Militär nun eine Marinestreitkräftegruppe unter Führung des Flugzeugträgers USS Ronald Reagan in das Südchinesische Meer verlegt.

Die USS Reagan hat einen Hafen in Singapur angelaufen und patrouilliert nun in den Gewässern vor China, während Peking seine eigenen militärischen Muskeln spielen lässt, indem es neue Marineübungen in der Nähe der selbstverwalteten Insel startet. Das türkische EHA-Medienhaus hat am Samstag ein (nicht verifiziertes) Video in Umlauf gebracht, das angeblich große US-Kampfflugzeuge zeigt, die das Südchinesische Meer überfliegen, mit Zerstörern darunter…

📹| Warplanes of the US Navy are flying near Taiwan.

▪️Very harsh statements from China continue to come before US House of Representatives Speaker Pelosi's visit to Taiwan

▪️Tension in the region has risen to its highest level. pic.twitter.com/9AzZGQ3QPy — EHA News (@eha_news) July 30, 2022

Pelosi ist derzeit auf dem Weg über den Pazifik zu einer geplanten Asienreise – mit Zwischenstopps in Japan, Südkorea, Malaysia und Singapur – und Josh Rogin von der Washington Post berichtete am Freitag, dass ein Zwischenstopp in Taiwan „voraussichtlich“ im „frühen Teil“ der Reise stattfinden wird, basierend auf diplomatischen Quellen.

Alle Augen sind auf Pelosis Flugroute gerichtet, nachdem vor einigen Tagen bekannt wurde, dass Taiwan als Teil ihrer Reiseroute „vorläufig“ aufgeführt wurde…

Pelosi is on the way to Asia pic.twitter.com/af1mf7HYsc — 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 30, 2022

Es wird erwartet, dass Pelosi im Falle ihres Taiwan-Besuchs irgendwann in Asien an Bord eines militärischen Transportflugzeugs gehen wird – wahrscheinlich mit US-Kampfjet-Begleitung. Diese Möglichkeit hat Peking verärgert.

Die chinesischen Staatsmedien haben beispielsweise lautstark gewarnt, dass das PLA-Militär das „Recht“ habe, jede bewaffnete Jet-Eskorte abzufangen und abzuschrecken, was einer „Invasion“ und einer Verletzung der chinesischen Souveränität gleichkäme. Mehr Details siehe hier.