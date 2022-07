Daten aus Europa zeigen, dass COVID-Booster jetzt Menschen umbringen

Seit dem 1. Juni 2022, als die Ba.5-Variante ganz Europa eroberte, fördern Auffrischungsimpfungen den Tod durch COVID. Im Gegensatz zu früher verhindern die Auffrischungsimpfungen keine „schweren Folgen“. Vielmehr machen die Auffrischungsimpfungen ab diesem Sommer schwere Krankheitsverläufe wahrscheinlicher.

Die betroffenen Länder sind: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich.

Wie ist das Verhältnis zwischen den Auffrischungsraten pro 100 Personen zu Beginn des Zeitraums und den COVID-Todesfällen pro Million während des Zeitraums?

Juni-Juli 2022 – Die SCHLECHTEN NACHRICHTEN

Der Zusammenhang zwischen Auffrischungsraten und COVID-Todesfällen ist statistisch hoch signifikant! Beachten Sie den besonders niedrigen P-Wert.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Auffrischungsimpfungen jetzt zu mehr Todesfällen führen. Dies wird sich im Laufe der Zeit sicherlich immer weiter verschlimmern, da die Menschen durch Reinfektionen allmählich geschwächt werden und das Virus die nutzlosen Booster-Antikörper ausnutzt. Die Gesamtsterblichkeit wird wahrscheinlich erheblich ansteigen.

Was ist hier los?

Anstatt das virale Antigen als Zeichen zu sehen, den Kampf gegen das Virus aufzunehmen, sagt das Immunsystem: „Na ja, noch eine Spike-Protein-Injektion“ und ignoriert es. Auf diese Weise kann sich das Virus ungehindert vermehren und immensen Schaden anrichten, indem es verschiedene Zellen abtötet und unser Herz-Kreislauf-System und vieles mehr schädigt. Die infizierte Person verspürt weniger Fieber und weniger Störungen als bei einer starken Immunreaktion, sodass sich die Krankheit „milder“ anfühlt, aber das ist eigentlich eine schlechte Sache, weil sich das Virus ungehindert vermehrt.

Was sich in Europa abspielt, wird auch in den USA geschehen, wenn wahrheitsgemäße Daten jemals ans Licht kommen.