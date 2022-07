Halten Sie den Atem an. Europa steht auf der Kippe, denn der Abgrund ist näher, als wir denken.

Es ist Italien, das den Startschuss für eine Kehrtwende in der EU-Politik gegenüber Russland und dem Ukraine-Krieg geben wird.

Es könnte durchaus sein, dass Italien den Ausgangspunkt für eine Art Untergang der EU markiert, wenn die Koalitionsregierung zusammenbricht. Mario Draghi, der sich an Zinserhöhungen wie die der EZB in dieser Woche erinnern könnte, die es nur gab, als er die Krise der Eurozone überwachte, ist raus.

Mit seinem Rücktritt vom Amt des Premierministers hat er wohl erkannt, dass die Zeichen auf Sturm stehen und wir auf eine weitere Krise in der Eurozone zusteuern.

Im Moment ist der Euro bereits auf die Parität zum Dollar gefallen, und die Inflation in der Eurozone liegt im Durchschnitt bei 8,6 Prozent (obwohl sie in Spanien inzwischen bei 10 Prozent, in Griechenland bei 12 Prozent und in Estland bei stolzen 20 Prozent liegt). Erfreuen Sie sich an Kroatien, das demnächst der Eurozone beitreten will.

Aber es ist Italien, das den Startschuss für eine Kehrtwende in der EU-Politik gegenüber Russland und dem Ukraine-Krieg geben wird. Im September wird es mit ziemlicher Sicherheit zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, bei denen zwei rechtsextreme Gruppierungen an die Macht kommen, deren Führer beide Putin bewundern.

Sobald dies geschieht, werden andere in der EU erkennen, wie lächerlich es ist, die so genannte Bestrafung Putins fortzusetzen, die in Wirklichkeit die Wirtschaft zerstört und Leben in der gesamten EU-27 ruiniert. Andere EU-Länder werden erkennen, dass Italiens verzweifelte Lage mit einer Verschuldung von 150 % des BIP und einer zweistelligen Inflation nur durch einen radikalen politischen Wandel gerettet werden kann. Die Eliten in anderen EU-Ländern werden befürchten, dass populistische Aufstände, die die etablierten Parteien aus dem Amt jagen, auf sie zukommen, sobald sie sehen, dass die italienische Wirtschaft nicht mehr kocht, sondern nur noch brodelt. Und sobald die italienische Koalition steht, wird der Dialog mit Putin beginnen – etwas, das wir von der EU noch nicht erlebt haben.

Putin lacht sich in der Ukraine ins Fäustchen über die gegenwärtige Krise, die Europa selbst verursacht hat. Es besteht auf seiner Seite keine Dringlichkeit, wirklich etwas zu tun. Die EU stürzt sich ganz von selbst in ein Säurebad, und er braucht nur zuzusehen, wie eine Komödie im Fernsehen.

Der politische Wechsel in Italien wird auch für die EU ein schwerer Schlag sein, die wirklich außer Kontrolle geraten ist. Wer hätte gedacht, dass ein politisches Auslaufmodell wie Ursula von der Leyen so nutzlos sein würde, wie sie sich herausgestellt hat. Per definitionem – und aus Tradition – sollten die Präsidenten der Europäischen Kommission ziemlich unfähig und ihren Herren Frankreich und Deutschland gegenüber unterwürfig sein. Aber nur wenige hätten ahnen können, dass Ursula in Sachen Brexit, Covid, Russland und bald auch in der Eurozone selbst so viel Mist bauen würde.

Die EU ist nur so stark wie die drei Giganten Europas – Deutschland, Frankreich und Italien -, die sie eigentlich schützen soll. Doch zum ersten Mal seit 30 Jahren hat Deutschland ein Handelsbilanzdefizit und spricht von Energierationierung, da viele Fabriken im Land bald schließen oder nur noch mit halber Leistung arbeiten sollen.

Der ganze Druck wird auf der EZB lasten, da eine weitere Krise in der Eurozone droht, wenn Italien gezwungen ist, seinen Schuldnern höhere Zinsen zu zahlen, weil die EZB den Druck neuer Währung verlangsamt. Dies ist für Italien extrem gefährlich und könnte zu einem totalen Zusammenbruch seiner Wirtschaft führen, ähnlich wie in Griechenland. Der Unterschied besteht darin, dass Italien ein EU-Gründungsland ist und zu groß ist, um zusammenzubrechen, was bedeutet, dass Frankreich und Deutschland das Land an der Lebenserhaltungsmaschine halten müssen. Es ist schwer vorstellbar, dass dieses Szenario ohne einen Sinneswandel von Macron und Scholz in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und die generelle Haltung der EU gegenüber Putin eintreten wird. Deutschland hat erst kürzlich Anzeichen dafür gezeigt, dass es eine andere Taktik gegenüber Putin verfolgen will. Kürzlich wurde bekannt, dass ein für die Ukraine bestimmtes Hilfspaket in Höhe von 9 Mrd. Euro von Berlin aufgehalten wurde, und dass die Deutschen es versäumt haben, die Länder, die die Ukraine unterstützen, mit Panzern zu versorgen, wie sie es zuvor versprochen hatten. Dies sind keine „Risse“, die sich zeigen. Die Anzeichen sind viel stärker, und es ist wahrscheinlicher, dass es bald zu Streitigkeiten zwischen Scholz und von der Leyen in Brüssel kommt und Macron eingreift, um einen neuen Dialog mit Putin zu suchen.

Auch die einst goldenen Beziehungen zwischen den USA und der EU geraten ins Stocken. Die EU wird bald gespaltener denn je sein, was den Krieg in der Ukraine angeht, und Bidens fast sichere Selbstzerstörung bei den Zwischenwahlen im November wird dafür sorgen, dass die Rolle der USA bei der Lieferung von Waffen an Zelensky stark reduziert wird. Die Medien werden wochenlang im Voraus sorgfältig Schuldzuweisungen vornehmen, die auf die endemische Korruption in der ukrainischen Elite und den illegalen Verkauf eines Großteils der US-Hardware an die syrischen Dschihadisten hinweisen. Dies hat in der Tat bereits begonnen, ist aber noch nicht in die Gänge gekommen, was im Sommer vor den italienischen Wahlen zu erwarten ist. Der Westen muss aus dem Krieg in der Ukraine aussteigen, und er braucht einen triftigen Grund für die Kehrtwende. Zelensky wird ihnen wie immer die perfekten Ausreden liefern, da er in seiner Hauptrolle als nützlicher Idiot nie versagt – natürlich nur, wenn er die Attentatsversuche seiner eigenen Kabale überlebt, die ein größeres Stück vom Kuchen haben will. Die absurde Idee der Linken, in der Ukraine mit NATO-Truppen einen ausgewachsenen Krieg zu führen, wird von den Faschisten in Italien im Keim erstickt werden, die eher an die Macht glauben, die Menschen zu ernähren und ihnen öffentliche Dienstleistungen zu bieten, als an die Torheit geopolitischen Brustklopfens und die mit solchem Unsinn einhergehenden Schwächen. Wer hätte gedacht, dass die Nachfahren Mussolinis die EU von dem Abgrund wegführen würden, in den sie sich selbst stürzen will?