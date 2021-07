Chinas „Belt and Road“ wird Afghanistan nicht ohne weiteres erreichen

asiatimes.com

Pekings Hoffnung, ein von den Taliban geführtes Afghanistan mit dem benachbarten Pakistan zu verbinden, übersieht den wachsenden und tödlichen Widerstand gegen das Vorhaben.

Als mutmaßliche Militante neun chinesische Staatsangehörige bei einer Explosion töteten, die einen Bus in eine hohe Bergschlucht im Norden Pakistans stürzen ließ, war dies der jüngste in einer zunehmenden Reihe von Angriffen auf Pekings Belt and Road Initiative (BRI) in dem Land.

Der Bus war mit über 30 chinesischen Ingenieuren auf dem Weg zur Baustelle des Dasu-Damms, einem Wasserkraftwerksprojekt, das im Rahmen des mit der BRI verbundenen 60 Milliarden US-Dollar schweren Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC) gebaut wird.

Während China versucht, die afghanischen Taliban in seine BRI einzubinden, lassen wachsende Sicherheitsbedenken und der stockende Fortschritt beim CPEC im benachbarten Pakistan Zweifel an Pekings großem Plan für die Anbindung Zentralasiens aufkommen.

China hat in jüngster Zeit bei Treffen mit Vertretern der Taliban mit großvolumigen Infrastrukturprojekten gedroht, zeitgleich mit der Eroberung immer größerer Gebiete durch die militante Gruppe im Zuge des Abzugs der US-Truppen aus dem kriegsgebeutelten Land.

Taliban-Sprecher Suhail Shaheen bezeichnete China kürzlich als „Freund“ Afghanistans und drückte seine Hoffnung aus, dass China „so bald wie möglich“ in den Wiederaufbau investieren würde.

Pekings Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass die Taliban islamische militante Gruppen zurückdrängen, die China als Feind betrachten, einschließlich ethnischer uigurischer Gruppen, die in Chinas Region Xinjiang Instabilität schüren wollen. Es war unklar, welche militante Gruppe hinter dem Busangriff vom 14. Juli steckte.

Chinas Angebot würde effektiv darauf abzielen, das CPEC durch handelsfördernde Straßen und Stromlieferungen physisch auf das eingeschlossene Afghanistan auszuweiten.

Aber Pekings Ouvertüre an die Taliban übersieht die harte Tatsache, dass der CPEC in Pakistan zunehmend auf der Kippe steht, wobei sich vor der heutigen Explosion die Anzeichen verdichteten, dass beide Seiten das ehrgeizige Projekt deutlich abgekühlt haben.

Das liegt zum Teil an der zunehmenden Sorge, dass Islamabad bestimmte Schulden im Zusammenhang mit dem CPEC nicht begleichen kann, insbesondere für die Entwicklung von Kraftwerken, sowie an Pekings wachsenden Sicherheitsbedenken, da militante Gruppen chinesische Ingenieure und ihre Projekte im unruhigen Belutschistan angreifen.

Sowohl Islamabad als auch Peking haben kürzlich verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, um das ins Stocken geratene Projekt wiederzubeleben. Pakistan kündigte kürzlich die Bildung eines neuen 15-köpfigen Lenkungsausschusses an, der mit Beamten des Militärs, des Geheimdienstes und anderer Sicherheitsbehörden besetzt ist, um Bedrohungen und Hindernisse für die Ausführung des CPEC zu beseitigen.

Das neue Komitee, das offiziell vom Büro des Premierministers bestätigt wurde, fügt dem bereits bestehenden bürokratischen Wirrwarr der mit dem CPEC verbundenen Gremien, darunter die CPEC-Behörde, das Cabinet Committee on CPEC und der CPEC Joint Consultative Mechanism, wohl noch etwas hinzu.

Darüber hinaus hat Pakistan zum ersten Mal den Aufständischen der Belutschen einen Olivenzweig gereicht, die in letzter Zeit ihre gegen China und Pakistan gerichteten Offensiven in Pakistans südwestlicher Provinz Belutschistan intensiviert haben. Einige vermuten, dass die verstärkten Aktivitäten ein Nebenprodukt des US-Truppenabzugs aus Afghanistan sind.

Das pakistanische Kabinett billigte später den Vorschlag, ethnische Belutschen-Rebellen einzubeziehen. Premierminister Imran Khan ernannte Shahzain Bugti, einen speziellen Assistenten für Versöhnung und Harmonie in Belutschistan, zum Leiter der Gespräche.

Es war nicht sofort klar, wie sich der Busangriff vom 14. Juli, bei dem auch zwei pakistanische Militärs getötet wurden, auf die Initiative auswirken wird. Keine Gruppe bekannte sich unmittelbar zu der tödlichen Explosion.

China hat seinerseits vorgeschlagen, dass die politische Führung Pakistans direkter in die Steuerung des CPEC-Projekts einbezogen wird, das derzeit hauptsächlich vom Militär über hochrangige pensionierte Offiziere verwaltet wird. Analysten merken jedoch an, dass eine stärkere Beteiligung der politischen Parteien das ins Stocken geratene Projekt nicht unbedingt vorantreiben wird.

Mushahid Hussain Syed, ein pakistanischer Politiker, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Senats und Leiter des Think Tanks Pakistan China Institute (PCI), merkt an, dass politische Parteien und relevante lokale Beamte am Gemeinsamen Konsultationsmechanismus (Joint Consultative Mechanism, JCM) des CPEC teilgenommen haben, seit er im März 2019 vom chinesischen Außenminister Wang Yi in Peking ins Leben gerufen wurde.

Die zweite Sitzung des JCM fand im August 2020 mit Vertretern aus dem gesamten politischen Spektrum Pakistans statt, doch es wurden keine substanziellen Vereinbarungen getroffen, um das Projekt in einen höheren Gang zu bringen, so Syed.

Chinas Belt and Road Initiative umgeht derzeit Afghanistan, könnte aber über den China-Pakistan Economic Corridor, der von Kashgar über Islamabd nach Gwadar verläuft, eine Verbindung herstellen. Karte: AFP

Anfang dieses Jahres informierte die CPEC-Behörde das pakistanische Kabinett darüber, dass Chinas tatsächliche Investitionen in 17 abgeschlossene Projekte bis 2021 lediglich 13 Mrd. Dollar betragen würden. Weitere 21 Projekte im Wert von geschätzten 12 Mrd. Dollar befanden sich noch in der Umsetzung. Weitere Projekte im Wert von 28 Mrd. Dollar befinden sich auf dem sprichwörtlichen Reißbrett.

Das CPEC wurde 2015 mit einem anfänglichen Investitionsziel von etwa 46 Mrd. Dollar gestartet, das im Laufe der Zeit auf 60 Mrd. Dollar erhöht wurde. Es ist unklar, warum die CPEC-Behörde in ihren Berechnungen nur 53 Mrd. Dollar an abgeschlossenen, laufenden und geplanten CPEC-Projekten erreicht.

Ahsan Iqbal Chaudhary, Generalsekretär der Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) und ehemaliger Bundesminister für Planung, sagte gegenüber der Asia Times, dass die Apathie der Regierung für den langsamen Fortschritt mitverantwortlich sei.

„Die westliche Strecke des Projekts sollte in diesem Jahr fertiggestellt werden, aber sie ist immer noch unvollständig und wird möglicherweise nicht in diesem Jahr in Betrieb genommen. In ähnlicher Weise wurde der Rahmenvertrag für das Vorzeigeprojekt der pakistanischen Eisenbahnen, die ML-1, 2017 mit den chinesischen Behörden unterzeichnet, und wir erwarteten ihre Fertigstellung bis zum Jahr 2021-22, aber sie wurde unangemessen verzögert“, sagte er.

Das hat zum Teil haushaltspolitische Gründe, denn Khans Regierung hat kürzlich eine 50%ige Kürzung der sogenannten Public Sector Development Programs (PSDP) vorgenommen. „Sogar die Sonderwirtschaftszonen (SEZ), die 2020 in Betrieb gehen sollten, sind immer noch nicht mit Infrastruktur ausgestattet. Nicht eine einzige SEZ konnte irgendwo im Land ihren Betrieb aufnehmen“, sagte Ahsan.

Andere Analysten weisen darauf hin, dass Chinas CPEC bald mit der Ankündigung des Infrastrukturprogramms „Build Back a Better World (B3W)“ der Gruppe der Sieben (G7) konkurrieren könnte, das angeblich ein Rivale zu Chinas BRI ist.

Kurz nach der Ankündigung der G7 zum B3W-Programm begannen Islamabad und Peking, Wege zur Beschleunigung der CPEC-Aktivitäten zu evaluieren. Aber das könnte mehr Rhetorik als Realität sein, denn Islamabad wägt nun eindeutig seine geoökonomischen Optionen ab.

Bezeichnenderweise sind im neuen pakistanischen Bundeshaushalt, der im Juni bekannt gegeben wurde, nur 510 Millionen Dollar für Projekte im Zusammenhang mit der CPEC vorgesehen – eine Ausgabe, die die Höhe der ausländischen Finanzierung, die das Projekt erhalten kann, begrenzen wird.

Das Budget umfasste sowohl den pakistanischen Beitrag als auch chinesische Kredite, die nicht annähernd ausreichen, um die laufenden CPEC-Projekte abzuschließen, ganz zu schweigen von denen, die auf dem Reißbrett geplant sind, oder von neuen potenziellen Verbindungen nach Afghanistan.

Beobachtern zufolge unterstreicht die geringe Zuweisung die zunehmende, wenn nicht sogar unausgesprochene Gleichgültigkeit und Frustration der Regierung Khan gegenüber dem CPEC.

Bezeichnenderweise kommt die Kürzung des Budgets zustande, da Peking sich weigert, fällige Schulden für CPEC-bezogene Stromprojekte umzuschulden, die von Pakistan verlangen, für Strom zu zahlen, der nicht über sogenannte Take-or-pay-Verträge geliefert wurde.

Laut Quellen, die mit der Situation vertraut sind, sind pakistanische Spitzenbeamte mindestens zweimal mit dem Hut in der Hand nach Peking gegangen, um einen Schuldenerlass zu erbitten – beide Male ohne Erfolg.

Vor dem tödlichen Busangriff spielte Peking den brodelnden Schuldenkonflikt und den allgemeinen Mangel an Fortschritt herunter. Chinas Botschafter in Pakistan, Nong Rong, sagte, dass die Kommunistische Partei Chinas den Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit mit pakistanischen politischen Parteien während eines kürzlich vom Pakistan-China Institute (PCI) veranstalteten Webinars schätze.

„Wir sind bereit, mit den politischen Parteien Pakistans zusammenzuarbeiten, um die CPEC JCM gut zu nutzen und den Austausch von Ideen, Politik und zwischenmenschlichen Kontakten zu fördern und zu stärken, um ein gutes politisches und öffentliches Umfeld für die hochwertige Entwicklung der CPEC zu schaffen“, sagte er.