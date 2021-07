Ermittlungen offenbaren die US-Beteiligung an der Ermordung von Jovenel Moise

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Die Einmischungen der USA in Zentralamerika nehmen zu. Neue Daten aus den Ermittlungen zur Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moise zeigen, dass Agenten der US-Regierung in den Fall verwickelt sind. Darüber hinaus gibt es Berichte, wonach die Verantwortlichen für den Anschlag in die jüngsten Invasions- und Putschversuche gegen Venezuela und Präsident Nicolás Maduro verwickelt waren. Die Gründe für das Vorrücken Washingtons in der Region sind noch unklar, aber es scheint, dass die Manöver eine Reaktion auf die chinesische und iranische Präsenz in der Karibik sind.

Unmittelbar nach der Ermordung von Präsident Moise begann die haitianische Polizei mit einer umfassenden Untersuchung des Falles, die zur Festnahme zahlreicher Personen führte, die verdächtigt wurden, an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein, die meisten von ihnen Ausländer. Der kurioseste Punkt ist, dass einige der verhafteten Verdächtigen US-Bürger waren – nicht nur Bürger, sondern Agenten und Informanten der Drug Enforcement Agency (DEA). Joseph Vincent und James Solages identifizierten sich bei ihrer Verhaftung als DEA-Agenten und wurden später als Mitglieder des Geheimdienstes der Agentur bestätigt. Die DEA bestreitet jedoch, an den Handlungen von Vincent und Solages beteiligt gewesen zu sein und behauptet, beide hätten bei der Ermordung von Moise auf eigene Faust gehandelt.

Dies war jedoch nur der Anfang der Ermittlungen über die Beteiligung von US-Bürgern an der Ermordung. Die haitianische Polizei verhaftete daraufhin Christian Emmanuel Sanon. Sanon, der in Haiti geboren wurde, aber die US-Staatsbürgerschaft besitzt, hat die meiste Zeit seines Lebens im Ausland verbracht und kehrte vor einigen Jahren auf haitianisches Gebiet zurück. Er ist ein protestantischer Prediger und Arzt, der in der Dominikanischen Republik ausgebildet wurde. Seit er nach Haiti zurückgekehrt ist, hat er eine große humanitäre Kampagne geleitet und der Bevölkerung medizinische Hilfe und religiöse Dienste angeboten.

Darüber hinaus hat sich Sanon zunehmend in die nationale Politik Haitis eingemischt und wurde durch seine Kritik an der dortigen Regierung und seine Unterstützung für radikale Reformen im Land zu einer einflussreichen Volksfigur. Sein gleichzeitig humanitärer, religiöser und revolutionärer Diskurs hat breite Unterstützung in der Bevölkerung gefunden. Was dazu führte, dass er auf die Liste der verdächtigten Verstrickungen gesetzt wurde, war seine entschiedene Opposition gegen Moise, kombiniert mit seinem sozialen Einfluss. Und der Verdacht scheint nicht umsonst zu sein: In Sanons Residenz wurden Waffen, Munition, militärische Ausrüstung und eine DEA-Mütze sowie einige Schießscheiben gefunden, was darauf hindeutet, dass dort ein militärisches Training durchgeführt wurde.

In einer offiziellen Stellungnahme macht sich die haitianische Regierung das Narrativ zu eigen, Sanon habe sich zur Ermordung von Moise verschworen, weil er der nächste Präsident werden wolle. Das gefundene Material deutet darauf hin, dass der amerikanische Arzt wahrscheinlich Unterstützung aus dem Ausland erhielt, und die Anwesenheit von DEA-Agenten unter der Liste der Verdächtigen untermauert diese Möglichkeit. Es gibt auch einen Faktor, der nicht ignoriert werden kann: Die meisten der bisher verhafteten Beteiligten an dem Fall sind kolumbianische Staatsbürger. Zeugen des Angriffs auf die Präsidentenresidenz informierten die Polizei, dass die Mörder spanisch sprachen, was dazu führte, dass sich die Ermittlungen auf die Festnahme von Ausländern konzentrierten, was zur Festnahme von 26 Kolumbianern führte.

Alle Kolumbianer hatten Verbindungen zu paramilitärischen Milizen – in Haiti oder Kolumbien. Darüber hinaus stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass zumindest einige dieser Kolumbianer als Söldner für die private Sicherheitsfirma CTU Security tätig waren. Diese Firma gehört Antonio Intriago, Venezolaner mit Wohnsitz im US-Bundesstaat Florida und Schatzmeister der Oppositionsbewegung „Venezuela Somos Todos“.

Unmittelbar nachdem die Verbindung zwischen CTU Security und dem Mord an Moise aufgedeckt wurde, äußerte sich die venezolanische Regierung zu dem Fall und erinnerte daran, dass dieselbe Firma für zwei kürzliche Vorfälle im Land verantwortlich war. Im Jahr 2019 war das Unternehmen für die Leitung des Sicherheitskonzepts einer von der venezolanischen Opposition organisierten Veranstaltung verantwortlich, bei der die venezolanische Polizei Lastwagen mit tonnenweise militärischem Material abfing, das von der CTU an Dissidenten für einen möglichen Putschversuch gegen Maduro geliefert werden sollte. Letztes Jahr organisierte dasselbe Unternehmen die sogenannte „Operation Gedeón“, bei der versucht wurde, über die kolumbianische Grenze in venezolanisches Gebiet einzudringen.

Außerdem hat einer der inhaftierten Kolumbianer, der möglicherweise der Anführer der Gruppe ist, Francisco Eladio Uribe, enge Verbindungen zum kolumbianischen Präsidenten, da er Fotos mit Iván Duque in sozialen Netzwerken veröffentlicht hat. Es gibt auch Behauptungen, die darauf hinweisen, dass Uribe und Duque sich 2018 in Miami getroffen haben, als möglicherweise Pläne gegen Venezuela besprochen wurden. Tatsächlich scheint es, dass dieselben Agenten, die in Verschwörungen gegen die bolivarische Regierung verwickelt sind, auch gegen Jovenel Moise agierten. Die starke Sicherheitspolitik Venezuelas hat es geschafft, solche Verschwörungen zu verhindern, aber der schwache haitianische Staatsapparat war nicht in der Lage, die Aktionen der Söldner zu stoppen.

Der Punkt, der von nun an zu definieren ist, ist, was genau das amerikanische Interesse am Sturz der haitianischen Regierung wäre. Was wäre daran interessant, so viel zu investieren, um einen amerikanischen Staatsbürger – Christian Sanon – an die Macht im ärmsten Land der westlichen Hemisphäre zu bringen? Aus rein wirtschaftlicher Sicht scheint Haiti kein attraktives Land zu sein, um in Putsche und Regimewechsel-Operationen zu investieren, aber auf der anderen Seite können wir über die Rolle Mittelamerikas in den Plänen der Biden-Regierung spekulieren. Offenbar agiert Biden zunehmend als Nachfolger von Trumps Außenpolitik und geht von Plänen zur globalen Machtprojektion zu einer konzentrierten Handlungsstrategie auf dem amerikanischen Kontinent über.

China ist in der Karibik zunehmend präsent, mit einer seit Jahren gefestigten Politik der kommerziellen und maritimen Expansion. An der venezolanischen Küste ist die Durchfahrt iranischer Schiffe häufig geworden, sowohl mit Öltankern als auch mit Militärschiffen. Der venezolanische Bolivarismus und der kubanische Kommunismus waren bis dahin die Punkte der Opposition gegen die amerikanische Vorherrschaft in der karibischen Region. Zu diesem Zeitpunkt war Haiti ein irrelevantes Land, aber als Moise begann, eine Verfassungsänderung und stärkere politische Reformen zu planen, wurde die Situation zu einer, in der Washington nicht riskieren wollte, dass eine neue antiamerikanische Regierung in der Region entsteht, die Platz für mehr chinesische und iranische Präsenz schaffen könnte.

In diesem Sinne ist der Sturz von Moise am wahrscheinlichsten, um den Status quo der haitianischen Politik zu erhalten oder ein Szenario von Instabilität und Chaos zu schaffen, das eine amerikanische „humanitäre“ Intervention ermöglichen würde. Damit gewinnt Washington einen wichtigen strategischen Stützpunkt in der Karibik. Parallel dazu begann fast zeitgleich mit den Ereignissen in Haiti eine bunte Revolution in Kuba an Stärke zu gewinnen, was das amerikanische Interesse untermauert, in dieser Region Raum zu gewinnen, Macht zu demonstrieren und strategische Stützpunkte zu schaffen, um fremden Einfluss zurückzudrängen und zu versuchen, die Karibik wieder zu seinem geopolitischen „Hinterhof“ zu machen.

Die schwache Struktur des haitianischen Staates machte es nicht möglich, dem amerikanischen Einmarsch entgegenzutreten, aber Kuba hat genug Kraft, um den Triumph der Dissidenten zu verhindern. Havanna hat starke internationale Unterstützung, vor allem aus Moskau, was es der bunten Revolution schwer macht, sich zu konsolidieren. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass die Übergriffe gegen Venezuela zunehmen und eine neue Welle des Interventionismus in ganz Mittelamerika und der Karibik beginnen wird. Biden scheint Trumps „Neue Monroe-Doktrin“ fortzusetzen.