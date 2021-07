Kuba: US-unterstützte Farbrevolution oder legitime von COVID-inspirierte Proteste?

Die innenpolitischen Folgen der globalen Wirtschaftskrise, die durch die unkoordinierte Reaktion der Welt auf COVID-19 verursacht wurden, werden als Deckmantel für die Durchführung eines von den USA unterstützten Versuchs einer Farbrevolution in Kuba ausgenutzt. Das bedeutet, dass einige Demonstranten zwar legitime Beschwerden haben könnten, wie die meisten ihrer Altersgenossen auf der ganzen Welt in dieser schwierigen Zeit, aber es gibt zweifellos auch einige, die aktiv versuchen, dies auszunutzen, um ihre Regierung zu stürzen.

Kuba ist wieder in den Nachrichten, nachdem in der Hauptstadt unerwartet Proteste ausgebrochen sind. Die Teilnehmer behaupten, dass sie als Reaktion auf ihre sich verschlechternden sozioökonomischen Bedingungen demonstrieren, die durch die Reaktion ihrer Regierung auf COVID-19 verursacht wurden, während die Regierung sie beschuldigte, Teil eines von den USA unterstützten Komplotts zu sein, um eine farbige Revolution durchzuführen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo in der Mitte, da die Situation viel komplizierter ist, als sie von beiden Seiten dargestellt wird. Sie wird auch dadurch verschlimmert, dass amerikanische Offizielle, einschließlich US-Präsident Biden, aus eigennützigen politischen Gründen Druck auf ihre kubanischen Amtskollegen ausüben.

Die jahrzehntelangen sozioökonomischen Herausforderungen des Inselstaates sind das direkte Ergebnis der einseitigen Sanktionspolitik der USA, die damit droht, so genannte „sekundäre Sanktionen“ gegen eine Vielzahl ausländischer Unternehmen zu verhängen, die sich entscheiden könnten, in Kuba Geschäfte zu machen. Das kubanische Volk, angeführt von der kommunistischen Partei seines Landes, hat in dieser schwierigen Zeit tapfer durchgehalten, aber der Tribut ist immer noch nicht zu übersehen. Beobachter können auch die langfristige psychologische Auswirkung der schädlichen Informationskriegskampagne der USA nicht ignorieren, die die Wahrnehmung der Jugend über ihre Zukunft prägt.

Was im Moment passiert, ist, dass COVID-19 Kubas sozioökonomische Probleme verschlimmert und folglich den Vorwand für „Schläferzellen“ der farbigen Revolution geschaffen hat, auf die Straße zu gehen. Es wäre verfehlt, jeden, der protestiert, zu beschuldigen, ein sogenannter „amerikanischer Agent“ zu sein, denn die Beschwerden, die sie haben, sind legitim und werden gegenwärtig von der Mehrheit der Weltbevölkerung bis zu einem gewissen Grad geteilt. Das Problem ist jedoch, dass einige der Demonstranten ihre Regierung und insbesondere deren kommunistische Ideologie für ihre Misere verantwortlich machen, was keine korrekte Einschätzung der Fakten ist.

Diese Individuen sind entweder in irgendeiner Weise mit den USA verbunden oder verhalten sich zumindest als deren „nützliche Idioten“, was ihre oberflächlich sozioökonomischen Proteste plötzlich in eine dringende Sicherheitsbedrohung verwandelt, wenn man die Absicht eines Regimewechsels in Betracht zieht. Offizielle US-Statements könnten auch auf eine weitere Welle von Sanktionen gegen den Inselstaat hindeuten, die strategisch so getimt sind, dass sie die Situation dort weiter verschlechtern, um einen sich selbst erhaltenden Zyklus von Unruhen gemäß den Grundlagen der Farbrevolutionstheorie zu katalysieren. Der sich verschlechternde Lebensstandard könnte natürlich weitere Proteste auslösen, von denen einige in Krawalle ausarten und die Sicherheitsdienste zum Reagieren veranlassen könnten.

Die Verteidigung der öffentlichen Ordnung und der Rechtsstaatlichkeit durch den Staat könnte dann sehr leicht durch bearbeitetes Filmmaterial als vermeintlicher Beweis für sogenannte „unprovozierte Angriffe gegen friedliche, unbewaffnete Pro-Demokratie-Demonstranten“ fehlinterpretiert werden, was dann die Grundlage für weitere Sanktionen sein könnte. Das heißt aber noch lange nicht, dass die letzten Tage der Regierung gezählt sind. Sie und die Menschen, die sie repräsentieren, haben in den 1990er Jahren nach dem Zusammenbruch von Kubas sowjetischem Schutzherrn viel Schlimmeres überlebt. Es gibt keinen Grund, vorauszusagen, dass die Regierung stürzen wird, wenn die USA weitere Sanktionen verhängen und sich weiterhin in ihre Angelegenheiten einmischen.

Am besorgniserregendsten ist jedoch, wie die Wahrnehmungen der Jugendlichen durch die jüngsten Ereignisse weiter geprägt werden könnten. Der Infokriegsmodus der USA besteht darin, allmählich die Saat des Zweifels in die Köpfe junger Menschen in jedem Land zu säen, dessen Regierung sich nicht vollständig an Amerikas Diktat hält. Kuba ist schon seit Jahrzehnten ihr Ziel, aber erst mit der Revolution der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in den 1990er Jahren begann dies in Kuba einen spürbaren Effekt zu haben. Da sich das Internet immer weiter verbreitet und immer mehr junge Menschen mit US-Narrativen in Berührung kommen, könnten einige von ihnen den Glauben an das System ihres Landes verlieren.

Es ist diese Bevölkerungsgruppe, die die Vorhut jedes Versuchs der Farbrevolution ist, auch wenn sie manchmal von älteren Leuten angeführt wird, von denen ein paar im Schatten bleiben mögen, die aber alle auf die eine oder andere Weise mit den USA im kubanischen Kontext verbunden sind. Realistisch gesehen gibt es nur so viel, was die kubanische Regierung für ihr Volk tun kann, wenn man die lähmenden Sanktionsumstände und das schwarze Schwan-Ereignis von COVID-19 bedenkt. Kein Staat hat perfekt auf das Virus reagiert, und jeder auf der Welt hat auf irgendeine Weise gelitten. Es ist illusorisch, sich vorzustellen, dass in Kuba alles perfekt gewesen wäre, wenn es die Kommunisten nicht gegeben hätte.

Im Gegenteil, alles hat sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, gerade wegen eben jener Kommunisten, die Kuba aus dem neo-imperialistischen Griff der USA befreit haben. Früher war das Land kaum mehr als eine große Plantage mit ein paar Bordellen und Kasinos zur Unterhaltung der amerikanischen Touristen. Obwohl es noch nicht das sozioökonomische Entwicklungsniveau des Westens erreicht hat, hat es sich doch recht gut gehalten und trotz aller Widrigkeiten so lange überlebt, besonders wenn man bedenkt, dass es buchstäblich in dem liegt, was die USA als ihren eigenen „Hinterhof“ betrachten. Es ist dieser revolutionäre Geist des prinzipientreuen Widerstands, der Kuba so lange am Leben hielt, wie es das getan hat.

Als solches ist es nur natürlich, dass die USA diese Ideale seit Jahrzehnten aggressiv ins Visier genommen haben. Bis jetzt ist es gescheitert, aber die globale Wirtschaftskrise, die durch COVID-19 ausgelöst wurde, schuf den perfekten Vorwand für einen erneuten Versuch, wenn auch unter einem anderen Deckmantel. Statt wie früher rein ideologisch motiviert zu sein, können „Schläferzellen“ nun etwas plausibler behaupten, von objektiv existierenden sozio-ökonomischen Missständen angetrieben zu werden, die allerdings als alleinige Schuld der Kommunisten dargestellt werden, während der Faktor US-Sanktionen ignoriert wird. Washington will so viele Jugendliche wie möglich in die Irre führen, um indirekt eine kritische Masse von Anti-Regierungs-Demonstranten zu versammeln.

Mit dieser Einsicht im Hinterkopf gibt es keinen Zweifel, dass die aktuellen Ereignisse auf eine von den USA unterstützte Farbrevolution hindeuten, aber die Proteste sind auch durch die globale Wirtschaftskrise inspiriert, die durch COVID-19 verursacht wurde. Nicht jeder, der sich über den Status quo und vor allem über den möglicherweise sinkenden Lebensstandard aufregt, ist ein „amerikanischer Agent“, aber diejenigen, die sich über das Gesetz hinwegsetzen und Regimewechsel-Parolen rufen, sind zumindest „nützliche Idioten“ der Nemesis ihres Landes. Die Situation wird auch von den USA ausgenutzt, um mit weiteren Sanktionen zu drohen, und es ist möglich, dass sie auch vor den Zwischenwahlen im nächsten Jahr zu einem parteipolitischen Thema wird.