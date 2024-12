Chinas „Belt & Road Initiative“ erobert Europa, ohne einen Schuss abzugeben

Von 009

Der 5D Chess Club hat viel Aufhebens um die chinesische Initiative „Belt and Road Initiative (BRI)“ gemacht und behauptet, dass sie von den westlichen Globalisten diametral abgelehnt wird. Der 5D Chess Club behauptet, dass die BRI (und die BRICS) Teil eines groß angelegten Plans sind, um die großen bösen Globalisten zu besiegen und eine neue Ära der Gerechtigkeit, Multipolarität und des Strebens nach nicht-westlichem Glück einzuleiten.

Parallel dazu herrscht bei den Mainstream-Medien große Angst und Verzweiflung, die ein schreckliches Bild von „diplomatischen Schuldenfallen“ und dem chinesischen Untergang gezeichnet haben. Der Council on Foreign Relations veröffentlichte einen Artikel, der die typische westliche Position zu diesem Thema zusammenfasst:

„Chinas kolossale Infrastrukturinvestitionen könnten eine neue Ära des Handels und des Wachstums für die Volkswirtschaften in Asien und darüber hinaus einläuten. Aber Skeptiker befürchten, dass China eine Schuldenfalle für kreditnehmende Regierungen aufstellt.“

Ja, natürlich ist es eine „Schuldenfalle“. Jede Verschuldung ist eine Falle. Es wäre schrecklicher Unsinn, wenn China aus Spaß eine Unmenge an Dollar an bankrotte Dritte-Welt-Länder verleihen würde. Es wäre auch naiv zu behaupten, dass China seine gesamte Wirtschaft, ganz zu schweigen von drei Jahrzehnten Wachstum, aus reiner Herzensgüte in dieses riesige Infrastrukturprojekt steckt. Das soll nicht heißen, dass die BRI nicht ein nützliches Projekt ist, denn es ist sicherlich ein großartiges und nützliches Projekt, das langfristige Folgen haben wird, die für den gesamten Planeten eine Win-win-Situation darstellen.

(Und einige potenzielle negative Folgen, aber dazu kommen wir später.)

Der CFR-Artikel führt weiter aus:

„… die Vereinigten Staaten teilen die Besorgnis einiger in Asien, dass die BRI ein Trojanisches Pferd für eine von China geführte regionale Entwicklung und militärische Expansion sein könnte. Präsident Joe Biden hat die skeptische Haltung seiner Vorgänger gegenüber den Aktionen Pekings beibehalten, aber Washington hat Mühe, den teilnehmenden Regierungen eine attraktivere wirtschaftliche Vision zu bieten.“

Bis heute haben sich über 150 Länder dem Projekt angeschlossen, die zwei Drittel der Weltbevölkerung und 40 Prozent des globalen BIP ausmachen. Hinzu kommt, dass China mit 234 Ländern und Territorien Handel treibt, von denen China mit 174 einen Handelsüberschuss erzielt. Dies stellt das größte Handelsimperium der Weltgeschichte dar.

Viele Analysten sind der Meinung, dass der Westen und insbesondere Amerika kein Interesse daran haben, sich der BRI anzuschließen, und dass der Westen dem Projekt feindlich gegenübersteht. Diese Hypothese wirft jedoch einige ernsthafte Probleme auf.

Zunächst einmal sind die Vereinigten Staaten mit einem jährlichen Handelsvolumen von über 600 Milliarden US-Dollar Chinas wichtigster Exportpartner. Wenn wir uns unsere erste Karte ansehen, können wir deutlich erkennen, dass die Seeschifffahrtsroute zwischen den USA und China das größte Containervolumen der Welt befördert. Das zweithöchste Volumen des Schiffsverkehrs geht von China aus, durch die Straße von Malakka und weiter durch den Suezkanal, und endet in Europa.

Mit anderen Worten: Die Vereinigten Staaten sind bereits der wichtigste Partner der Neuen Seidenstraße. Die USA müssen sich nicht für den Bau neuer Häfen und Anlegestellen einsetzen, da sie bereits das Hauptversandziel für chinesische Waren sind und die Infrastruktur und Handelsrouten bereits gut ausgebaut sind.

Der zweite Punkt, der auf der Geografie basiert und offensichtlich sein sollte, ist, dass die Vereinigten Staaten sich den BRI-Straßen- und Schienenprojekten nicht anschließen können, da Nordamerika durch zwei große Ozeane von China und Europa getrennt ist.

EUROPA IST DAS WESTLICHE ZIEL DER BRI

Die beiden größten Häfen Europas befinden sich in Rotterdam, und etwas weiter südlich liegt der Hafen von Antwerpen in Belgien. Die westlichen Endpunkte des Belt and Road treffen in den Häfen von Rotterdam und Antwerpen aufeinander.

Laut einem Bericht von Clingendael, auch bekannt als Niederländisches Institut für Internationale Beziehungen, gilt:

„Die Bedeutung der chinesischen Fracht für den Rotterdamer Hafen und die niederländische Wirtschaft hat erheblich zugenommen. Neben Importen und Exporten geht es auch um Transit- und Reexportströme. Dieser Anstieg spiegelt sich nicht in einer ähnlichen Zunahme der Auswirkungen der chinesischen Aktivitäten im Logistikbereich in den Niederlanden wider. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Volumen der mit China verbundenen Tiefseecontainerströme im Hafen von Rotterdam (55 % Anteil) und dem Grad der Beteiligung chinesischer Staatsunternehmen an der Infrastruktur des Rotterdamer Containerterminals (8,2 % Anteil). Wenn Hutchison Port Holdings auch als chinesisches Unternehmen gezählt wird, entspricht dies einem Anteil von 73,3 % der Aktivitäten des Rotterdamer Tiefseecontainerterminals, der chinesischen Parteien gehört.“

Ein weiterer wichtiger Knotenpunkt der BRI in Europa ist der Hafen von Piräus in Griechenland. Laut einem Bericht:

„Seit sich Chinas COSCO Shipping vor 13 Jahren in Griechenlands größtem, aber angeschlagenem Hafen von Piräus eingekauft hat, hat der Hafen ein rasantes Wachstum erlebt und sich zu einem geschäftigen Verkehrsknotenpunkt an der Schnittstelle zwischen Asien, Europa und Afrika entwickelt. Das Vorzeigeprojekt der bilateralen Zusammenarbeit wurde von Brancheninsidern und Beobachtern gleichermaßen als beispielhafte Erfolgsgeschichte im Rahmen der chinesischen Belt and Road Initiative (BRI) gefeiert.“

Chinesische Unternehmen investieren bis 2026 350 Millionen Euro in die Hafenanlagen und weitere 200 Millionen Euro in damit verbundene Projekte wie Hotels. Piräus ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für den Korridor Indien-Naher Osten-Europa (IMEC).

Der IMEC ist eine multilaterale Initiative, die darauf abzielt, alte Handelsrouten wiederzubeleben und neue wirtschaftliche Beziehungen zwischen Regionen zu knüpfen, die historisch durch Handel, Kultur und kooperative Diplomatie miteinander verbunden sind. Der im September 2023 gestartete Korridor zielt darauf ab, ein umfassendes Verkehrsnetz aus Schienen-, Straßen- und Seewegen zu schaffen, das Indien, den Nahen Osten und Europa verbindet. Die IMEC umfasst Partnerschaften zwischen Indien, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Frankreich, Deutschland, Italien, Jordanien und der Europäischen Union.

„STAHLCAMEL-KARAWANE“

Der Güterzug China-Europa, oft auch als „Steel Camel Caravan“ bezeichnet, nahm im März 2011 den Betrieb zwischen China und Europa auf. Die erste Frachtroute verband China mit Teheran und verkürzte die Reisezeit von 30 auf nur 14 Tage.

Die China-Großbritannien-Route wurde im Januar 2017 eingeführt. Aus einem BBC-Artikel, in dem die 12.000 Kilometer lange Reise besprochen wird:

„Die Ausweitung der Strecken zwischen China und Europa ist Teil einer 2013 gestarteten Strategie, die darauf abzielt, die Infrastrukturverbindungen mit Europa entlang der ehemaligen Handelsrouten der Seidenstraße zu stärken. London wird die 15. europäische Stadt sein, die sich der von der chinesischen Regierung so genannten Neuen Seidenstraße anschließt. Die Strecke führt durch Kasachstan, Russland, Weißrussland, Polen, Deutschland, Belgien und Frankreich, bevor sie am Barking Rail Freight Terminal in East London ankommt, der direkt an die Hochgeschwindigkeitsstrecke 1 zum europäischen Festland angebunden ist.“

Im Jahr 2018 war das Netzwerk auf 48 chinesische Städte und 42 europäische Ziele ausgeweitet worden und lieferte Waren zwischen China und Europa. Die 10.000ste Fahrt wurde am 26. August 2018 mit der Ankunft des Güterzugs X8044 in Wuhan, China, aus Hamburg, Deutschland, abgeschlossen, wodurch die Reisezeit um fast 24 Stunden verkürzt wurde.

Bis Ende Februar hatte der Frachtdienst 120 chinesische Städte und 219 Städte in 25 europäischen Ländern miteinander verbunden.

In einem Bericht des China Customs Information Center heißt es:

„Statistiken zeigen, dass Chinas Gesamtimporte und -exporte mit den 25 europäischen Ländern, die durch den China-Europe Railway Express erreicht wurden, von 4 Billionen Yuan im Jahr 2013 auf 7,42 Billionen Yuan im Jahr 2022 gestiegen sind. Beide Seiten haben ein kontinuierlich wachsendes Handelsvolumen sowie einen erleichterten Handelsaustausch erlebt.“

CHINA EROBERT EUROPA, OHNE EINEN SCHUSS ABZUGEN

Andere europäische Nationen, die Absichtserklärungen mit China unterzeichnet haben:

Portugal – Während Xis Besuch in Lissabon im Dezember 2018 unterzeichnete Portugal eine Absichtserklärung mit China, da China mit seinem Tiefwasserhafen in Sines weiterhin in Portugal investieren möchte. „Die BRI ist eine stabile und nachhaltige Initiative zur Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Portugal, China und portugiesischsprachigen Ländern“, sagte Fernanda Ilheu, Präsidentin der Vereinigung „Freunde der Neuen Seidenstraße“ (ANRS), in einem kürzlichen Interview mit Xinhua.

Österreich – Während eines Besuchs von Bundeskanzler Kurz in China im April 2019 wurde eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit Österreichs beim BRI-Projekt unterzeichnet. Laut Kurz unterstützt Österreich „die Initiative ‚One Belt One Road‘ und [ist] bemüht, eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit [mit China] aufzubauen. Österreich hat in vielen Bereichen Know-how und Expertise zu bieten, nach denen China sucht.“

Aus einem Leitartikel der chinesischen Nachrichtenagentur CGTN:

Die Wiederwahl des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen im Jahr 2022 bietet zahlreiche Möglichkeiten, die bilateralen Beziehungen und die strategische Partnerschaft zwischen China und Österreich voranzutreiben. Durch die gemeinsame Förderung der Belt and Road Initiative (BRI), die Stärkung der Antikorruptionsmaßnahmen und die Bewältigung regionaler und globaler Sicherheitsherausforderungen können beide Seiten zur globalen Entwicklung und zum Frieden beitragen.

Luxemburg – Am 27. März 2019 unterzeichnete Luxemburg ein Abkommen mit China über die Zusammenarbeit bei der Belt-and-Road-Initiative. Wie von RTL Luxemburg berichtet, wurde eine Absichtserklärung zur Einrichtung einer direkten Bahnverbindung zwischen Zhengzhou und Bettemburg im Süden Luxemburgs unterzeichnet. Im Jahr 2014 erwarb die Henan Civil Aviation and Investment Company einen Anteil von 35 % an Cargolux Airlines International, der größten Frachtfluggesellschaft am Flughafen Luxemburg. Cargolux ist der sechstgrößte Frachtflieger der Welt und der größte in Europa, mit Routen in alle Teile der Welt. Die Flughäfen von Zhengzhou und Luxemburg arbeiten gemeinsam am Aufbau eines internationalen Luftfrachtnetzwerks, mit Zhengzhou als Logistikzentrum für den asiatisch-pazifischen Raum und Luxemburg als Logistikzentrum für Europa und Amerika.

Schweiz – Am 29. April 2019 unterzeichnete der Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer während seines Besuchs in Peking eine Absichtserklärung mit China im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative:

„Durch den Beitritt zur BRI können sich Schweizer Unternehmen an Infrastruktur- und anderen Projekten in den teilnehmenden Ländern beteiligen“, so Liu Ying, Forschungsstipendiat am Chongyang-Institut für Finanzstudien an der Renmin-Universität China in Peking. „Die BRI bietet ein enormes Potenzial für multilaterale Zusammenarbeit“, sagte Liu am Donnerstag gegenüber der Global Times. „Kleine Länder wie die Schweiz sind unabhängiger, wenn es um multilateralen Handel und Zusammenarbeit geht.“ Der Handel zwischen den BRI-Märkten hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Zwischen 2013 und 2018 überstieg das Handelsvolumen zwischen China und anderen BRI-Ländern und -Regionen 6 Billionen US-Dollar, mit einem jährlichen Wachstum von 4 Prozent, wie aus den am Donnerstag vom chinesischen Handelsministerium veröffentlichten Daten hervorgeht.

Polen – Polens Präsident Andrzej Duda und Xi Jinping winken der Menge während der Einweihung des China Railway Express in Warschau am 20. Juni 2016 zu. Polen war eines der ersten europäischen Länder, das 2015 eine Absichtserklärung mit China über die BRI unterzeichnete. Polens Präsident Duda sagte, er hoffe, dass Polen für China ein Tor nach Europa werde. Am 25. Mai startete China seinen 90.000sten Güterzug von Xi’an in der Provinz Shaanxi nach Małaszewicze in Polen.

Wie wir auf einer weiteren Bonuskarte sehen können, gibt es in Europa mehrere laufende und abgeschlossene BRI-Projekte, die Flughäfen, Schienen-, Straßen- und Seehäfen umfassen:

Das Hauptziel der Belt-and-Road-Initiative besteht darin, Asien mit Europa und Afrika zu verbinden – dies wurde von Xi Jinping bereits in der frühesten Phase des Projekts ausdrücklich erklärt:

„Die Belt-and-Road-Initiative hat ihre Wurzeln in der alten Seidenstraße. Sie konzentriert sich auf die Kontinente Asien, Europa und Afrika, steht aber auch allen anderen Ländern offen. Alle Länder, ob aus Asien, Europa, Afrika oder Amerika, können internationale Kooperationspartner der Belt-and-Road-Initiative sein. Die Umsetzung dieser Initiative basiert auf umfassenden Konsultationen und ihre Vorteile werden von uns allen geteilt werden.“

Eine vollständige Liste der BRI-Nationen finden Sie hier.

DIE BELT-AND-ROAD-INITIATIVE UND DER GROSSE NEUSTART

Das Weltwirtschaftsforum kann nicht genug multipolare Liebe bekommen. Auf der WEF-Website finden sich nicht weniger als 1150 Artikel über die multipolare Welt. Dasselbe gilt für die Belt-and-Road-Initiative:

Was bedeutet das für die Welt im Allgemeinen? Werden wir in einen globalen kommunistischen Polizeistaat nach dem Vorbild der KPCh verwandelt? Die Antwort lautet wahrscheinlich ja. Die Bürger werden systematisch ihrer Nationalität und ihres Landes beraubt. Die EU ist eines der Kernstücke der Pläne des WEF, das System der Nationalstaaten neu zu erfinden und Transportkorridore in regionale Knotenpunkte zu verwandeln.

Das massive BRI-Infrastrukturprojekt wird niedrigere Grenzbeschränkungen, niedrigere Zölle und Freihandelszonen erzwingen. Sonst wird es nicht funktionieren. Die Möglichkeit, in weniger als 14 Tagen mit dem Zug von London nach Peking zu fahren, ist eine aufregende Nachricht für Reisende, aber der Preis dafür ist eine stärkere Kontrolle der Zivilbevölkerung und die Verschlechterung der Bürgerrechte und -freiheiten in einem beispiellosen globalen Ausmaß.

Die Möglichkeit, dass China in einem ähnlichen Zeitrahmen Tausende von Truppen nach Europa schickt, ist gelinde gesagt beunruhigend, insbesondere wenn China schneller eine Armee von einer Million Soldaten aufstellen kann, als man Dim Sum essen kann. Warum sollte China keine Truppen entsenden, um seine Investitionen zu schützen und Volksaufstände (oder Unruhen) entlang seiner Straßen- und Schienenwege zu unterdrücken, insbesondere nachdem es über eine Billion Dollar in das Projekt investiert hat?

Es scheint, dass Chinas „Belt and Road“ eine weitere Facette des „Great Reset“ ist. Tatsächlich ist der Markenname „Great Reset“ eine Verharmlosung. Er sollte eigentlich „The Stupendous Mega Gigantasaurus Reset“ heißen, aber das würde alle abschrecken.

EPILOG: DER GROßE MAGA-VERLIERER

Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keine ähnlichen Projekte? Kanada, Amerika und Mexiko scheinen ideal zu sein, um Hochgeschwindigkeitszüge zu bauen und sie an beiden Küsten entlangrasen zu lassen. Warum wird nicht einmal darüber nachgedacht, MAGA-Dollar in die nordamerikanische Wirtschaft zu investieren?

Amerika ist voll von High-Tech-Überfliegern, aber nicht einmal der Raketenexperte Elon Musk hat auch nur einen Mucks über den Wiederaufbau der maroden und angeschlagenen Infrastruktur Amerikas gesagt. Stattdessen schwafelt Musk wie ein Idiot über Regulierungsreformen, Verwaltungsabbau und das Einsparen von ein paar Dollar durch die Entlassung von Beamten.

Wut?

Donald Trump trat 2016 ursprünglich mit einer Infrastrukturplattform an, doch nach seiner Wahl verschwanden Trumps Infrastrukturpläne wie Jeffrey Epstein in einer Gefängniszelle.

Es scheint ein Kinderspiel zu sein, in Megaprojekte zu investieren – wenn Trump es wirklich ernst damit meinte, Amerika wieder großartig zu machen –, aber in Wahrheit ist er viel mehr daran interessiert, Amerika wieder großartig neu zu starten – und deshalb wurde er aus seiner orangefarbenen Fledermaushöhle gezerrt, um Gotham zu überfallen und Chaos zu stiften, um die Amerikaner von der schrecklichen Wahrheit abzulenken, dass sie dieses Mal den Kürzeren ziehen.

Im Leben gibt es immer Gewinner und Verlierer. Die Geschichte hat gezeigt, dass einige Kulturen von größeren, mutigeren Kulturen ausgelöscht werden, die keine Gnade kennen, wenn es darum geht, ihre Hoffnungen und Träume zu zerstören, um ihre eigenen Größenwahnvorstellungen zu erfüllen.