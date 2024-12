Das Imperium weitet seinen Vernichtungsfeldzug rapide aus und benutzt Trump, um davon abzulenken

Rainer Shea

Die gegenwärtige globale Offensive des imperialen Hegemons ist nichts, was seinen Untergang verhindern wird; nicht auf lange Sicht. Vielmehr ist sie ein Hinweis darauf, wo der Widerstand noch gestärkt werden muss. In welchen Teilen des Globus er noch nicht die Stärke erlangt hat, die Russland, China, die DVRK, Venezuela und die anderen antiimperialistischen Festungen haben.

Die einzige Möglichkeit, wie die Kräfte des Kapitals mit ihren aggressiven Bestrebungen Erfolg haben oder solche Bestrebungen überhaupt versuchen können, ist, wenn ihre Ziele verwundbar genug sind. Die Imperialisten sind feige und greifen nur diejenigen an, von denen sie glauben, dass sie sich nicht wehren können.

Das ist es, was unsere Regierung in Palästina, Syrien, dem Iran, dem Libanon und anderswo zu tun beabsichtigt. Die neue Trump-Regierung plant, diese Gewalt als Mittel zum Abschluss von Verträgen zu nutzen; Trump will Russland unter Druck setzen, ein Abkommen über einen „eingefrorenen Konflikt“ zu akzeptieren, in dem Russland seine Kriegsziele nicht erreicht hat. Aber dieser Versuch wird scheitern, weil Russland eines der Länder ist, die zu viel Stärke gewonnen haben. Das Imperium wird also seinen Vernichtungsfeldzug ausweiten und Trump weiterhin als Ablenkung davon benutzen.

Dieses Projekt zur Dezentrierung Palästinas hat einen linken Aspekt, der in den Aktivistengruppen zu finden ist, die ihren Schwerpunkt auf Anti-Trump-Kundgebungen verlagert haben. Hinzu kommt die narrative Manipulation, die sich gegen die Trump-Bewegung selbst richtet. Das Imperium versucht, die Amerikaner zu besänftigen, die ein Ende der Kriege, der Zensur, der Kontrolle durch den tiefen Staat und der Degrowth-Politik wollen. Und im Moment besteht seine Hauptstrategie darin, das Wokeness als die Quelle all dieser Probleme darzustellen, was bedeutet, dass Trump das Monopolkapital angeblich besiegen kann, indem er einen rein kulturellen Kampf führt.

Dieses Narrativ ist ein wesentlicher Bestandteil der nächsten Kriegspläne des Imperiums, die eine große Anzahl neuer Gräueltaten beinhalten werden, die es zu verbergen gilt. Und der beste Weg, dies zu tun, ist die Inszenierung einer Pseudorevolution, angeführt von einer „Anti-Establishment“-Gruppe aus Tech-Monopolisten und Hardliner-Zionisten. Die Rolle des Weißen Hauses von Trump wird darin bestehen, das Chaos und die Unmenschlichkeit voranzutreiben und sich gleichzeitig als Kriegsgegner darzustellen.

Genau das hat Trump heute getan, als er im Zusammenhang mit der Krise in Syrien sagte: „Mischt euch nicht ein!“. Dieses Zitat war das, was die meisten Menschen aus Trumps Aussage mitnehmen würden, was viele zu der Annahme veranlasst hat, dass Trump Antikriegsabsichten hegt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Trump sprach ausschließlich davon, ein direktes militärisches Eingreifen in Syrien zu vermeiden; an anderer Stelle der Erklärung zeigte er, dass er beabsichtigt, alle Aspekte der hybriden Kriegsführung Washingtons in der Region fortzusetzen, die keine Invasion im Stil des Irak erfordern. Sie erfordern lediglich ein erzeugtes Chaos. Trumps Team ist bestrebt, den schmutzigen Krieg der CIA gegen Syrien fortzusetzen, der den salafistischen Terroristen nun den vollen Sieg gebracht hat.

Trump sagte über Syrien, dass „die Hölle ausgebrochen ist, und Russland hat sich eingemischt. Aber jetzt werden sie, wie möglicherweise auch Assad selbst, aus dem Land gedrängt, und das könnte tatsächlich das Beste sein, was ihnen passieren kann. Für Russland gab es in Syrien nie einen großen Vorteil, außer dass Obama wirklich dumm dasteht.“ Dies war ein grünes Licht für die Neokonservativen in Trumps Kabinett, die Terroristen weiterhin zu unterstützen und die Rolle der Türkei bei der Aufstandsbekämpfung zu koordinieren. Trump hat sich für einen Regimewechsel ausgesprochen und damit gezeigt, dass künftige Bemühungen von Akteuren wie Marco Rubio, die Dschihadisten zu unterstützen, nicht ernsthaft in Frage gestellt werden; das Momentum ist zugunsten der Neokons und ihrer Verbündeten bei Al-Qaida und ISIS. Ihr Ziel ist es, die Angriffe auf die anderen antiimperialistischen Kräfte in der Region zu verstärken, die syrische Bevölkerung zu terrorisieren und zu unterwerfen und so viel Infrastruktur wie möglich zu zerstören, bevor der Zionismus sein Ende findet.

Das andere Ziel, das Trump verkündete, war, Russland wieder in den Einflussbereich Washingtons zu bringen. Es gibt einen Teil des tiefen Staates, der dies für möglich hält, und Trumps Team ist mit diesem Element verbündet. Sie versuchen nun, die MAGA-Basis, die aus Gründen der Kriegsgegnerschaft größtenteils pro-russisch eingestellt ist, zur Unterstützung dieser Mission zu bewegen. Und das bedeutet, Russland von den anderen Fronten des antiimperialistischen Kampfes zu trennen. Die Psyop-Maschine versucht, sich die prinzipienlose Unterstützung für Russland zunutze zu machen und sie zu nutzen, um eine Anti-China-, Anti-Palästina- und jetzt auch Anti-Syrien-Stimmung zu schüren. Es ist bemerkenswert, wie Trump sagt, dass Syrien „nicht unser Freund“ ist, aber er spricht über Russland in einer pseudo-freundlichen Art und Weise; er versucht, als jemand zu erscheinen, der die besten Interessen Russlands im Sinn hat und ihm nur einige praktische Ratschläge geben will.

Bezeichnend ist auch der Teil, in dem Trump demoralisierende Fehlinformationen über Russlands Verhalten im Ukraine-Krieg verbreitet. Er behauptet, dass „Russland aufgrund seiner Verstrickung in der Ukraine und des Verlustes von über 600.000 Soldaten nicht in der Lage zu sein scheint, diesen buchstäblichen Marsch durch Syrien zu stoppen, ein Land, das es seit Jahren geschützt hat.“ Wir wissen, dass die Zahl „600.000“ gefälscht ist, weil sie von den eigenen Psyop-Managern des Imperiums widerlegt wurde.

Im Oktober dieses Jahres berichtete der Guardian: „Anhand von offiziellen Berichten, Online-Nachrufen in sozialen Medien und Bildern von Grabsteinen haben der russische Dienst der BBC und die unabhängige Website Mediazona die Namen von 74.014 toten Russen ermittelt. Sie schätzen, dass die tatsächliche Zahl der Toten zwischen 113.000 und 160.000 liegt“. Weiter heißt es: „Nach westlichen Einschätzungen beläuft sich die Zahl der russischen Opfer im Krieg bisher auf 115.000 Tote und 500.000 Verwundete.“ Dies steht im Gegensatz zu den 600.000 Zahlen, die die Ukraine kürzlich vorgelegt hat. Den niedrigeren Zahlen aus den anderen Teilen des NATO-Propagandaapparats sollte man nicht unkritisch Glauben schenken, aber die Tatsache, dass eine solche Diskrepanz zwischen ihnen und den Schätzungen Kiews besteht, zeigt, dass Trump ein falsches Bild der strategischen Realität zeichnet. Ein Bild, in dem die NATO im Kampf gegen Russland weitaus erfolgreicher war, als sie es tatsächlich war, was bedeutet, dass die beste Option für Russland angeblich darin besteht, vor Washington zu kapitulieren.

Mit diesem Narrativ, das das Trump-Team verkauft und in dem Palästina und seine Verbündeten als Feinde Russlands angesehen werden, soll Zustimmung für die neuen Schrecken geschaffen werden, die unsere Regierung nun in Westasien anrichten wird. Während das syrische Volk unter die Herrschaft barbarischer Kräfte des 21. Jahrhunderts gerät, während das „israelische“ Nazi-Unternehmen diese Gelegenheit nutzt, um seinen Völkermord auszuweiten, während die Türkei daran arbeitet, Syrien zu zerstückeln, wie sie es mit Libyen getan hat, während die USA weiterhin mit Hilfe der YPG-Terroristen das syrische Öl stehlen, werden die Manager des Narrativs versuchen, die Amerikaner dazu zu bringen, woanders hinzusehen. Sie wollen Syrien zu einem „Gedächtnisloch“ machen, so wie es Libyen war, und die Menschen in der arabischen Welt für die Hölle verantwortlich machen, die Washington über sie gebracht hat. Das ist die verkehrte Weltsicht, die die Zionisten vertreten; sie sagen, dass all das Leid und der Tod, die wir in den letzten vierzehn Monaten erlebt haben, die Schuld der Hamas sind, und dass das ganze Chaos in der Region darauf zurückzuführen ist, dass die Muslime rückständig sind.

Viele oder sogar die meisten Amerikaner haben bereits gelernt, diese Weltanschauung abzulehnen, wie die Tatsache beweist, dass die Mehrheit von ihnen gegen die völkermörderische „israelische“ Gaza-Aktion ist. Aber wenn die Psyop-Maschine Washingtons vergangene, gegenwärtige und zukünftige Verbrechen gegen Syrien vor der Öffentlichkeit verborgen halten kann, dann werden die Türkei und „Israel“ in der Lage sein, ihre Angriffe auf Syrien ohne eine solche Prüfung voranzutreiben. Und die Gräueltaten der Salafisten werden am Rande des amerikanischen Bewusstseins stehen, obwohl es unsere Regierung ist, die hinter den Terroristen steht. Ein Großteil der Welt weiß um diese schrecklichen Realitäten, aber solange die Bevölkerung der USA von diesen Informationen abgeschnitten ist, hat der imperiale Staat einen entscheidenden Vorteil: die innere Stabilität. Diesen Vorteil können und müssen wir ihm wegnehmen.

Nach dem Sturz der Assad-Regierung bleibt den westasiatischen Widerstandskräften nur die Möglichkeit, sich neu zu formieren und neu aufzubauen, so wie es Revolutionäre in der Vergangenheit nach großen Niederlagen getan haben. Es ist möglich, dass sie die strategische Situation umkehren, und zwar auf eine Weise, die viele überraschen mag. Hamas, Hisbollah und die Houthis haben allen gezeigt, was die richtige Praxis ist; „Israel“ bleibt durch den Widerstand wirtschaftlich so verkrüppelt, dass sein Untergang unvermeidlich ist; und die Partnerschaft zwischen China und Russland schwächt den Hegemon wirtschaftlich weiter. Für uns im Kern besteht der Weg nach vorne darin, eine Massenbewegung aufzubauen, die alle proto-revolutionären Elemente einbezieht, wobei die MAGA-Basis eine Gruppe ist, der wir Priorität einräumen müssen. Andernfalls werden die Psyops des Imperiums die MAGA-Anhänger in Richtung Apathie oder in Richtung „pro-russischen“ Zionismus lenken.

Gleichzeitig müssen wir die wichtigste Lehre aus dieser Niederlage ziehen, nämlich dass man mit dem Feind nicht über den Frieden verhandeln kann. Der imperiale Staat wird sein Vorgehen gegen internen Dissens verstärken, und wir müssen unsere Organisationen darauf vorbereiten, inmitten dieser Angriffe weiter zu operieren. Wenn wir innerhalb des Klassenkampfes weiterhin Gewinne erzielen können, werden wir das Imperium von innen heraus lahmlegen und dann in der Lage sein, es zu stürzen.