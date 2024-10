Chinas digitaler Yuan „dient als Modell-CBDC“, das die Abhängigkeit von Bargeld verringert und gleichzeitig die Bankdienstleistungen „demokratisiert“: WEF-Bericht

Das WEF ist weiterhin ein Propaganda-Arm für die Kommunistische Partei Chinas und ihr Sozialkreditsystem, das auf digitaler ID & CBDC basiert: Perspektive

Der digitale Yuan des kommunistischen Chinas dient der Welt als Modell für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC), weil er die Abhängigkeit von physischem Bargeld verringert und gleichzeitig den Zugang zu Bankdienstleistungen demokratisiert“, so ein Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Der am 8. Oktober veröffentlichte Bericht „Global Financial Inclusion Practices: Case Studies from China, India and the USA„(Fallstudien aus China, Indien und den USA) lobt das kommunistische Regime dafür, dass es einen programmierbaren digitalen Yuan eingeführt hat, der durch die Demokratisierung von Bankdienstleistungen das fördert, was die Autoren ‚finanzielle Inklusion‘ nennen.

„Durch die Verringerung der Abhängigkeit von physischem Bargeld und die Demokratisierung des Zugangs zu Bankdienstleistungen dient der digitale Yuan als Modell für den Einsatz von CBDC zur Förderung der finanziellen Integration.„ WEF, „Globale Praktiken der finanziellen Eingliederung“, Oktober 2024

But China's CBDC is being programmed with an expiration date: Spend or it will vanish, which means the currency will expire.



If your social credit score gets too low that you get Blacklisted, authority immediately bans your digital wallet.

——So you can't spend your own digital… pic.twitter.com/UniQz14E4z — Songpinganq (@songpinganq) September 7, 2024

Wenn Sie sich fragen, warum das WEF das kommunistische China für seine „Demokratisierung“ lobt, sollten Sie wissen, dass der Bericht in Zusammenarbeit mit der Peoples Bank of China School of Finance der Tsinghua-Universität in Peking erstellt wurde, die am 29. März 2012 als Joint Venture zwischen der Universität und der People’s Bank of China (PBC) gegründet wurde.

In dem Bericht werden weder die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) noch ihr Sozialkreditsystem erwähnt, und auch nicht, wie sie digitale ID und CBDC einsetzt, um Anreize zu schaffen, Zwang auszuüben oder anderweitig menschliches Verhalten zu manipulieren.

Stattdessen heißt es in dem Bericht:

„Die Einführung des digitalen Yuan in China hat eine wichtige Rolle bei der Förderung der finanziellen Eingliederung gespielt, indem sie Finanzdienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zugänglicher und erschwinglicher gemacht hat.

„Durch die Verringerung der Abhängigkeit von physischem Bargeld und die Integration des digitalen Yuan in alltägliche Transaktionen, selbst in Gebieten mit schlechter Netzanbindung, hat der e-CNY dazu beigetragen, Personen, die keine oder nur wenige Banken haben, in das formale Finanzsystem zu integrieren.“

Versuchen Sie, das den etwa einer Million Uiguren zu sagen, die in „Umerziehungslager“ geschickt wurden, oder versuchen Sie, das den Millionen chinesischer „Netizens“ zu sagen, die vom Sozialkreditsystem auf die schwarze Liste gesetzt wurden.

Im Rahmen des chinesischen Sozialkreditsystems erhalten die Bürger eine Punktzahl, die auf ihrem Online- und Offline-Verhalten basiert. Es ist ein System, das „gutes“ Verhalten belohnt, wie z. B. Zeit mit älteren Menschen zu verbringen, während „schlechtes“ Verhalten bestraft wird, wie z. B. Kritik an der Regierung oder zu viel Zeit mit Videospielen zu verbringen.

Wenn das „Vertrauen“ in einem Bereich gebrochen wird, werden überall Beschränkungen auferlegt – das bedeutet, dass Bürger, die auch nur geringfügige Verstöße begehen, auf eine schwarze Liste gesetzt werden können, damit sie nicht mehr reisen, in Restaurants gehen, eine Wohnung mieten oder sogar eine Versicherung abschließen können.

Nach Angaben des staatlichen chinesischen Propagandasenders CGTN ist dies bei über 30 Millionen Bürgern der Fall.

„Der digitale Yuan hat die Finanzlandschaft in Suzhou revolutioniert und die finanzielle Eingliederung verbessert, indem er einen breiteren und bequemeren Zugang zu erschwinglichen Dienstleistungen ermöglicht […] Durch die sorgfältige Beachtung von Infrastruktur, Regulierung, Technologie und Bildung bietet der Ansatz von Suzhou ein bewährtes Modell für Städte weltweit.„ WEF, „Globale Praktiken der finanziellen Eingliederung“, Oktober 2024

Be very scared of Central Bank Digital Currency!!



CBDCs are instrument of control.



In China, if you are blacklisted by social credit system, immediately you are debanked and banned from using digital wallet WeChat and Alipay,



Which makes it hard for you to find a job, start a… pic.twitter.com/vw7aJaoKzj — Songpinganq (@songpinganq) September 18, 2024

Apropos KPCh-Propaganda: Der WEF-Bericht hebt hervor, wie Chinas CBDC die Finanzlandschaft der Stadt Suzhou revolutioniert hat, und stellt fest, dass Suzhou ein bewährtes Modell für Städte weltweit ist.

In dem Bericht heißt es: „Suzhou, das in den Pilotphasen [des CBDC] eine führende Rolle bei der Einführung des digitalen Yuan in China gespielt hat, ist ein Vorreiter“.

„Die Stadt hat nicht nur traditionelle Verwendungszwecke erprobt, sondern auch innovative Anwendungen erforscht, indem sie den digitalen Yuan in lokale Verkehrs- und Behördendienste integriert und so seinen Nutzen und seine Akzeptanz bei den Einwohnern erhöht hat.

„Zum Beispiel können Nutzer mit einer digitalen Yuan-Brieftasche ihr Handy-Display am Drehkreuz der U-Bahn-Stationen berühren, was einen einfachen Zugang zur Station ermöglicht.“

Was die Autoren in ihrem Beispiel einer Modellstadt nicht erwähnen, ist, dass CBDCs nicht funktionieren können, wenn sie nicht mit der digitalen Identität einer Person verknüpft sind, und dass sowohl CBDC als auch digitale ID zwei der drei Schlüsselkomponenten der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) sind, die auch einen massiven Datenaustausch umfasst.

Im kommunistischen China können Benutzer mit einer niedrigen sozialen Kreditwürdigkeit ihre digitalen Yuan-Geldbörsen auf ihren Telefonen nicht verwenden, um die Drehkreuze in der U-Bahn zu passieren.

Und die Propagandisten der KPCh auf dem WEF haben die Frechheit zu behaupten, dies sei ein Modellsystem für die Welt!

A creepy video shows how China warns its citizens to behave or get punished by its nationwide social credit system.



In 2018 alone, China banned 23 million people from buying plane or train tickets because their social credit scores were too low. https://t.co/zRhgbUrBau pic.twitter.com/cA5ClQvi8Z — Songpinganq (@songpinganq) June 4, 2023

„Der digitale Yuan verbessert die Effizienz und Sicherheit von Transaktionen, fördert das Vertrauen der Öffentlichkeit und bietet ein Modell für andere CBDCs, die darauf abzielen, die finanzielle Inklusion weltweit zu erweitern.„ WEF, „Globale Praktiken der finanziellen Eingliederung“, Oktober 2024

Vor drei Jahren veröffentlichte das Center for a New American Security (CNAS) einen Bericht, in dem Chinas Ambitionen für ein autoritäres digitales Währungs-/elektronisches Zahlungssystem (DCEP) beschrieben wurden, mit dem der Staat über 300.000 Finanztransaktionen pro Sekunde verarbeiten und unterstützen wollte, wobei die Daten das Sozialkreditsystem der Kommunistischen Partei in Echtzeit speisen sollten.

Im CNAS-Bericht heißt es: „Dieser Vorstoß in die digitale Währung ist ein wichtiger Schritt zur Ausweitung des digitalen Autoritarismus der Partei, indem Echtzeit-Finanzdaten in die Strategie der KPCh für eine technologiegesteuerte Regierungsführung aufgenommen werden.“

Aber es sind nicht nur die Finanztransaktionen, an denen die KPCh interessiert ist – es geht darum, diese Finanzdaten mit Daten zu kombinieren, die aus dem Internet der Dinge, intelligenten Häusern, CCTV-Aufnahmen und natürlich der Handynutzung gesammelt werden, einschließlich der Geolokalisierung und des Surfverhaltens der Bürger.

Laut CNAS „wird das System es der KPCh auch ermöglichen, eine größere Kontrolle über private Transaktionen auszuüben und in Verbindung mit dem Sozialkreditsystem Strafgewalt über chinesische Bürger auszuüben.“

„Zusätzlich zu den grundlegenden Informationen über Nutzer und Transaktionen ist es möglich, dass verschiedene Metadaten, die mit den Bewegungen und Geräten der Nutzer verbunden sind, ebenfalls in diese Big Data einfließen“, heißt es in dem CNAS-Bericht, der hinzufügt: “Die PBOC [People’s Bank of China] wird in den Besitz eines bedeutenden Datenschatzes kommen, den sie mit ihren Instrumenten zur Zensur und Überwachung von Personen kombinieren kann.“

Das WEF ist nach wie vor ein Propaganda-Arm der Kommunistischen Partei Chinas, die ihr auf digitalen IDs basierendes CBDC als Modell für die Welt bezeichnet, obwohl es als totalitäres Werkzeug für Sozialkredite eingesetzt wird.