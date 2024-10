Die Hybris ist zurück: Israels unkontrollierte Arroganz ist ein Rezept für Katastrophen.

Gideon Levy

Die israelische Hybris ist zurück, und zwar in großem Stil. Wer hätte geglaubt, dass sie ein Jahr nach dem 7. Oktober zurückkehren würde, und zwar in einem solchen Ausmaß. Nachdem wir die Hamas besiegt und den Gazastreifen zerstört haben, sind wir nun dabei, die Hisbollah zu besiegen und den Libanon zu zerstören – und wir wenden uns bereits dem Iran zu.

Der israelische Diskurs spricht dort bereits von einem Regimewechsel, erörtert die Ermordung von Ayatollah Ali Khamenei und erwägt Angriffe auf Nuklearanlagen und Angriffe auf Öleinrichtungen. Israel befindet sich in einem Zustand der Hybris. Vom Tiefpunkt und dem gebrochenen Geist des 7. Oktobers – er wurde mit dem Holocaust verglichen – bis hin zu den Höhen der Arroganz des Regimewechsels und der Verschiebung von Völkern im gesamten Nahen Osten. Und das alles innerhalb eines Jahres. Es wird in Tränen und Blut enden.

Es liegt in der Natur der Hybris, dass sie per definitionem in einer Katastrophe endet. Es liegt in der Natur einer solchen extremen Volatilität, vom fiktiven Holocaust bis zum fiktiven Sieg, dass sie am Ende zusammenbricht.

Inzwischen fliehen Millionen von Menschen vor der israelischen Armee um ihr Leben, Vertriebene, Flüchtlinge, Mittellose, Hoffnungslose, Verwundete, Waisen und Krüppel in endlosen Leidenszügen in Gaza und im Libanon. Bald auch im Westjordanland und vielleicht auch im Iran. Noch nie sind so viele Menschen aus Angst vor Israel geflohen, nicht einmal in der Nakba von 1948. Sie werden nie vergessen, was Israel ihnen angetan hat. Niemals. Für Israel und die Israelis bedeutet dies nicht nur Freude, Genugtuung und Nationalstolz, sondern auch einen Machttrip, wie sie ihn noch nie erlebt haben, schon gar nicht seit 1967.

Die militärischen Erfolge, so beeindruckend sie auch sind, machen Israel wahnsinnig. Wie wir die Pager in die Luft gejagt haben und wie wir ihre Anführer getötet haben, das ist ein Hochgefühl für alle. Der Angriff auf den Iran wird das zeigen. Aber die militärischen Erfolge sind nicht das Wichtigste. Was kommt als nächstes?

Israel hat das Gefühl, dass seine Angriffe, seine Eroberungen, das Töten und die Zerstörung, die es zu säen imstande ist, keine Grenzen kennen. Und es ist nicht zu stoppen. Noch nie hat es so vor einem leeren Tor gestanden, in der Überzeugung, dass es die Chance seines Lebens bekommen hat, zu schießen. Ein Kartenhaus nach dem anderen ist vor unseren Augen eingestürzt, das wir so sehr gefürchtet hatten: Raketen aus Gaza, Raketen aus dem Libanon, Marschflugkörper aus dem Jemen und ballistische Raketen aus dem Iran beeindrucken niemanden mehr.

Die Hilflosigkeit der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der Vereinigten Staaten, verstärkt das Gefühl des Rausches. Alles ist möglich. Es scheint, dass Israel seine Dschingis-Khan-Feldzüge der Eroberung und Bestrafung ungehindert fortsetzen kann. Amerika fleht es an, damit aufzuhören; seine Bitten beeindrucken die Israelis nicht. Ganz zu Recht.

Aber Israel könnte feststellen, dass seine erstaunlichen Siege nichts anderes als eine verhängnisvolle Honigfalle sind, wie der berauschende Sieg von 1967 – dessen verfaulende Früchte wir bis zum heutigen Tag essen. Was als unbegrenzte militärische Fähigkeiten dargestellt wird, kann in einem Pyrrhussieg enden. Im Gazastreifen misshandelt Israel weiterhin Millionen elender Menschen, selbst nachdem es verkündet hat, dass die Hamas militärisch besiegt worden ist. Warum weiter? Weil es das kann. Und bald auch im Libanon.

Die unnötige und gefährliche Bestrafung des Irans wird seit Tagen öffentlich diskutiert, als gäbe es außer Israel kein Land, keine Grenze für seine Möglichkeiten und niemanden, der seine Machtgier stoppen könnte. In Ermangelung eines wahren Freundes, der dies tun würde, wird es niemals von sich aus aufhören, bis eine Katastrophe über es hereinbricht. Und die zeichnet sich bereits ab. Militärische Erfolge sind meist trügerisch und flüchtig.

Dem Abscheu der Weltbevölkerung werden sich schließlich auch ihre Regierungen anschließen, und eines (fernen) Tages werden sie es satt haben. Israel hat keinen internationalen Rückhalt außer den Vereinigten Staaten und Europa. Es stimmt, dass die noch keinen Finger gerührt haben, aber eines Tages könnte die öffentliche Meinung dort das ändern.

Die Geschichte ist voll von machtbesoffenen Ländern, die es nicht verstanden haben, rechtzeitig aufzuhören. Israel nähert sich diesem Ziel. In der Zwischenzeit sollte der Gedanke an Millionen von Menschen im Nahen Osten, die in Angst und Schrecken vor ihm fliehen und unbeschreibliche Schmerzen und Demütigungen unter unseren Stiefeln erleiden, jeden Israeli vor Scham und Angst zusammenzucken lassen. Stattdessen erfüllen sie das israelische Herz mit Stolz und ermutigen es, noch mehr davon anzustreben. Und es gibt kein Halten mehr.