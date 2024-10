US-Elite-Ökonom warnt: Dollarsystem schwächelt, während goldbasiertes BRICS aufsteigt.

Der US-Dollar verliert seine Dominanz, und ausländische Zentralbanken kaufen weniger Staatsanleihen und halten stattdessen mehr Gold in ihren Reserven, warnt der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Mohamed El-Erian

Immer mehr Länder auf der ganzen Welt, vorwiegend im globalen Süden, suchen nach Alternativen zum vom US-Dollar dominierten Finanzsystem, als Teil einer internationalen Initiative, die als Entdollarisierung bekannt ist.

Viele westliche Medien und Experten sind jedoch der Meinung, dass die Entdollarisierung übertrieben ist.

Einer dieser Pessimisten ist der Kolumnist der New York Times, Paul Krugman, ein zentristischer Wirtschaftswissenschaftler, der mit dem sogenannten „Nobelpreis“ für Wirtschaft ausgezeichnet wurde (der in Wirklichkeit von der konservativen schwedischen Zentralbank verliehen wird).

In einem Artikel aus dem Jahr 2023 behauptete Krugman, die Kritiker des Dollarsystems zu „entlarven“, indem er behauptete, dass „der Hype um die Entdollarisierung viel Lärm um fast nichts ist“.

Dieses Narrativ wurde von Medien wie Business Insider aufgegriffen, die darauf bestanden, dass „die Dominanz des Dollars nirgendwo hinführt“, oder von der Zeitschrift Foreign Policy, die den Leiter des Goldman Sachs Global Institute einlud, um zu argumentieren, dass es „keine echte globale Alternative“ zum Dollarsystem gibt.

Dennoch zeigen sich immer mehr Risse in diesem elitären Konsens. Der amerikanische Mainstream-Ökonom Mohamed El-Erian, ein ehemaliger stellvertretender Direktor des von den USA dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF), hat davor gewarnt, dass die Entdollarisierung tatsächlich stattfindet.

In einer Kolumne in der Financial Times räumte El-Erian ein, dass der US-Dollar allmählich seine Dominanz verliert, da ausländische Zentralbanken weniger Schatzpapiere kaufen und stattdessen mehr Gold in ihren Reserven halten.

El-Erian ist keineswegs ein Außenseiter im neoliberalen Establishment des Westens. Tatsächlich wurde er von Präsident Barack Obama zum Vorsitzenden des US Global Development Council ernannt und ist heute Präsident des renommierten Queens‘ College der Universität Cambridge.

Mit diesem Meinungsartikel in der FT forderte El-Erian seine Kollegen auf, etwas vorsichtiger zu sein – und den Kopf aus dem dogmatischen Sand der neoklassischen Wirtschaftsorthodoxie zu ziehen.

Der Goldpreis „scheint sich von seinen traditionellen historischen Einflussfaktoren wie Zinssätzen, Inflation und dem Dollar abgekoppelt zu haben“, so El-Erian.

Da Gold eine Absicherung gegen die Inflation darstellt, ist der Goldpreis tendenziell positiv mit der Inflation korreliert. Da die Inflation jedoch im vergangenen Jahr gesunken ist, hat der Goldpreis Rekordhöhen erreicht und ist in den letzten 12 Monaten um 40 % gestiegen.

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Zentralbanken vieler Länder des Globalen Südens enorme Mengen an Gold kaufen – insbesondere China und die von El-Erian als „Mittelmächte“ bezeichneten Länder, die sich in und um die BRICS zusammengeschlossen haben.

Eine wachsende Zahl von Ländern möchte „ihre Währungsreserven allmählich diversifizieren, weg von der signifikanten Dollar-Dominanz, trotz Amerikas ‚wirtschaftlicher Ausnahmestellung‘“, räumte El-Erian ein, und diese Länder haben „ein Interesse daran, mögliche Alternativen zum Dollar-basierten Zahlungssystem zu erforschen, das seit etwa 80 Jahren den Kern der internationalen Architektur bildet“.

Warum ist das so? El-Erian räumte ein, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass „Amerika Handelszölle und Investitionssanktionen als Waffe einsetzt und gleichzeitig sein Interesse an dem auf Regeln basierenden, kooperativen multilateralen System, das es vor 80 Jahren maßgeblich mitgestaltet hat, verringert hat“.

Auch er beklagte, dass Washingtons unerschütterliche Unterstützung Israels in seinem völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen, der Invasion im Libanon und den Angriffen auf andere Länder in Westasien viele Nationen dazu veranlasst habe, die USA „als einen inkonsequenten Verfechter sowohl der grundlegenden Menschenrechte als auch der Anwendung des Völkerrechts“ zu betrachten.

Hinzu kommt, dass Nordamerika und Europa Vermögenswerte im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar aus den Reserven Russlands (und Irans, Venezuelas, Syriens, Afghanistans und Nordkoreas) beschlagnahmt haben. Viele Länder fürchten nun, dass sie die nächsten Opfer sein könnten.

Auch wenn El-Erian dies nicht deutlich gesagt hat, wurde es im Kontext seiner Ausführungen verstanden.

Ein weiteres Wort, das in El-Erians Artikel auffallend wenig vorkam, war BRICS. Aber er hat offensichtlich darauf angespielt. Es ist bemerkenswert, dass seine Kolumne in der Woche veröffentlicht wurde, in der Russland Gastgeber eines historischen BRICS-Gipfels in der Stadt Kasan war.

Der Geopolitical Economy Report hat ausführlich über die Pläne der BRICS-Staaten berichtet, ein „Mehrwährungssystem“ zu schaffen, um die Vorherrschaft des US-Dollars anzufechten.

In seinem Kommentar in der Financial Times gab El-Erian indirekt zu, dass der Wirtschaftskrieg, den Nordamerika und Europa gegen Russland geführt haben, gescheitert ist.

Nachdem der Westen die russischen Finanzinstitute vom Swift-Interbanken-Nachrichtensystem abgekoppelt hatte, schuf Moskau „ein klobiges alternatives Handels- und Zahlungsverkehrssystem, an dem eine Handvoll anderer Länder beteiligt ist“, so El-Erian, das es „Russland ermöglicht hat, den Dollar zu umgehen und einen Kernbestand an internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen aufrechtzuerhalten“.

Er warnte, dass „immer mehr kleine Röhren gebaut werden, um diesen [US-Dollar-]Kern zu umgehen; und eine wachsende Zahl von Ländern ist daran interessiert und zunehmend daran beteiligt“, und dies „birgt die Gefahr, dass das globale System wesentlich fragmentiert wird und der internationale Einfluss des Dollars und des US-Finanzsystems erodiert“.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der in El-Erians (zugegebenermaßen kurzem) Artikel nicht erwähnt wird, ist der Markt für US-Schatzpapiere.

Der Anteil der von ausländischen Anlegern gehaltenen US-Schatzpapiere erreichte 2015 mit rund 34 % einen Höchststand und ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich auf 23-24 % im Jahr 2024 gesunken.

In der Zwischenzeit liegt die US-Bundesverschuldung in Prozent des BIP bei über 120 % und steigt weiter an, wobei das jährliche Defizit mehr als 6 % des BIP beträgt.

Sowohl Donald Trump als auch Kamala Harris würden diesen Trend nur fortsetzen.

Anteil der von Ausländern gehaltenen US-Staatsanleihen 2012 2024:

Es gibt einfach weniger Nachfrage nach einer wachsenden Zahl von US-Staatsanleihen (auch wenn Investoren in Europa, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Taiwan und Indien Washington dabei helfen, die Renditen in Grenzen zu halten).

Irgendwann wird sich Washington entscheiden müssen, was wichtiger ist: die Verbraucherpreisinflation niedrig zu halten oder die Renditen der Staatsanleihen niedrig zu halten. Nach den Zinserhöhungen der Fed in den Jahren 2022-2023 übersteigen die Zinszahlungen der USA für die Bundesschulden den gigantischen Militärhaushalt.

Es ist also nicht nur die Geopolitik, die die Entdollarisierung vorantreibt, sondern auch die Geld- und Finanzpolitik der USA.

Dies mag zum Teil erklären, warum die Rendite der zehnjährigen US-Schatzanweisungen nicht sank, sondern stieg, als die Federal Reserve im September die Zinsen um 50 Basispunkte senkte. Die Nachfrage nach Schatzpapieren ist offensichtlich nicht so stark, wie es sich die US-Politiker wünschen würden – insbesondere die ausländische Nachfrage.

Die Abkehr von US-Schatzpapieren wird besonders deutlich, wenn man sich die Reserven der People’s Bank of China ansieht.

Pekings Bestände an US-Schatzpapieren sind seit 2014 kontinuierlich gesunken, von mehr als 1,3 Billionen Dollar auf weniger als 800 Milliarden Dollar im Jahr 2024.

China US-Schatztitel 2024:

Unabhängig von El-Erians Auslassungen ist es jedoch von Bedeutung, dass dieser US-amerikanische Elite-Ökonom in einem Artikel in der weltweit führenden Finanzzeitung einräumt, dass viele der Kritiker des Dollarsystems Recht haben.

Die New York Times, Paul Krugman und viele der Eliten in der US-Presse und der akademischen Welt mögen immer noch leugnen, aber einige ihrer Kollegen wachen langsam auf und erkennen die Realität.

In der Zwischenzeit wollen westliche Medien wie das staatlich unterstützte France24 die Welt glauben machen, dass „die BRICS-Staaten bei der Wiederherstellung der globalen Finanzordnung gescheitert sind“, aber Tatsache ist, dass sie gerade erst anfangen.