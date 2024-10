Licht aus für die Stadt auf dem Hügel

Von Stephen Karganovic

Die berühmte „Stadt auf dem Hügel“, von der viele Menschen glaubten, sie würde die Menschheit von oben erleuchten, ist nun verlassen und weitgehend menschenleer.

Während des Kalten Krieges, als die Blöcke miteinander konkurrierten, wirkten sich zwei Hauptattraktionen sehr vorteilhaft für den Westen aus. Erstens der Komfort und Wohlstand, den er seinen Bürgern bieten konnte und mit dem seine Rivalen im Osten kaum mithalten konnten. Das zweite Merkmal, das dem Westen in den Augen der Welt einen enormen Wettbewerbsvorteil verschaffte, war die vergleichsweise bessere Leistung seiner Institutionen bei der Sicherung individueller Freiheiten.

Die beiden Vorteile des Wohlstands und der Eindruck, dass der Westen die Freiheit schätzte, neutralisierten erfolgreich den Großteil der theoretischen Kritik am kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. Das scheinbare Engagement des Westens für persönliche Freiheiten wirkte wie ein starker Magnet. Als politische Waffe erfüllte sie somit ihren Zweck auf effektive Weise. Solange die gewissenhafte Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der individuellen Rechte als ihr Unterscheidungsmerkmal angesehen wurden, galten die westlichen Gesellschaften als wünschenswerte Alternative zu den konkurrierenden Systemen, die sich oft nicht an die strikte Legalität hielten und wenig zur Eindämmung der Willkür beitrugen.

Dieser Zustand hielt bis etwa in die 1990er Jahre an, als der Westblock den Höhepunkt seiner globalen Macht erreichte und weithin als Sieger über seine Gegner wahrgenommen wurde. Seitdem werden in der gesamten westlichen Welt die sozialen Errungenschaften, die dem einfachen Volk ein gewisses Maß an Komfort und Sicherheit brachten, systematisch abgebaut. Das Gefühl der Rechtssicherheit, das die Bürger westlicher Gesellschaften jahrzehntelang genossen, erwies sich als ebenso flüchtig. Rechtswidriger Missbrauch und die Verwundbarkeit gegenüber den Mächtigen, Phänomene, die anderswo normal sind, aber in der Praxis westlicher Gesellschaften lange Zeit nicht existierten und aus dem Gedächtnis ihrer Bürger weitgehend verschwunden waren, tauchen mit aller Macht wieder auf. Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene hat sich die „Rechtsstaatlichkeit“ rasch in eine unkenntliche Karikatur verwandelt. Diese Metamorphose ist scherzhaft als „regelbasierte Ordnung“ bekannt geworden.

Ohne nennenswerte interne Opposition oder gar öffentliche Aufmerksamkeit wurden die Kernländer des kollektiven Westens von der Willkür bei der Auslegung der angeborenen Menschenrechte und der Anwendung der zu ihrem Schutz errichteten Rechtsgrundsätze infiziert. Die Umwandlung, die historisch gesehen blitzschnell vonstattenging, wurde von einer skrupellosen und doppelzüngigen politischen Clique angeführt, die den Lauf der Ereignisse hinter den Kulissen lenkt. Sie wurde mit dem Einverständnis einer Justiz umgesetzt, die bei der Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten völlig korrupt und feige ist.

Der Zusammenbruch der Legalität ist im Allgemeinen ein Vorbote für noch Schlimmeres, das fast immer in Form eines immer ungeheuerlicheren Machtmissbrauchs auftritt. Dies lässt sich anhand beunruhigender, aber keineswegs isolierter Beispiele für die sich abzeichnende Lage in den Ländern des kollektiven Westens veranschaulichen, die früher für ihre Freiheit beneidet wurden. Die Leser werden sich an den berühmten Satz erinnern: „Sie hassen uns für unsere Freiheit.“ Diese falsche Behauptung aus dem Jahr 2001 trug zwar nicht zur Förderung der Freiheit bei, führte aber zu einer Orgie der Zerstörung und des Massenschlachtens.

Ein eindrucksvolles Beispiel für den Zusammenbruch der Rechtsordnung ist die illegale Entführung und Inhaftierung des deutsch-amerikanischen Anwalts Dr. Reiner Fuellmich in Deutschland aufgrund erfundener Veruntreuungsvorwürfe. Das deutsche Justizsystem ist an dieser abscheulichen Farce voll und ganz beteiligt. Es gibt viele triftige Gründe für den heftigen Hass der Kabale des tiefen Staates auf Dr. Fuellmich. Er war der Spielverderber, der 2020 die Dreistigkeit besaß, den Forschungsausschuss für die Covid-Pandemie zu gründen, gerade als das Experiment der sozialen Kontrolle an Fahrt gewann. Der Ausschuss leistete unter der Leitung von Dr. Fuellmich hervorragende Arbeit, um die schmutzigen Motive und mörderischen Ziele der Drahtzieher des fingierten medizinischen Notstands aufzudecken. Das war ein schwerer Schlag für sie, zumal dies unter Bedingungen einer fast vollständigen Informationsblockade erfolgreich gelang. Dr. Fuellmichs letztendliches, vielleicht zu ehrgeiziges und naiv konzipiertes Ziel eines medizinischen Nürnberger Prozesses, um die Schuldigen vor Gericht zu bringen, konnte leider nicht erreicht werden. Aber allein der Gedanke daran muss diejenigen, die er eigentlich vor Gericht bringen wollte, in Rage versetzt haben.

„Dieses Vorhaben wurde lange geplant“, fasste Dr. Fuellmich die Erkenntnisse seines Ausschusses zusammen. “Der letztlich erfolglose Vorläufer war die Schweinegrippe vor etwa 12 Jahren, und es wurde von einer Gruppe superreicher psychopathischer und soziopathischer Menschen ausgeheckt, die Menschen gleichzeitig hassen und fürchten, kein Mitgefühl haben und von dem Wunsch getrieben werden, die volle Kontrolle über uns alle, die Menschen auf der Welt, zu erlangen.“

Es kam jedoch die Zeit, in der die Psychopathen ihre süße Rache bekamen, und die Operation war nicht übermäßig schwierig, weil sie zufällig die Machtmechanismen kontrollieren. Vor elf Monaten wurde Dr. Fuellmich in Deutschland aufgrund der falschen Anschuldigung eines ehemaligen Kollegen, der möglicherweise von Sicherheitsbehörden in das Covid-Komitee eingeschleust worden war, inhaftiert, er habe das Vermögen der Organisation zu seinem persönlichen Vorteil missbraucht. Eine Anklage, die nach deutschem Recht ein Vergehen darstellt und für die es keinen Präzedenzfall für eine lange Untersuchungshaft gibt, führte zu einer Inhaftierung, die nun seit über 400 Tagen andauert, unter Abu-Ghraib-Bedingungen, nur dass sie in Deutschland und nicht im Irak stattfindet. Eine schockierende Darstellung dieser Haftbedingungen finden Sie hier. Und hier finden Sie die skandalösen Verfahrensmängel des Prozesses selbst, der derzeit läuft. Das Verfahren ist durch Praktiken gekennzeichnet, die mit dem Bild des Rechtsstaats, das von Deutschland und den übrigen damit verbundenen kollektiven westlichen Regimen irreführenderweise gepflegt wird, unvereinbar sind.

Die gesetzeswidrige Verfolgung von Dr. Fuellmich ist in Wirklichkeit eine „Straftat“, weil er einen bemerkenswerten öffentlichen Dienst geleistet hat, indem er die betrügerische Natur und den unheilvollen Hintergrund der Covid-„Pandemie“ aufgedeckt und dokumentiert hat. Es ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs beim Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit in Gesellschaften, die sich selbst als ihre Verfechter darstellen. Der Zusammenbruch der Legalität und seine verheerenden Auswirkungen auf die elementaren Freiheiten der Bürger, die sie den Forderungen einer nicht rechenschaftspflichtigen Macht völlig schutzlos ausgeliefert machen, lassen sich durch weitere Beispiele veranschaulichen.

In Irland wird die gesamte christliche Familie Burke, die sich weigert, sich dem Diktat der Gender-Ideologie zu beugen, rachsüchtig verfolgt. Einer der Söhne, Enoch, der als Lehrer arbeitet, hat bisher über 400 Tage in Einzelhaft verbracht, wie Dr. Fuellmich in Deutschland. Sein „Vergehen“ besteht darin, dass er sich im ehemals christlichen und katholischen Irland weigert, das von einem seiner Schüler bevorzugte Pronomen zu verwenden, der ein anderes als sein biologisches Geschlecht beansprucht. Enoch Burke ist ein Gesetzesbrecher, weil er der Meinung ist, dass die Duldung der Gender-Identitäts-Scharade eine Verletzung seiner religiösen Grundsätze darstellen würde. Tatsächlich wird Enoch Burke dafür bestraft, dass er sich weigert, sich als professioneller Pädagoge und als freier Mensch zu erniedrigen, indem er unter dem Druck seiner Verfolger fälschlicherweise gesteht, dass 2 + 2 = 5 ist. Nur ein solcher Widerruf seiner gewissenhaft vertretenen Überzeugungen würde die Rechts- und Bildungsaufseher seines Landes zufriedenstellen, die offensichtlich durchgedreht sind. Er bleibt daher in einem irischen Gefängnis, obwohl ihm eine sofortige Freilassung zugesichert wurde, wenn er nur seine Unterwerfung unter ihre wahnwitzige Forderung signalisieren würde. Einen Einblick in das breite offizielle Spektrum dieses Wahnsinns finden Sie hier.

Enochs Bruder Simeon, der sein Jurastudium mit Auszeichnung abgeschlossen hat, wird aus Gründen, die noch nicht vollständig geklärt sind, aber offenbar auch mit seiner fest verankerten religiösen Weltanschauung zusammenhängen, die mit der seines Bruders identisch ist, von der Zulassung zur irischen Anwaltskammer ausgeschlossen. Im heutigen Irland scheint dies eine berufliche Tätigkeit auszuschließen. Als Zugabe wurde auch Enoch und Simeons Vater, Enoch Burke Sr., bestraft, weil er sich gegen LGBT-Symbole auf irischen Postfahrzeugen ausgesprochen hatte. Für seine Unverschämtheit wurde der Steuerzahler Burke darüber informiert, dass er fortan zum örtlichen Postamt kommen kann, wenn er seine Post abholen möchte, dass sie aber nicht mehr an seine Privatadresse geliefert wird.

Wie im Fall Fuellmich wird die kollektive und exemplarische Bestrafung der Familie Burke so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Politische und sogar religiöse Persönlichkeiten weigern sich, Stellung zu beziehen oder das Thema zu kommentieren, und die kontrollierten Medien vermeiden es sorgfältig, das Thema zu diskutieren.

Um dieses komplexe Bild des zivilisatorischen Niedergangs nicht abzurunden, sondern lediglich um ein weiteres beunruhigendes Detail zu ergänzen: Die in George Orwells Roman dargestellte Institution des Gedankenverbrechens, die einst nur als literarische Fiktion galt, scheint nun im britischen Recht verankert zu sein. Derzeit scheint es sich um ein Pilotprogramm zu handeln, vielleicht ein Vorläufer für noch beängstigendere Dinge, die noch kommen werden. Es handelt sich um ein Gebetsverbot innerhalb eines ausgewiesenen Sperrgebiets um Abtreibungskliniken in Großbritannien. Das inkriminierte Gebet würde sich vermutlich auf die Seelen von Kindern beziehen, die diese Welt aufgrund der medizinischen Behandlung, die sie in diesen Einrichtungen erhalten haben, verlassen haben. Die private Ausübung solcher nicht genehmigter religiöser Ämter ist nun verboten, da sie „Belästigung und Bedrängnis“ für die Mitarbeiter der „Kliniken“ und ihre Kunden verursachen könnte. Und bedrohlicherweise droht laut Innenministerium „jedem, der des Gesetzesverstoßes für schuldig befunden wird, eine unbegrenzte Geldstrafe.“ Man fragt sich, ob der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte etwas zu solchen unbegrenzten Strafmaßnahmen zu sagen hätte. Wurde so etwas jemals zuvor in den Annalen der zivilisierten Rechtsprechung verzeichnet?

Die Interaktion zwischen der Gedankenpolizei, die natürlich nur „Anweisungen befolgt“, und Bürgern, die verdächtigt werden, das „Gesetz“ mental zu verletzen, kann hier von allen beobachtet werden, die ihre Freiheit und menschliche Integrität schätzen.

Die erbärmliche britische Rechtsprechung (Skeptiker sollten sich das hier auch einmal ansehen) kann sich nun der ersten erfolgreichen Verfolgung eines Verstoßes gegen das Gedankenverbrechen rühmen. Der Veteran der britischen Armee Adam Smith-Connor wurde kürzlich für schuldig befunden, in der Pufferzone einer Abtreibungsklinik still für seinen abgetriebenen Sohn gebetet zu haben. Dafür wurde er zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung und einer Geldstrafe von 9000 £ für die Kosten und den Aufwand verurteilt, die dem Gericht seiner Majestät durch die Strafverfolgung entstanden sind. Die Gerichte verhängen immer noch keine „unbegrenzten Geldstrafen“, wie es das Innenministerium vorschreibt, aber für einen Rentner wie Smith-Connor, der eine Familie ernähren muss, ist selbst das wohl eine beträchtliche Summe.

Und Smith-Connor ist, wohlgemerkt, bei weitem nicht das einzige Opfer von Schikanen aufgrund von abtreibungsbezogenen Gedankenverbrechen im Vereinigten Königreich.

Außerdem geht es hier nicht um die persönliche Einstellung zu Covid, Transgenderismus oder Abtreibung. Das zentrale Problem in jedem der genannten Fälle und in anderen ähnlich gelagerten Fällen, die zu zahlreich sind, um sie alle zu erwähnen, ist das offensichtliche Bröckeln der Rechtsordnung im kollektiven Westen. Das ermöglicht es, friedlichen Bürgern drakonische Strafen aufzuerlegen, die in keinem Verhältnis zu dem angeblichen Verhalten stehen, das ihnen vorgeworfen wird. Bis zu welchen Grenzen wird die Schwere der Bestrafung reichen, oder ist sie potenziell so „unbegrenzt“ wie die Androhung einer Geldstrafe, die das britische Innenministerium gegen diejenigen verhängen will, die sich verpflichten, in der Öffentlichkeit still für ungeborene Babys zu beten?

Die berühmte „Stadt auf dem Hügel“, von der viele Menschen glaubten, sie würde die Menschheit von oben erleuchten, ist nun verlassen und weitgehend menschenleer. Ihre Lichter werden immer schwächer, das Leben in ihr immer unerträglicher. Ihre betrogenen Bewohner und glühenden Verehrer zerstreuen sich in alle Richtungen. Es hat sich herumgesprochen, dass anderswo eine neue Stadt mit großer Leuchtkraft und magnetischer Anziehungskraft errichtet wird und dass ihre Architekten sich bald in Kasan treffen werden.