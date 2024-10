Der Atlantic Council hat große Pläne für einen Krieg zwischen den USA und dem Iran

Von Brandon Smith

Globalisten als organisierte Einheit haben die Angewohnheit, ihre Bemühungen auf verschiedene Scheineinrichtungen zu verlagern, um einer eingehenden Prüfung zu entgehen. So haben sie beispielsweise im Jahr 2020 die Angst vor der Corona-Pandemie geschürt, wobei das Weltwirtschaftsforum eine führende Rolle spielte. Klaus Schwab war in allen Medien präsent und nutzte Corona als Vorwand, um für jede nur erdenkliche autoritäre Maßnahme zu werben.

Als diese Agenda scheiterte (Lockdowns wurden blockiert, Maskenmandate ignoriert, Impfpässe abgelehnt und die CDC wurde dabei erwischt, Impfzahlen zu frisieren), verschwanden das WEF und Klaus Schwab praktischerweise vom Medienradar.

Als Globalisten versuchten, ESG dauerhaft als Lebensform für Unternehmen zu etablieren, führten sie den Council For Inclusive Capitalism ein, der von Lynn de Rothschild geleitet wird und mit dem Vatikan zusammenarbeitet. Als ESG als das entlarvt wurde, was es wirklich ist (eine Brücke zum Kommunismus in Reinform, bei dem Unternehmen linksextremes Social Engineering durchsetzen), verschwand der CIC so schnell aus dem Rampenlicht, wie er aufgetaucht war.

Allerdings gibt es eine globalistische Gruppe, die bei den meisten dieser Operationen konsequent im Hintergrund agiert hat – der Atlantic Council. Wann immer es eine Propagandakampagne gibt, um die westliche Öffentlichkeit irrezuführen, wann immer es eine politische Initiative gibt, die darauf abzielt, Ihnen Ihre Freiheiten zu nehmen, wann immer es einen regionalen Krieg gibt, der zu einem Weltkrieg eskalieren könnte, finde ich am Ende immer die Fingerabdrücke des Atlantic Council.

Der Rat war ab 2020 stark in die Covid-Propaganda involviert und hat auch seine Finger in der Klimawandel-Propaganda, aber ihr täglich Brot sind regionale Stellvertreterkriege.

In meinem kürzlich erschienenen Artikel „Globalisten versuchen, den Ukraine-Krieg vor der US-Wahl zum Dritten Weltkrieg zu eskalieren“ habe ich dargelegt, wie der Rat über sein Eurasia Center und sein Scowcroft Center tief in die Eskalation des Ukraine-Krieges verstrickt ist. Seit mindestens einem Jahrzehnt schüren sie Konflikte in der Region mit der Absicht, NATO-Truppen in eine direkte Konfrontation mit Russland zu verwickeln.

In einem 2014 vom Atlantic Council veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Ein Fahrplan für die Ukraine: Das Versprechen des Maidan einlösen“ stellt die Gruppe fest:

„Im vergangenen Herbst, als sich die Ukrainer auf dem Maidan versammelten, um eine bessere Regierung und engere Beziehungen zu Europa zu fordern, begann der Atlantic Council, sich für die Ukraine zu engagieren. Eine Delegation des Atlantic Council besuchte im März Warschau und Kiew, um unsere Strategie zu erarbeiten, und während des Besuchs des ukrainischen Premierministers Arseniy Yatsenyuk beim Rat im selben Monat starteten wir eine 100-Tage-Kampagne, um die transatlantische Gemeinschaft für die demokratische Zukunft der Ukraine in Europa zu mobilisieren.

Als sich die Krise zuspitzte, trafen wir uns auf höchster Ebene und stellten wichtige Verbindungen zwischen ukrainischen, amerikanischen und europäischen Entscheidungsträgern und Vordenkern her. Wir setzten unser umfangreiches Fachwissen ein, um „Red Team“-Übungen zu starten, die die Aktionen Russlands vorwegnahmen und Strategien zur Reaktion auf wahrscheinliche Szenarien skizzierten. Unsere Arbeitsgruppen für schnelle Reaktionen („Tiger Teams“) gaben Empfehlungen zu Themen ab, die für den Erfolg der Ukraine von grundlegender Bedeutung sind. Eine Delegation des Atlantic Council überreichte diesen Bericht, der all diese Erkenntnisse zusammenfasst, in der ersten Juliwoche Premierminister Jazenjuk und anderen führenden Politikern in Kiew. Die Ergebnisse werden auch mit amerikanischen und europäischen Entscheidungsträgern geteilt …“

In Bezug auf die Sicherheitspolitik der Ukraine beriet der Rat sowohl NATO- als auch ukrainische Beamte. Das Dokument beschreibt weiter, wie die NATO verdeckt und offen mit der Ukraine zusammenarbeiten könnte, um ihre Chancen auf einen Beitritt zur EU im Laufe der Zeit zu erhöhen; ein Schritt, von dem Wladimir Putin behauptet, er sei einer der Hauptgründe für seine Invasion im Donbass gewesen. Schließlich beschreibt das Papier, wie die NATO einen Stellvertreterkrieg gegen Russland durch die Ukraine fördern könnte, ohne Russland direkt den Krieg zu erklären. Wie der Rat feststellt:

„Die Aggression Russlands bietet eine Gelegenheit für strategische Klarheit und Dringlichkeit, die genutzt werden sollte, um den Aufbau eines robusten, modernen und fähigen ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitsapparats zu beschleunigen …“

Ich glaube, dass der Atlantic Council ein Hauptanstifter hinter jedem globalistischen Plan ist, einen größeren Krieg zwischen Ost und West auszulösen. Ihr ideales Szenario scheint die Schaffung eines Stellvertreterkonflikts zu sein, der als erster Dominostein in einer Kette fungiert, die zu einem Weltkrieg führt, ein bisschen wie die „Linchpin Theory“ der DARPA, über die ich in der Vergangenheit geschrieben habe.

Um es klar zu sagen: Der Rat interessiert sich nicht nur für die Ukraine und Russland. Sie sind glücklich, Amerikaner in einen größeren Krieg zu verwickeln, wo immer sie können.

In der vergangenen Woche hat der Atlantic Council einen weiteren Bericht über Kriegsszenarien veröffentlicht, der sich mit dem Iran befasst und den Titel „Die Zukunft der US-Strategie gegenüber dem Iran: Ein parteiübergreifender Fahrplan für die nächste Regierung“ trägt. Ziel des Berichts ist es, eine neue Verteidigungsdoktrin zu beeinflussen, mit der die USA direkt in den aufkeimenden Krieg zwischen dem Iran und Israel hineingezogen werden sollen.

In dem Bericht heißt es:

„Einfach ausgedrückt bestand das Ziel darin, eine US-Politik gegenüber dem Iran zu entwickeln, nicht eine demokratische oder republikanische. Wir nannten diese Bemühungen das Iran Strategy Project (ISP). Und als wir begannen, Experten für unseren Beratungsausschuss und unsere Arbeitsgruppe zu rekrutieren, taten wir dies unter Berücksichtigung von zwei übergeordneten Prinzipien. Erstens durften ideologische Vielfalt und Überparteilichkeit nicht nur Gesprächsthemen sein – sie waren eine Voraussetzung. Die wilden Schwankungen der US-Politik gegenüber dem Iran in den letzten zehn Jahren führten zu erheblichen politischen Lücken, die der Iran ausnutzte, um seinen bösartigen regionalen Einfluss und sein Atomprogramm schneller voranzutreiben …“

Die Annahme hinter dem Begriff der „bipartisanen“ Haltung gegenüber dem Iran ist, dass es zwischen Konservativen und Linken eine gemeinsame Basis gibt, wenn es um Krieg in der Region geht. Sicherlich sind sich die Demokraten und die Neokonservativen in den meisten Dingen einig. Aber Neokonservative sind keine Konservativen und die politische Basis auf beiden Seiten des Spektrums hat wenig Interesse an einem weiteren Krieg im Nahen Osten.

Trump ist hier der Joker. Die etablierten Medien berichten, dass der Iran die Wahlstrategien der Trump-Kampagne gehackt und an das Lager von Harris weitergegeben hat. Es gibt auch Gerüchte, die von US-Geheimdiensten verbreitet werden, dass der Iran daran gearbeitet hat, Trump zu ermorden. Sind diese Behauptungen wahr? Es gibt nur wenige öffentliche Beweise dafür.

Vielleicht will der Iran Trump wirklich stürzen. Oder vielleicht ist dies Teil eines Plans, um sicherzustellen, dass Trump einen ausgewachsenen Krieg mit dem Iran unterstützt, sollte er die Wahl gewinnen. Trump hat wiederholt gesagt, dass er beabsichtigt, den Krieg in der Ukraine nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus zu beenden. Dies würde die über ein Jahrzehnt andauernden Planungen des Atlantic Council zunichte machen. Aber was wäre, wenn sie die USA in einen anderen Konflikt mit dem gleichen Potenzial für einen Weltkrieg stürzen könnten? Genau das ist der Iran – ein weiterer Dreh- und Angelpunkt.

Der Rat versichert, dass er versuchen wird, die USA durch die Stationierung einer ständigen amerikanischen Militärtruppe in der Region unaufhaltsam an das Schicksal Israels zu binden:

„Die Abschreckung der Bedrohung durch den Iran und seine Stellvertreter erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der die Aufrechterhaltung einer angemessenen militärischen Präsenz in der Region und die Bereitschaft umfasst, mit angemessener Gewalt auf Angriffe auf die Interessen der USA und ihrer Verbündeten zu reagieren; die Zusammenarbeit mit Verbündeten zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich der regionalen Sicherheit; die Zusammenarbeit mit Partnern bei der Suche nach Möglichkeiten zur Verringerung von Konflikten und Instabilität, die dem Iran Möglichkeiten zur Ausbeutung eröffnen; und die Ausweitung der Sicherheitszusammenarbeit über traditionelle Bereiche hinaus.“

Sie wollen auch, dass die USA ihre eigene „Red Line“-Erklärung abgeben: Wenn der Iran Atomwaffen erhält, muss der Iran vernichtet werden (bedenken Sie, dass Israel bereits über ein eigenes Atomwaffenarsenal verfügt).

„Die Vereinigten Staaten müssen eine vom Präsidenten ausdrücklich formulierte deklaratorische Politik beibehalten, dass sie nicht tolerieren werden, dass der Iran eine Atomwaffe erhält, und dass sie militärische Gewalt einsetzen werden, um diese Entwicklung zu verhindern, wenn alle anderen Maßnahmen scheitern. Um diese Politik zu unterstützen, sollten die Vereinigten Staaten davon absehen, zu betonen, dass sie keinen Konflikt mit dem Iran anstreben; sie sollten ankündigen, dass sie jährliche gemeinsame Übungen mit Israel durchführen werden, wie z. B. Juniper Oak.“

Juniper Oak war eine gemeinsame Live-Feuer-Kriegsübung, die 2023 von den US-amerikanischen und israelischen Streitkräften organisiert wurde und als theoretischer Probelauf für einen Angriff auf den Iran gilt. Ein Krieg zwischen dem Iran und den USA ist seit langem ein angestrebtes Ziel der Globalisten, aber es scheint mir, dass sie besonders daran interessiert sind, Trump in die Agenda einzubeziehen. Die folgende Aussage aus dem Bericht des Atlantic Council ist höchst verdächtig:

„Da Mordanschläge auf amtierende oder ehemalige US-Beamte eine direkte Bedrohung für die Souveränität der USA darstellen, und um die Abschreckung zu erhöhen, müssen die Vereinigten Staaten eine ständige Politik der kinetischen militärischen Reaktion gegen den Iran als Vergeltung für einen erfolgreichen – oder auch nur fast erfolgreichen – Anschlag in Betracht ziehen …“

Dies scheint ein direkter Hinweis oder eine Botschaft an Trump zu sein, die sich auf die Gerüchte bezieht, dass der Iran seinen Tod in Auftrag gegeben hat. Angesichts der Tatsache, dass es bisher mindestens zwei Mordanschläge auf Trump gegeben hat, wäre ich nicht überrascht, wenn nach seinem Wahlsieg plötzlich neue Informationen veröffentlicht werden, die den Iran mit mindestens einem Angriff in Verbindung bringen. Ich würde auch mit einem größeren Terroranschlag in den USA innerhalb des nächsten Jahres rechnen (echt oder unter falscher Flagge).

Das soll nicht heißen, dass Trump einen Krieg will; das kann ich noch nicht sagen. Zu seiner Ehre muss man sagen, dass er einer der wenigen Präsidenten war, die während seiner ersten Amtszeit eine Ausweitung der Konflikte der USA vermieden haben. Aber wie ich bereits 2016 warnte, hatte er eine MENGE Ghule in seinem Kabinett, die ihm ins Ohr flüsterten. Es sollte 2025 eine Priorität sein, den Atlantic Council (und andere) vom Oval Office fernzuhalten.

Der Rat scheint sich unter beiden Regierungen auf einen Krieg vorzubereiten – einen Krieg mit Russland unter Harris oder einen Krieg mit dem Iran unter Trump. Ich bin kein Fan des islamischen Fundamentalismus, aber ein Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist genau das, was die Globalisten wollen, weil er sich leicht wie ein Krebsgeschwür ausbreiten kann.

Der Rat stellt fest, dass bereits 40.000 US-Soldaten im Nahen Osten stationiert sind und dass diese Truppe in ein Kontingent für eine schnelle Reaktion auf den Iran umstrukturiert werden könnte, wobei im Laufe der Zeit neue Truppen hinzukommen würden. Natürlich räumen sie ein, dass sich die Situation des Iran im Laufe der Jahre geändert hat und dass er nun viel engere strategische Beziehungen zu China und Russland unterhält:

„Dies erfordert die Anerkennung, dass sich die Beziehungen des Iran zu Russland und China in einer Weise entwickelt haben, die es schwierig macht, eines der beiden Länder davon zu überzeugen, neue wirtschaftliche oder militärische Beschränkungen gegen den Iran zu unterstützen …“

Mit anderen Worten: Der Rat ist sich bewusst, dass ein Krieg mit dem Iran zu einem größeren Konflikt mit Russland und vielleicht auch China eskalieren könnte.

Der Kampf zwischen Israel und mehreren Nationen im Nahen Osten geht mich nichts an. Ich habe kein Interesse am Erfolg einer der beiden Seiten. Ich bin Amerikaner und mir liegt Amerika am Herzen, aber es gibt mächtige Leute da draußen, die WOLLEN, dass wir uns in ausländische Kriege einmischen. Sie wollen, dass wir Partei ergreifen, und sie wollen, dass wir die Entsendung amerikanischer Truppen bejubeln, die in diesen ausländischen Konflikten kämpfen und sterben.

Die größere Sorge ist, dass diese Stellvertreterkriege und regionalen Kriege eines Tages zu etwas explodieren, das vor unserer Haustür landet. In der Vergangenheit wurden die Amerikaner dazu verleitet, sich nicht um ausländische Verstrickungen zu kümmern, weil wir in unserem täglichen Leben nie damit zu tun hatten. Sie waren immer aus den Augen und aus dem Sinn. Im nächsten Krieg werden wir uns diesen Luxus vielleicht nicht mehr leisten können.