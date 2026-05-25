Chinas Geheimdienst glaubt, das Schlimmste sei überstanden

Arnaud Bertrand

Dies ist ein außergewöhnliches Dokument, das die wohl maßgeblichste Beschreibung darüber enthält, wie China den Stand seiner Beziehungen zu den USA einschätzt und wohin diese sich entwickeln.

Der Bericht wurde vom CICIR – dem China Institute of Contemporary International Relations (中国现代国际关系研究院) – verfasst, dem Forschungsinstitut des mächtigen chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit (MSS), das im Grunde genommen die CIA und das FBI in einem ist.Zudem wurde er auf chinadiplomacy.org.cn veröffentlicht, einer Website, die gemeinsam mit dem CIIS, dem Forschungsinstitut des chinesischen Außenministeriums, betrieben wird. Mit anderen Worten: Näher an der Quelle kann man kaum kommen – es sei denn, man nimmt an einer Sitzung des Politbüros teil.

Der Titel des Berichts lautet „Die große globale Transformation und der Weg zur Koexistenz zwischen den USA und China“, und eine vollständige Übersetzung ist am Ende dieses Artikels verfügbar. Lassen Sie mich jedoch zunächst hervorheben, was mich beim Lesen am meisten beeindruckt hat.

1) China betrachtet seine Beziehung zu den USA durch die Brille von Maos Theorie des langwierigen Krieges.

Es gibt einen Ausdruck, der im gesamten Text verwendet wird und auf den ersten Blick harmlos klingen mag: die Tatsache, dass die Beziehungen zwischen den USA und China in eine neue Phase des „strategischen Patts“ (战略相持) eingetreten sind. Dies ist tatsächlich ein Ausdruck, den Mao Zedong in Über den langwierigen Krieg (论持久战) geprägt hat, das er im Mai 1938 in Yan’an innerhalb von acht Tagen in Bezug auf den Krieg mit Japan verfasste. Meines Wissens nach hat er keinen anderen Ursprung im chinesischen strategischen Vokabular. Dies wird von Huang Renwei von der Fudan-Universität bestätigt, der ausdrücklich schreibt:

„Das Konzept der ‚Phase des strategischen Patts‘ wurde von Mao Zedong in Über den langwierigen Krieg geprägt.

“Wie Mao es formulierte, gibt es drei Phasen, um als schwächere Partei gegen einen stärkeren Gegner einen langwierigen Krieg zu gewinnen (was damals auf China im Krieg gegen Japan zutraf): Mao bezeichnete die Pattphase als den „Dreh- und Angelpunkt des gesamten Krieges“ – den Moment, in dem sich die schwächere Seite „von schwach zu stark wandelt“. Es ist die härteste und längste Phase, aber auch jene, in der die schwächere Seite still und leise die Stärke sammelt, die sich letztendlich als entscheidend erweisen wird. Wichtig zu beachten: Die Anwendung des Vokabulars des maoistischen langwierigen Krieges auf die Beziehungen zwischen den USA und China ist keine Eigeninitiative von CICIR – es handelt sich um einen etablierten analytischen Rahmen in der chinesischen Strategieforschung. Als Beweis veröffentlichte das CISS (Center for International Security and Strategy) der Tsinghua-Universität im Jahr 2022 einen Artikel – verfasst von dem oben erwähnten Huang Renwei –, in dem er schreibt, dass „die Phase des strategischen Patts zwischen den USA und China bis zu 30 Jahre andauern könnte“.

Wie wird dieser Ausdruck also im CICIR-Text verwendet?

Der Bericht stellt klar fest, dass „der Wettbewerb zwischen den USA und China von der vorläufigen Pattsituation während Trumps erster Amtszeit in eine neue Phase des umfassenden Pattes übergegangen ist“ (中美博弈由特朗普一任时的初步相持进入全面相持的新阶段).

Liest man dies vor dem Hintergrund von Maos Rahmenkonzept, ist die Aussage unmissverständlich. Die erste Phase – die strategische Verteidigung – ist nach Jahren amerikanischer Offensive endgültig vorbei: Trumps Handelskrieg in der ersten Amtszeit, Bidens Technologieembargo und der Aufbau von Allianzen oder die Zölle von 145 % im Jahr 2025. Der Bericht beschreibt China als ein Land, das all dies verkraftet hat – „vereint, kampfbereit und kampferprobt“ (众志成城、敢斗善斗) – und unbeschadet daraus hervorgegangen ist.

Interessanterweise beschreibt der Bericht, dass die Amerikaner zustimmen, dass sich das Gleichgewicht verschoben hat: Der Bericht zitiert die eigene Nationale Sicherheitsstrategie der USA, die das Verhältnis als eines zwischen „nahezu gleichwertigen Partnern“ bezeichnet, Trump selbst, der es als „G2“ bezeichnet, und Rubio, der einen „strategischen Stabilitätspunkt“ anerkennt.

Einfach ausgedrückt: Chinas Geheimdienstapparat glaubt weitgehend, dass der Sturm überstanden ist und der stärkste Schlag der USA bereits gelandet ist.

2) Die USA sind keine aktive Bedrohung mehr – sie sind eine überschaubare Situation

Jeder, der es gewohnt ist, solche Berichte über die USA von chinesischen Institutionen zu lesen – erst recht von einer, die dem MSS angehört –, wird Ihnen sagen: Sie sind typischerweise von einer starken Bedrohungswahrnehmung durchdrungen, einer anhaltenden Angst, dass die USA immer noch einen Weg finden könnten, Chinas Aufstieg zu vereiteln. Um es ganz offen zu sagen: Das übliche Thema lautete früher: „Wir wissen einfach, dass sie versuchen werden, uns zu hintergehen, und wir müssen extrem wachsam sein.“

Das ist das Auffällige an diesem Dokument: Das ist verschwunden.

Die USA werden zwar immer noch als an 遏制打压 (Eindämmung und Unterdrückung) beteiligt beschrieben, aber in der Vergangenheitsform, als etwas, das China aufgefangen und überstanden hat. Noch einmal: Die Phase der strategischen Verteidigung ist vorbei.

Tatsächlich ist das Dokument diesbezüglich sehr eindeutig: Es plädiert dafür, dass China in Bezug auf die USA von 应急式灭火 („Notfall-Brandbekämpfung“) zu 常态化风险管理 („normalisiertes Risikomanagement“) übergeht. Man normalisiert keine besorgniserregende Bedrohung, sondern nur etwas, bei dem man sicher ist, dass es keine mehr ist.

Warum ist China diesbezüglich so zuversichtlich? Wegen eines Konzepts, das ich immer wieder wiederhole, mit dem aber, den Kommentaren hier und auf X nach zu urteilen, viele Leute noch immer zu kämpfen haben: Bei Macht geht es nicht darum, was man tun WILL, sondern darum, was man tun KANN.

Liest man das Dokument, ist die Schlussfolgerung klar: Die USA können ihre strategischen Ziele gegenüber China nicht mehr erreichen. Es ist nicht so, dass sie China nicht eindämmen und unterdrücken wollen – nichts würde sie mehr freuen –, sondern dass sie es nicht können. Der Schaden, den die USA anrichten können, ist real, aber symmetrisch und selbstzerstörerisch: 合则两利、斗则俱伤 – „ Zusammenarbeit nützt beiden, Konflikt schadet beiden.“ Der Tenor lautet, dass die USA zwar weiterhin Schaden anrichten können, diesen aber nicht mehr in strategische Vorteile ummünzen können. Und entscheidend ist, dass China dies empirisch bewiesen hat – es hat alles hingenommen, was die USA ihm entgegengeworfen haben (Handelskrieg, Technologieembargo, 145-prozentige Zölle), und ist mit intakter Wirtschaft, intaktem System und intakter Entwicklungskurve daraus hervorgegangen, was das Dokument immer wieder betont.

Es gibt – übrigens – hier ein faszinierendes Spiegelbild zur eigenen Nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die ich im Dezember eingehend analysiert habe. In jenem Dokument haben die USA stillschweigend den Fokus von „Wie verändern wir China?“ auf „Wie leben wir mit einem China, das wir nicht verändern können?“ verlagert – dabei haben sie die Sprache des Zivilisationswettstreits aufgegeben und durch das Vokabular des wirtschaftlichen Wettbewerbs und des Risikomanagements ersetzt. Das CICIR-Dokument vollzieht genau denselben Vorgang in umgekehrter Richtung: Es wechselt von „Wie überleben wir die USA?“ zu „Wie gehen wir mit den USA um?“

Beide Seiten scheinen zu demselben Schluss gekommen zu sein: dass die andere Seite kein Problem mehr ist, das gelöst werden muss, sondern eine Gegebenheit, mit der man leben muss. Der Unterschied liegt in der emotionalen Tonlage: Washingtons Version liest sich wie müde Resignation, Pekings wie stille Zufriedenheit.

Um es klar zu sagen: Das Dokument beschreibt die USA nicht als harmlos – es warnt nach wie vor vor „风高浪急甚至惊涛骇浪“ (starker Wind und raue See, sogar tosende Wellen), und der Abschnitt zu Taiwan enthält nach wie vor wirklich scharfe Kanten. Doch die Bedrohung besteht nun in Unfällen, nicht in Absicht. China fürchtet nicht mehr, dass Amerika eine realistische Strategie hat, um es zu untergraben, sondern dass Amerika ohne eine solche Strategie in eine Konfrontation hineinstolpern könnte.

3) Das sechsstufige Programm der MSS zur Wiederherstellung der Beziehungen

Wenn also China sagt, die USA müssten gemanagt werden, und die USA sagen, man müsse mit China leben, dann muss jemand ein Programm zur Wiederherstellung der Beziehungen verfassen. China (naja, das CICIR) hat sich die Freiheit genommen, einen Entwurf zu erstellen.

Es besteht aus sechs Teilen am Ende des Dokuments, und um ehrlich zu sein: Würde man „China“ und „die Vereinigten Staaten“ durch „Ehemann“ und „Ehefrau“ ersetzen, würde es sich genau wie ein Standard-Handout einer Paartherapeutin lesen.

Die sechs Teile – in der Version der Paartherapeutin:

Die Beziehung definieren: Das Dokument verwendet tatsächlich den Ausdruck 做伙伴、成朋友: „ Partner sein, Freunde werden“, was weniger nach etwas klingt, das vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit verfasst wurde, sondern eher nach einer kalifornischen Paartherapeutin nach ihrem dritten Kombucha. Hört auf, die Kinder als Druckmittel zu benutzen: Taiwan. Chinas Position ist, dass die Wiedervereinigung unvermeidlich ist und die USA aufhören müssen, die rebellische Phase des Kindes zu fördern. Jeder andere Punkt auf der Liste der Therapeutin ist sinnlos, wenn dieser hier schiefgeht. Lernt, wie Erwachsene zu kommunizieren: regelmäßige Dialogmechanismen in den Bereichen Wirtschaft, Diplomatie, Strafverfolgung und Militär mit „Sicherheitsventilen“. In Therapie-Begriffen: Hört auf, die Tür zuzuschlagen und dann sechs Monate lang so zu tun, als existiere die andere Person nicht. Findet gemeinsame Hobbys: grüne Energie, Drogenbekämpfung, KI-Governance – das geopolitische Äquivalent zu „Hast du es schon mal mit einem Kochkurs versucht?“ Dinge, bei denen laut Dokument beide Seiten „greifbare Vorteile“ sehen müssen. Der Therapeut weiß, dass ihr ein paar Erfolge braucht. Kämpft fair: ein Rahmenwerk zur Risikoprävention, das verhindert, dass Meinungsverschiedenheiten „die gesamte Beziehung kapern“. Das Dokument nennt es einen „Stoßdämpfer“. Der Therapeut würde es so nennen: „Nicht jedes Mal den Spionageballon ins Spiel bringen, wenn jemand vergisst, den Abwasch zu machen.“ Verbringt Zeit mit den Familien und Freunden des jeweils anderen: Stellt den Austausch zwischen den Menschen wieder her, baut den Rückstau bei den Visa ab, richtet zusätzliche Flüge ein. Der letzte Satz ist tatsächlich wunderschön formuliert, daher zitiere ich ihn wörtlich: „Nur wenn die Menschen beider Länder einander wirklich kennenlernen und von einem solchen Austausch profitieren, kann die Basis in der Bevölkerung für eine gesunde Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und China kontinuierlich gestärkt werden und jeden Sturm überstehen.“

Der Rahmen der Paartherapie stammt natürlich von mir – aber der Inhalt dahinter ist sowohl ernsthaft als auch stellenweise aufrichtig versöhnlich. China schlägt gegenseitige Leitplanken vor, die auch das eigene Verhalten einschränken würden, akzeptiert schrittweises Vorgehen statt Maximalismus und schließt mit einem Aufruf an die einfachen Menschen, den Weg zu weisen. Für ein Dokument, das vom Forschungszweig des MSS verfasst wurde – bei dem es, zur Erinnerung, ausschließlich um Chinas Sicherheit geht –, ist das bemerkenswert großzügig. Ob Washington bereit ist, auf halbem Weg entgegenzukommen, ist eine ganz andere Frage.

Es gibt jedoch eine Spannung, die sich durch dieses Dokument zieht und auf die ich zum Schluss eingehen möchte – denn ich halte sie für den wichtigsten Punkt, den es zu beachten gilt.

Alles in den Abschnitten zwei und drei deutet auf echte Koexistenz hin: Leitplanken, gemeinsame Hobbys, zwischenmenschlicher Austausch, die Sprache der Partnerschaft. Aber alles in Abschnitt eins deutet in eine andere Richtung. Denken Sie daran: In Maos Rahmenkonzept ist die Pattsituation kein Endzustand. Sie ist die zweite von drei Phasen. Phase drei ist die strategische Gegenoffensive – wenn sich die ehemals schwächere Seite durchsetzt.

Was schlägt dieses Dokument also tatsächlich vor? Eine dauerhafte Koexistenz unter Gleichen? Oder die optimale Strategie für die Patt-Phase – die geduldige Ansammlung von Stärke?

Oder vielleicht gibt es gar keinen Widerspruch. Vielleicht sieht Chinas Version des „Gewinnens“ in der dritten Phase gar nicht nach Konfrontation aus – sondern nach einer Welt, die sich still und leise um die zentrale Rolle Chinas neu geordnet hat, nicht durch Eroberung, sondern durch Kompetenz, nicht durch Zwang, sondern durch die langsame Anziehungskraft, die davon ausgeht, die größere Wirtschaft, der größere Hersteller, der unverzichtbarere Partner zu sein. Eine Welt, in der Koexistenz real ist, aber zu Bedingungen, die für Peking sehr akzeptabel sind.

Wenn dem so ist, ist dieses Dokument weder naiv noch irreführend. Es ist etwas Interessanteres: ein aufrichtiges Partnerschaftsangebot eines Landes, das glaubt, sich zum Seniorpartner zu entwickeln. Die Gegenoffensive könnte einfach das sein, was passiert, wenn man die Schwerkraft die Arbeit machen lässt.

Vollständige Übersetzung von „Die große globale Transformation und der Weg zur Koexistenz zwischen den USA und China“

Quelle: China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR), veröffentlicht am 13. Mai 2026 auf chinadiplomacy.org.cn. Übersetzt aus dem Chinesischen.

Die heutige Welt erlebt eine beschleunigte Entfaltung von Veränderungen, wie sie seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen wurden, wobei die internationale Landschaft durch ein Geflecht aus Wandel und Turbulenzen geprägt ist. Mehr denn je braucht die internationale Gemeinschaft eine strategische, konstruktive und stabile Beziehung zwischen den USA und China – eine Beziehung, die einer Welt im Umbruch die wertvollste Stabilität und Sicherheit bieten kann. Was die Beziehung selbst betrifft, so haben die Beziehungen zwischen den USA und China seit Beginn des Normalisierungsprozesses vor über einem halben Jahrhundert viele Stürme überstanden und sind in eine neue Phase des strategischen Patts eingetreten. Beide Länder müssen dringend einen Weg der angemessenen Koexistenz finden, der den neuen Realitäten der Beziehung gerecht wird. Zu diesem Zweck hat das Institut für Amerikanistik an den Chinesischen Instituten für zeitgenössische internationale Beziehungen eine Forschungs-Taskforce eingerichtet. Vor dem Hintergrund des großen globalen Wandels und der neuen Phase der –China-Beziehungen hat die Arbeitsgruppe untersucht, wie ein konstruktiver und strategisch stabiler Rahmen geschaffen werden kann, der die beiden Großmächte zu gegenseitigem Respekt, friedlicher Koexistenz und einer Win-Win-Kooperation führt.

I

Der seit einem Jahrhundert beispiellose globale Wandel bildet die erste logische Prämisse für unser Nachdenken über den richtigen Weg zur Koexistenz zwischen den USA und China. Derzeit vollziehen sich Veränderungen in der Welt, Veränderungen der Epoche und Veränderungen der Geschichte auf beispiellose Weise. Die Festlegung des richtigen Kurses für die Beziehungen zwischen den USA und China in dieser neuen Ära ist ein wesentlicher Bestandteil der Reaktion auf diesen einmaligen Wandel.

Die erste markante Manifestation dieses globalen Wandels ist der Übergang der internationalen Ordnung. Die derzeitige Ordnung ist in eine „Übergangsphase“ eingetreten, in der die alte Ordnung zerfällt, während eine neue Ordnung noch Gestalt annehmen muss. Die sogenannte „liberale internationale Ordnung“, die das Funktionieren des internationalen Systems nach dem Kalten Krieg stützte, ist zusammengebrochen. Der amerikanische Außenpolitikwissenschaftler Richard Haass hat argumentiert, dass ein wichtiger Grund für den Niedergang der „liberalen internationalen Ordnung“ darin liegt, dass die Vereinigten Staaten – der Hauptarchitekt und Hüter dieser Ordnung – selbst begonnen haben, von dem von ihnen geschaffenen System abzuweichen. Die historische Erfahrung zeigt, dass große Umbrüche der internationalen Ordnung oft mit Konflikten, ja sogar mit Krieg einhergehen. Die jüngsten derartigen Umbrüche vollzogen sich alle im Nachgang großer Kriege – das nach dem Ersten Weltkrieg etablierte „Versailles-Washington-System“, das nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte „Jalta-System“ und so weiter. Die Turbulenzen, die den Übergang zwischen alter und neuer Ordnung unweigerlich begleiten, sind etwas, das die internationale Gemeinschaft nicht sehen möchte. Ob die beiden Großmächte China und die Vereinigten Staaten in dieser Übergangsphase einen Weg des gegenseitigen Respekts, der friedlichen Koexistenz und der Win-Win-Kooperation finden können, ist eine Frage, die den Frieden der Menschheit und die Zukunft der Welt betrifft.

Ein weiterer markanter Ausdruck des globalen Wandels ist die anhaltende Verschärfung des weltweiten Friedensdefizits, des Entwicklungsdefizits, des Sicherheitsdefizits und des Governance-Defizits. Gleich zu Beginn des Jahres 2026 kam es zum „Venezuela-Zwischenfall“, unmittelbar gefolgt vom Ausbruch von Feindseligkeiten, an denen die Vereinigten Staaten, Israel und der Iran beteiligt waren. Hegemonialismus und Machtpolitik verschärfen das „Gesetz des Dschungels“ in den internationalen Beziehungen, verschärfen regionale Konflikte und bringen der Welt immer mehr Instabilität und Unsicherheit. Heute hat sich der Russland-Ukraine-Konflikt noch nicht gelegt, und die Kriege im Nahen Osten greifen weiter über. Die Spannungen in der Straße von Hormus belasten die Erwartungen der globalen Märkte in den Bereichen Energie, Schifffahrt, Chemie und Lebensmittel, wobei sich Sicherheitsrisiken weiterhin auf Lieferketten, Finanzmärkte und die Erwartungen der Öffentlichkeit auswirken. Als die beiden einflussreichsten Mächte der Welt haben China und die Vereinigten Staaten die Pflicht, einer Welt in Aufruhr mehr Stabilität und Sicherheit zu bringen. Die Suche nach einem angemessenen Weg zur Koexistenz zwischen den USA und China entspricht den gemeinsamen Erwartungen der internationalen Gemeinschaft vor dem Hintergrund dieses einmaligen Wandels in diesem Jahrhundert.

Ein weiterer markanter Ausdruck des globalen Wandels ist der revolutionäre technologische Fortschritt. Eine neue technologische Revolution – angeführt von künstlicher Intelligenz, Quantencomputern, Blockchain, Biotechnologie und mehr – bringt neue Industrien, neue Geschäftsmodelle und neue Paradigmen hervor. Sie verändert sowohl das tägliche Leben der Menschen als auch die internationalen Beziehungen tiefgreifend und schafft völlig neue Entwicklungsmöglichkeiten für alle Länder, stellt die Welt jedoch gleichzeitig vor völlig neue Risiken und Herausforderungen. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist ein typisches Beispiel: Sie ist sowohl ein wichtiger Motor der neuen Runde der technologischen Revolution als auch eine neue Quelle von Sicherheitsrisiken. Der „International AI Safety Report“ von 2026 stellte fest, dass die Fähigkeiten von Allzweck-KI-Systemen rasch voranschreiten und dass ihr Risikomanagement zu einem globalen Thema geworden ist. Im April veröffentlichten die Vereinigten Staaten in begrenztem Umfang das bahnbrechende KI-Modell „Mythos“, was diese Bedenken teilweise bestätigte. Der Kolumnist der New York Times, Thomas Friedman, schrieb kürzlich, dass „die aufkommenden Risiken, die sich aus asymmetrischen Cyberbedrohungen durch agentische KI-Systeme ergeben“, „einen gemeinsamen Feind Chinas und der Vereinigten Staaten“ darstellen und dass „unser Schicksal nun miteinander verflochten ist“. Der Verlust der Kontrolle über KI könnte neue Sicherheitsherausforderungen in verschiedenen Bereichen auslösen – nuklear, biologisch, informativ, finanziell und gesellschaftlich-kognitiv –, doch nur China und die Vereinigten Staaten verfügen über ausreichende Fähigkeiten, Ressourcen und Einfluss, um die internationale Gemeinschaft zu einem wirksamen Governance-Rahmen zu bewegen. In diesem Sinne ist die Festlegung des richtigen Weges zur Koexistenz zwischen den USA und China auch eine notwendige Entscheidung, um gemeinsamen Bedrohungen inmitten des großen globalen Wandels zu begegnen.

II

Der Eintritt des strategischen Wettbewerbs zwischen den USA und China in eine neue Phase des strategischen Patts bildet die zweite logische Prämisse für unsere Überlegungen zum richtigen Weg zur Koexistenz. Die historische Erfahrung mit dem Wettbewerb zwischen Großmächten zeigt, dass die Phase des strategischen Patts die bilateralen Beziehungen oft schweren Prüfungen aussetzt – starken Winden und rauer See, ja sogar gewaltigen Wellen. Bei falscher Steuerung besteht die große Gefahr, dass das Schiff kentert. Wie China und die Vereinigten Staaten in dieser Phase des strategischen Patts koexistieren, ist nicht nur für beide Nationen, sondern für die ganze Welt von Bedeutung.

Die Verschiebung des Machtgleichgewichts ist die erste Hauptursache und das bestimmende Merkmal dieser neuen Phase. Während der Laufzeit des „14. Fünfjahresplans“ hat Chinas Wirtschaftskraft deutlich zugenommen, seine wissenschaftlichen und technologischen Innovationen haben reichlich Ergebnisse hervorgebracht, seine kulturellen Unternehmungen und Industrien blühten auf, seine nationalen Sicherheitskapazitäten wurden wirksam gestärkt, die Modernisierung seiner Landesverteidigung und Streitkräfte machte große Fortschritte, und seine gesamtstaatliche Macht erreichte ein neues Niveau. Chinas Entwicklungsmodell und seine institutionellen Vorteile haben zudem wachsende Anerkennung in der internationalen Gemeinschaft gefunden, einschließlich der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten ihrerseits verfügen zwar nach wie vor über eine beeindruckende gesamtstaatliche Macht, doch im Vergleich zur „unbestrittenen unipolaren Hegemonie“ zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist sowohl ihre Hard Power als auch ihre Soft Power relativ zurückgegangen. Die US-amerikanische National Security Strategy von 2025 räumte ein, dass sich das Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten von dem, was einst „eine Beziehung zwischen einer reifen, wohlhabenden Wirtschaft und einem der ärmsten Länder der Welt“ war, zu einer Beziehung zwischen „nahezu gleichberechtigten Partnern“ gewandelt hat. Präsident Trump bezeichnete das Verhältnis zwischen den USA und China sogar einmal als „G2“.

Die tiefe Verflechtung der Interessen und die komplexe gegenseitige Abhängigkeit stellen eine weitere wichtige Ursache und ein bestimmendes Merkmal dieser neuen Phase dar. Im Gegensatz zu den nahezu parallelen Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion während des Kalten Krieges entwickeln China und die Vereinigten Staaten zunehmend eine Wirtschafts- und Handelsbeziehung, die zugleich komplementär, für beide Seiten vorteilhaft und symbiotisch ist, aber auch „anfällig dafür ist, von der anderen Seite als Druckmittel eingesetzt und gestört zu werden“. Im Jahr 2025 widersetzte sich China entschlossen der beispiellosen Zollkoerzition der Vereinigten Staaten und wehrte sich energisch dagegen, wobei die bilateralen Zölle zeitweise 145 % erreichten und das bilaterale Handelsvolumen den stärksten Rückgang seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1979 verzeichnete. Doch inmitten stürmischer Zeiten bewiesen die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den USA und China erneut eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Laut den Zollstatistiken beider Länder machten Chinas Importe aus den USA und Exporte in die USA im Jahr 2025 8,8 % des gesamten chinesischen Außenhandels aus, während der Handel der USA mit China 7,8 % des gesamten amerikanischen Außenhandels ausmachte. Als die beiden größten Volkswirtschaften der Welt bleiben China und die Vereinigten Staaten – und werden dies noch lange Zeit bleiben – füreinander die wichtigsten Handelspartner.

Chinas Ausübung historischer Initiative – das Streben nach Zusammenarbeit durch Kampf und nach Stabilität durch Kampf – ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der den strategischen Wettbewerb zwischen den USA und China in eine neue Phase treibt. Das Jahr 2025 war für die Beziehungen zwischen den USA und China von wegweisender Bedeutung. Nach dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung leiteten die Vereinigten Staaten eine rasche Abfolge von Maßnahmen gegen China ein – häufig in der Anwendung, schnell im Tempo und hart in der Umsetzung. Unter der starken Führung des Zentralkomitees der KPCh mit Genosse Xi Jinping an der Spitze schloss sich das chinesische Volk zu einer Einheit zusammen, wagte den Kampf und meisterte ihn gekonnt; es begegnete der Eindämmung und Unterdrückung durch Amerika mit fester Entschlossenheit, großem Selbstvertrauen und ruhigen Schritten, verteidigte aufrichtig Chinas legitime Rechte und Interessen und erreichte eine schrittweise Stabilisierung der Beziehungen zwischen den USA und China – wodurch der Niedergang gestoppt und der Kurs stabilisiert wurde. Der strategische Wettbewerb zwischen China und den Vereinigten Staaten bewegte sich somit vom vorläufigen Patt während Trumps erster Amtszeit in eine neue Phase des umfassenden Patts.

Vor diesem Hintergrund sind gegenseitiger Respekt, friedliche Koexistenz und eine Win-Win-Kooperation zwischen den beiden Ländern sowohl eine objektive Notwendigkeit als auch eine rationale Entscheidung.

Erstens ist gegenseitiger Respekt untrennbar damit verbunden, sich der Realität des strategischen Patts ehrlich zu stellen. Der Eintritt des Wettbewerbs zwischen den USA und China in eine neue Phase des strategischen Patts bedeutet, dass sich die Kräfte beider Seiten angleichen und jede Seite gegenüber der anderen sowohl offensive als auch defensive Vorteile besitzt – jede ist „ein Rivale, der den Respekt der anderen verdient“. In der Vergangenheit war gegenseitiger Respekt größtenteils ein einseitiges Bestreben Chinas, da die Vereinigten Staaten es gewohnt waren, China aus einer Position der Stärke heraus zu begegnen. Heute wird er zunehmend zu einer gemeinsamen Forderung. China und die Vereinigten Staaten unterscheiden sich in ihrer Geschichte und Kultur, ihren Gesellschaftssystemen und ihren Entwicklungswegen – eine seit langem bestehende objektive Realität. Dies hinderte die beiden Länder jedoch nicht daran, sich von der Feindseligkeit und Isolation der frühen Zeit des Kalten Krieges hin zur Normalisierung und schließlich zu den breiten und tiefen Beziehungen zu bewegen – die für beide Seiten vorteilhaft, eine Win-Win-Situation und für die Welt von Nutzen sind –, die sie in der Folge entwickelten. Eine wichtige Lehre aus dieser Erfahrung ist der Respekt vor den jeweiligen Kerninteressen. Damit die Beziehungen zwischen den USA und China stabil sind, ist die grundlegendste Voraussetzung, die territoriale Souveränität, Sozialsysteme und Entwicklungswege des jeweils anderen zu respektieren und davon abzusehen, dem anderen den eigenen Willen und das eigene Modell aufzuzwingen. Insbesondere die Vereinigten Staaten als stärkere Partei dürfen nicht ständig versuchen, Chinas strategisches Umfeld zu „gestalten“ oder gar durch maximalen Druck „China zu verändern“. Die Taiwan-Frage ist der Kern der Kerninteressen Chinas und das Fundament der politischen Grundlage der Beziehungen zwischen den USA und China. Wenn die US-Seite in ihrer politischen Haltung zu Taiwan zweideutig oder gar rückschrittlich ist und falschen Signalen an die separatistischen Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“ sendet, dann ist von gegenseitigem Respekt zwischen China und den Vereinigten Staaten keine Rede. Im Juli 2025 betonte US-Außenminister Rubio öffentlich die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu China und erklärte, dass „die Vereinigten Staaten eine Beziehung des gegenseitigen Respekts mit China anstreben“ – eine konstruktive Aussage, deren tatsächliche Umsetzung jedoch von den Handlungen der USA abhängt.

Zweitens ist friedliche Koexistenz eine wesentliche Voraussetzung für die Minderung der Risiken eines strategischen Patts. In der Phase des strategischen Patts werden die Beziehungen zwischen den USA und China auf eine harte Probe gestellt – es drohen starker Wind und raue See, ja sogar gewaltige Wellen. Die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts zwischen den beiden Ländern steigt, und sollten China und die Vereinigten Staaten in einen bewaffneten Zusammenstoß oder eine Konfrontation geraten, würden beide Nationen und die Welt darunter leiden. Wenn China und die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, profitieren beide; wenn sie aufeinanderprallen, verlieren beide. Die beiden Volkswirtschaften sind riesig und ihre Interessen sind eng miteinander verflochten. Ein Konflikt oder eine Konfrontation würde nicht nur den Völkern beider Länder massive Verluste zufügen, sondern auch die globalen Industrie- und Lieferketten destabilisieren, vielfältige Krisen in den Bereichen Energie, Ernährung und Sicherheit auslösen und die weltweite wirtschaftliche Erholung bremsen. In der heutigen Welt, die von häufigen geopolitischen Konflikten und einer offensichtlichen Fragilität der globalen Sicherheit geprägt ist, ist die Mehrheit der Nationen nicht bereit, zwischen China und den Vereinigten Staaten Partei zu ergreifen, und noch weniger wünschen sie sich, dass eine Konfrontation zwischen den USA und China den internationalen Frieden und die Stabilität in „unerträglichen Schaden“ stürzt. China und die Vereinigten Staaten haben lediglich die Verantwortung, Frieden und Zusammenarbeit zu wahren, und keinerlei Rechtfertigung für Konflikt und Konfrontation. An der friedlichen Koexistenz festzuhalten bedeutet, die Grundlinie „kein Konflikt und keine Konfrontation“ aufrechtzuerhalten und sich gegen die Anwendung von Gewalt zur Nötigung sowie gegen die Bildung gegnerischer Blöcke zu stellen. Es bedeutet, die Kommunikationskanäle kontinuierlich offen zu halten, Krisenmanagementmechanismen zu verfeinern und Differenzen und Meinungsverschiedenheiten angemessen zu handhaben. Gleichzeitig sollten sowohl China als auch die Vereinigten Staaten gegenüber gefährlichen Tendenzen – einschließlich der Versuche separatistischer Kräfte, die die „Unabhängigkeit Taiwans“ anstreben und diese mit militärischen Mitteln erreichen wollen, sowie der Bestrebungen rechter Kräfte in Japan, den Militarismus wiederzubeleben – um zu verhindern, dass diejenigen mit Hintergedanken das Chaos zu ihrem Vorteil ausnutzen, und um gemeinsam und entschlossen die internationale Nachkriegsordnung zu wahren.

Drittens ist eine Win-Win-Kooperation das Ziel, das China und die Vereinigten Staaten auf ihrem Weg in die Zukunft verfolgen sollten. Im Zeitalter der Globalisierung sind die Interessen Chinas und der Vereinigten Staaten eng miteinander verflochten. In zahlreichen Bereichen, die bilaterale und sogar globale gemeinsame Interessen betreffen – Handel und Wirtschaft, Klimawandel, öffentliche Gesundheit, Terrorismusbekämpfung, Nichtverbreitung und mehr – verfügen beide Seiten über eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit und einen breiten Spielraum für Kooperation. Die Beziehungen zwischen den USA und China waren nie ein Nullsummenspiel, bei dem der Gewinn der einen Seite den Verlust der anderen bedeutet oder der Aufstieg der einen Seite den Niedergang der anderen; gegenseitiger Nutzen und Win-Win-Ergebnisse sind das wesentliche Wesen dieser Beziehung. Das unerbittliche Verfolgen einer „Mein Land zuerst“-Politik, das Erzwingen einer Entkopplung, das Errichten von Handelsbarrieren sowie das Zurückgreifen auf Eindämmung und Unterdrückung laufen der Globalisierung grundlegend zuwider. Letztendlich schaden solche Maßnahmen anderen, ohne dem eigenen Land zu nützen, und anderen zu schaden bedeutet letztlich, sich selbst zu schaden – dies ist entschieden nicht der richtige Weg zur Koexistenz. Die Geschichte hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den USA und China viele großartige, praktische und vorteilhafte Dinge für beide Länder und die Welt bewirken kann. Mit Blick auf die Zukunft können die beiden Länder, wenn sie eine wirklich konstruktive strategische Stabilität erreichen wollen, nicht darauf verzichten, sich die Hände zu reichen und die Win-Win-Kooperation kontinuierlich voranzutreiben. Unter den neuen Umständen tragen die beiden Länder eine besondere Verantwortung für die Bewältigung globaler Herausforderungen und haben noch stärkere Gründe als zuvor, gegenseitigen Nutzen und Win-Win-Ergebnisse anzustreben. Bereiche wie die Bekämpfung illegaler Einwanderung und von Telekommunikationsbetrug, Geldwäschebekämpfung, künstliche Intelligenz und die Reaktion auf Infektionskrankheiten sind allesamt wichtige Felder mit vielversprechenden Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen den USA und China, in denen beide Seiten mehr tun können und sollten.

III

China hat sich konsequent für den Aufbau eines konstruktiven und strategisch stabilen neuen Modells der Großmachtbeziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten eingesetzt. Am 16. November 2021, als Präsident Xi Jinping ein virtuelles Treffen mit Präsident Biden abhielt, legte er die drei Grundsätze für die Beziehungen zwischen den USA und China dar – „gegenseitiger Respekt, friedliche Koexistenz und Win-Win-Kooperation“ – und gab damit den Ton an, wie die beiden Länder angemessen miteinander umgehen sollten. Am 16. November 2024, als Präsident Xi Jinping in Lima mit Präsident Biden zusammentraf, unterstrich er vier rote Linien – „die Taiwan-Frage, Demokratie und Menschenrechte, der Weg und das System der Regierungsführung sowie das Recht auf Entwicklung“ – und legte damit Grenzen fest, wie die beiden Länder mit ihren Differenzen umgehen, Fehleinschätzungen verhindern und Konflikte sowie Konfrontationen vermeiden sollten. Als Präsident Xi Jinping am 15. November 2023 in San Francisco mit Präsident Biden zusammentraf, schlug er fünf Säulen vor – „gemeinsame Förderung der richtigen strategischen Wahrnehmung, gemeinsames effektives Umgang mit Differenzen, gemeinsame Förderung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit, gemeinsames Tragen der Verantwortung als Großmacht und gemeinsame Förderung des zwischenmenschlichen Austauschs“ –, die den strukturellen Rahmen dafür bildeten, wie die beiden Länder eine gemeinsame Vision verwirklichen könnten. Diese chinesischen Vorschläge bieten einen wichtigen Rahmen für den richtigen Weg zur Koexistenz zwischen den USA und China in der neuen Ära.

Nach wiederholten Versuchen und Irrtümern im Zuge des „Handelskriegs“, des „Technologiekampfs“ und des geopolitischen Wettbewerbs hat auch die US-Seite begonnen zu erkennen, dass ein auf Rahmenbedingungen ausgerichteter Ansatz für die Koexistenz zwischen den USA und China den Bedürfnissen beider Länder dient und den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft entspricht. In dem Telefonat zwischen den beiden Staatschefs am 4. Januar 2026 erklärte Präsident Trump, dass „die Vereinigten Staaten und China beide große Nationen sind und die Beziehungen zwischen den USA und China die wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt darstellen“. In seinen Medienäußerungen vom 25. Februar 2026 beschrieb Außenminister Rubio die Beziehungen zwischen den USA und China als einen „Punkt strategischer Stabilität“ erreicht, wobei er die entscheidende Bedeutung der Aufrechterhaltung offener Kommunikationskanäle und der Vermeidung von Konflikten aufgrund von Fehleinschätzungen betonte. Auf dem Reagan National Defense Forum im Dezember 2025 erklärte Verteidigungsminister Hegseth, dass die Vereinigten Staaten „nicht beabsichtigen, Chinas Wachstum einzudämmen“, noch streben sie danach, China zu „dominieren oder zu demütigen“ oder den Status quo in der Taiwanstraße zu verändern, und dass die Trump-Regierung bestrebt sei, „eine Beziehung des stabilen Friedens, des fairen Handels und des gegenseitigen Respekts“ mit China aufzubauen. All dies deutet darauf hin, dass der Aufbau eines geeigneten Weges zur Koexistenz zwischen den USA und China zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf einer gewissen Konsensgrundlage zwischen beiden Seiten beruht und dass die objektiven Bedingungen der Möglichkeit, Notwendigkeit und Dringlichkeit dafür gegeben sind.

Zwar haben die Beziehungen zwischen den USA und China derzeit „ihren Niedergang gestoppt und ihren Kurs stabilisiert“, doch bleibt das Fundament relativ fragil. Viele strukturelle Meinungsverschiedenheiten und Probleme zwischen den beiden Ländern lassen sich kurzfristig nicht rasch lösen – das ist eine objektive Realität. Folglich muss und kann die Suche nach dem richtigen Weg zur Koexistenz zwischen den USA und China nicht „auf einen Schlag vollendet“ werden. Erforderlich ist lediglich ein kontinuierlicher Fortschritt in die richtige Richtung. Wie Präsident Xi Jinping in seinem jüngsten Telefonat mit Präsident Trump betonte: „Ein Schritt nach dem anderen, kontinuierlich gegenseitiges Vertrauen aufbauen und den richtigen Weg zur Koexistenz finden.“ Vor diesem Hintergrund ist die Arbeitsgruppe der Ansicht, dass der richtige Weg zur Koexistenz zwischen den USA und China auf der Grundlage von Prinzipien, roten Linien und strukturellen Säulen durch die Konzentration auf die folgenden sechs neuen Elemente weiter bereichert werden kann.

Erstens: Eine neue Positionierung der Beziehungen zwischen den USA und China formulieren. Die Positionierung ist der Bezugspunkt für die stetige und weitreichende Entwicklung dieser Großmachtbeziehung. Beide Länder müssen einander aus strategischer Höhe und einer langfristigen Perspektive betrachten und die Beziehungen zwischen den USA und China über die Phase des „Stoppens des Niedergangs und Stabilisierens des Kurses“ hinaus vorantreiben. Im Kern bedeutet dies, einen Zustand der Zusammenarbeit klar zu definieren, in dem beide Seiten „als Partner agieren und Freunde werden“, die roten Linien und Grundprinzipien zu bekräftigen, die keine Seite überschreiten darf, strategische Fehleinschätzungen zu vermeiden, die zu Konflikten und Konfrontationen führen könnten, und durch positive Interaktionen konstruktivere Ergebnisse anzustreben.

Zweitens: Streben Sie neue Fortschritte in der Taiwan-Frage an. Die Taiwan-Frage ist das Fundament der politischen Grundlage der Beziehungen zwischen den USA und China und eine unüberwindbare rote Linie. Die US-Seite sollte verstehen, dass die Wiedervereinigung der beiden Seiten der Taiwanstraße eine historische Unvermeidbarkeit, das gemeinsame Bestreben des gesamten chinesischen Volkes und der überwältigende Wille der Bevölkerung ist. Sie sollte zudem die wahre Natur und die Gefahren der separatistischen Kräfte, die eine „Unabhängigkeit Taiwans“ anstreben, voll und ganz anerkennen, ihre Verpflichtung, die „Unabhängigkeit Taiwans“ nicht zu unterstützen, in konkrete Maßnahmen umsetzen und vermeiden, den Beziehungen zwischen den USA und China verheerenden Schaden zuzufügen. Beide Seiten sollten zusammenarbeiten, um die Taiwan-Frage in Richtung einer endgültigen Lösung voranzubringen und so die Grundlage für die langfristige Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu festigen.

Drittens: neue Brücken für Kommunikation und Dialog bauen. Die Aufrechterhaltung offener Kommunikationskanäle ist die „Infrastruktur“ für die Gestaltung der Beziehungen zwischen Großmächten. Die beiden Länder müssen eine Reihe regelmäßiger und institutionalisierter Dialogmechanismen in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Diplomatie, Strafverfolgung und sogar im militärischen Bereich weiter ausbauen und verfeinern, um nachhaltige Wege zur Problemlösung zu schaffen und „Sicherheitsventile“ für einen konstruktiven Wettbewerb zwischen den beiden Ländern einzurichten. Gleichzeitig sollten sie den vielschichtigen Austausch auf akademischer Ebene, auf lokaler Ebene, in der Wirtschaft und in Thinktanks wiederherstellen und weiter ausbauen, um so Stein für Stein am Bauwerk des gegenseitigen Verständnisses und des gegenseitigen Lernens mitzuwirken.

Viertens: neue Bereiche der praktischen Zusammenarbeit erschließen. Zusammenarbeit ist die endogene Triebkraft, die die beiden Großmächte einander näherbringt. Die Ausweitung der Kooperationsagenda sollte sich auf praktische Themen konzentrieren, bei denen die Interessen beider Seiten zusammenlaufen, sodass die Akteure in beiden Ländern greifbare Vorteile erkennen können. Die beiden Länder sind durchaus in der Lage, neue Durchbrüche in Bereichen zu erzielen, die bereits Kooperationspotenzial gezeigt haben, wie grüne und kohlenstoffarme Entwicklung, Energiewende und Strafverfolgung im Bereich der Drogenbekämpfung. Darauf aufbauend könnten beide Seiten auch eine Zusammenarbeit bei globalen Herausforderungen wie der Regulierung künstlicher Intelligenz und der öffentlichen Gesundheit prüfen, um den gemeinsamen Nutzen kontinuierlich zu vergrößern und den bilateralen Beziehungen positive Impulse zu verleihen.

Fünftens: Schaffung eines neuen Rahmens für die Risikoprävention. Risikoprävention ist der Stoßdämpfer für die stabile und weitreichende Entwicklung dieser Großmachtbeziehung. Dieser Rahmen zielt darauf ab, Meinungsverschiedenheiten beherrschbar und Risiken vorhersehbar zu halten, um die Beziehungen zwischen den USA und China widerstandsfähiger zu machen – weg von der „Notfall-Brandbekämpfung“ hin zu einem „normalisierten Risikomanagement“. Der Schwerpunkt sollte auf der Schaffung praktischer und wirksamer „Leitplanken“ für risikoreiche Themen wie Wirtschafts- und Handelskonflikte, Technologiewettbewerb und die Lage in der Taiwanstraße liegen, wobei institutionalisierte Mechanismen genutzt werden sollten, um Meinungsverschiedenheiten in begrenzten Rahmen zu halten und zu verhindern, dass Widersprüche in bestimmten Bereichen unbegrenzt übergreifen und dadurch die Gesamtbeziehung beeinträchtigen.

Sechstens: Festigung neuer Grundlagen für die Freundschaft zwischen den Völkern. Die Freundschaft zwischen den Völkern ist das Fundament dieser Großmachtbeziehung. Die Grundlage der Beziehungen zwischen den USA und China liegt in den Menschen, die Hoffnung liegt bei den Menschen, die Zukunft liegt bei der Jugend und die Vitalität liegt auf lokaler Ebene. Beide Länder müssen den Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Jugendarbeit, Kultur und Sport weiter ausbauen, praktische Hindernisse für die Freizügigkeit – wie Visums- und Flugbeschränkungen – proaktiv beseitigen und mehr institutionalisierte Plattformen für den zwischenmenschlichen Austausch schaffen. Nur wenn die Menschen beider Länder einander wirklich kennenlernen und von diesem Austausch profitieren, kann die Basis in der Bevölkerung für eine gesunde Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und China kontinuierlich gestärkt werden und so jeden Sturm überstehen.

Fazit

Vor dem Hintergrund immer häufigerer Interaktionen zwischen den Staatschefs hat das Jahr 2026 das Potenzial, zu einem „neuen Ausgangspunkt“ für eine konstruktivere, strategischere und stabilere Beziehung zwischen den USA und China zu werden. Zwar können die Beziehungen zwischen den USA und China nicht in die Vergangenheit zurückkehren, doch können sie eine angemessene Form der Zusammenarbeit und eine vielversprechende Zukunft finden. Wir glauben, dass die Beziehungen zwischen den USA und China, solange beide Seiten an dem von den beiden Staatschefs erzielten Konsens festhalten, die positive Dynamik des Dialogs aufrechterhalten und die Herzlichkeit dieses „neuen Ausgangspunkts“ in nachhaltiges Handeln umsetzen – indem sie ein Thema nach dem anderen angehen und stetig Vertrauen und Dynamik aufbauen –, die Beziehungen zwischen den USA und China die Fähigkeit haben, ihre Differenzen zu überwinden, Konflikte zu vermeiden und den richtigen Weg zur Koexistenz zu finden, zum größeren Nutzen beider Völker und der Welt.