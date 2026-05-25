Inszenierte Wissenschaft: „DER HYPE – 2020 REVISITED“ zeigt, wie Modelle, Medien und Politik die Corona-Erzählung formten

Der Hype – 2020 revisited: Wie aus Daten, Modellen und Medienpanik eine neue Wirklichkeit gebaut wurde

Das Video zeichnet ein düsteres Bild der Corona-Jahre: Nicht ein einzelner Fehler, sondern das Zusammenspiel aus Politik, Medien, Modellierern, WHO-Narrativen, PCR-Testregime und Angstkommunikation habe 2020 eine Dynamik erzeugt, die bis heute nachwirkt. Im Zentrum steht die These: Der eigentliche Ausnahmezustand war nicht nur medizinisch, sondern politisch, medial und erkenntnistheoretisch.

Das Coronadenkmal – Erinnerung an ein offizielles Narrativ

Der Film beginnt beim Schweizer Coronadenkmal in Nöel. Schon dort wird klar: Corona wird offiziell als historische Katastrophe erinnert, als „große Seuche“, als kollektives Trauma. Doch unmittelbar danach stellt das Video diese Erzählung infrage. Auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit, so heißt es, fänden sich Daten zu ambulanten Konsultationen wegen grippeähnlicher Erkrankungen, die ein anderes Bild zeichnen sollen als das offizielle Katastrophennarrativ.

Genau hier setzt die zentrale Frage an: Wurde 2020 tatsächlich eine außergewöhnliche medizinische Katastrophe sichtbar – oder wurde eine bekannte Form von Atemwegserkrankung durch tägliche Zahlen, dramatische Bilder und politische Maßnahmen in eine völlig neue Realität verwandelt?

Schweinegrippe als Vorläufer: Die Pandemie-Maschinerie war nicht neu

Das Video zieht früh eine Parallele zur Schweinegrippe 2009. Damals wurde ebenfalls vor einer weltweiten Grippepandemie gewarnt, Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Angstkommunikation dominierten die Berichterstattung. Aus einer Epidemie wurde offiziell eine Pandemie – und mit der WHO-Ankündigung setzte laut Video die „Pandemiemaschinerie“ ein.

Der entscheidende Punkt: Corona erschien nicht aus dem Nichts. Viele Mechanismen waren bereits bekannt – WHO-Alarm, Medienkampagnen, Modellrechnungen, Impfstofferwartungen, Panikbilder. Der Unterschied war 2020 nicht die Methode, sondern die Wucht.

Die Diamond Princess: Frühe Daten, die nicht ins Panikbild passten

Eine zentrale Rolle spielt im Film das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. Das Schiff mit rund 3700 Menschen an Bord lieferte im Februar 2020 frühe Daten zur Gefährlichkeit des Virus. Viele Passagiere waren älter, die Quarantänebedingungen ungünstig – dennoch wurden laut Video nur etwa 20 Prozent positiv getestet, davon mehr als die Hälfte ohne Symptome.

Die Schlussfolgerung im Film: Unter Bedingungen, die fast wie ein „Brutkasten“ wirkten, sei kein ungebremster exponentieller Anstieg entstanden. Statt diese Daten zur Beruhigung zu nutzen, seien sie medial kaum vermittelt worden. Kommuniziert worden seien vor allem die Todesfälle – nicht aber das Gesamtbild.

Damit sei eine erste Gelegenheit vertan worden, die Krise frühzeitig einzuordnen.

Die Experten wurden „radioaktiv“

Besonders scharf kritisiert der Film den Umgang mit Wissenschaftlern, die früh Zweifel anmeldeten. Namen wie Tom Jefferson, John Ioannidis oder Wolfgang Wodarg werden genannt – Experten, die vor Corona als seriöse Fachleute galten, während der Pandemie aber plötzlich als problematisch, gefährlich oder „radioaktiv“ behandelt worden seien.

Diese Passage ist entscheidend: Der Film behauptet nicht nur, dass einzelne Einschätzungen falsch waren. Er behauptet, dass ein ganzer Diskursraum geschlossen wurde. Wer das dominante Narrativ stützte, galt als Experte. Wer widersprach, wurde aus dem legitimen Meinungskorridor gedrängt.

Modellierer statt Mediziner: Wie Rechenkurven Politik machten

Ein weiterer Kernpunkt ist die Rolle mathematischer Modelle. Ende Februar 2020 schrieben vier Wissenschaftler einen Brief an den Schweizer Gesundheitsminister, weil sie fanden, das BAG unterschätze die Gefahr. Laut Video lieferten sie jedoch keine realen medizinischen Daten, sondern ein mathematisches Modell. Drei der vier seien später in das Beratungsgremium der Schweizer Regierung berufen worden.

Das Video kritisiert besonders, dass viele Modellierer keine Mediziner waren und dennoch plötzlich den politischen Kurs bestimmten. Modelle, die eigentlich spekulative Szenarien zeigen sollten, wurden wie harte Wissenschaft behandelt. Genau darin sieht der Film einen der zentralen Fehler von 2020: Prognosen wurden zur Realität erklärt, bevor die Realität sie bestätigt hatte.

Schweden: Der Gegenbeweis, der nicht erwünscht war

Schweden spielt im Film die Rolle des störenden Gegenbeispiels. Während viele Länder Lockdowns verhängten, folgte Schweden laut Anders Tegnell im Wesentlichen seinem bestehenden Pandemieplan. Das Imperial-College-Modell habe für Schweden viel dramatischere Zahlen vorhergesagt, doch diese seien nicht eingetreten.

Besonders brisant: Laut Video habe Schweden im längeren Vergleich bis 2024 besser abgeschnitten als viele Länder mit drastischen Maßnahmen. Damit wird die zentrale Lockdown-Erzählung angegriffen: Wenn ein Land ohne harte Abriegelung langfristig nicht schlechter, sondern teilweise besser dasteht, dann wird die Behauptung fragwürdig, die Maßnahmen hätten alternativlos Leben gerettet.

„Flatten the Curve“: Wissenschaft oder Pseudowissenschaft?

Einer der stärksten Abschnitte betrifft den Slogan „Flatten the Curve“. Der Film fragt, wie ein einfacher Slogan plötzlich als wissenschaftliche Wahrheit in Medien, Politik und Wissenschaft erscheinen konnte.

Besonders interessant ist die Rolle von Tomas Pueyo, einem Wirtschaftsingenieur aus dem Silicon Valley. Seine Artikel gingen im März 2020 viral und beeinflussten die globale Debatte massiv. Laut Video hatten seine Texte enorme Wirkung, obwohl Pueyo kein Epidemiologe war.

Noch brisanter ist die Aussage des Soziologen Heinz Bude, der später einräumte, man habe ein Modell gebraucht, um „Folgebereitschaft“ herzustellen, das „wissenschaftsähnlich“ wirkte. Genau diese Formulierung trifft den Kern des Films: Nicht Wissenschaft habe Politik geleitet, sondern eine wissenschaftsähnliche Erzählung habe Gehorsam erzeugt.

WHO und China: Der Export des Lockdown-Modells

Der Film sieht den Grundstein dieser inszenierten Wissenschaft bei der WHO. Bruce Aylward, stellvertretender Generaldirektor der WHO, habe nach seinem Besuch in Wuhan die chinesischen Maßnahmen gelobt und behauptet, sie hätten die Fallkurve abgeflacht. Laut Film war diese Aussage jedoch Spekulation ohne wissenschaftlichen Beweis.

Damit sei ein globales Signal gesetzt worden: Was China tat, wurde als wirksam verkauft. Nicht weil es sauber belegt war, sondern weil es in die entstehende Krisenerzählung passte.

Evidenzbasierte Medizin wurde durch Expertenmeinungen ersetzt

Der Film unterscheidet scharf zwischen echter Evidenz und bloßer Behauptung. Andreas Sönnichsen erklärt, dass in der evidenzbasierten Medizin der Nutzen einer Behandlung oder Maßnahme nur durch vergleichbare Gruppen sauber beurteilt werden könne – idealerweise durch randomisierte kontrollierte Studien.

Dasselbe gelte für Maßnahmen, die einer ganzen Bevölkerung auferlegt werden. Doch während Corona seien viele Maßnahmen auf Basis von Spekulation, Modellen und Expertenmeinungen eingeführt worden – nicht auf Basis harter Evidenz.

Das ist der schwerste Vorwurf: Der Staat verlangte Gehorsam im Namen „der Wissenschaft“, obwohl viele Maßnahmen wissenschaftlich nicht sauber bewiesen waren.

Medien als Verstärker: Regierung, Wissenschaft und Journalismus im Gleichklang

Der Film beschreibt ein Dreieck aus Regierung, Wissenschaft und Medien, das sich gegenseitig verstärkt habe. Regierungspressekonferenzen lieferten tägliche Botschaften, Medien verbreiteten sie, Experten bestätigten sie – und kritische Gegenstimmen wurden als gefährlich oder unseriös markiert.

Besonders deutlich wird dies bei der Erklärung, warum immer dieselben Experten zu Wort kamen. Genehme Experten, die das Narrativ stützten, wurden als legitime Meinungen präsentiert. Kritische Experten hingegen wurden nicht als andere Meinung behandelt, sondern als „Fake News“ oder falsche Tatsachen.

So entstand eine mediale Einbahnstraße: Die eine Seite durfte irren, die andere durfte nicht einmal sprechen.

Bergamo: Das Bild, das Europa veränderte

Bergamo ist im Video der emotionale Wendepunkt. Die Bilder aus Norditalien – überfüllte Kliniken, Militärtransporte mit Särgen, Intensivstationen – wurden zum Symbol der Pandemie. Doch der Film stellt die Frage, was dort tatsächlich geschah.

Gunter Frank habe Bergamo 2025 untersucht und die Friedhöfe gezählt. Laut Video starben in sechs Wochen tatsächlich rund 6000 Menschen in der Großregion. Doch die Frage sei: woran?

Frank argumentiert, der extrem steile Anstieg und Abfall passe nicht zu einer klassischen Infektionskurve. Stattdessen verweist der Film auf mehrere mögliche Faktoren: Panik, überlastete Krankenhausstrukturen, Fehlbehandlungen, unterlassene Behandlungen, Zentralisierung der Versorgung und der Zusammenbruch der Pflege in Heimen.

Die Bilder aus Bergamo seien genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um in Europa die Angst massiv zu verstärken.

Intensivbilder als Tabubruch

Ein weiterer Punkt: Plötzlich wurden in Nachrichtensendungen Bilder von Intensivpatienten gezeigt – ein medialer Tabubruch. Der Film kritisiert, dass Zuschauer ohne medizinische Einordnung mit Bildern konfrontiert wurden, die normalerweise selbst Angehörigen nur nach vorheriger Erklärung zugemutet würden.

Damit wurden nicht nur Informationen vermittelt, sondern Emotionen erzeugt: Angst, Schock, moralischer Druck. Die Bilder wurden zur politischen Munition.

PCR-Test: Das Fundament der Pandemie-Erzählung

Der vielleicht wichtigste Abschnitt betrifft den PCR-Test. Das Video formuliert es klar: Ohne PCR-Test keine täglichen Fallzahlen, ohne Fallzahlen keine Inzidenzen, ohne Inzidenzen keine Maßnahmenlogik.

Der PCR-Test misst laut den im Film zitierten Fachleuten nicht automatisch Infektiosität, sondern weist genetisches Material nach. Das BAG habe im Mai 2020 selbst darauf hingewiesen, dass der Nachweis von Nukleinsäure keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers zulasse. Später sei diese Formulierung geändert worden.

Damit wird ein massiver Vorwurf erhoben: Aus einem Laborhinweis wurde ein politisches Steuerungsinstrument.

Positive Tests wurden zu „Fällen“

Der Film kritisiert, dass ein positives PCR-Ergebnis häufig wie ein Krankheitsfall behandelt wurde – unabhängig von Symptomen. Patienten mit verstauchtem Fuß, Platzwunde oder eingewachsenem Zehennagel seien in Kliniken getestet und bei positivem Ergebnis als Covid-Patienten behandelt worden.

Dadurch entstand laut Film eine statistische Verzerrung: Je mehr getestet wurde, desto mehr „Fälle“ erschienen – auch ohne entsprechend schweres Krankheitsgeschehen.

Milliarden für Tests – und eine Illusion von Kontrolle

Laut Video gab der Schweizer Bund in der Coronazeit 2,3 Milliarden Franken allein für PCR-Tests aus. Diese Massenteststrategie habe enorme Ressourcen verschlungen und zugleich eine „illusorische Greifbarkeit“ erzeugt: Man hatte Zahlen, Kurven, tägliche Meldungen – und damit scheinbare Kontrolle.

Doch genau diese Zahlen wurden zur Grundlage politischer Eingriffe. Der Test wurde zum Taktgeber des Ausnahmezustands.

Covid-Tote: Die Macht der Definition

Besonders brisant ist der Abschnitt über Todesfallzählungen. Laut Video wurden Menschen, die positiv getestet waren und starben, als Covid-19-Todesfälle gemeldet – ohne immer sauber zu unterscheiden, ob sie an Covid, mit Covid oder aus anderen Gründen starben.

Der Film pointiert dies mit dem Beispiel: Auch jemand, der bei einem Autounfall stirbt und positiv getestet ist, könne je nach Definition als Coronatoter erscheinen. Entscheidend sei das Testergebnis gewesen.

Damit wird die gesamte Statistikfrage politisch: Nicht nur das Virus bestimmte die Zahlen, sondern Definitionen, Teststrategien und Meldeverfahren.

Der eigentliche Skandal: Die Verwandlung von Unsicherheit in Gewissheit

Der rote Faden des Films ist nicht die Behauptung, es habe keine Krankheit gegeben. Der eigentliche Vorwurf lautet: Aus Unsicherheit wurde Gewissheit gemacht. Aus Modellen wurden Wahrheiten. Aus Tests wurden Fälle. Aus Fällen wurden politische Befehle. Aus Kritik wurde Gefährdung.

Der Film zeigt eine Gesellschaft, die in wenigen Wochen verlernte, zwischen Daten, Deutung und Dramatisierung zu unterscheiden.

2020 als Blaupause

„Der Hype – 2020 revisited“ ist deshalb mehr als eine Rückschau. Der Film stellt unausgesprochen die Frage, ob die Mechanismen jederzeit wieder aktiviert werden können:

Ein neues Risiko.

Eine neue WHO-Warnung.

Ein neues Modell.

Neue tägliche Zahlen.

Neue Experten.

Neue moralische Erpressung.

Neue Maßnahmen.

Neue Ausgrenzung der Kritiker.

Genau darin liegt die politische Sprengkraft des Materials: 2020 war nicht nur ein Ausnahmejahr. Es war ein Testlauf dafür, wie schnell moderne Gesellschaften durch Angst, Zahlen und moralischen Druck in einen Zustand kollektiver Folgebereitschaft versetzt werden können.

Fazit

Der Film zeichnet Corona nicht als reine Gesundheitskrise, sondern als Systemkrise: eine Krise der Medien, der Wissenschaft, der Politik und der demokratischen Kontrolle.

Seine Kernthese lautet: Nicht das Virus allein hat die Gesellschaft verändert, sondern der Hype um das Virus – befeuert durch Modelle, Massentests, Angstbilder, selektive Expertenauswahl und politische Maßnahmen ohne ausreichende Evidenz.

2020 war damit nicht nur eine Pandemiegeschichte. Es war eine Lektion darüber, wie schnell eine Gesellschaft bereit ist, Freiheit, Zweifel und Verhältnismäßigkeit aufzugeben, wenn ihr täglich gesagt wird, dass gerade „ernsthaftes Überleben“ auf dem Spiel steht.