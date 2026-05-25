Russlands militärische Satellitenbewegungen deuten auf eine neue Eskalation des Ukraine-Kriegs hin

Russlands Neupositionierung von Militärsatelliten richtete sich gegen den ukrainischen Satelliten ICEYE-X36 und könnte einen neuen Vorstoß zur Einnahme Kiews ankündigen

Stephen Bryen

Zwischen dem 14. und 20. Mai repositionierte Russland fünf von sechs kürzlich gestarteten militärischen Cosmos-Satelliten (Cosmos 2610, 2611, 2612, 2613, 2614) von einer Bahnneigung von 97,0 Grad auf 97,8 Grad und brachte die Cosmos-Satelliten damit auf dieselbe Umlaufbahn wie ein Satellit namens ICEYE-X36.

ICEYE ist ein finnisch-amerikanisches Luft- und Raumfahrt- sowie Datenunternehmen, das die weltweit größte Konstellation von SAR-Satelliten entwickelt, baut und betreibt.

Die Repositionierung von fünf Cosmos-Satelliten ist ein beispielloser Schritt.

Laut Integrity ISR wurde ICEYE-X36 am 4. März 2024 von Vandenberg mit einer SpaceX Falcon 9 gestartet. Der Satellit ist unter ICEYE US registriert, hat eine Masse von etwa 90 kg und ist Teil einer Konstellation von mehr als 44 Satelliten, die von der Ukraine eingesetzt werden können. Er gilt jedoch eindeutig als der wichtigste Satellit der Ukraine.

Berichten zufolge war ICEYE-X36 ein Wendepunkt für die Ukraine. Es handelt sich um einen SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar), der das Schlachtfeld praktisch revolutioniert hat. Er ermöglicht die Identifizierung feindlicher Ausrüstung, die Verfolgung von Truppenbewegungen und das Erkennen selbst getarnter Ausrüstung sowie von Kommando- und Kontrollstrukturen bei nahezu allen Wetterbedingungen. ICEYE-X36 besitzt eine Bodenauflösung von 16 cm, sodass sogar Fußspuren aus dem Weltraum sichtbar sind.

ICEYE-X36 gehört der Ukraine, und die Ukraine betreibt ihn mit erheblicher Unterstützung der NATO und von NATO-Unternehmen, die ukrainischen Analysten bei der Auswertung der Bilder helfen. Laut dem jüngsten Bericht hat ICEYE-X36 bereits 4.100 Bilder erzeugt, 238 Luftabwehr- und Signalaufklärungseinheiten lokalisiert, erfolgreich 153 Treibstoffdepots sowie 17 russische Marinestützpunkte ins Visier genommen.

Über eine vergleichbare Fähigkeit verfügt Russland nicht, obwohl Russland ebenfalls einen eigenen SAR-Satelliten besitzt – allerdings nur einen einzigen. Der russische Satellit wurde Ende Dezember 2025 gestartet und trägt den Namen Obzur-R („Survey“). Im Gegensatz zu ICEYE-X36 handelt es sich nicht um einen Mikrosatelliten. Entwickelt wurde er von Roscosmos und TsSKB-Progress. Er verfügt über ein Kasatka-R X-Band Synthetic Aperture Radar mit einer angegebenen Auflösung von 1 Meter. Er soll fünf bis acht Jahre betrieben werden, und Russland behauptet, später drei weitere Obzur-Klasse-Satelliten zu produzieren. Obzur-R wiegt zwischen 3,5 und 4 Tonnen.

Russland verfolgt und konfrontiert gelegentlich NATO-Aufklärungsplattformen im Weltraum sowie Flugzeuge und Drohnen. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlichte am 20. Mai Informationen über eine Begegnung zwischen einer britischen Aufklärungsplattform (RC-135W Rivet Joint) und russischen Kampfjets vom Typ Su-35 Flanker-E und Su-27 über dem Schwarzen Meer Mitte April. Die Su-35 näherte sich der Rivet Joint so aggressiv, dass die Turbulenzen oder Näherungssensoren die Notfallverteidigungssysteme des britischen Flugzeugs auslösten und den Autopiloten automatisch deaktivierten. Die Su-27 führte sechs separate Tiefflüge direkt vor der Nase der Rivet Joint durch. Beim engsten Vorbeiflug näherte sich der russische Jet dem unbewaffneten Aufklärungsflugzeug auf bis zu sechs Meter. Die Rivet Joint fängt elektronische Signale ab und analysiert sie, um Echtzeit-Gefechtsfeldinformationen zu liefern.

Die meisten Experten gehen davon aus, dass die russischen Cosmos-Satelliten, die sich nun sehr nahe an ICEYE-X36 befinden, wahrscheinlich für sogenannte Rendezvous- und Proximity-Operationen (RPO) positioniert wurden. Technisch könnte Russland ICEYE-X36 auf verschiedene Weise bedrohen:

durch Zerstörung,

durch das Abschatten der Solarpaneele,

oder durch das Stören des Radars mittels Mikrowellen, Lasern oder anderer Methoden.

Warum Russland gleich fünf Cosmos-Satelliten zur Beschattung von ICEYE-X36 eingesetzt hat, ist allerdings unklar.

Es gibt Geheimdienstberichte, wonach Russland möglicherweise eine große Offensive plant – möglicherweise sogar eine Invasion in Richtung Kiew, die Belarus einbeziehen könnte. Eine solche Offensive würde dem Angriffsweg vom 24. Februar 2022 ähneln, diesmal jedoch mit dem Ziel, Kiew tatsächlich einzunehmen.

Trotz dieser Berichte gibt es derzeit keine harten Beweise dafür, auch wenn die Begegnung mit ICEYE-X36 wie eine Vorbereitung auf etwas Größeres wirkt.

Russland steckt seit geraumer Zeit militärisch fest. Im vergangenen Jahr konzentrierte sich Moskau vor allem darauf, die zivile Infrastruktur der Ukraine zu zerstören – insbesondere Stromerzeugung, Übertragungssysteme und kritische Infrastruktur. Dafür setzte Russland große Mengen an Raketen und Shahed-Drohnen ein. Doch obwohl erhebliche Teile der ukrainischen Energieinfrastruktur zerstört wurden, insbesondere im Osten des Landes, war die Ukraine nicht bereit, tatsächlich mit Russland zu verhandeln oder „Land für Frieden“-Vorschläge zu machen. Es scheint fair zu sagen, dass die russische Kampagne die politische Haltung der Ukraine nicht in Richtung eines Deals bewegt hat – im Gegenteil: Sie hat Kiew vermutlich sogar zu einer noch härteren Linie veranlasst, was Washington teilweise frustriert, da die USA auf einen Deal drängen. Tatsächlich haben Bombardierungskampagnen historisch selten zu politischen Lösungen geführt.

Gleichzeitig wurde die russische Armee durch die massiven taktischen Drohnenfähigkeiten der Ukraine ausgebremst. Hinzu kommt die wachsende Fähigkeit der Ukraine, mit Hilfe von ICEYE-X36 sowie NATO-Unterstützung bei Planung und Operationen, erheblichen Schaden in Westrussland anzurichten – einschließlich in Moskau und St. Petersburg.

Putin steht vor einem erheblichen Dilemma, weil Russlands Strategie scheitert. Ein Blick in die Hand des russischen Präsidenten deutet darauf hin, dass er sich einer nahezu existenziellen Herausforderung für das Überleben seiner Regierung gegenübersieht – etwas, das vor einem Jahr kaum jemand erwartet hätte. Russland verfügt zwar über taktische Optionen, um die Initiative auf dem Schlachtfeld zurückzugewinnen, sowie über beträchtliche Reserven. Doch das Ergebnis dürfte blutig und ungewiss bleiben. Die Blendung oder Neutralisierung von ICEYE-X36 steht nun offenbar zur Debatte, falls Russland eine groß angelegte Militäroperation startet – doch selbst das würde die grundlegende Gleichung dieses Krieges wahrscheinlich nicht verändern.