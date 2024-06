Chinas Krieg mit Taiwan ist bereits im Gange

Von Greg C. Bruno

In der Straße von Taiwan will China den Status quo umstürzen, ohne auch nur einen Schuss abzugeben

KINMEN, Taiwan – Die Shun Da war kilometerweit vom Kurs abgekommen. Das unter chinesischer Flagge fahrende Schiff, das von der chinesischen Seesicherheitsbehörde autorisiert wurde, den Meeresboden für eine neue Brücke in der Nähe von Xiamen auszubaggern, hat stattdessen die taiwanesische Küstenwache auf der Insel Dadan, etwa 16 Kilometer südwestlich, umkreist.

“Es sollte eigentlich nicht hier sein”, sagte Asheng, ein Deckshelfer an Bord eines taiwanesischen Touristenboots, der einen Journalisten durch die gesperrte Wasserstraße führte – und bis auf wenige hundert Meter an das Heck der Shun Da heran. “Aber das passiert ständig”, fügte er hinzu.

Als die Volksbefreiungsarmee im vergangenen Monat zwei Tage lang Militärübungen in der Umgebung Taiwans abschloss, die das chinesische Militär als “Generalprobe” für einen umfassenden Angriff bezeichnete, konzentrierte sich die Führung der selbstverwalteten Insel auf andere Dinge: Am Rande, in den dunklen Räumen, in denen Pekings “Grauzonen”-Taktik still und leise in die taiwanesische Souveränität eingreift.

“Es ist zu einer normalen Realität geworden, mit der wir umgehen müssen”, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter, der aufgrund der Sensibilität des Themas anonym bleiben wollte. “Es handelt sich nicht nur um militärische Übungen, sondern um fast tägliche Eingriffe in Taiwans Luftraum, Seewege und sogar in die Politik.

Chinas hybride Kriegsführung, die schwieriger zu erkennen ist als kinetische Taktiken, aber nicht weniger bedrohlich, nimmt zu. Während Taiwans neuer Präsident Lai Ching-te – William Lai – versucht, den heiklen Frieden in der Straße von Taiwan aufrechtzuerhalten, verstärkt China seine Bemühungen, politische, kognitive und maritime Angriffe zu führen.

Ihr Ziel? Den Status quo zu verändern, ohne einen Schuss abzugeben, sagen Beobachter.

Taiwans Präsident Lai Ching-te steht im Fadenkreuz Pekings. Bild: X Screengrab / Taipei News Photographer Association

“Der Druck der chinesischen Kommunisten auf Taiwan ist allumfassend, insbesondere auf diplomatischer Ebene”, sagte der taiwanesische Außenminister Lin Chia-lung kürzlich. “Die chinesischen Kommunisten fahren fort, den Status quo zu verändern. Sie schaffen eine neue Normalität, machen in jeder Phase Druck und versuchen, sich an uns zu nagen und uns zu annektieren.”

Die unerlaubte Durchfahrt der Shun Da durch taiwanesisch kontrollierte Gewässer ist nur ein Beispiel für dieses Naschen. Es gibt unzählige andere.

Bei einem Briefing für Journalisten im vergangenen Monat haben Wissenschaftler des Institute for National Defense and Security Research, einer dem taiwanesischen Militär angegliederten Denkfabrik, ein halbes Dutzend Grauzonentaktiken aufgezählt, die China regelmäßig einsetzt, um Taiwans Souveränität anzugreifen, Verhaltensweisen, die knapp unterhalb der Schwelle einer konventionellen Konfrontation liegen. Dazu gehören wirtschaftliche Nötigung, Sabotage kritischer Infrastrukturen, Belästigung durch Drohnen und Schiffe sowie Cyberangriffe.

Peking betreibt sogar “kognitive Kriegsführung”, also Desinformationskampagnen, mit denen die öffentliche Meinung zu Gunsten Chinas beeinflusst werden soll. Zu den beliebten Themen gehören die Darstellung der Vereinigten Staaten als unzuverlässiger Partner, um einen Keil zwischen Taipeh und Washington zu treiben, und die Bezeichnung der taiwanesischen Führung als “Separatisten”, die die taiwanesische Unabhängigkeit ausrufen wollen.

“Wir sehen sicherlich eine Zunahme der Aktivitäten in der Grauzone, und wir werden wahrscheinlich immer mehr Eindringlinge sehen, die immer näher an Taiwan herankommen, um zu signalisieren, dass die Lai-Regierung Taiwans Souveränität nicht verteidigen kann”, sagte J. Michael Cole, ein in Taipeh ansässiger Sicherheitsanalyst.

“Die Gefahr dabei ist, dass je näher sie kommen, je mehr Verkehr es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann zu Missverständnissen, Zusammenstößen oder Unfällen kommt. Das könnte dann recht schnell zu einer Eskalation führen. Ich bezweifle, dass China in einer solchen Situation deeskalieren würde.”

In den letzten Monaten ist es vermehrt zu Zwischenfällen in der Grauzone gekommen, als chinesische Spionageballons, Drohnen und zivile Boote das von Taiwan kontrollierte Gebiet durchquerten. Die Spannungen spitzten sich im Februar zu, als ein chinesisches Fischerboot, das von Taiwans Küstenwache verfolgt wurde, kenterte und zwei Menschen ums Leben kamen. Einige Tage später schien sich die chinesische Küstenwache zu revanchieren, indem sie ein taiwanesisches Touristenboot in der Nähe von Kinmen inspizierte.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Lai ist es zu weiteren Übergriffen gekommen. Letzte Woche nahmen die taiwanesischen Behörden einen Chinesen fest, der ein Motorboot in einen Hafen an der Mündung des Tamsui-Flusses, der in die Hauptstadt Taipeh führt, gesteuert hatte. Militärischen Beobachtern zufolge zielen diese Vorfälle darauf ab, Taiwans Abwehrkräfte zu testen und die Reaktionsfähigkeit der Insel zu erschöpfen.

China behauptet, dass Taiwan eine abtrünnige Provinz und ein untrennbarer Teil der Volksrepublik ist. Obwohl Taiwan nie unter der Kontrolle der VR China stand, hat Peking geschworen, Taiwan “wiederzuvereinigen”, wenn nötig mit Gewalt.

Ein kinetischer Krieg wäre jedoch sehr kostspielig. Bloomberg Economics schätzt, dass ein Krieg um Taiwan die Weltwirtschaft um etwa 10 Billionen US-Dollar, d. h. etwa 10 %, schwächen würde. In Anbetracht der Risiken könnte eine Grauzonen-Kriegsführung attraktiver sein.

In einem kürzlich erschienenen Bericht des Center for Strategic and International Studies, einer in Washington DC ansässigen Denkfabrik, wird vorgeschlagen, dass Peking solche Taktiken unter der Führung seiner Küstenwache und seiner Strafverfolgungsbehörden einsetzen könnte, um Taiwan einfach unter Quarantäne zu stellen, anstatt es einzukreisen. Die Unterbrechung des Zugangs zu auch nur einem Hafen, wie Kaohsiung im Süden, wäre für Taiwan und seine Verbündeten nur schwer zu verhindern.

“Der Möglichkeit solcher Szenarien wurde bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt, aber kurzfristig ist eine Quarantäne wahrscheinlicher als eine Invasion oder eine militärische Blockade”, heißt es in dem Bericht. “Sie würde auch zu einer größeren Unsicherheit darüber führen, wie Taiwan und die internationale Gemeinschaft effektiv reagieren können.

Führende Politiker in Taipeh sagen, der beste Weg, sich gegen Chinas Aktionen zu verteidigen, sei die Erhöhung der Verteidigungsausgaben und die Stärkung der Beziehungen zu Verbündeten. “Wir müssen unser Arsenal aufstocken … und von der Ukraine lernen”, sagte Wang Ting-yu, ein ranghoher Abgeordneter der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei Taiwans. “Genug ist nie genug. Wir müssen unsere einheimischen Kapazitäten stärken.”

Auf der vorgelagerten Insel Kinmen, wo die Shun Da vor kurzem durch die gesperrten Wasserstraßen Taiwans fuhr, ist die Besorgnis über das chinesische Vorgehen gedämpfter.

Ein taiwanesischer militärischer Außenposten auf der Insel Shihyu, gesehen hinter den Landungssperren entlang der Insel Lieyu auf den Kinmen-Inseln, 10. August 2022. Bild: Twitter / Screengrab

Die Beamten hier sprechen von Zusammenarbeit mit China; Kinmen liegt nur wenige Kilometer vor der Küste des Festlandes. Am zweiten Tag der jüngsten Militärübung in Peking besuchte der stellvertretende Bürgermeister des Kreises Kinmen China, um über einen Schwimmwettbewerb zwischen den Straßen zu sprechen.

“Mache ich mir Sorgen über eine chinesische Invasion? Natürlich mache ich mir Sorgen”, sagte der stellvertretende Bürgermeister, Li Wen-Liang. “Aber wir sollten die Kommunikationskanäle, die wir aufgebaut haben, nicht aus Angst schließen.

Ahming, ein braungebrannter, weißbärtiger taiwanesischer Fischer in Kinmen, war sogar noch entspannter. Er sagte, die jüngsten Aktivitäten Chinas in der Grauzone hätten sich positiv auf seine Arbeit ausgewirkt.

Da die taiwanesische Küstenwache regelmäßig in den Gewässern patrouilliert, in denen er fischt, dringen chinesische Trawler nicht mehr in großer Zahl in Taiwans Gewässer ein.

“Ich glaube nicht, dass China so schlimm ist, wie die Leute denken”, sagte Ahming, während er nach einem Tag auf See geschickt sein Fischernetz entwirrte. “Sie nehmen immer einen Zentimeter, geben einen Zentimeter. Wenn sie wirklich Gewalt anwenden wollen, können wir nichts tun.”