Inside Force 400: Spione und Sabotage in Amerikas verdecktem Krieg gegen Jemen

Von Ahmed Abdulkareem

Tragische Geschichten über den Tod von Zivilisten aufgrund falscher oder irreführender Geheimdienstinformationen, die oft von schlecht bezahlten lokalen Mitarbeitern beschafft wurden, sind nicht nur ein Relikt der Vergangenheit. Diese Vorfälle, die einst in afghanischen und irakischen Städten während der jeweiligen US-Besatzung an der Tagesordnung waren, hinterlassen nun auch im kriegsgebeutelten Jemen ihre Spuren.

Am Abend des 31. Mai sendete Radio Hodeidah die tragischen Nachrichten aus Gaza, als eine gewaltige Explosion das Signal zum Schweigen brachte. Der von US-Flugzeugen durchgeführte Angriff zerstörte das Gebäude des Senders. Bei dem Angriff wurden auch mehrere Handelsschiffe und eine Einrichtung der Küstenwache angegriffen, wobei mindestens 16 Menschen getötet und 41 weitere verletzt wurden. Nach dem Geständnis eines Informanten wurde der Angriff auf der Grundlage von Koordinaten durchgeführt, die jemenitische Informanten einer geheimen amerikanisch-israelischen Geheimdiensteinheit namens Force 400 mitgeteilt hatten, die im Jemen operiert.

Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, die Operationen der jemenitischen Armee im Roten Meer, im Arabischen Meer und im Pazifischen Ozean zu stoppen, haben die USA und Großbritannien damit begonnen, verarmte Einheimische als Informanten und Spione zu rekrutieren, und bieten denjenigen, die bereit sind, lokale Geheimdienstinformationen gegen Bargeld einzutauschen, finanzielle Belohnungen an. Eine der wichtigsten dieser Operationen ist Force 400, eine gemeinsame Geheimdienstoperation unter der Leitung von Washington und Tel Aviv. Kürzlich haben jemenitische Sicherheitsdienste mit Hilfe von Einheimischen mehrere Informanten verhaftet, die für dieses Netzwerk arbeiten.

MintPress News hat mehrere dieser Informanten interviewt, um einen Einblick in Amerikas Schattenkrieg im Jemen zu bekommen. Ein Krieg, der oft zu zivilen Opfern und politischen Unruhen führt. Diese Operationen dienen nicht den amerikanischen Interessen, sondern dem Schutz Israels bei seinem völkermörderischen Feldzug in Gaza.

Einblicke in Force 400

Force 400 ist in Mokha im Südwesten des Jemen stationiert. Ammar Mohammed Abdullah Saleh al-Ahmar, ein ehemaliger Agent der National Security Agency, leitet die von amerikanischen, israelischen und emiratischen Offizieren geführte Einheit. Seine Aufgabe ist es, Einheimische zu rekrutieren, die Raketen- und Drohnenabschussrampen überwachen und Informationen über die jemenitischen Streitkräfte sammeln, damit die USA und Großbritannien angreifen können.

ISA, der aufgrund der Gefährlichkeit seiner Arbeit nur seine Initialen verwenden möchte, stammt aus einer armen Familie in Hodeidah. Zusammen mit einer Handvoll anderer Spione wurde er von Force 400 rekrutiert. Im Januar und Februar verkaufte er entscheidende Informationen an den US-amerikanischen und israelischen Geheimdienst, die zu gezielten Angriffen führten, bei denen neun Zivilisten ums Leben kamen. Die ISA hatte die Aufgabe, Marinebewegungen, Raketenabschussbasen und militärische Verstärkungen zu überwachen und diese Informationen an die Führer von Force 400 weiterzugeben.

Besatzungsmitglieder arbeiten im Gefechtsinformationszentrum des Lenkwaffenzerstörers USS Laboon vor der jemenitischen Westküste am 12. Juni 2024. Bernat Armangue | AP

“Ich habe Standorte der jemenitischen Marine fotografiert, als diese sich auf Operationen gegen israelische Schiffe im Roten Meer vorbereitete. Ich habe dem amerikanischen Geheimdienst auch die Koordinaten von Operationsräumen, zwei Militärbooten in der Gegend von Al-Jah und Farmen, von denen aus ballistische Raketen abgeschossen werden, mitgeteilt”, erklärte die ISA gegenüber MintPress.

“Wir wurden geschult, Koordinaten über Google und Android Maps zu überwachen und sie über WhatsApp nach Anbar zu schicken.”

Die ISA arbeitete unter dem Kommando von Ahmed Abourah, einem Mitarbeiter des Nachrichtendienstes in der Siebten Brigade der Republikanischen Garden und einem Offizier der Force 400. Nach Angaben der ISA bestand Abourahs Aufgabe in erster Linie darin, weitere Spione für die Sache zu rekrutieren.

“Wir erhielten Befehle aus Anbar in der Stadt Mokha von Ammar Saleh, der sich den Spitznamen al-Faris gab. Die Befehle wurden über Ahmed Abourah weitergeleitet, der in Anbar an Treffen mit Ausländern teilnahm. Ich habe an mehreren dieser Treffen teilgenommen. Wir wurden auch im Abu-Musa-Lager in Al-Khawkha ausgebildet, das al-Faris leitet.”

AAS, ein weiterer Mitarbeiter von Force 400, der darum bat, dass sein Name nicht genannt wird, erklärte gegenüber MintPress, dass der Operationsraum von Force 400, den die Informanten “Anbar” nannten, hochgradig gesichert ist. Vier separate Tore sind erforderlich, um Zugang zu erhalten. Das erste ist das jemenitische Tor, wo die erste Inspektion stattfindet, gefolgt von Yafa, dem zweiten Tor. Sudanesische Soldaten bewachen das dritte Tor, das zum vierten Tor führt, das von den Emiratis verwaltet und besetzt wird.

In der Nähe von Anbar befindet sich ein Gefängnis, in dem Gefangene untergebracht sind und manchmal auch gefoltert werden. Nach Angaben der AAS “werden die Befehle, Gefangene festzuhalten, freizulassen oder zu foltern, entweder von al-Faris oder den Emiratis erteilt.

“Es wurde mir klar, dass die Informationen, die ich dem amerikanischen und israelischen Geheimdienst lieferte, wertvoll waren, denn sobald die Informationen al-Faris erreichten, griffen US-Flugzeuge und Kriegsschiffe sofort [diesen Ort] an. Ich habe die Zerstörung an diesen Orten gesehen, bevor ich verhaftet wurde.”

MHM, der aus einer Stammesfamilie in Al-Tuhaytah stammt, beschrieb die Verwendung von Codenamen und Verschlüsselung zur Kommunikation. Begriffe wie “Biene” für Raketen, Flugzeuge und Drohnen sowie “Kuh” für Panzer und “Schaf” für die Armee wurden verwendet, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. MHM und andere Agenten überwachten Raketenabschussbasen und militärische Bewegungen und lieferten wichtige Informationen für Angriffe der USA und Israels.

YMK, der aus einer konservativen Familie im al-Hawk-Distrikt von Hodeidah stammt, wurde mit der Überwachung von Bergbauarbeiten, Raketenabschussrampen und anderen sensiblen militärischen Informationen beauftragt.

“Nachdem AnsarAllah von ad-Durayhimi aus Raketen auf amerikanische und israelische Kriegsschiffe abgefeuert hatte, nahm Ahmed Balous Ateeq, ein Mitglied von Force 400, Kontakt zu mir auf. Er bat mich, Orte und Bauernhöfe zu überwachen, von denen aus Raketen auf israelische Schiffe abgeschossen wurden. Er bat mich um Informationen über die in ad-Durayhimi eingesetzte Ausrüstung, wie die Standorte von Scharfschützen, Panzern und Orte, an denen sich Soldaten versammeln.”

Ein jemenitischer Mann steht Wache auf dem von Ansar Allah beschlagnahmten israelischen Galaxy-Schiff im Hafen von Saleef, in der Nähe von Hodeidah, Jemen, Mai. 12, 2024. Osamah Abdulrahman | AP

“Ich sollte auch untersuchen, inwieweit die örtliche Bevölkerung die Operationen von Ansar Allah unterstützt. Schließlich konnte ich eine Reihe von Orten beobachten, von denen aus Raketen und Drohnen abgefeuert wurden, eine Reihe von Waffenlagern, Schützengräben und Inseln, die später alle von amerikanischen Flugzeugen und Kriegsschiffen angegriffen wurden”. sagte YMK gegenüber MintPress und fügte hinzu: “Und ich fühle mich deswegen schuldig.”

Während YMK und ISA ausschließlich Informationen verkauften, gingen andere Informanten noch weiter. AAS und andere Force 400-Mitarbeiter, die mit MintPress für diese Geschichte sprachen, waren mit Standard-Informationsbeschaffungstätigkeiten wie der Identifizierung von Abschussstellen und der Meldung von Verstärkungen beauftragt. Aber sie führten auch Sabotagemissionen durch, getarnt als Zollbeamte, wie z. B. das Anzünden von Militärfahrzeugen gegen Bezahlung, eine Aufgabe, die zivile Unruhen auslösen sollte und ihnen stattliche 800 Dollar pro Mission einbrachte.

“Wir haben mehrere Militärtankwagen angezündet. Außerdem zündeten wir Autos an, die Bürgern in Beit al-Faqih und im Gebiet Husseiniya gehörten.” Zwei Informanten, die zu Saboteuren wurden, OAK und AIJ, erzählten MintPress.

Um den Erfolg ihrer Operationen zu gewährleisten, wurden die Informanten darin geschult, die konservativen kulturellen Normen des Jemen auszunutzen, einschließlich des Tabus für männliche Militär- und Polizeibeamte, Frauen zu durchsuchen. SMA, ein lokaler Aktivposten von Force 400, beschrieb den Prozess.

“Bei einem dieser Einsätze habe ich mich mit einem Frauengewand verkleidet, das mir ein Mitarbeiter der Force 400 namens Omar Mahlouf gegeben hat. Dann ging ich zu einem Bereich, in dem das Auto eines Bürgers, ein Toyota Hilux, geparkt war, und konnte es in Brand setzen. Wir schickten ein Video, das den Brand dokumentiert, an unseren Kontakt bei Force 400”.

Gemeinsame Operationen und lokale Milizen

Es ist ein offenes Geheimnis, dass es Israel gelungen ist, im Südwesten des Jemen Fuß zu fassen, indem es seine Allianz mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ausnutzte. Vor dem Beginn der Blockade israelischer Schiffe durch Ansar Allah begann die Normalisierung zwischen Israel und den VAE angeblich im August 2020. Beide Länder errichteten Militär- und Geheimdienstzentren auf der jemenitischen Insel Sokotra, die etwa 240 Kilometer östlich der somalischen Küste und 380 Kilometer südlich der Arabischen Halbinsel liegt. Außerdem errichteten sie gemeinsame Militäreinrichtungen auf der Insel Mayon, die am südlichen Ende der Straße von Bab al-Mandab liegt, einem wichtigen Ort zur Überwachung von Schiffsbewegungen.

Offiziellen Quellen der Ansar Allah zufolge betreiben der israelische Mossad und die Vereinigten Arabischen Emirate seit Jahren gemeinsame Operationsräume an der Westküste des Jemen, insbesondere im Bezirk Al-Mukha, in der Stadt Aden und auf der Insel Sokotra. Diese Operationen werden von lokalen Milizen unterstützt, die seit über einem Jahrzehnt gegen die Ansar Allah um die Macht im Westjemen kämpfen, wie etwa die berüchtigten Kräfte von Tariq Afash und der von den VAE unterstützte Südliche Übergangsrat.

Der Südliche Übergangsrat ist dieselbe Miliz, die kürzlich ihre Bereitschaft erklärt hat, sich einer internationalen Koalition anzuschließen, um israelische Schiffe zu schützen, die das Rote und das Arabische Meer durchqueren. Sie bekundete auch ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Israel, um Ansar Allah mit israelischer Unterstützung direkt zu bekämpfen. Dies deutet darauf hin, dass Israel möglicherweise bestimmte Gruppen im Jemen gegen ihre traditionellen Feinde unterstützt, wodurch der jahrelange zerbrechliche Frieden auf wackligen Füßen steht und die Gefahr besteht, dass der Jemen in einen weiteren tödlichen Bürgerkrieg gestürzt wird.

Der Südliche Übergangsrat wird seit langem verdächtigt, mit Israel zusammenzuarbeiten, um den Aufstieg der Ansar Allah zu unterdrücken, und die jüngsten Äußerungen von General Tareq Saleh, dem Vizepräsidenten des Rates, tragen wenig dazu bei, diese Bedenken zu zerstreuen. Präsidialer Führungsrat

In einer konservativen Gesellschaft wie dem Jemen wird die Spionage für ausländische Mächte als schwerwiegender Verstoß gegen die nationalen, aber auch die stammesgeschichtlichen und religiösen Werte angesehen. Folglich führen die Bemühungen ausländischer Geheimdienste oft zu gegenteiligen Ergebnissen. Während die Betreiber darauf abzielen, die Ansar Allah zu schwächen und das soziale Gefüge im Jemen zu zerschlagen, haben diese Bemühungen unbeabsichtigt die Unterstützung für die Ansar Allah sowohl bei den Stammesangehörigen als auch bei den liberalen Kräften verstärkt, insbesondere im Süden, der von Washingtons Verbündeten kontrolliert wird.

Die Betreiber von Force 400 haben sich möglicherweise vorgestellt, dass die Rekrutierung von Einheimischen, die ballistische Raketen und Drohnenstandorte melden, Ansar Allah dazu zwingen würde, ihre Operationen zur Unterstützung des Gazastreifens einzustellen. Diese Strategie scheint jedoch gründlich nach hinten losgegangen zu sein. Anstatt die Angriffe zu reduzieren, haben die Militäroperationen gegen Israel zugenommen. Sie erstrecken sich nicht nur auf das Rote Meer und das Arabische Meer, sondern auch auf das Mittelmeer und zielen nicht nur auf mit Israel verbundene Schiffe, sondern auch auf US-amerikanische und britische Schiffe, die mit Israel zusammenarbeiten.

In den jemenitischen Provinzen finden weiterhin Massendemonstrationen zur Unterstützung des Gazastreifens statt, mit wöchentlichen Protesten unter dem Motto “Steadfast with Gaza, resisting all conspiracies”. Der Anführer von Ansar Allah bestätigte kürzlich die Absicht, die Militäroperationen fortzusetzen. Er berichtete, dass bisher 145 Schiffe mit Verbindungen zu Israel, den USA und Großbritannien angegriffen worden seien, und betonte, dass die Eskalation Teil einer umfassenderen Strategie sei, um Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Belagerung des Gazastreifens beendet.