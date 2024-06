Europäische Meuterei gegen die illiberale Ordnung

Von Tyler Durden

Eingereicht von Alastair Crooke,

Ich schreibe schon seit einiger Zeit, dass Europa (und die USA) sich in einer Zeit befinden, in der sich Revolution und Bürgerkrieg abwechseln.

Die Geschichte warnt uns, dass solche Konflikte dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, mit Höhepunkt-Episoden, die revolutionär sind (als das vorherrschende Paradigma zuerst zerbricht), die aber in Wirklichkeit nur alternative Formen desselben sind – ein “Hin und Her” zwischen revolutionären Höhepunkten und der langsamen “Plackerei” eines intensiven Kulturkriegs.

Ich glaube, wir befinden uns in einer solchen Ära.

Ich habe auch angedeutet, dass sich langsam eine Gegenrevolution formiert, die weder bereit ist, traditionalistische moralische Werte aufzugeben, noch sich einer unterdrückerischen illiberalen internationalen Ordnung zu unterwerfen, die sich als liberal ausgibt.

Was ich nicht erwartet hatte, war, dass der erste Schuh in Europa fallen würde – dass es Frankreich sein würde, das als erstes mit der illiberalen Form brechen würde. (Ich hatte gedacht, dass dies zuerst in den USA geschehen würde).

Das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament könnte als “erste Schwalbe” angesehen werden, die einen grundlegenden Wetterumschwung signalisiert. In Großbritannien und Frankreich stehen vorgezogene Neuwahlen an, und in Deutschland (wie auch in weiten Teilen Europas) herrscht politische Unruhe.

Machen Sie sich jedoch keine Illusionen! Die kalte Realität ist, dass die westlichen “Machtstrukturen” den Reichtum, die Schlüsselinstitutionen in der Gesellschaft und die Hebel der Durchsetzung besitzen. Im Klartext: Sie halten die “Kommandohöhen”. Wie werden sie mit einem Westen umgehen, der auf einen moralischen, politischen und möglicherweise finanziellen Zusammenbruch zusteuert? Höchstwahrscheinlich durch einen kompromisslosen Rückzieher.

Und diese vorhersehbare “Verdoppelung” wird sich nicht unbedingt auf die Kämpfe in der “Kolosseum”-Arena beschränken. Sie wird mit Sicherheit auch auf die hochriskante Geopolitik übergreifen.

Zweifellos werden die “Strukturen” der USA durch die Vorzeichen der Europawahlen zutiefst beunruhigt sein. Was bedeutet die europäische Meuterei gegen das Establishment für die herrschenden Strukturen in Washington, insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem die ganze Welt Joe Biden sichtlich wackeln sieht?

Wie wollen sie “uns” von diesem ersten Riss in ihrem internationalen Strukturgebäude ablenken?

Schon jetzt gibt es eine von den USA angeführte militärische Eskalation, die angeblich mit der Ukraine zusammenhängt, deren Ziel aber eindeutig darin besteht, Russland zu Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren. Durch die schrittweise Eskalation der NATO-Verletzungen der strategischen “roten Linien” Russlands versuchen die US-Falken offenbar, sich einen Eskalationsvorteil gegenüber Moskau zu verschaffen, und überlassen Moskau das Dilemma, wie weit es Vergeltung üben soll. Die westlichen Eliten schenken den Warnungen aus Moskau keinen Glauben.

Diese Provokation könnte entweder das Bild eines “Sieges” der USA vermitteln (“Putin in die Enge treiben”) oder einen Vorwand für die Verschiebung der US-Präsidentschaftswahlen liefern (wenn die weltweiten Spannungen zunehmen) – was dem Staat Zeit verschaffen würde, sich auf eine baldige Biden-Nachfolge vorzubereiten.

Dieses Kalkül hängt jedoch davon ab, wie schnell die Ukraine entweder militärisch oder politisch implodiert.

Eine früher als erwartet eintretende Implosion der Ukraine könnte zum Schauplatz für eine Verlagerung der USA an die “Taiwan-Front” werden – eine Eventualität, die bereits vorbereitet wird.

Warum ist Europa in Aufruhr?

Die Meuterei ist entstanden, weil viele im Westen jetzt nur zu deutlich sehen, dass die westliche Herrschaftsstruktur kein liberales Projekt an sich ist, sondern vielmehr ein erklärtermaßen illiberales mechanisches “Kontrollsystem” (Managertechnokratie), das sich in betrügerischer Weise als Liberalismus ausgibt.

Offensichtlich sind viele in Europa dem Establishment entfremdet. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein – die Ukraine, die Einwanderung oder der sinkende Lebensstandard -, doch alle Europäer sind mit dem Narrativ vertraut, dass sich die Geschichte dem langen Bogen des Liberalismus (in der Zeit nach dem Kalten Krieg) zugewandt hat.

Doch das hat sich als illusorisch erwiesen. Die Realität ist Kontrolle, Überwachung, Zensur, Technokratie, Abriegelung und Klimanotstand. Illiberalismus, sogar Quasi-Totalitarismus, kurzum. (Von der Leyen ging kürzlich noch einen Schritt weiter: “Wenn man sich die Manipulation von Informationen wie einen Virus vorstellt, ist es viel besser, den Körper zu impfen, anstatt eine einmal ausgebrochene Infektion zu behandeln”).

Wann also wurde der traditionelle Liberalismus (in der lockersten Definition) illiberal?

Die “Kehrtwende” kam in den 1970er Jahren.

Im Jahr 1970 veröffentlichte Zbig Brzezinski (der später Nationaler Sicherheitsberater von Präsident Carter werden sollte) ein Buch mit dem Titel: Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (Zwischen zwei Epochen: Amerikas Rolle im technologischen Zeitalter). Darin argumentierte Brzezinski:

“Das techno-elektronische Zeitalter bringt die allmähliche Entstehung einer stärker kontrollierten Gesellschaft mit sich. Eine solche Gesellschaft …, die von einer Elite beherrscht wird, die sich nicht an traditionelle Werte hält … [und die] eine ständige Überwachung aller Bürger praktiziert … [zusammen mit] der Manipulation des Verhaltens und der intellektuellen Funktionen aller Menschen … [würde zur neuen Norm werden].”

An anderer Stelle argumentierte er, dass “der Nationalstaat als grundlegende Einheit des organisierten Lebens der Menschen aufgehört hat, die wichtigste kreative Kraft zu sein: Internationale Banken und multinationale Konzerne handeln und planen in einer Weise, die den politischen Konzepten des Nationalstaates weit voraus ist“. (d.h. Geschäftskosmopolitismus als Zukunft.)

David Rockefeller und die Machtmakler um ihn herum – zusammen mit seiner Bilderberg-Gruppe – nutzten Brzezinskis Einsicht, um das dritte Standbein dafür zu schaffen, dass das 21. Jahrhundert dass in der Tat das “amerikanische Jahrhundert” sein würde. Die beiden anderen Säulen waren die Kontrolle über die Ölressourcen und die Hegemonie über den Dollar.

Dann folgte ein wichtiger Bericht, Grenzen des Wachstums, (1971, Club of Rome (wiederum eine Rockefeller-Schöpfung), der Brzezinski eine zutiefst fehlerhafte “wissenschaftliche” Untermauerung lieferte: Er sagte das Ende der Zivilisation aufgrund des Bevölkerungswachstums in Verbindung mit der Erschöpfung der Ressourcen (einschließlich und insbesondere der Erschöpfung der Energieressourcen) voraus.

Mit dieser düsteren Vorhersage wurde unterstellt, dass nur Wirtschaftsexperten, Technikexperten, Führer multinationaler Unternehmen und Banken die Weitsicht und das technologische Verständnis besäßen, um die Gesellschaft zu steuern – vorbehaltlich der Komplexität der Grenzen des Wachstums.

Die Grenzen des Wachstums waren ein Fehler. Es war fehlerhaft, aber das spielte keine Rolle: Präsident Clintons Berater für die UN-Konferenz in Rio, Tim Wirth, gab den Fehler zu, fügte aber fröhlich hinzu: “Wir müssen das Problem der globalen Erwärmung angehen. Selbst wenn die Theorie falsch ist, werden wir wirtschaftspolitisch das ‘Richtige’ tun”.

Die These war falsch – aber die Politik war richtig! Die Wirtschaftspolitik wurde auf der Grundlage einer fehlerhaften Analyse auf den Kopf gestellt.

Der “Pate” für die weitere Hinwendung zum Totalitarismus war (neben David Rockefeller) sein Schützling (und späterer “unentbehrlicher Berater” von Klaus Schwab), Maurice Strong. William Engdahl hat geschrieben, wie “Kreise, die direkt mit David Rockefeller und Strong verbunden waren, in den 1970er Jahren eine schillernde Reihe von Elite-Organisationen (auf private Einladung) und Think Tanks ins Leben riefen“.

“Dazu gehörten der neo-malthusianische Club of Rome, die vom MIT verfasste Studie: ‘Grenzen des Wachstums’ und die Trilaterale Kommission“.

Die Trilaterale Kommission war jedoch das geheimnisvolle Herzstück der Matrix. “Als Carter im Januar 1976 sein Amt antrat, bestand sein Kabinett fast ausschließlich aus Mitgliedern von Rockefellers Trilateraler Kommission – und zwar in einem so erstaunlichen Ausmaß, dass einige Insider in Washington von der ‘Rockefeller-Präsidentschaft’ sprachen“, schreibt Engdahl.

Auch Craig Karpel schrieb 1977:

“Die Präsidentschaft der USA und die wichtigsten Kabinettsabteilungen der Bundesregierung wurden von einer privaten Organisation übernommen, die sich der Unterordnung der nationalen Interessen der Vereinigten Staaten unter die internationalen Interessen der multinationalen Banken und Konzerne verschrieben hat. Es wäre unfair zu sagen, dass die Trilaterale Kommission die Carter-Regierung beherrscht. Die Trilaterale Kommission ist die Carter-Regierung“. “Jeder wichtige außen- und wirtschaftspolitische Posten der US-Regierung wurde seit Carter von einem Trilateralen besetzt”, schreibt Engdahl. Und so geht es weiter – eine Matrix von sich überschneidenden Mitgliedschaften, die für die Öffentlichkeit kaum sichtbar ist und von der man sehr locker sagen kann, dass sie den “permanenten Staat” ausmacht.

Gab es sie in Europa? Ja, Niederlassungen in ganz Europa.

Hier liegt die Wurzel der europäischen “Meuterei” vom vergangenen Wochenende: Viele Europäer lehnen das Konzept eines kontrollierten Universums ab. Viele sind trotzig nicht bereit, ihre traditionellen Lebensweisen oder ihre nationale Zugehörigkeit aufzugeben.

Der faustische Handel von Rockefeller in den 1970er Jahren hatte zur Folge, dass sich ein kleiner Teil des amerikanischen Führungskaders von der amerikanischen Nation abspaltete, um eine separate Realität zu besetzen, in der sie eine organische Wirtschaft zum Nutzen der Oligarchie demontierten, wobei die “Entschädigung” nur aus ihrer Umarmung der Identitätspolitik und der “gerechten” Rotation einer gewissen Vielfalt in die Führungsetagen der Unternehmen kam.

So gesehen kann der Rockefeller-Deal als Parallele zu dem südafrikanischen “Arrangement” gesehen werden, das die Apartheid beendete: Die Anglo-Eliten behielten die wirtschaftlichen Ressourcen und die Macht, während der ANC auf der anderen Seite der Gleichung eine potemkinsche Fassade der politischen Machtübernahme erhielt.

Für die Europäer degradiert dieses faustische “Arrangement” die Menschen zu Identitätseinheiten, die die Räume zwischen den Märkten besetzen, anstatt dass Märkte das Anhängsel einer organischen, auf den Menschen ausgerichteten Wirtschaft sind, wie Karl Polanyi vor etwa 80 Jahren in The Great Transformation schrieb.

Er führte die Turbulenzen seiner Zeit auf eine Ursache zurück: den Glauben, dass die Gesellschaft durch selbstregulierende Märkte organisiert werden kann und sollte. Für ihn bedeutete dies nichts weniger als einen ontologischen Bruch mit einem Großteil der menschlichen Geschichte. Vor dem 19. Jahrhundert, so betonte er, war die menschliche Wirtschaft immer in die Gesellschaft “eingebettet” gewesen: Sie war der lokalen Politik, den Sitten, der Religion und den sozialen Beziehungen untergeordnet.

Das Gegenteil (Rockefellers technokratisches, illiberales und identitätsstiftendes Paradigma) führe nur zur Schwächung sozialer Bindungen, zur Atomisierung der Gemeinschaft, zum Fehlen metaphysischer Inhalte und damit zu einem Mangel an existenziellem Zweck und Sinn.

Der Illiberalismus ist unerfüllend. Er sagt: Du zählst nicht. Du gehörst nicht dazu. Viele Europäer haben das offenbar inzwischen begriffen.

Was uns irgendwie zu der Frage zurückführt, wie die westlichen Schichten auf die aufkeimende Meuterei gegen die internationale Ordnung reagieren werden, die sich auf der ganzen Welt beschleunigt hat – und die nun auch in Europa aufgetaucht ist, wenn auch mit unterschiedlichen Färbungen und einigem ideologischen Gepäck.

Es ist – vorerst – unwahrscheinlich, dass die herrschenden Schichten Kompromisse eingehen werden. Wer dominiert, neigt zu existenzieller Angst: Entweder sie dominieren weiter, oder sie verlieren alles. Sie sehen nur ein Nullsummenspiel. Der Status jeder Seite wird eingefroren. Die Menschen begegnen sich zunehmend nur noch als “Gegner”. Mitbürger werden zu gefährlichen Bedrohungen, die bekämpft werden müssen.

Nehmen wir den israelisch-palästinensischen Konflikt. In den Führungsschichten der USA gibt es viele eifrige Befürworter eines zionistischen Israel. Wenn die internationale Ordnung ins Wanken gerät, wird dieses Segment der strukturellen Macht in den USA wahrscheinlich ebenfalls kompromisslos sein, weil es ein Nullsummenspiel befürchtet.

Es gibt eine israelische Sichtweise des Krieges und eine Sichtweise des Rests der Welt – und sie passen nicht wirklich zusammen. Wie kann man die Dinge ordnen? Die transformative Wirkung einer anderen Sichtweise auf die “Anderen” – Israelis und Palästinenser – steht derzeit nicht zur Debatte.

Dieser Konflikt hat das Potenzial, sich noch viel mehr zu verschärfen – und zwar für längere Zeit.

Könnte es sein, dass die “herrschenden Schichten” – die verzweifelt auf ein bestimmtes Ergebnis warten – versuchen, die Schrecken dieses westasiatischen Kampfes in einen größeren geostrategischen Krieg einzubetten (und zu verbergen)? Einem, in dem noch größere Menschenmassen vertrieben werden (und damit ein regionales Grauen in den Schatten stellen)?