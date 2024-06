Die USA befinden sich im Krieg gegen Chinas Finanzsystem; die NATO bereitet sich auf einen Atomkrieg gegen Russland vor

7:57- “Die Vereinigten Staaten bereiten sich jetzt auf einen regelrechten Krieg gegen China und gegen sein gesamtes Wirtschafts- und Finanzsystem vor.“ Quelle

Dies erklärt Alexander Mercouris in den ersten 8 Minuten (0:00 bis 7:57) seines Videos vom 17. Juni, das den Titel “US sanctions China via Russia. EU erklärt sich bereit, 50 Milliarden Dollar Kredit zu übernehmen”. Von 8:00 bis 13:00 erklärt er, dass in den Vereinigten Staaten “die Präsidentschaft nur noch Dekoration ist, ebenso wie der Kongress, und die Macht liegt woanders; sie liegt bei der ständigen Regierung der Vereinigten Staaten, den ernannten Beamten in der Bürokratie und den anderen Leuten, die mit ihnen zusammenarbeiten.” Der Vorwurf lautet, dass diese Anti-Russland-Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen China verhängt wurden, ohne dass der Präsident etwas Neues gesagt oder der Kongress darüber abgestimmt hätte. (Mercouris bezieht sich auf Dinge wie dies und dies und dies und dies, die einen Krieg der ständigen US-Regierung gegen Chinas Wirtschaft und Finanzsystem darstellen). US-Finanzministerin Janet Yellen versetzt die US-Regierung in einen Krieg gegen Chinas Wirtschaft, und zwar in einer Weise, dass selbst wenn Biden oder ein zukünftiger Präsident Trump ihn beenden wollten (was extrem unwahrscheinlich ist), der Kongress zuerst alle bestehenden Anti-Russland-Sanktionen aufheben müsste; und das wird praktisch unmöglich sein (weil der Kongress genauso von den Leuten kontrolliert wird, die die Ständige Regierung kontrollieren, wie die Beauftragten auf der obersten Ebene der Bundesbürokratie). (Vermutlich wurden die Beauftragten so ausgewählt, dass sie die Politiken ausführen, für die die Megasponsoren der Wahlkampagne des gewählten Amtsträgers diesem Kandidaten gespendet hatten; und in diesem Beispiel wurde Yellen als Finanzministerin ausgewählt, um die Politiken für die Kriege der USA gegen China und Russland auszuführen; sie macht ihren Job für die Personen, die ihren Chef, Biden, angeheuert hatten, um Präsident zu werden). Mit anderen Worten: Wer auch immer die gewählten Amtsträger nach 2024 sein werden, wird, so Mercouris, nur “Dekoration” sein, nicht die wirkliche Regierung (der Tiefe Staat der USA ist jetzt noch fester etabliert, als er es war, als US-Präsident Harry Truman ihn 1945 unter seine Kontrolle brachte).

Mercouris fährt von dort aus fort (8:00), um anzudeuten, dass Trumps jüngste Äußerungen gegenüber seinen Großspendern, er werde die Einkommenssteuer durch höhere Zölle auf ausländische Waren ersetzen, je nachdem, ob sich die US-Regierung in einem Wirtschaftskrieg gegen ein bestimmtes Land befindet oder nicht – wie z. B. gegen China -, sich von Bidens Politik nur dadurch unterscheiden würde, dass Bidens Senkungen der Einkommenssteuer und Erhöhungen der Zölle gegen China und andere “Feinde” geringer ausfallen würden als die von Trump. Wenn Trump tatsächlich Zollerhöhungen einsetzen würde, um Einkommensteuersenkungen zu finanzieren, wäre das natürlich ein Anreiz für ihn, die Zahl der “Feinde” Amerikas zu erhöhen, um zusätzliche Steuereinnahmen in die Bundeskasse zu bringen, so dass die Einkommensteuern noch stärker gesenkt werden könnten, als es Biden tun würde. (In jedem Fall würde eine Umstellung von der Einkommenssteuer, die zumindest nominell die Reichen stärker trifft als die Armen, auf eine Erhöhung der Zölle, die die Inflationsrate in die Höhe treibt, die die Armen stärker trifft als die Reichen, die Milliardäre besser und die Armen viel schlechter stellen und somit den politischen Megadonoren dienen, während sie der amerikanischen Öffentlichkeit schaden).

An diesem Punkt sagte der Interviewer, Alex Christoforou, dass der US-Dollar im internationalen Handel an Wert verliert und der chinesische Yuan an Wert gewinnt. Mercouris stimmte zu, dass “dies unweigerlich geschehen wird”. Er sagte, dass dies letztendlich Russland wirtschaftlich stärken werde. Mercouris fuhr dann fort zu erklären, dass das Versprechen der EU, weitere 50 Mrd. Dollar an Anleihen für die Ukraine zu sichern und den Anleihegläubigern die vollständige Rückzahlung der ukrainischen Regierung an diese neuen 50 Mrd. Dollar an zusätzlichen Anleihegläubigern plus Zinsen zu garantieren, bedeutet, dass, wenn die Ukraine ihren Krieg gegen Russland verliert, die Steuerzahler der EU diese 50 Mrd. Dollar plus Zinsen als Verlust einstecken müssen (zusätzlich zu den bestehenden ca. 300 Mrd. Dollar an Schulden der Ukraine bei der EU).

Ebenfalls am 17. Juni titelte Bloomberg News “Talks to Rework Ukraine $20 Billion Debt Fail to Yield Deal” und berichtete:

Die ersten formellen Gespräche der Ukraine über die Umstrukturierung von internationalen Anleihen im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar endeten ohne eine Einigung, da sich die Gläubiger gegen den Vorschlag Kiews für einen Schuldenerlass wehrten.

Da die Rückzahlungen in diesem Sommer wieder aufgenommen werden sollen, bittet die Ukraine die Anleihegläubiger, größere Verluste zu akzeptieren, die es ihr ermöglichen würden, ihre Verteidigungsanstrengungen gegen Russland zu finanzieren und finanzielle Mittel für den Wiederaufbau nach dem Ende des Krieges bereitzustellen. Außerdem drängt sie die Anleihegläubiger, ihr Angebot an die vom Internationalen Währungsfonds festgelegte Schuldenlastgrenze anzupassen.

Bereits am 9. November 2023 hatte ich die Schlagzeile “USA und Verbündete verschwendeten 360 Milliarden Dollar, um den Krieg in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 zu verlieren.”

KRIEG GEGEN RUSSLAND:

Ebenfalls am 17. Juni titelte Stephen Bryen “Why is NATO Expanding its Nuclear Force? Erweitert Washington den nuklearen Schutzschirm auf die Ukraine?” He reported that,

Die Russen sagen, dass Stoltenbergs Atomwaffenerklärung eine “Tyrannentaktik” war.

Stoltenberg könne die nukleare Abschreckung der NATO nur in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten betreiben. Somit ist die Ausweitung der NATO-Atomwaffen eine Politik und ein Programm der Biden-Administration.

Nukleare Teilhabe in der NATO

Die nukleare Abschreckung der NATO beruht auf Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Kernwaffen. Wie offiziell beschrieben: “Die nukleare Abschreckung der NATO stützt sich auch auf die in Europa stationierten Nuklearwaffen der Vereinigten Staaten sowie auf die von den betreffenden Bündnispartnern bereitgestellten Fähigkeiten und Infrastrukturen. Eine Reihe von NATO-Staaten stellt dem Bündnis doppelwandige Flugzeuge (DCA) zur Verfügung. Diese Flugzeuge sind von zentraler Bedeutung für die nukleare Abschreckungsmission der NATO und stehen für nukleare Aufgaben in verschiedenen Bereitschaftsgraden zur Verfügung. In ihrer nuklearen Rolle sind die Flugzeuge so ausgerüstet, dass sie in einem Konflikt Kernwaffen tragen können, und das Personal ist entsprechend ausgebildet.

“Die Vereinigten Staaten behalten die absolute Kontrolle und das Gewahrsam über ihre in Europa stationierten Kernwaffen, während die Bündnispartner die DCA-Mission mit konventionellen Streitkräften und Fähigkeiten militärisch unterstützen.”

Die Atomwaffen der NATO sind zwar amerikanisch, aber auch das Vereinigte Königreich und Frankreich verfügen über Atomwaffen. …

DIE QUINTESSENZ:

Die US-Regierung ist fest entschlossen, das erste allumfassende globale Imperium zu schaffen, und die Leute, die diese Regierung kontrollieren, sind vielleicht sogar bereit, bis zum Dritten Weltkrieg zu gehen, um ihr Ziel zu erreichen.