Den 7. Oktober zum Antisemitismustag machen, um die Missstände in Israel zu verschleiern

Caitlin Johnstone

Sie sagen einem immer wieder, dass der 7. Oktober passiert ist, weil die Hamas die Juden hasst, weil sie nicht wollen, dass man Fragen zu den Aktionen Israels stellt, die den Angriff provoziert haben.

Der Angriff vom 7. Oktober wurde zweifellos durch die ausführlich dokumentierten Angriffe Israels auf das palästinensische Volk provoziert, aber jedes Mal, wenn man das sagt, schreien die Unterstützer Israels: “Wie kannst du es wagen, die Aktionen der Hamas zu RECHTFERTIGEN? Nichts kann einen so grausamen Angriff rechtfertigen!” Dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Apologetik des Imperiums in den 2020er-Jahren größtenteils darin besteht, die Worte “provoziert” und “gerechtfertigt” absichtlich zu vermischen.

Die Frage, ob der Angriff vom 7. Oktober gerechtfertigt war oder nicht, ist ein mentales Urteil, und die Antwort auf diese Frage wird notwendigerweise immer subjektiv sein. Das heißt, wenn es den Apologeten des Imperiums gelingt, die Debatte auf die Frage zu lenken, ob der Angriff gerechtfertigt war oder nicht, dann haben sie tatsächlich ein Bein, auf dem sie stehen können, denn dann geht es nur noch um Gefühle und Meinungen. Wenn man sich auf die unwiderlegbare Behauptung konzentriert, der Angriff sei provoziert worden, dann haben sie nichts in der Hand, denn die Fakten sprechen eindeutig gegen sie.

Wenn man sich dieser Unterscheidung bewusst ist, kann man viel imperiales Geschwätz aufklären, sei es der Angriff der Hamas, sei es der völlig provozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine, sei es der Krieg, den das Imperium mit China wegen Taiwan zu provozieren versucht.

❖

Wer unbequeme Fragen zum 7. Oktober stellt, wird von der imperialen Spin-Maschine mit dem Vorwurf der “Leugnung des 7. Oktober” überzogen, einer Formulierung, die bewusst so gewählt ist, dass sie die emotionale Reaktion der Menschen auf die Leugnung des Holocaust hervorruft.

Das Besondere an diesem Vorwurf ist, dass im Gegensatz zur Holocaustleugnung niemand bestreitet, dass der Anschlag vom 7. Oktober stattgefunden hat, sondern nur bestimmte Aspekte der gängigen Erzählung. Der Anschlag wird als etwas Finsteres und Ruchloses dargestellt, trotz der völlig unbestrittenen Tatsache, dass Israel dabei ertappt wurde, viele Lügen über die Ereignisse des 7. Oktober zu verbreiten.

❖

Es ist komisch, wie oft ich in meinen Kommentaren Israel-Apologeten sagen höre: “Wie können Sie gegen Israel sein, nachdem was Australien den Aborigines angetan hat?”

Es ist urkomisch, wie schnell diese Freaks ihre “Juden sind in Israel zu Hause”-Masche fallen lassen und zugeben, dass es sich nur um ein weiteres völkermörderisches westliches Siedler-Kolonialisten-Projekt handelt, sobald sie glauben, damit ein paar Internet-Punkte sammeln zu können.

❖

Wenn US-Beamte ihre “Besorgnis” über die humanitären Bedingungen in Gaza zum Ausdruck bringen, ist das so, als würde jemand seinen Kopf unter Wasser halten und murmeln: “Hilfe, bitte helft mir, diese arme Seele ertrinkt”.

❖

Eine zerfallende, dystopische Zivilisation mit aktivem Völkermord in Gaza, nuklearer Konfrontationspolitik mit Russland und einem drohenden globalen Konflikt mit China, und alles, worüber man politisch diskutieren kann, ist die Frage, ob Donald Trump ein mutiger, von Jesus gesandter Held oder ein großer, böser Orangefarbener ist.

❖

Nicht nur, dass man die Handlungen eines fremden Staates nicht kritisieren darf, ohne als judenhassender Nazi beschimpft zu werden – man darf bisher nicht einmal die militärische Verbundenheit des eigenen Landes mit diesem Staat kritisieren oder die Medien des eigenen Landes für ihr journalistisches Fehlverhalten bei der Berichterstattung darüber.

Das ist so ziemlich die verrückteste politische Dynamik, die man sich vorstellen kann. Aber hier im westlichen Imperium wird sie von der politisch-medialen Klasse nicht nur als normal, sondern sogar als ziemlich gesund angesehen.

❖

Die Behauptung, Antizionismus sei Antisemitismus, weil die meisten Juden Zionisten seien, ist genau dasselbe wie die Behauptung, weil die meisten Menschen im Westen dazu erzogen wurden, die westliche Kriegstreiberei zu akzeptieren, bedeute die Ablehnung der westlichen Kriegstreiberei, dass man einen kochenden faschistischen Hass auf die Menschen im Westen haben müsse.

Juden werden im westlichen Imperium genauso indoktriniert wie alle anderen. Die Tatsache, dass sie Juden sind, befreit sie nicht auf magische Weise von der Tatsache, dass der menschliche Geist leicht manipulierbar ist und das westliche Imperium mehr Energie in die Massenmanipulation investiert als jede andere Machtstruktur in der Geschichte. Zu sagen, es sei hasserfüllt, sich der imperialen Verderbtheit zu widersetzen, zu deren Akzeptanz die Menschen im Nahen Osten indoktriniert wurden, ist wie zu sagen, es sei hasserfüllt, sich der Kriegstreiberei gegen China zu widersetzen, zu deren Unterstützung die Öffentlichkeit hier in Australien indoktriniert wird.

Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind zutiefst indoktriniert, die Ziele der massiven globalen Machtstruktur zu unterstützen, unter der wir leben. Dies gilt unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit.