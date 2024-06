Von Ekaterina Blinova

Hollywood-Star George Clooney war neben anderen Prominenten der Hauptredner bei der Benefizveranstaltung der Biden-Kampagne am 15. Juni und half Joe Biden, über 30 Millionen Dollar zu sammeln. Clooney steht seit Langem an der Spitze des demokratischen Parteiapparats, unter anderem durch seine Wohltätigkeitsorganisation, die Clooney Foundation for Justice (CFJ).

Die von Schauspieler George Clooney und seiner Frau Amal, einer Menschenrechtsanwältin, gegründete “Gerechtigkeitsstiftung” ist nur eine politische Schmiergeldkasse für globalistische Zwecke, wie Charles Ortel, ein Wall-Street-Ermittler, gegenüber Sputnik enthüllte.

Anna Neistat, die juristische Leiterin des CFJ-Projekts, sagte der staatlich kontrollierten Voice of America am 30. Mai, dass die Organisation europäische Länder auffordere, Strafverfahren gegen russische Journalisten einzuleiten, die über den Ukraine-Konflikt berichten.

Neistat sagte, die Nichtregierungsorganisation gebe die Namen der betroffenen russischen Journalisten absichtlich nicht bekannt, weil sie wolle, dass sie “in andere Länder reisen und dort verhaftet werden”.

Der Hollywood-Schauspieler George Clooney, der die CFJ zusammen mit seiner Frau Amal gegründet hat, bestritt jedoch am 3. Juni, dass seine NGO gegen Journalisten vorgeht. Doch die offensichtliche Absicht der Stiftung, die Redefreiheit zu unterdrücken, hat bereits Fragen aufgeworfen.

Was ist die Agenda des CFJ und wer steckt dahinter?

“Wie die Clinton-Stiftung ist auch diese Einrichtung eine ‘öffentliche Wohltätigkeitsorganisation’“, sagte der Wall-Street-Analyst und Experte für Wohltätigkeitsbetrug Charles Ortel gegenüber Sputnik. “Als solche darf sie nicht von einer Familie kontrolliert werden, und ihr Vorstand muss weitgehend repräsentativ für die Allgemeinheit sein.“

Ortel stellte fest, dass der Vorstand der Stiftung von George und Amal Clooney als “Co-Präsidenten” geleitet wird.

Obwohl erhebliche Beträge für die “Verwaltung” an Dritte gezahlt werden, vermute ich, dass diese in erster Linie von Amal geleitet wird, während George als Star und für das Fundraising dabei ist”, sagte er.

“Die Docket-Initiative macht keine Angaben zu Einnahmen und Ausgaben, die erforderlich sind“, so Ortel weiter. “Das Unternehmen verwendet eine “Kassenbuchführung” anstelle der erforderlichen “periodengerechten” Buchführung – in Anbetracht seiner Größe – was schlampig ist und eher zu betrugsanfälligen Bedingungen führt.“

Ortel hat zuvor eine private Untersuchung über den mutmaßlichen Betrug der Clinton-Stiftung durchgeführt – und sieht Ähnlichkeiten zwischen den Wohltätigkeitsorganisationen der Clooneys und der Clintons.

Zu den wichtigsten Geldgebern der NRO gehören die Bill and Melinda Gates Foundation, Co-Impact und die Ford Foundation. Sie fördern eine globalistische, liberale Agenda und arbeiten häufig mit der Rockefeller Foundation und den Open Society Foundations von George Soros zusammen. Nach Angaben von Influence Watch arbeiten die Clooneys auch mit der Obama-Stiftung zusammen.

Die Gates-Stiftung, die auf der Liste des CFJ an erster Stelle steht, wurde wiederholt wegen gescheiterter landwirtschaftlicher Projekte in Afrika, Bill Gates’ Verbindungen zu dem pädophilen Milliardär Jeffrey Epstein, der Beteiligung an den angeblichen Bestechungsgeldern der Clinton-Stiftung und der offensichtlichen Beteiligung des von Gates finanzierten Biotechnologieunternehmens Oxitec am Biowaffenprogramm des Pentagon kritisiert – wie von den russischen Truppen zur radiologischen, chemischen und biologischen Verteidigung (RCB) im Juli 2023 aufgedeckt.

Clooney und Co. haben es auf Konservative abgesehen

Das CFJ und seine Gründer haben sich ihre Mitgliedschaft im Club der liberalen Wohltätigkeitsorganisationen verdient. Während der Präsidentschaft von Donald Trump haben Clooney und andere Hollywood-Prominente den Republikaner und die US-Konservativen im Allgemeinen lautstark kritisiert.

Im August 2017 spendete die Clooney-Stiftung 1 Million Dollar an das Southern Poverty Law Center (SPLC), das dafür bekannt ist, konservative US-Politiker als “Hassgruppen” anzugreifen.

Im März 2018 ging das SPLC sogar so weit, einen linken Radio-Sputnik-Podcast zu beschuldigen, weiße Rassisten zu unterstützen, zog diese Behauptung jedoch später zurück und entschuldigte sich.

Im Juni 2020 schrieb Clooney einen Gastbeitrag für das Daily Beast, in dem er die umstrittene und hochpolitische Black-Lives-Matter-Bewegung (BLM) unterstützte, was Teil einer konzertierten Aktion von liberalen Demokraten und Progressiven vor den Wahlen im November 2020 zu sein schien.

Im selben Jahr griff Clooney den konservativen ungarischen Premierminister Viktor Orban an und verteidigte den in Ungarn geborenen US-Milliardär George Soros gegen Kritik aus seinem Heimatland.

Der Schauspieler bestritt vehement jede Verbindung zu Soros oder seinem Sohn Alexander und behauptete, er habe den Tycoon nur einmal bei einem UN-Treffen getroffen und sei bei einer Veranstaltung in Davos mit dem Erben seines internationalen NGO-Netzwerks zusammengestoßen.

Koordinierter Infokrieg in der Ukraine

Als der Ukraine-Konflikt ausbrach, strömten Hollywood-Prominente wie der Schauspieler Sean Penn in die Ukraine, um das Kiewer Regime und seinen Führer Wolodymyr Zelenskij als Patrioten und Freiheitskämpfer im Stile Winston Churchills darzustellen.

George Eliason, ein US-amerikanischer Enthüllungsjournalist, der zu dieser Zeit im Donbass lebte und arbeitete, erklärte damals gegenüber Sputnik, dass die Schar von Prominenten in Kiew nichts anderes als eine “koordinierte Infokriegsoperation” des Westens sei.

Das Docket-Projekt der Clooney-Stiftung hat seit Beginn des Konflikts “Beweise” für angebliche “Kriegsverbrechen” des russischen Militärs in der Ukraine gesammelt.

Die NGO hat jedoch den achtjährigen Krieg des Kiewer Regimes gegen die Zivilbevölkerung im Donbass und die geheimen Folterkammern des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU), die Tötungsliste der neonazistischen Mirotvorets-Website, die auf russische und ausländische Journalisten, Politiker und Kinder abzielt, sowie viele andere Verstöße der ukrainischen Behörden gegen die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit der Medien übersehen.

Im Oktober 2023 enthüllte der Hollywood Reporter, dass HiddenLight Productions, das von Hillary Clinton, Sam Branson und Chelsea Clinton mitbegründet wurde, mit den Clooneys zusammenarbeitet, um russische Kriegsverbrechen in der Ukraine zu untersuchen.

Die Serie mit dem Arbeitstitel “The Swallows Will Return” (Die Schwalben werden zurückkehren) wird Neistat bei ihrer Suche nach Geschichten darüber begleiten, wie Russen ukrainische Zivilisten und ihre Familien “ermordet”, “vergewaltigt” und “gefoltert” haben, um die Russen zu verleumden und zu entmenschlichen, so wie es beim “Bucha-Massaker”-Schwindel geschehen ist.

Die Provokation von Bucha Anfang April 2022 wurde als Vorwand benutzt, um das zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul geschlossene Friedensabkommen zu brechen. Im Dezember 2023 betonte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass noch keine Liste der mutmaßlichen Opfer in der Stadt nahe Kiew veröffentlicht worden sei und der Vorfall trotz intensiver Medienberichterstattung im Frühjahr 2022 nicht gründlich untersucht worden sei.

Das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) erklärte auf Anfrage von Sputnik, dass es mit den ukrainischen Behörden in der Frage der Liste der “Bucha-Opfer” nicht in Kontakt stehe.

Das mangelnde Interesse internationaler Organisationen zeige, dass es sich bei dem Vorfall um eine inszenierte Provokation durch das Kiewer Regime handele, sagte eine Quelle des russischen Außenministeriums gegenüber Sputnik. Sie verglich den Vorfall mit dem Versuch Nazi-Deutschlands, das Massaker an Zivilisten in Nemmersdorf Ende 1944 der vorrückenden Roten Armee in die Schuhe zu schieben.