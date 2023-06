Am Wochenende erklärte der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu auf dem Sicherheitsgipfel des Shangri-La-Dialogs, dass ein möglicher künftiger Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China eine „unerträgliche Katastrophe für die Welt“ bedeuten würde.

Er sagte jedoch, dass die beiden rivalisierenden mächtigen Länder in der Lage sein sollten, zusammenzuwachsen und Konfrontationen zu vermeiden. Die USA verurteilten die als unsicher und aggressiv bezeichneten Manöver eines Kriegsschiffs der chinesischen Volksmarine in der Straße von Taiwan, als der amerikanische Zerstörer USS Chung-Hoon am Samstag eine Durchfahrt im Rahmen der „freien Schifffahrt“ durchführte.

„Es ist unbestreitbar, dass ein schwerer Konflikt oder eine Konfrontation zwischen China und den USA eine unerträgliche Katastrophe für die Welt wäre“, sagte Li.

Während der Konferenz lehnte der oberste chinesische Verteidigungsminister ein bilaterales Treffen mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin ab, aber es gab zumindest einen herzlichen Händedruck.

Li, der sein Amt im März antrat, sagte außerdem, dass China „überzeugt ist, dass sich eine Großmacht wie eine solche verhalten sollte, anstatt aus Eigeninteresse eine Blockkonfrontation zu provozieren“.

Er forderte Washington auf, „konkrete Maßnahmen“ zu ergreifen, um eine gemeinsame Basis mit China zu finden und den Trend der Abwärtsspirale in den Beziehungen umzukehren, der seit dem Abschuss eines US-amerikanisch-chinesischen Spionageballons Anfang Februar zu beobachten ist und sich noch verstärkt hat.

Ohne die USA beim Namen zu nennen, sagte Li auf dem Verteidigungsgipfel am Wochenende, dass „einige Länder“ eine „Ausnahmestellung einnehmen und mit zweierlei Maß messen und nur den Interessen und Regeln einer kleinen Anzahl von Ländern dienen“.

Er betonte, China lehne es nach wie vor ab, anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, die eigenen Interessen über die der anderen zu stellen und die eigene Sicherheit auf Kosten anderer zu verfolgen“.

Derzeit liefern sich Washington und Peking einen erbitterten Schlagabtausch über den erwähnten „Nahkampf“ zwischen US-amerikanischen und chinesischen Kriegsschiffen am Samstag vor Taiwan.

Bei seinem Amtsantritt im März betonte General Li die Bedeutung, Versuche zu verhindern, die Freiheit der Schifffahrt für die Ausübung einer dominierenden Kontrolle über die Seewege zu nutzen. Er betonte die Notwendigkeit, die unschuldige Durchfahrt zu schützen.

Er steht nach wie vor unter US-Sanktionen, was Gespräche mit US-Verteidigungsbeamten und der Regierung Biden vereitelt hat. China hat das Weiße Haus aufgefordert, zunächst die Sanktionen gegen ihn aufzuheben, bevor ein direkter militärischer Dialog wieder aufgenommen werden kann.