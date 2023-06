Diese Woche in der neuen Normalität #64

Impfstoffe ohne Ende

In dieser Woche hat die US-„Food and Drug Administration“ (FDA) den neuen mRNA-basierten RSV-Impfstoff von Pfizer für die Anwendung bei älteren Menschen zugelassen. Dies folgt unmittelbar auf die Zulassung eines ähnlichen Produkts von GlaxoSmithKline im vergangenen Monat. Dies sind die einzigen RSV-Impfstoffe, die jemals in den USA zugelassen wurden, und mindestens zwei weitere werden in Kürze folgen:

Weitere RSV-Impfstoffe könnten ebenfalls auf dem Weg sein. Moderna schließt seine Phase-3-Studie für einen mRNA-Impfstoff gegen RSV bei älteren Erwachsenen ab und wird die Ergebnisse voraussichtlich in den nächsten Monaten bei der FDA einreichen. Bavarian Nordic hat ebenfalls angekündigt, dass es in diesem Jahr die Ergebnisse einer Phase-3-Studie für seinen RSV-Impfstoff für ältere Erwachsene vorlegen wird.

Genau wie bei „Covid“ gab es überhaupt keinen Impfstoff und dann … Bumm. Jeder hat einen, der funktioniert. Und zwar nicht nur Impfstoffe, sondern mRNA-basierte Impfstoffe, eine Technologie, die innerhalb von 18 Monaten von nie funktionierend zu immer funktionierend übergegangen ist. Sehr beeindruckend.

Es mussten nur ein paar Sicherheitsvorschriften geändert und ein paar Haftungsverzichtserklärungen unterzeichnet werden. Was für eine Zeit, in der wir leben.

Covid-Revisionismus

Der Covid-Revisionismus hat uns schon seit einiger Zeit fest im Griff. Prominente, Experten und Politiker haben allesamt Maßnahmen ergriffen, um ihre Mitschuld herunterzuspielen oder darüber zu sprechen, wie „verrückt“ die Pandemie war – als ob es unmöglich gewesen wäre, nicht in sie hineingezogen zu werden.

Darüber hinaus gibt es einen Ansturm auf die „Neubewertung“ der Politik, die von pingelig bis pauschal reicht, aber in ihrer Verstärkung der Covid-Mythen übereinstimmt. Besonders unangenehm war die Neudefinition der Rolle, die Beatmungsgeräte spielen.

Dieser Artikel könnte jedoch noch unangenehmer sein, einfach weil er so klein ist.

Vor ein paar Tagen brachte der „Telegraph“ einen „Scoop“, der enthüllte, dass die Desinformations-Bekämpfungseinheit der britischen Regierung auf dem Höhepunkt der Pandemie Lockdown-Kritiker zensiert hat (das ist wirklich keine Neuigkeit, aber dazu in ein paar Tagen mehr). Der ehemalige Herausgeber der „Sunday Times“, Andrew Neil, twitterte darüber und vergaß dabei, seine Kolumne in der „Daily Mail“ zu erwähnen (oder sich dafür zu entschuldigen), in der er dazu aufrief, „Impfverweigerer“ zu „bestrafen“.

Ein bereitwilliger Verbreiter und Konsument von Propaganda, der plötzlich behauptet, Propaganda sei schrecklich … ziemlich ekelhaft.

Während sich das Vereinigte Königreich auf die jüngste Anhörung im Rahmen der absurden „Covid-Untersuchung“ vorbereitet, können wir mehr und mehr von dieser Umschreibung der Geschichte erwarten.

Warum hasst Schottland Geschworenenprozesse?

Eigentlich nicht von dieser Woche, aber es ist an uns vorbeigegangen, als es zuerst auftauchte. Die schottische Regierungspartei SNP setzt ein Pilotprojekt durch, bei dem in Vergewaltigungsfällen Geschworene durch Richter ersetzt werden sollen. Offenbar glauben die Geschworenen oft an „Vergewaltigungsmythen“, was dazu führt, dass zu viele Vergewaltiger freigesprochen werden. Das Ziel des Programms ist es, die Verurteilungsrate zu erhöhen, was … abwegig erscheint.

Es ist nicht das erste Mal, dass die schottische Regierung versucht, Geschworene aus den Büchern zu streichen.

Im Frühjahr 2020, als „Covid“ erst ein paar Wochen alt war, verbot Schottland Geschworenenprozesse, um die Ausbreitung zu stoppen. Glücklicherweise wurde dieses Verbot bald wieder aufgehoben, nachdem die schottische Anwaltskammer protestiert hatte, weil sie (zu Recht) der Meinung war, dass ihre Mandanten dann weniger Chancen auf ein faires Verfahren hätten.

Und das gilt nicht nur für Schottland. In England wurden Gerichtsverfahren als Alternative zu Geschworenengerichten vorgeschlagen, um den Rückstau bei den Covid-Verfahren zu beseitigen. Und in den USA folgte auf den Freispruch von Kyle Rittenhouse vom Vorwurf des Mordes im vergangenen Jahr eine Welle von Anti-Jury-Rhetorik. Geschworenengerichte wurden als langsam, dumm, teuer und rassistisch bezeichnet.

Dieselbe Lösung für drei verschiedene „Probleme“ in weniger als drei Jahren – das ist immer ein Warnsignal.

Kurz gesagt, sie werden sich so oder so gegen Geschworenenprozesse einsetzen.

BONUS: Zungenbrecher der Woche

Ein Lob an Justin Trudeau, der kürzlich in einem Interview die vollständige Bezeichnung 2SLGBTQIA+ ausgesprochen hat …

This dumb MF’er had to practice this in the mirror 😂 pic.twitter.com/JexG4riVYH — E (@ElijahSchaffer) May 26, 2023

Das ist eine 9/10 Leistung, er verliert einen halben Punkt für die offensichtliche Praxis und einen halben Punkt, weil man sieht, dass er stolz auf sich ist.

Für alle, die sich wundern: „2S“ steht für „Two-spirit“, was sich laut Google „auf eine Person bezieht, die sich sowohl mit einem männlichen als auch mit einem weiblichen Geist identifiziert, und von einigen indigenen Völkern verwendet wird, um ihre sexuelle, geschlechtliche und/oder spirituelle Identität zu beschreiben“.

Es ist nicht alles schlecht …

Neil Olivers wöchentlicher Monolog ist diese Woche absolut hörenswert (einige Leute haben sich schon früher dagegen gewehrt, dass wir ihn teilen, aber ich weiß nicht, was es an dieser Rede zu beanstanden gibt):

Bob Morans neuestes Werk ist wirklich ein erstaunliches Stück …

Oh, und die Affenpocken – Entschuldigung, „Mpox“ – Pandemie endete vor ein paar Wochen. Das ist doch gut, oder? Wir können alle aufatmen. Man fragt sich, wohin diese Geschichte eigentlich führen sollte und was hinter den Kulissen geschah, um sie zu stoppen.

Wir haben auch einige potenziell aufregende Neuigkeiten über die Zukunft von OffGuardian in petto. Bleibt also dran!

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal erwähnt, dass Prinz William und David Attenborough sich zusammengetan haben, um Kinder einer Gehirnwäsche zu unterziehen, oder dass China seine CBDC für die Asienspiele ausrollt.