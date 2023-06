Netto-Null? Kein CO2 bis 2050? Dieses Wunder wird nie geschehen

Die Fakten: Die Welt will bis 2050 Netto-Null erreichen. Um das zu verwirklichen, müssten wir ab jetzt alle zwei Tage drei Atomkraftwerke oder jeden Tag rund 1500 Windräder bauen. Warum das wichtig ist: Netto-Null ist etwa so realistisch wie ein Besuch der Marsmenschen auf dem Bürgenstock. Mehr Common Sense in der Klimapolitik wäre angezeigt.

Wenn ein Manager oder ein Politiker zeigen will, dass er sich auf der Höhe der Zeit bewegt, dann muss er irgendwann im Lauf seiner Ausführungen versprechen, dass er natürlich Netto-Null anstrebt

Sei das mit seinem Unternehmen

Sei das mit seiner Politik

Der Applaus ist ihm gewiss. Und den