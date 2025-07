Chinas Plan, Afrika mit „Überwachungskolonialismus“ zu erobern

Seit über 15 Jahren behaupte ich, dass sich China ab 1978 in eine Technokratie verwandelt hat. Zbigniew Brzezinski war die erste Person, die China die Saat der Technokratie einpflanzte, und ich habe wiederholt festgestellt, dass die Technokratie in ihre Klientenstaaten exportiert wird. Für China ist es der Aufbau eines Imperiums. Mit Amerikas KI-Aktionsplan baut Trump ebenfalls ein Imperium auf und passt sich China Schritt für Schritt an, um KI/Krypto/Überwachung in den Rest der Welt zu exportieren. ⁃ Patrick Wood, Redakteur.

Forschern zufolge exportiert Peking sein Modell des „Überwachungsstaates“ in afrikanische Länder und positioniert sich rasch, um die kritische Infrastruktur, Daten und Energie zu kontrollieren, die die KI-Systeme des Kontinents in Zukunft antreiben werden.

Dies könnte bedeuten, dass China einen immensen Einfluss auf die Politik und das öffentliche Leben in Afrika haben wird und möglicherweise Wahlergebnisse beeinflussen und die öffentliche Meinung zugunsten Pekings und seiner Verbündeten beeinflussen wird, so die Studien. Einige Wissenschaftler sagen, dass dies bereits geschieht.

Eine Untersuchung einer gemeinnützigen Organisation, die den Einsatz sozialer Medien und anderer Technologien zur Bekämpfung von Dissidentengruppen weltweit untersucht, kommt zu dem Schluss, dass ein „weitgehend unsichtbares Muster“ Konflikte in ganz Afrika verändert.

Das Distributed AI Research Institute (DAIR) stellte fest, dass der Einsatz von Technologien wie Spyware zur Jagd auf politische Aktivisten und der Einsatz von Gesichtserkennung zur Verfolgung von Demonstranten „eine neue Art von Söldnertruppe“ in Afrika darstellt, die weitgehend von Unternehmen geprägt ist, die von Peking aus gesteuert werden.

Adio-Adet Dinika, Forscher und Associate Fellow an der Bremen International Graduate School of Social Science in Deutschland, leitete das DAIR-Projekt Data Workers Inquiry. Es untersuchte Vorfälle in Ländern wie Äthiopien, Ruanda und Simbabwe.

Dinikas Nachforschungen deckten die Existenz „digitaler Ausbeuterbetriebe“ in afrikanischen Städten auf, darunter in Nairobi (Kenia), Accra (Ghana) und Gulu (Uganda), wo Arbeiter für weniger als 1,50 Dollar pro Stunde KI-Systemen beibringen, Gesichter zu erkennen, Inhalte zu moderieren und Verhaltensmuster zu analysieren.

Das chinesische Regime betreibt das, was Dinika als „digitalen Kolonialismus in seiner heimtückischsten Form“ bezeichnet.

„Ich nenne dies Überwachungskolonialismus, den Prozess, bei dem ausländische Mächte Daten und Arbeitskräfte aus der afrikanischen Bevölkerung extrahieren, um KI-Systeme zu entwickeln, die letztendlich genau diese Bevölkerung überwachen, unterdrücken und destabilisieren“, schrieb er.

Zu den Neuzugängen gehörte CloudWalk, mit dem „die simbabwische Regierung der Einrichtung eines Massenüberwachungsnetzes in Simbabwe zugestimmt hat“, erklärte das Finanzministerium damals.

„Die Vereinbarung sah vor, dass die simbabwische Regierung Bilder aus dem Überwachungsnetzwerk an die Cloudwalk-Büros in China sendet, damit Cloudwalk die Fähigkeit seiner Gesichtserkennungssoftware verbessern kann, Personen anhand ihrer Hautpigmentierung zu erkennen“, so das Finanzministerium.

Die so entstandene Technologie wird laut Dinika nun von China in ganz Afrika und der Welt eingesetzt, unter anderem auch an öffentlichen Plätzen in Simbabwe, die von regierungskritischen Demonstranten frequentiert werden. Simbabwe gilt als einer der engsten Partner Pekings.

Der Sprecher des simbabwischen Präsidenten Emmerson Mnangagwa, Nick Mangwana, erklärte gegenüber der Epoch Times, dass Simbabwes „ausgezeichnete Kooperationsbeziehungen“ mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und ihrem Führer Xi Jinping „bedeuten, dass Simbabwe jetzt über eines der fortschrittlichsten Instrumente zur Verbrechensbekämpfung in Afrika verfügt“.

Eine umfangreiche Studie der deutschen Humboldt-Universität über Simbabwes Einsatz von KI-Überwachungssystemen im Jahr 2024 kam zu dem Schluss, dass der Einsatz der Technologie nicht zu einer einzigen öffentlichen Verurteilung eines Kriminellen geführt hat.

Der simbabwische Pro-Demokratie-Aktivist Evan Mawarire sagte der Epoch Times: „Wenn man von der Polizei verhaftet und eingesperrt wird, prahlen sie damit, dass sie ihre KI-Technologie nutzen, um uns bei Protesten zu identifizieren. Die chinesische Technologie wird als eine Form der politischen Kontrolle eingesetzt. Die Polizei sagt, dass sie uns jederzeit und überall beobachten kann, weil sie auch Geräte von den Chinesen gekauft hat, um Internet und Telefone zu überwachen.“

In response, Mangwana said he would not comment on the “nature of our security apparatus and how it is employed, because that would make it ineffective.”

He emphasized that Zimbabwe’s security forces use technology “in line with Zimbabwean law.”

CloudWalk and the Chinese Embassy in Zimbabwe declined to comment.

In Ethiopia, the pro-Beijing government is using Chinese “sentiment analysis tools” against the country’s Tigray population, Dinika said.

He said those tools allow the authorities to monitor social media and online posts in real time, while even providing information regarding the tone of communications.

Dinika explained that one of the key AI tools used by the Ethiopian authorities is an AI application called Natural Language Processing.

“By means of this, the system is trained to understand the context and nuances of the Tigray language. It can interpret verbal cues such as sarcasm, and Tigray people have disappeared just on the basis of this,” he said.

When Ethiopian authorities relied on Chinese AI during the 2020–2022 Tigray conflict, they weren’t just buying technology, Dinika said. They were “outsourcing critical governance functions to foreign entities with their own strategic interests.”

During the conflict, the algorithms that determined which social media posts amounted to “ethnic incitement” were trained by data workers in Kenya, his investigation found.

During Kenya’s 2024 Gen Z protests against a proposed tax increase, the country’s top telecom company, Safaricom, “unlawfully” shared customers’ location data with security forces, Dinika’s report alleged.

This allowed the police to track and detain protestors, he said.

Safaricom has denied any level of cooperation with Kenyan authorities.

Dinika said Kenya President William Ruto’s government used “data interception” in combination with facial recognition tools and footage from hundreds of Chinese-supplied CCTV systems to create what he termed a “digital dragnet” that resulted in the “enforced disappearances” of 82 people, with 29 still missing.

Professor Willem Gravett, a senior lecturer in law at the University of Pretoria, has also documented the increased use of Chinese technology in Africa.

The technology includes “wifi sniffers” that gather the unique addresses of devices such as laptops and smartphones, he said.

“Data is covertly connected from devices within range of a particular network. This enables authorities to read communications, including emails,” Gravett told The Epoch Times. “China will call it business, but it’s helping these regimes to sometimes, quite literally, wipe out opposition. Citizens’ rights to privacy do not exist anymore in some places in Africa.”

China has developed into a “twenty-first century surveillance state” with unprecedented abilities to censor speech and infringe upon basic human rights, he said.

“[The Chinese regime] has only just begun sending its surveillance blueprint to authoritarian governments in Africa,” Gravett said.

“This blueprint is imprinted with the potential for developing surveillance societies in China’s image, particularly in African countries with poor human rights records, where democratic institutions are either weak or still in their infancy. The consequences for human rights on the African continent are likely to be dire.”

By means of more than 800,000 cameras, CCP authorities have the ability to spy on “the whole of the city of Beijing,” according to Gravett.

“When African dictators hear of this, they jump for joy,” he said. “They want ultimate control over anything and anyone that could be a risk to their illegitimate power.”

Laut Dinika entwickeln die Afrikaner schnell „Überwachungsängste“.

„Bürger, die an Protesten teilnehmen, Journalisten, die Korruption untersuchen, und Aktivisten, die Gemeinden organisieren, ändern ihr Verhalten, wenn sie glauben, dass sie beobachtet werden. Diese psychologische Kriegsführung ist besonders effektiv, weil diese Systeme so undurchsichtig sind. Die Bürger wissen nicht, welche Kameras in Betrieb sind, welche Daten gesammelt werden und wie diese gegen sie verwendet werden könnten. Die bloße Möglichkeit der Überwachung wird zu einer Form der Kontrolle“, sagte er.

In einem weiteren Bericht erklärte die Denkfabrik für internationale Beziehungen ODI Global, dass chinesische Technologieunternehmen wie Alibaba und Huawei ihre Präsenz ausbauen, Cloud-Dienste anbieten und in Rechenzentren in ganz Afrika investieren.

So plant Huawei beispielsweise, 430 Millionen Dollar in Rechenzentren in Afrika zu investieren, und Alibaba bietet bereits Cloud-Dienste in Südafrika an.

„All dies stellt eine Bedrohung für die Afrikaner dar, denn es ist bekannt, dass chinesische Firmen kein Problem damit haben, mit den Machthabern zu kooperieren“, so Gravett.

Laut ODI Global könnte China bald die Kontrolle über die kritische Infrastruktur, die Daten und die Energie ausüben, die für den Betrieb der afrikanischen KI-Modelle benötigt werden.

„KI-Modelle können die öffentliche Meinung formen, indem sie die Nachrichten, Informationen und Unterhaltung beeinflussen, zu denen die Menschen Zugang haben. Dies kann Wahlprozesse beeinflussen oder die Meinung in Richtung bestimmter ausländischer Mächte und weg von anderen lenken“, heißt es in dem Bericht.

Dies könnte sich auf westliche Investitionen in Afrika auswirken.

„Es besteht die Gefahr, dass westliche Unternehmen keinen Zugang zu genau dem KI-Sektor haben, der sie von Investitionen ausschließt. Dies könnte auch ihren Zugang zu wichtigen Rohstoffen einschränken, die sie für ihre eigenen Technologien der nächsten Generation benötigen, wie etwa Batterien“, heißt es in dem Bericht.