Nicht anerkannte False Flags: Der Angriff der Hamas vom 7. Oktober – Teil 3

Von Iain Davis

In Teil 1 haben wir uns mit der offiziellen Darstellung des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober befasst. In Teil 2 haben wir die offizielle Darstellung untersucht, wonach der Angriff für die israelischen Behörden völlig überraschend kam und sie daher nicht darauf vorbereitet waren, die Menschen zu verteidigen, die auf der israelischen Seite der „Eisernen Mauer” lebten, arbeiteten und feierten.

In Teil 1 haben wir auf die unglaubliche militärische Leistung der Hamas hingewiesen. Die Hamas – in erster Linie die Al-Qassam-Brigaden der Hamas und ihre Eliteeinheiten, die Nukhba-Kommandos, sowie ein Kontingent der Al-Quds-Brigaden des Islamischen Dschihad – durchbrach die Eiserne Mauer an 29 Stellen gleichzeitig. Sie schalteten alle automatisierten Verteidigungsanlagen und wichtigen Beobachtungs- und Frühwarnsysteme aus und eroberten anschließend wichtige militärische Einrichtungen. Die Hamas eroberte den Grenzübergang Erez, die Militärbasis Nahal Oz, den Außenposten Sufa und die IDF-Stützpunkte in der Nähe der Kibbuzim Be’eri und Kerem Shalom. Der strategisch wichtigste Stützpunkt, den sie einnahmen, war die Militärbasis Re’im, Heimat der wichtigsten israelischen Verteidigungstruppe in der Region, der IDF-Gaza-Division.

Wie wir in Teil 2 festgestellt haben, war sogar die Hamas angeblich „überrascht” von der relativen Leichtigkeit, mit der sie diese wichtigen israelischen Militärstellungen einnehmen und halten konnte. Es gibt drei Erklärungen, die angeblich dafür verantwortlich sein sollen.

Die Hamas war angeblich in der Lage, umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen durchzuführen und ihre Operation gründlich vorzubereiten, ohne dass sie dabei von israelischen Geheimdiensten oder dem israelischen Militär gestört wurde.

Der israelische Geheimdienst „versagte“ so umfassend – über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren –, dass israelische Beamte keine Ahnung hatten, was die Hamas plante, völlig überrascht wurden und daher nicht auf die Verteidigung der südlichen Gazastreifen-Grenzregion vorbereitet waren.

Mit der „Eisernen Mauer“ glaubten die israelischen Planer, die Hamas unter Kontrolle zu haben, und verlegten daher den Großteil der zur Verteidigung der südlichen Grenzregion eingesetzten Kräfte in das Westjordanland, wodurch die Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens ohne nennenswerte IDF-Präsenz ungeschützt blieben.

Eine sehr zweifelhafte Darstellung

Wir haben bereits erörtert, warum die Behauptung, der israelische Geheimdienst habe in dem behaupteten Ausmaß „versagt“, absurd ist. Tatsächlich waren die relevanten Geheimdienstinformationen, über die die israelischen Behörden bekanntermaßen verfügten, so umfangreich, dass die offizielle Erklärung für das „Versagen“, mit der die Untätigkeit Israels begründet wurde, nicht haltbar ist.

Die Beweise zeigen nicht, dass keine Informationen gesammelt oder Alarm geschlagen wurde, sondern dass hochrangige Beamte diese ignoriert haben. Es ist nicht abwegig zu vermuten, dass dies eine bewusste Entscheidung war. Logischerweise kann diese nur auf höchster Ebene getroffen worden sein. Weitere Beweise untermauern diese Behauptung.

Nach dem Angriff der Hamas wiederholte die Abteilung für Staats- und Politikwissenschaft des Doha-Instituts die offizielle Darstellung von „Versagen“ der israelischen Geheimdienste und erklärte in ihrem Bericht:

Der israelische Militärgeheimdienst (Aman) und der israelische Sicherheitsdienst (Shin Bet) haben es versäumt, die Operation vorherzusehen oder auch nur Informationen darüber zu erhalten.

Die Behauptung, israelische Beamte hätten „keinerlei Informationen über die Operation erhalten“, war falsch (siehe Teil 2) und stellte keinerlei „Analyse“ dar. Das Doha-Institut verbreitete eindeutig eine vereinbarte Propagandalinie. Weiter hieß es:

Der zweite große Fehler ist die Mauer, die Israel um Gaza gebaut hat. [. . .] Die Israelis waren fest davon ausgegangen, dass diese Mauer ausreichen würde, um palästinensische Kämpfer daran zu hindern, in das besetzte Gebiet einzudringen, doch diese konnten sie in großer Zahl überwinden und mehr als 20 Orte erreichen.

Die Vorstellung, dass die israelische Regierung glaubte, die „Eiserne Mauer“ würde die Hamas aufhalten, ist der zentrale Pfeiler der Propaganda-Erzählung vom „Scheitern“. Zahlreiche Medien haben die Idee verbreitet, dass israelische Geheimdienst- und Verteidigungsstrategen glaubten, die Eiserne Mauer würde Israel „vor einer Armee von Terroristen“ schützen.

Die sogenannte „Eiserne Mauer“ war nicht dazu gedacht, Israel gegen einen groß angelegten Angriff zu verteidigen. Sie sollte die Palästinenser in Gaza einschließen und als Frühwarnsystem dienen, um der IDF im Falle eines Angriffs die Möglichkeit zu geben, zu reagieren.

Im Jahr 2018 erklärte Saar Koursh, CEO von Magal Security Systems, dem Unternehmen, das die „Eiserne Mauer“ gebaut hat, gegenüber Journalisten, dass es nur etwa 30 Sekunden dauern würde, die Barriere zu überwinden, wenn sie mit ausreichender Mannstärke angegriffen würde. Er sagte, der Zweck des „Zauns“ der Eisernen Mauer sei es, „in Echtzeit anzuzeigen, wenn jemand versucht, die Grenze zu überqueren“.

Zu behaupten, wie es die Propagandisten tun, dass die gesamte israelische Geheimdienst- und Verteidigungsgemeinschaft die Eisernen Mauer als befestigte Barriere betrachtete, die einen Massenangriff abwehren könnte – obwohl die Leute, die sie gebaut haben, offen sagten, dass dies nicht der Fall sei –, ist so lächerlich, dass es unglaublich ist, dass irgendjemand auf diesen Unsinn hereinfällt. Nichtsdestotrotz werden alle anderen absurden „Versäumnisse“ – wie das Ignorieren aller Geheimdienstinformationen und der Abbau der Verteidigungsmaßnahmen – angeblich damit erklärt, dass die israelische Regierung ernsthaft geglaubt habe, die „Eiserne Mauer“ würde die Hamas aufhalten.

Nach dem ersten Durchbruch der „Eisernen Mauer” sei die israelische Reaktion angeblich blockiert worden, weil die Hamas alle Frühwarn- und Kommunikationssysteme ausgeschaltet habe. Offenbar hätten die israelischen Kommandeure das Ausmaß des Hamas-Angriffs nur langsam erkannt. Aber selbst als sie es taten, war die Reaktion genauso verpfuscht wie alle anderen „Fehler”. Haaratz berichtete:

Die IDF begann, eine Reihe von Bataillonen und Eliteeinheiten zu entsenden, um bei der Suche und Tötung der Terroristen zu helfen, traf jedoch keine angemessenen Vorkehrungen für den Truppentransport. Obwohl Tausende von regulären und Reservekräften dringend einberufen wurden, hatte das Militär keine organisierten Busse bereitgestellt, um die Soldaten zu den Sammelpunkten zu bringen. So warteten die Truppen stundenlang auf ihre Transportmittel, um zum Gazastreifen und zu ihren Einheiten zu gelangen. In den meisten Fällen mussten sie auf die Hilfe von Familienangehörigen oder Freunden zurückgreifen, um ihr Ziel zu erreichen.

Das Südkommando, das die regionale Verteidigung nahe der Grenze zum Gazastreifen überwacht, hatte sich jedoch angemessen vorbereitet – sogar sehr umfassend. Im Dezember 2021 mobilisierte es mehr als 3.500 Reservisten der IDF, um sich an einer groß angelegten schnellen Verlegung von IDF-Truppen in der Region zu beteiligen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampfübung zeigte sich der Stabschef der IDF, Generalleutnant Aviv Kochavi, beeindruckt von den Ergebnissen. Er fügte hinzu, dass die Übung die „Fähigkeiten und hohe Kompetenz der IDF beim Transport von Truppen und Waffen, beim Aufbau des Logistiknetzwerks und bei der Bereitstellung von Kampfausrüstung“ unter Beweis gestellt habe.

Im Dezember 2022 rief eine Softwarepanne im Mobilisierungsalarmsystem der IDF versehentlich Zehntausende von IDF-Reservisten mitten in der Nacht zum Dienst. Doch als die Hamas am 7. Oktober angriff, sollen wir glauben, dass die meisten dieser Systeme den größten Teil des Tages nicht funktionierten und niemand in der Kommandozentrale einen klaren Überblick über die Lage hatte. Sind alle israelischen Satelliten und Überwachungsdrohnen gleichzeitig ausgefallen? Hat die Hamas nicht nur alle Kommunikationsverbindungen zur „Eisernen Mauer“ lahmgelegt, sondern auch alle Telekommunikationsnetze in Israel?

Am 8. Oktober – dem Tag nach dem Angriff der Hamas – verschickte die israelische Regierung drohende SMS an Tausende von Palästinensern, die in Gaza leben. Die Vorstellung, dass die Kommunikationssysteme zwischen Israelis am 7. Oktober stundenlang fast vollständig ausgefallen waren, Israel aber am 8. Oktober noch in der Lage war, massenhaft mit Palästinensern zu kommunizieren, ist sehr schwer zu akzeptieren.

Ebenso erwiesen sich alle Vorbereitungsübungen, die das Südkommando vor dem Angriff der Hamas durchgeführt hatte, als Zeitverschwendung. Als tatsächlich eine logistische Reaktion der IDF erforderlich war, konnte diese nicht einmal ein paar Busse bereitstellen. Zumindest sollen wir das glauben.

Die Propagandanarrative, die mit jedem Ereignis verbunden sind – weil sie erfunden sind –, verschieben sich im Laufe der Zeit. Als die IDF im Februar 2025 ihren Bericht über die zahlreichen gleichzeitigen „Versäumnisse“ Israels veröffentlichte, lieferten uns internationale Medien wie die britische Tageszeitung Daily Telegraph – deren MI6-Agenten uns die Propagandalüge über irakische Massenvernichtungswaffen beschert hatten – ihre äußerst vertrauenswürdigen Berichte über die offizielle Wahrheit der IDF. Die Tatsache, dass viele Aspekte der Untersuchungsergebnisse der IDF von den ursprünglich abgegebenen Berichten kaum wiederzuerkennen waren, wurde nicht erwähnt.

Im Februar 2025 hieß es, die Hamas habe seit sieben Jahren geplant und die Zahl der Beteiligten sei auf mehr als 5.000 „Terroristen” gestiegen. IDF-Truppen aus dem Südkommando seien an die libanesische Grenze verlegt worden, statt wie ursprünglich berichtet in das Westjordanland. Trotz der Änderungen an der Geschichte blieben einige Konsistenzen bestehen. Israelische Strategen seien „umfassend getäuscht” worden und hätten fälschlicherweise angenommen, dass die „Eiserne Mauer” die israelischen Siedlergemeinden „sicher” halten würde. Diese falschen Annahmen hätten die Kommandeure dazu veranlasst, nur „vier Bataillone” zur Verteidigung der gesamten Grenze zu lassen, was erkläre, warum „die Gaza-Division der IDF den größten Teil des Tages über ‚überwältigt’ war”.

Offen gesagt ist die offensichtliche Bereitschaft der IDF, überhaupt eine Untersuchung durchzuführen, überraschend. Als unmittelbar nach dem Angriff der Hamas IDF-Angehörige – darunter auch relativ hochrangige Offiziere – versuchten, auf die üblichen Aufzeichnungen der IDF-Kommunikation zuzugreifen, um festzustellen, was möglicherweise schiefgelaufen war, stellten sie fest, dass ihre normale Sicherheitsfreigabe widerrufen worden war und sie ihre Arbeit nicht ausführen konnten.

Unter Hinweis darauf, dass die „Aufzeichnungen von entscheidender Bedeutung sind, da sie einen umfassenden Überblick über den Hergang der Ereignisse geben“, erklärten IDF-Quellen gegenüber der Jerusalem Post:

Einige der Aufnahmen sind entweder verschwunden oder wurden auf Anweisung der Vorgesetzten aus dem Netzwerk heruntergeladen und an einen anderen Ort verschoben. Daher können wir nicht darauf zugreifen. [. . .] Es scheint, dass jemand bewusst entschieden hat, diese Aufnahmen zu übertragen oder zu löschen, um sicherzustellen, dass niemand sie anhören kann.

Die IDF-Führung räumte jegliche Missverständnisse aus, indem sie in den sozialen Medien veröffentlichte, dass die Aufzeichnungen „aufbewahrt und für die zuständigen Stellen zugänglich“ seien, dass jedoch sowohl die Video- als auch die Audioaufzeichnungen „für diejenigen gesperrt“ worden seien, „die nicht mit ihnen zu tun haben“. Bislang waren die IDF-Soldaten, die ursprünglich versucht hatten, auf die Aufzeichnungen zuzugreifen, „verpflichtet“ worden, diese Analyse durchzuführen, nur um dann festzustellen, dass sie nicht mehr zu den „zuständigen Stellen“ gehörten.

Offensichtlich wollten hochrangige israelische Beamte zu diesem Zeitpunkt weder Ermittlungen durchführen noch versuchen, „Versäumnisse“ aufzudecken. Allerdings änderten sie später ihre Meinung und veröffentlichten mehr als ein Jahr später ihren Untersuchungsbericht.

Die fragwürdige Zuordnung der Todesopfer

Um die offizielle israelische Darstellung der Ereignisse vom 7. Oktober 2023 zu untermauern, zeigten israelische Beamte ausgewählten Journalisten bisher „unbekanntes“ Filmmaterial. Die Videos sollen Bilder von verbrannten Leichen von Zivilisten enthalten haben, und das IDF-Medienteam behauptete, „Terroristen“ der Hamas hätten die Opfer vergewaltigt, gefoltert und verbrannt.

Während die meisten Journalisten der westlichen Mainstream-Medien pflichtbewusst berichteten, was sie zu sehen glaubten, äußerten einige Vorbehalte. Nicolas Coadou, ein französischer Journalist von BFN TV, war sich bewusst, dass die IDF das Filmmaterial sorgfältig bearbeitet hatte, um nur „das zu zeigen, was sie [die IDF] zeigen wollen“.

Wir können zwar nicht genau wissen, was Coadou und anderen Journalisten gezeigt wurde, aber er hatte Recht, skeptisch zu sein. Matt Guertin hat eine überzeugende Videoanalyse erstellt, die zeigt, dass ein Großteil des Filmmaterials, das in den ersten Tagen nach dem Hamas-Angriff verbreitet wurde – insbesondere das, das auf verschiedenen Nachrichtensendern weltweit gezeigt wurde –, mit KI manipuliert wurde.

Allerdings veröffentlichte auch die Hamas eigene Videos, die grausame Bilder von toten israelischen Soldaten und Zivilisten zeigten. Es ist also klar, dass nicht das gesamte Filmmaterial gefälscht war.

Der stellvertretende Chef des politischen Büros der Hamas, Saleh al-Aruri, sagte, die al-Qassam-Brigaden hätten keine Zivilisten angegriffen und im Einklang mit dem Völkerrecht gehandelt. Aber die eigenen Filmaufnahmen der Hamas und ihre eingestandene Geschichte der gezielten Angriffe auf israelische Zivilisten deuten darauf hin, dass viele der an dem Angriff der Hamas Beteiligten – wenn auch möglicherweise nicht Mitglieder der al-Qassam-Brigaden – ohne solche Zurückhaltung handelten. Die Behauptung einiger Kommentatoren, die Hamas habe eine völlig professionelle Militäroperation durchgeführt und sich nicht der Tötung unschuldiger israelischer Zivilisten schuldig gemacht, ist ebenso lächerlich und ungeheuerlich wie die israelische Propaganda.

Die zahlreichen Hinweise auf verkohlte Überreste erfordern jedoch eine weitere Erklärung. Die Hamas-Brigaden und ihre Verbündeten bildeten zweifellos eine gut bewaffnete Truppe. Dennoch zeigen Videoaufnahmen nur, dass die Hamas-Kräfte Kleinwaffen – automatische Waffen, Handgranaten und RPGs – einsetzten; sie schienen nicht über nennenswerte schwere Waffen zu verfügen.

Die IDF gab zunächst an, die schwersten Waffen der Hamas seien Raketengranaten (RPGs) und Shawaz-Panzerabwehrraketen gewesen, und es gab einige Berichte über den Einsatz von Kornet-Panzerabwehrraketen. Der Einsatz von thermobarischen Granaten während des Hamas-Angriffs soll für die verkohlten Überreste verantwortlich sein.

Die Hamas verfügt bekanntermaßen über keine nennenswerte Artillerie, und die eigenen Berichte der IDF zu diesem Zeitpunkt deuten darauf hin, dass die Hamas darauf vorbereitet war, gegen israelische Panzer zu kämpfen, anstatt Gebäude in die Luft zu sprengen. Dennoch gab es an Orten wie dem Kibbuz Nir Oz enorme Schäden an Gebäuden, die teilweise vollständig zerstört oder verbrannt waren. Dies könnte auf sehr schweren Raketenbeschuss oder den großzügigen Einsatz von Sprengstoff oder vielleicht thermobarischen Handgranaten durch die Hamas hindeuten, aber auch auf Artilleriefeuer oder den Einsatz von Raketen.

Es gibt Foto- und Videoaufnahmen aus Kfar Aza, die eindeutige Anzeichen für konzentrierten Kleinwaffenbeschuss zeigen. Medienberichte zeigen jedoch auch vollständig zerstörte Wohnhäuser, die offenbar beschossen wurden. Es gibt erhebliche Gründe für die Vermutung, dass dies eher von israelischen Streitkräften als allein von der Hamas verursacht wurde.

Berichten zufolge haben nur zwei Menschen das Massaker im Kibbuz Be’eri überlebt. Ein Mitglied des Sicherheitsteams des Kibbuz namens Tuval Escapa koordinierte die Kommunikation mit der IDF, als diese eintraf. Er sagte gegenüber Journalisten:

Die [IDF]-Kommandeure vor Ort trafen schwierige Entscheidungen – darunter auch die Beschießung von Häusern mit ihren Bewohnern, um die Terroristen zu eliminieren, ohne zu wissen, ob die Israelis [Geiseln] in diesen Gebäuden noch lebten oder bereits tot waren.

Am 15. Oktober strahlte der staatliche israelische Radiosender Kan 11 ein Interview mit einer der Überlebenden des Kibbuz Be’eri, Yasmin Porat, aus. Ihre Schilderung lässt ebenso wie die von Escapa erhebliche Zweifel daran aufkommen, wer für den Großteil der Todesfälle verantwortlich war. Porat sagte, israelische Zivilisten seien von israelischen Streitkräften getötet worden. Mit ihren Worten: „Sie [die IDF] haben auf alle dort Anwesenden geschossen, auch auf die Geiseln.“

In einem längeren Interview mit dem Radiosender Kan 11 am 15. November blieb Porat bei ihrer Aussage und fügte weitere Details hinzu:

Drei Stunden lang bin ich in einen sehr intensiven Kampf verwickelt, aber jetzt bin ich auf der Seite der vermeintlich Guten. [. . .] Irgendwann kommt ein Panzer zum Haus. Ich glaube, es war gegen 19:00 oder 19:30 Uhr. [. . .] Ich frage mich, warum sie mit Panzergranaten auf das Haus [Kibbuz] schießen. Das Mädchen [die 12-jährige Liel Hatsroni] hat die ganze Zeit geschrien, [aber] als die beiden Granaten einschlugen, hörte sie auf zu schreien. […] Das war ungefähr der Zeitpunkt, an dem alle starben. […] Ich schätze, aufgrund dessen, was in anderen Häusern passiert ist, ist sie [Liel Hatsroni] offenbar vollständig verbrannt. […] Das Haus [Kibbuz] ist voller Menschen verbrannt.

Wie wir in Teil 1 berichtet haben, beläuft sich die offizielle Zahl der Todesopfer Israels durch den Angriff der Hamas auf 1.195. Diese Zahl stellt einen deutlichen Rückgang gegenüber den ursprünglich gemeldeten 1.400 Opfern dar. Zur Klarstellung der offiziellen Position Israels erklärte der Sprecher der israelischen Regierung, Mark Regev, im November 2023:

Wir hatten ursprünglich […] die Zahl auf 1.400 Opfer geschätzt und haben diese nun auf 1.200 nach unten korrigiert, da wir erkannt haben, dass wir zu hoch geschätzt und einen Fehler gemacht haben. Es gab tatsächlich Leichen, die so stark verbrannt waren, dass wir sie für unsere hielten, aber letztendlich handelte es sich offenbar um Hamas-Terroristen.

Sofern sich nicht die „Terroristen“ der Hamas gegenseitig umgebracht haben, wurden mehr als 14 % aller Opfer – ursprünglich als Opfer der Hamas gemeldet – von israelischen Streitkräften verbrannt. Die offizielle israelische Darstellung behauptet jedoch weiterhin, dass alle anderen verbrannten Leichen – die den Medien weltweit gezeigt wurden – von der Hamas bis zur Unkenntlichkeit verbrannt worden seien. Wie wir bereits in Teil 1 festgestellt haben, gab die IDF an, dass es eine „immense“ Anzahl von sogenannten „Friendly Fire“-Vorfällen gegeben habe, doch bis heute wurde keiner davon ernsthaft untersucht. Stattdessen wurden wechselnde Darstellungen und offenbar Vertuschungsversuche der IDF präsentiert.

Neben dem Angriff auf das Re’im (Nova) Musikfestival war die Zerstörung von Fahrzeugen und die Ermordung von Zivilisten, von denen viele aus dem Festival flohen, entlang der Route 232 ein Eckpfeiler der offiziellen israelischen Darstellung. Israelische Berichte sprachen von „Dutzenden von Autos, die in Reihen geparkt waren, einige davon ausgebrannte Wracks, in denen die verkohlten Leichen junger Festivalbesucher lagen, die erschossen und lebendig verbrannt worden waren“. Matt Guertins Beweise für KI-Manipulation (siehe oben) stellen einen Großteil des Filmmaterials von der Route 232 in Frage. Man könnte sich auch fragen, warum Menschen, die vor „Terroristen“ fliehen, „in Reihen geparkt“ hätten.

Auch hier stimmen die beobachteten Zerstörungen entlang der Route 232 mit schweren Bombardements überein, zu denen die Hamas nicht in der Lage war. Angesichts der geringen Präsenz der Bodentruppen des Southern Command kam die erste Reaktion Israels von Bodenangriffshubschraubern der IDF, die entsandt wurden, um die „Terroristen“ zu erschießen. Laut einem am 15. Oktober veröffentlichten Bericht von Ynet gaben IDF-Vertreter an:

Die Piloten erkannten, dass es äußerst schwierig war, zwischen Terroristen, Soldaten und Zivilisten zu unterscheiden, sodass beschlossen wurde, dass die erste Aufgabe der Kampfhubschrauber darin bestand, den Zustrom von Terroristen zu stoppen. 28 Kampfhubschrauber feuerten während des gesamten Kampftages ihre gesamte Munition ab. [Es gab] Hunderte von 30-mm-Kanonenpatronen (die Wirkung einer Sprenggranate pro Patrone) sowie Hellfire-Raketen. Die Feuerrate gegen die Tausenden von Terroristen war anfangs enorm, und erst ab einem bestimmten Zeitpunkt begannen die Piloten, die Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen[.]

Insgesamt deuten die Beweise eindeutig darauf hin, dass tatsächlich eine „immense” Anzahl von Israelis durch ihre eigenen Streitkräfte getötet wurde. Wie im Ynet-Bericht (oben) wurde dies typischerweise auf „die Unübersichtlichkeit des Krieges” zurückgeführt.

Allerdings würde nur ein Idiot den Propagandawert einer hohen Zahl von zivilen Opfern für den israelischen Staat unterschätzen. Die Beweise deuten stark darauf hin, dass der Angriff der Hamas zumindest dadurch ermöglicht wurde, dass alle Warnungen bewusst ignoriert und die Verteidigungsmaßnahmen auf eine quasi symbolische Geste reduziert wurden. Dies deutet darauf hin, dass der Angriff der Hamas ein von der israelischen Regierung oder Elementen innerhalb der israelischen Regierung inszenierter Terroranschlag unter falscher Flagge war, der „absichtlich zugelassen“ wurde (LIHOP).

Die Ereignisse beim Re’im (Nova) Musikfestival, zusammen mit der großen Zahl von Opfern, die offensichtlich auf israelisches „Friendly Fire“ zurückzuführen sind, deuten weiter darauf hin, dass diese LIHOP-False-Flag-Operation an einigen Stellen zu einer „Make It Happen On Purpose“ (MIHOP)-False-Flag-Operation Israels wurde.

Die unsinnige Erzählung zum Re’im-Festival

Der Angriff auf das Re’im-Musikfestival stand im Mittelpunkt der offiziellen israelischen Darstellung des Hamas-Angriffs. Der Mord an 344 Zivilisten und 34 Sicherheitskräften stellte den größten Verlust an Menschenleben an einem einzigen Ort dar. Die wahllose Tötung vieler junger Menschen soll die Barbarei des Angriffs verdeutlichen. Auch hier hat Matt Guertin eindeutige Beweise für manipulierte Festivalvideoaufnahmen vorgelegt, über die die Weltmedien nach dem Ereignis berichtet hatten.

Aber diese Propaganda nach dem Massaker ist bei weitem nicht der einzige Grund, die offizielle israelische Darstellung anzuzweifeln. Uns wurde eine Geschichte erzählt, die bei genauerer Betrachtung keinen Sinn ergibt.

Die Militärbasis Re’im war offensichtlich und verständlicherweise ein wichtiges Ziel der Hamas. Sie beherbergte das regionale Hauptquartier der HaKirya (das israelische Pendant zum US-Pentagon), war der Ort, von dem aus die gesamte regionale Verteidigung koordiniert wurde, und war die Basis der Gaza-Division. Uns wird gesagt, dass etwa 120 Soldaten der Al-Qassam-Brigaden-Nukhba-Spezialeinheiten vor 7:30 Uhr am 7. Oktober 2023 die Re’im-Basis angegriffen haben.

Nach Angaben der IDF stieß die Hamas zufällig auf das Musikfestival. Wie wir jedoch in Teil 2 dargelegt haben, behauptet die IDF auch, dass die Hamas in den Tagen vor dem Angriff die Re’im-Basis mit Drohnen umfassend überwacht habe. Irgendwie hat die Hamas die riesige Rave-Party nur wenige Kilometer nördlich der Basis, die sie angeblich aus der Luft überwacht hat, nicht entdeckt.

Einer der Hauptgründe, warum die IDF ursprünglich zu dem Schluss kam, dass die Hamas nicht wusste, dass das Festival ein potenzielles Ziel war, war, dass die ersten Terroristen sich dem Festival über die Route 232 näherten und nicht über das offene Gelände von der Grenze zu Gaza aus. Nach den Ermittlungen der IDF war die Hamas auf dem Weg nach Netivot, bog jedoch an der Kreuzung Shokeda falsch ab und landete schließlich am Festivalgelände. Die offizielle Darstellung lautet also, dass die ersten Hamas-Angreifer auf dem Festivalgelände ankamen, weil sie sich verfahren hatten und über die Route 232 aus nördlicher Richtung kamen.

Die BBC gehörte zu den vielen Medien, die berichteten, dass Hamas-Bewaffnete um 7:39 Uhr und 7:56 Uhr zwischen 1,5 km und 2,5 km südlich des Festivals auf Fahrzeuge schossen und Zivilisten angriffen. Aber dies sind offenbar nicht die Hamas-Terroristen, die das Festivalgelände zuerst angegriffen haben.

Berichten zufolge begannen die Festivalbesucher, sobald gegen 7:00 Uhr die Raketenalarmsirenen ertönten, vom Festivalgelände in Richtung Osten über die Route 232 zu fliehen. Diese Menschen rannten vom Festivalparkplatz weg, sodass es unwahrscheinlich ist, dass jemand mit seinem Auto entlang der Route 232 in Richtung Norden oder Süden floh.

Hamas-Kämpfer, die aus dem Norden kamen, sollen um 8:30 Uhr an der Route 232 am nördlichen Rand des Festivalgeländes mit bewaffneten israelischen Polizisten zusammengestoßen sein. Wenn also die offizielle Darstellung der IDF stimmt, können die ersten Hamas-Kämpfer, die das Festivalgelände erreichten, nicht viel früher als um 8:30 Uhr dort gewesen sein. Das bedeutet, dass sie mehr als eine Stunde nach Beginn der Flucht aus dem Festivalgelände eintrafen.

Die „Terroristen” der Hamas, die sich dem Festival von Süden näherten, entfernten sich von der Militärbasis Re’im. Sie konnten nichts von dem Festival wissen, da ihre Kameraden im Norden noch nicht „darüber gestolpert” waren.

Im Rahmen seiner Untersuchung der Versäumnisse berichtete die Jerusalem Post, dass die IDF die Re’im-Basis bereits um 07:00 Uhr als praktisch besiegt eingeschätzt habe. Aus irgendeinem völlig unerklärlichen Grund hat offenbar niemand in der Re’im-Basis es für nötig gehalten, andere über den Verlust zu informieren, bis um 09:47 Uhr.

Das bedeutet, dass die Hamas-Kämpfer, die sich entlang der Route 232 nach Norden bewegten, bereits um 07:39 Uhr nicht mehr zur Sicherung der Re’im-Basis benötigt wurden. Kein Ziel hätte für die Hamas wichtiger sein können als diese Basis. Offenbar fiel sie ohne jeglichen Widerstand in die Hände der Hamas, trotz Berichten über die sogenannte „Schlacht von Re’im“. Da die Hamas nichts von dem Festival wusste, war es auch kein Ziel.

Was folgte, war die unglaublichste Ad-hoc-Militäroperation, die jemals von irgendjemandem durchgeführt wurde. Wenn man der offiziellen israelischen Darstellung Glauben schenken will.

Die Washington Post berichtete von systematischen Morden durch die Hamas, als ihre Einheiten das gesamte Festivalgelände überrannten und das Feuer auf die Menge eröffneten – obwohl sich die Partygäste nach einem Luftangriffssignal mindestens eine Stunde zuvor größtenteils zerstreut hatten. Die Hamas nahm so viele Geiseln wie möglich, blockierte Straßen, überfiel flüchtende Autos und startete mehrere Such- und Vernichtungsaktionen. Laut der Post jagte die Hamas die über ein weites Gebiet verstreuten Festivalbesucher und tötete schließlich mehr als 350 Menschen – Zivilisten, Sicherheitskräfte und Polizisten – mit Kleinwaffen und Granaten.

Dies war eine bemerkenswerte Leistung spontaner militärischer Organisation. Die offizielle israelische Darstellung besagt auch, dass die Hamas sich auf den Angriff auf stationäre Kibbuzim und wichtige Militärbasen konzentriert habe. Die Hamas hatte nicht geplant, Tausende von Menschen zu verfolgen, die in alle Richtungen über das Land flohen. Dennoch gelang es der Hamas nicht nur, ihre Hauptziele zu erreichen – die Einnahme der Kibbuzim in der Region und der Re’im-Basis –, sondern auch bewaffnete Einheiten zu besiegen, von deren Existenz sie nichts wusste – bewaffnete Polizisten auf dem Festival –, und eine hochkomplexe, facettenreiche mobile Operation zu orchestrieren, bei der eine enorme Anzahl verstreuter, sich bewegender Ziele angegriffen wurde, mit denen sie nicht gerechnet hatte.

Obwohl dies ziemlich erstaunlich ist, zeigt es vielleicht nur die Anpassungsfähigkeit der Hamas, aber die fragwürdigen Anomalien häufen sich. Ein ehemaliger IDF-Soldat und überlebender Augenzeuge des Festivals berichtete Reportern:

Wir fuhren auf das Feld und versuchten, uns vor ihnen [der Hamas] zu verstecken [. . .] Danach drangen wir etwas tiefer in die Felder vor, und dann begannen sie, aus verschiedenen Richtungen mit Scharfschützengewehren und auch mit schwerer Artillerie auf uns zu schießen.

Wessen schwere Artillerie? Woher feuerte die Hamas schwere Artillerie, wenn die schwersten Waffen in ihrem Besitz Shawaz-Panzerabwehrraketen waren?

Ein weiterer Überlebender, Raziel Tamir, gab einen ziemlich außergewöhnlichen Augenzeugenbericht:

Hamas-Terroristen gaben sich während des Blutbads als Rettungskräfte der israelischen Streitkräfte aus und täuschten Israelis, sodass diese glaubten, sie würden ihren Rettern entgegenlaufen, nur um dann erschossen zu werden.

Wenn die Hamas-Kämpfer nichts von dem Festival wussten, bevor sie zufällig darauf stießen, wie konnten sie dann so vorausschauend sein, israelische Verkleidungen mitzubringen, um das Massaker zu begehen? Natürlich ist dies nur eine Augenzeugenaussage, aber es gibt weitere Gründe zu glauben, dass Tamir Menschen gesehen hat, die wie IDF-Soldaten aussahen und Zivilisten töteten.

Frühen Berichten zufolge hatten sich Hamas-Kämpfer als IDF-Soldaten verkleidet. Raziel Tamir war nicht der einzige Augenzeuge, der Menschen sah, die wie IDF-Soldaten aussahen und sich offenbar an dem Angriff der Hamas beteiligten. Das eigene PR-Team der IDF berichtete, dass Soldaten, die wie IDF-Soldaten aussahen, in Schusswechsel mit anderen, vermutlich echten IDF-Einheiten verwickelt waren. Wie so viele andere zeitgenössische Berichte sind auch diese Berichte inzwischen aus dem Gedächtnis gelöscht worden.

Gemäß Artikel 37 der Genfer Konvention wäre es ein Kriegsverbrechen der Hamas, wenn sie sich auf diese Weise verkleidet hätte. Das Problem für die israelische Regierung bei dieser Anschuldigung ist zwar, dass sie die Hamas dann als feindliche Kämpfer und nicht als verbotene Terrororganisation behandeln müsste, dennoch hätte man erwarten können, dass die PR-Abteilung der IDF diese offensichtliche Täuschung groß herausgestellt hätte. Doch abgesehen von diesen ersten Berichten vom 7. Oktober über Menschen in IDF-Uniformen, die Zivilisten töteten – und der IDF, die scheinbar gegen die IDF kämpfte – gab es keine weitere Diskussion zu diesem Thema.

Weder die eigene Untersuchung der IDF noch der anschließende Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen vom Juni 2024 über den Angriff vom 7. Oktober erwähnen, dass sich die Hamas als IDF verkleidet hat. Die UNO merkt jedoch an:

Die Kommission dokumentierte starke Hinweise darauf, dass die „Hannibal-Richtlinie“ am 7. Oktober in mehreren Fällen angewendet wurde, wodurch Israelis gleichzeitig mit palästinensischen Militanten verletzt wurden.

Aus dem Untersuchungsbericht der IDF wissen wir, dass ein massives „Hannibal-Protokoll“ in Kraft war und dass es „unzählige“ Todesfälle unter der israelischen Zivilbevölkerung durch israelische Streitkräfte gab. Zivilisten, Polizisten und IDF-Angehörige sollen in dem verwirrenden „Nebel des Krieges“ getötet worden sein.

Obwohl dies völlig unglaublich erscheint, gibt es ganz klare Hinweise darauf, dass dieses versehentliche Massaker nicht nur israelischen Kampfhubschraubern und Panzern zuzuschreiben ist, sondern auch IDF-Einheiten beim Re’im-Festival und an anderen Orten. Wenn dem so ist, war dies dann nur das Ergebnis von Panik? Die Augenzeugenberichte von Raziel Tamir lassen dies jedenfalls nicht vermuten.

Extremisten der IDF

Die israelische Propaganda zum Zeitpunkt des Hamas-Angriffs und in den Tagen danach war oft so extrem, dass sie von jedem, der sich auch nur im Entferntesten für das Thema interessierte, fast sofort als Propaganda erkennbar war. Die israelische „Journalistin“ Nicole Zedeck von i24 News war die erste, die behauptete, die Hamas habe im Kibbuz Kfar Aza Kindern und Babys die Köpfe abgeschlagen. Viele andere Propagandamedien wie CNN und die BBC wiederholten diese Lüge ohne zu hinterfragen, aber es war die Tatsache, dass US-Präsident Biden und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schnell dieselbe Lüge verbreiteten, die uns einen Einblick gibt, wie Gräueltatenpropaganda funktionieren soll.

Später wurde zugegeben, dass die 10 Monate alte Mila Cohen das einzige Baby war, das bei dem Angriff der Hamas getötet wurde. Traurigerweise starb Mila im Kibbuz Be’eri, und es ist durchaus möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass auch sie von der IDF getötet wurde (siehe oben).

Zedeck erhielt ihre erste Propaganda über Enthauptungen von einem stellvertretenden Kommandeur der IDF-Einheit 71 namens David Ben Zion. Die Einheit 71 gehörte zu den ersten IDF-Einheiten, die im Kibbuz Kfar Aza eintrafen. Ben Zion diente nicht nur in der Einheit 71, sondern war auch Vorsitzender des Shomron Regional Council, der 35 illegale israelische Siedlungen im Westjordanland vertritt.

Der Rat und Ben Zion waren an einem Angriff auf die palästinensische Stadt Huwara im Februar 2023 beteiligt. Bei dieser Gelegenheit wurde Berichten zufolge ein Palästinenser getötet, wodurch die Zahl der Palästinenser, die in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 von israelischen Sicherheitskräften und illegalen Siedlern getötet wurden, auf 65 stieg, darunter 13 Kinder. Vor den Morden und Hausbränden schrieb Ben Zion in den sozialen Medien: „Das Dorf Huwara sollte heute ausgelöscht werden. [. . .] Es gibt keinen Platz für Gnade.“

Ben Zion erhielt für seine Taten direkte politische Unterstützung von mächtigen ultra-zionistischen Führern in der Knesset, darunter Itamar Ben-Gvir und der rivalisierende faschistische Führer Bezalel Yoel Smotrich. Smotrich sagte, der israelische Staat solle die 7.000 palästinensischen Einwohner von Huwara „auslöschen“ und diese Aufgabe nicht einfach „Zivilisten“ wie Ben Zion überlassen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass David Ben Zion ein prominenter ultra-zionistischer Extremist ist, der mit der ultra-zionistischen Bewegung vernetzt ist, die sich über ganz Israel erstreckt.

Diese Leute schrecken nicht davor zurück, Kinder zu töten, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige der IDF-Einheiten, die an diesem Tag im Einsatz waren, insbesondere diejenigen, die als erste am Tatort eintrafen, eine Reihe von ultra-zionistischen Extremisten umfassten, die bereit waren, wahllos zu töten, um die Zahl der zivilen Opfer für Propagandazwecke zu maximieren.

Nur eine umfassende, unabhängige Untersuchung kann die in diesen drei Artikeln aufgeworfenen Fragen beantworten. Leider sind nur sehr wenige bereit, diese Fragen überhaupt zu stellen.