Nicht anerkannte False Flags: Der Angriff der Hamas vom 7. Oktober – Teil 2

Von Iain Davis

In Teil 1 haben wir uns mit der offiziellen Darstellung des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober befasst. Zusätzlich zu einem Raketenbeschuss mehrerer Ziele und Angriffen vom Meer aus durchbrachen schätzungsweise 2.900 mit der Hamas verbündete „Terroristen“ an 29 verschiedenen Stellen gleichzeitig die israelische „Eiserne Mauer“, die den Gazastreifen umgibt.

Die „Terroristen“ legten die gesamte wichtige Kommunikationsinfrastruktur und wichtige strategische Positionen Israels lahm, sodass die israelischen Verteidigungskräfte viele Stunden lang nicht reagieren konnten. Der Angriff überraschte die israelischen Geheimdienste, die von dem Ausmaß und der Geschwindigkeit des Hamas-Angriffs überrumpelt wurden.

Bevor wir uns mit den Beweisen befassen, die die Absurdität der offiziellen Darstellung offenbaren, sollten wir innehalten und darüber nachdenken, was das Wort „Terrorist“ eigentlich bedeutet.

Es gibt keine klare Definition von „Terrorismus“ im internationalen Recht. Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Terrorismusbekämpfung, Professor Ben Saul, weist darauf hin, dass „die gewöhnliche Bedeutung von Terrorismus einfach ist: extreme Angst“.

Warum also wird der Angriff der Hamas als Terrorakt betrachtet, während der israelische Brandanschlag auf palästinensische Kinder in ihren Schulen, Flüchtlingslagern und Krankenhausbetten als Kriegshandlung bezeichnet wird?

Saul stellt fest, dass Terrorismus durch einen zwischenstaatlichen Konsens definiert wird als:

„kriminelle Gewalt mit der Absicht, eine Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder internationale Organisation zu zwingen; einige nationale Gesetze fügen eine weitere spezifische Absicht hinzu, nämlich die Förderung einer politischen, religiösen oder ideologischen Sache.“

Da die Hamas die Regierung des palästinensischen Volkes in Gaza vertritt, ist die Ermordung Tausender palästinensischer Kinder durch die israelische Regierung per Definition „kriminelle Gewalt mit der Absicht, eine Bevölkerung einzuschüchtern [und] eine Regierung zu zwingen“. Wenn das Völkerrecht überhaupt etwas bedeuten würde, würde die israelische Reaktion auf den Angriff der Hamas ebenfalls als „Terrorismus“ bezeichnet werden.

Das ist natürlich nicht der Fall, denn „Völkerrecht“ ist nur ein erfundener Knüppel, den die Mächtigen schwingen, um andere zu unterdrücken. Es ermöglicht Regierungen, die „rechtliche Befugnis“ zu beanspruchen, wahllos zu töten. Wenn sie diese „rechtliche“ Genehmigung nicht erhalten, scheren sich die mächtigsten Regierungen nicht um deren Fehlen und ermorden Menschen trotzdem.

Im Laufe der Jahre hat die israelische Regierung zahlreiche verbindliche und unverbindliche Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und der Generalversammlung völlig ignoriert. Na und? Das bedeutet nichts. Die Anwendung und Durchsetzung des „Völkerrechts“ ist ebenso willkürlich wie die Einstufung von terroristischen Vereinigungen.

Der zwischenstaatliche Konsens über „Terrorismus“ ist also ein offen politisches Propagandakonstrukt. „Macht ist Recht“ ist der ganze Inhalt dieses internationalen juristischen Geschwafels, und Bezeichnungen wie „Terrorist“ werden aus rein propagandistischen Gründen einigen gewalttätigen Aggressoren angeheftet, anderen aber nicht.

Das entschuldigt Massenmorde wie den von der Hamas während ihres Angriffs am 7. Oktober nicht. Es soll lediglich darauf hinweisen, dass es so heuchlerisch ist, den Angriff der Hamas als „Terrorismus“ zu bezeichnen, aber dann die Barbarei Israels nicht als „Terrorismus“ zu bezeichnen, dass das gesamte Konzept des „Terrorismus“ hinfällig wird. Wir sollten entweder alle, einschließlich Regierungen, die systematisch unschuldige Menschen abschlachten, um „extreme Angst“ zu verursachen, als Terroristen bezeichnen oder niemanden.

Angriff der Hamas: Versagen der Geheimdienste?

Im Oktober 2024 veröffentlichte das Combating Terrorism Center (CTR) der US-Militärakademie West Point eine Analyse der „Versäumnisse” des israelischen Geheimdienstes, die angeblich zu dem „überraschenden” Angriff der Hamas am 7. Oktober geführt hatten. Die CTR-Analyse liefert uns einen recht vollständigen offiziellen Bericht:

Die Hamas-Führung selbst hat die Überraschung der Gruppe darüber zum Ausdruck gebracht, wie leicht ihre Aktivisten die Sperranlage zwischen dem Gazastreifen und Israel überwinden konnten und wie langsam Israel reagierte. [. . .] Israel hat die Absichten der Hamas falsch eingeschätzt. [. . .] Der Shin Bet [israelischer Inlandsgeheimdienst – ISA] war in erster Linie für die HUMINT [menschliche Geheimdienstinformationen] in Gaza und die israelische Militärgeheimdienstdirektion (AMAN) für die SIGINT [Signalaufklärung] zuständig. Israel war es gelungen, einige Informationen zu sammeln, die als Hinweise auf den Angriff hätten gewertet werden können. [. . .] Mehr als ein Jahr vor dem 7. Oktober soll die IDF im Besitz eines Dokuments gewesen sein, der „Jericho-Wall“-Akte, die einen Plan zur Invasion Israels enthält, der weitgehend den Ereignissen vom 7. Oktober entspricht. [. . .] Im Juli 2023 warnte ein Unteroffizier der SIGINT-Einheit 8200 des AMAN, dass eine kürzlich durchgeführte Übung der Gruppe „dem Jericho-Wall-Plan genau folgte und dass die Hamas die Kapazitäten für dessen Umsetzung aufbaute”. […] Die Gaza-Division erstellte daraufhin ein Dokument, in dem sie warnte, dass die Hamas eine groß angelegte Invasion plane und beabsichtige, bis zu 250 Geiseln zu nehmen. […] Die Einheit 8200 sandte wenige Tage vor dem 7. Oktober eine weitere Warnung an eine Reihe von IDF-Offizieren und forderte sie auf, Vorbereitungen zu treffen, um die Auswirkungen des erwarteten Angriffs so gering wie möglich zu halten. […] Der Leiter der „Devil’s Advocate“- oder „Red Team“-Einheit des AMAN […] gab in den drei Wochen vor dem 7. Oktober vier Warnungen heraus, dass die Hamas „bald eine Konfrontation mit Israel beginnen würde, da sie tiefgreifende Prozesse identifiziert habe, die die strategische Lage grundlegend veränderten“. [. . .] Weder der Shin Bet noch der AMAN konnten zusätzliche Anzeichen und verdächtige Aktivitäten feststellen. [. . .] Die Unfähigkeit Israels, die bevorstehenden Angriffe zu erkennen, war nicht das Ergebnis eines einzigen eklatanten Versagens, sondern vielmehr das Ergebnis mehrerer Probleme auf verschiedenen Ebenen und in den verschiedenen Geheimdiensten sowie in den höchsten politischen und militärischen Kreisen.

Die offizielle Darstellung lautet also, dass trotz der offen gesagt enormen Menge an Geheimdienstinformationen, die auf einen bevorstehenden Angriff hindeuteten, mehrere „Versäumnisse“ der Geheimdienste dazu führten, dass die Hamas die Verteidigungsanlagen der „Eisernen Mauer“ (die Mauer um den Gazastreifen) ungehindert passieren und ihren Angriff durchführen konnte.

Die Feststellung des CTR, dass „weder der Shin Bet noch der AMAN zusätzliche Anzeichen erkennen konnten“, ist irrelevant. Sowohl der Shin Bet als auch der AMAN hatten wiederholt Warnungen ausgesprochen und recht konkrete Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff geliefert. Wozu waren „zusätzliche Anzeichen“ notwendig?

Wie die New York Times berichtete und der CTR erwähnte, war der Militärgeheimdienst der IDF (AMAN) im April 2022 in den Besitz eines strategischen Plans der Hamas gelangt, den AMAN unter dem Codenamen „Jerricho Wall“ geführt hatte. Dies war der Entwurf für den Angriff der Hamas. Die NYT berichtete:

Die Hamas folgte dem Plan [Jericho-Mauer] mit erschreckender Präzision. Das Dokument sah zu Beginn des Angriffs einen Raketenbeschuss vor, den Ausschalt der Überwachungskameras und automatischen Maschinengewehre entlang der Grenze durch Drohnen und den massiven Einmarsch bewaffneter Männer in Israel mit Gleitschirmen, Motorrädern und zu Fuß – all dies geschah am 7. Oktober.

Am 12. September, vier Wochen vor dem Angriff, veröffentlichte die Hamas ihr übliches Trainingsvideo „Strong Pillar“ (Starke Säule). Obwohl es sich dabei um eine jährliche Propagandaveranstaltung der Hamas handelte, zeigte es dennoch, wie die Hamas für die „Jerricho-Mauer“ trainierte. Die Associated Press berichtete, dass das Video Folgendes zeigte:

Mit Sprengstoff sprengten sie eine Nachbildung des Grenztors, drangen mit Pick-ups vor und bewegten sich dann Gebäude für Gebäude durch eine originalgetreue Nachbildung einer israelischen Stadt, wobei sie mit automatischen Waffen auf menschliche Silhouetten aus Papier schossen.

Dass angeblich niemand im israelischen Geheimdienst dies ernst genommen hat, strapaziert die Glaubwürdigkeit des Begriffs „Versagen“ bis zum Äußersten. Aber selbst wenn man dies auf Versagen zurückführen könnte, ist die Behauptung, der Angriff der Hamas sei eine „Überraschung“ gewesen, idiotisch.

Die Jewish Virtual Library berichtete, dass der Chef des israelischen Geheimdienstes, Aharon Ze’evi-Farkash, eingeräumt habe, dass „Jerricho Wall“ gezeigt habe, dass „die Hamas sich nicht abschrecken ließ“.

Als jedoch im Juli 2023 ein Offizier der AMAN-Einheit 8200 erklärte, dass Trainingsübungen, die genau wie die „Jerricho-Mauer“ aussahen, eskalierten, und hinzufügte, dass sie nicht wie Vorbereitungen für „nur einen Überfall auf ein Dorf“, sondern eher wie „ein Plan zur Auslösung eines Krieges“ aussähen, wurde auch dies von der israelischen Befehlskette ignoriert.

Es war nicht nur der israelische Geheimdienst, der vor einem bevorstehenden Angriff warnte. Menachem Gida, Anführer einer Gruppe von 26 israelischen Hobby-Soldaten, die regelmäßig das Kommunikationsnetzwerk des Gazastreifens überwachten, warnte die IDF wiederholt vor dem wahrscheinlichen Angriff. Sie diskutierten dies offen in ihrer WhatsApp-Gruppe „Field Security Operational Monitor“.

Berichten zufolge informierten die Zivilisten die IDF in den Tagen vor dem Angriff, dass die Hamas „das Durchbrechen des Zauns und die Ankunft vom Meer aus, die Eroberung von Kibbuzim wie Zikim, Netiv Ha’asara und Nir Oz, die Geiselnahme und die Zerstörung von allem“ übe.

Yifat Ben Shoshan, eine Bewohnerin von Netiv HaAsara und Reiseleiterin für israelische Städte und Kibbuzim an der Grenze zu Gaza, wurde wenige Tage vor dem Angriff der Hamas vom Radiosender Kan 11 interviewt. Sie sagte:

Ich hoffe, die Hamas plant keinen zweiten Jom-Kippur-Tag. [. . .] Jahrelang hatten sie ihre Fähigkeiten schrittweise ausgebaut, insbesondere ihr Raketensystem. Und sie hatten wochenlang direkt an der Grenze trainiert, manchmal in großer Zahl. Ich habe versucht, die Offiziere zu warnen, aber sie sagten mir, ich wüsste nichts davon und ich sei in Sicherheit.

Shoshan erkannte, dass der 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges (6. Oktober 1973), als Ägypten und Syrien einen „Überraschungsangriff” auf Israel starteten, für die Hamas von besonderer symbolischer Bedeutung war und einen Moment erhöhter Gefahr darstellte. Dennoch, so wird uns gesagt, gelang niemandem in einer israelischen Führungsposition dieser Gedankensprung.

Stattdessen wurde beschlossen, 25 IDF-Bataillone im Westjordanland zu konzentrieren und nur vier zur Bewachung des Gazastreifens während der Jubiläumszeit zu lassen. Am 5. Oktober 2023 wurden zwei Elite-Kommandoeinheiten aus dem Gazastreifen ins Westjordanland verlegt, sodass nur noch 600 reguläre IDF-Soldaten (Wehrpflichtige) dünn verteilt entlang der Grenze zum Gazastreifen stationiert waren.

Angeblich soll die Politik der Bewaffnung israelischer Siedler ihnen ermöglichen, sich gegen „terroristische“ Angriffe zu verteidigen, anstatt unbewaffnete Palästinenser zu töten, wie es offenbar häufig der Fall ist – insbesondere im Westjordanland.

In den Jahren und Monaten vor dem Angriff der Hamas hatten Zivilisten an der Grenze zum Gazastreifen, darunter der lokale Sicherheitskoordinator Rafi Babian, jedoch heftig gegen das Programm der IDF protestiert, Waffen aus den Gemeinden an der südlichen Grenze zu entfernen.

Wie das CTR in West Point feststellte, gaben Agenten der AMAN-Einheit 8200, die in der Gazastreifen-Division operierten, sehr präzise Warnungen über den bevorstehenden Angriff der Hamas heraus, bis hin zu genauen Schätzungen darüber, wie viele Geiseln sie zu nehmen planten. Militärbeobachter und Zivilisten an Orten wie dem Beobachtungsraum in Nahal Oz hatten offenbar über zunehmende Aktivitäten der Hamas berichtet. Eine Mitarbeiterin der Einheit 8200 schickte nur drei Wochen vor dem Angriff eine E-Mail an ihre Vorgesetzten, in der sie schrieb:

Das Schwert kommt [. . .] warne die Menschen. [. . .] Die andere Seite ist entschlossen, ihren Plan auszuführen. Wenn der Plan umgesetzt wird, sind schmerzhafte und schwierige Kämpfe zu erwarten.

Israelische Regierungsbeamte bestritten, drei Tage vor dem Angriff der Hamas Geheimdienstinformationen aus Ägypten erhalten zu haben. Nach dem Angriff erklärte der ägyptische Geheimdienstminister daraufhin:

Wir haben sie [den israelischen Geheimdienst] gewarnt, dass es bald zu einer Eskalation der Lage kommen wird, und zwar sehr bald, und dass diese Eskalation heftig ausfallen würde. Aber sie haben diese Warnungen unterschätzt.

„Unterschätzt“ scheint ein diplomatischer Code für „völlig ignoriert“ zu sein.

All diese Informationen erklären vielleicht, warum sich der Stabschef der israelischen Streitkräfte, Herzi Halevi, der Direktor des Shin Bet, Ronen Bar, und der Chef des Militärgeheimdienstes, Aharon Haliva, in der Nacht vor dem Angriff der Hamas trafen, um zu besprechen, warum die Hamas mobilisierte. Obwohl dies vielleicht nicht der Fall ist, da sie niemanden alarmierten, keine Versuche unternahmen, die israelischen Verteidigungsanlagen zu verstärken, und keinerlei Vorsichtsmaßnahmen trafen.

Welche „zusätzlichen Anzeichen“ hätten israelische Geheimdienstchefs oder Militärkommandeure in den Wochen vor dem Angriff der Hamas gebraucht, um eine Verstärkung der regionalen Verteidigungsanlagen zu fordern? Stattdessen wurde deren Schwächung fortgesetzt.

Die israelische Nachrichtenagentur Haaretz schrieb:

Die IDF und der Shin Bet hatten keine Geheimdienstinformationen, die auf die Absicht der Hamas hindeuteten, in großer Zahl in Israel einzudringen. Das Südkommando genehmigte sogar die Verlegung von drei Bataillonen, die in diesem Sektor operierten, in das Westjordanland, um die dortigen Truppen während der Feiertage zu verstärken.

Keine Geheimdienstwarnungen?

Haaretz fuhr fort, dass am Tag des Angriffs „das Südkommando und das Gaza-Regiment vollständig zusammenbrachen“ – gerade weil es „nicht genügend Truppen in diesem Sektor gab, um sie einzusetzen“. Es scheint, dass die verbliebenen Truppen – darunter viele Soldatinnen – und die israelischen Siedler in der Region genau zum falschen Zeitpunkt praktisch schutzlos waren.

Aber die angeblichen „Versäumnisse“ der Geheimdienste hörten damit nicht auf. In den Jahren vor dem Angriff der Hamas waren die israelischen Geheimdienstkapazitäten über und innerhalb des Gazastreifens atemberaubend. Israel betreibt eine Flotte von Satelliten, mit denen es den Gazastreifen aus dem Weltraum überwachen kann. Mit den Ofek-13-SAR-Systemen konnte es die Bewohner des Gazastreifens bei allen Wetter- und Wolkenbedingungen, Tag und Nacht, mit einer Bodenauflösung von 0,5 m² beobachten.

PIC

Die Hermes-900-Drohnen mit elektrooptischen (EO) und Infrarot (IR)-Sensoren, Wärmebildkameras, Laserzielgeräten und elektronischen Abhörgeräten waren nur eines von mehreren israelischen Drohnensystemen, die vor dem Angriff der Hamas über Gaza eingesetzt wurden. Das Cyclone-Drohnensystem wurde sowohl zur Spionage als auch zur Kontrolle von Menschenmengen eingesetzt.

Im Jahr 2021 war Israel das erste Land, das einen KI-gesteuerten Drohnenschwarm einsetzte, um seine Feinde zu lokalisieren, zu identifizieren und anzugreifen. Die Drohnenüberwachung des Gazastreifens durch Israel war so umfassend, dass die Bewohner sich über Schlafentzug aufgrund des anhaltenden „Summens” am Himmel über ihren Köpfen beschwerten.

Die Fähigkeiten Israels im Bereich der Cyber- und elektronischen Kriegsführung waren ebenso umfassend. Ebenfalls im Jahr 2021 verbot die US-Regierung die kommerzielle Nutzung der Spionagesoftware Pegasus des israelischen Rüstungsunternehmens NSO. Diese war in der Lage, über verschiedene Software-Schwachstellen so gut wie jedes internetfähige Gerät – insbesondere Mobiltelefone – zu hacken. Pegasus konnte persönliche Daten und Standortdaten sammeln, die Mikrofone und Kameras von Mobiltelefonen ohne Wissen oder Zustimmung des Nutzers steuern und Daten sogar dann übertragen, wenn der Nutzer das Telefon ausgeschaltet hatte.

Die Fähigkeiten Israels im Bereich der menschlichen (vor Ort – HUMINT) Aufklärung waren ebenso beeindruckend. Dank der HUMINT des Shin Bet konnte die IDF häufig Grenztunnel der Hamas abfangen und schließen. Die Unterwanderung des buchstäblichen Untergrundnetzwerks der Hamas durch den Shin Bet war so umfassend und die Hamas so destabilisiert, dass sie zu Massenhinrichtungen von mutmaßlichen Spionen und möglichen Kollaborateuren griff. Die Anti-Terror-Einheit Mista’arvim des Shin Bet und die Eliteeinheit Maglan der IDF konnten gezielte Attentate und viele andere Spionage- und Überwachungsaktionen innerhalb des Gazastreifens durchführen.

Darüber hinaus waren die Palästinenser das am stärksten überwachte und durchsuchteste Volk der Welt. Jeder, der Gaza betrat oder verließ, wurde dem „Blue Wolf“-System unterworfen. An den bewaffneten Kontrollpunkten, die den einzigen offiziellen Weg aus Gaza heraus darstellten, waren biometrische Ausweise, die durch Gesichtserkennungssoftware überwacht wurden, sowie streng kontrollierte Ein- und Ausreisegenehmigungen erforderlich. Das „Blue Wolf“-System protokollierte jede Bewegung auf dem, was israelische Geheimdienstmitarbeiter als „Facebook für Palästinenser“ bezeichneten. Die Spionage Israels gegen die Palästinenser war so umfangreich und intrusiv, dass ehemalige Mitglieder der israelischen Einheit 8200 im Jahr 2014 einen gemeinsamen Brief an die israelische Regierung schrieben, in dem sie gegen die repressive Überwachung protestierten.

All diese elektronische Überwachung und menschliche Geheimdienstinformationen wurden von der IDF-Einheit 9900 geprüft. Die auf Gaza spezialisierte Einheit zur Sammlung von Gefechtsaufklärungsdaten analysierte die gesammelten Daten, bevor sie Einheiten ihrer Gaza-Division unter dem IDF-Südkommando einsetzte, um Hamas und andere „terroristische“ Ziele anzugreifen.

Es gibt absolut keine Hinweise darauf, dass die israelischen Behörden beschlossen haben, die Sammlung von Satelliten-, Cyber-, SIGINT- und HUMINT-Informationen in, um und über Gaza in den Jahren vor dem Angriff der Hamas einzustellen. Wenn man jedoch der offiziellen Darstellung von „Versagen” der Geheimdienste Glauben schenken will, dann muss alles komplett „versagt” haben … und zwar jahrelang.

Ali Baraka, der Leiter der Außenbeziehungen der Hamas, sagte, dass die Vorbereitungen für den Angriff der Hamas zwei Jahre gedauert hätten. Angesichts der Komplexität und des Ausmaßes des Angriffs der Hamas erscheint dies plausibel. Wenn dem so ist, bedeutet dies, dass sich die Hamas-Kommandeure – die meisten ihrer Anführer lebten in Doha, aber Kommandeure wie Mohammed Deif operierten innerhalb des Gazastreifens – zwei Jahre lang trafen, um die Pläne der Hamas zu formulieren und zu kommunizieren. Die Hamas erteilte die entsprechenden Befehle, versammelte, trainierte und rüstete ihre Streitkräfte aus, sammelte und lagerte die für den groß angelegten Angriff benötigten Munition und Ausrüstung und schaffte es irgendwie, all dies zu tun, ohne auch nur einmal einen einzigen israelischen Geheimdienstalarm auszulösen.

Noch bemerkenswerter ist, dass unmittelbar nach dem Angriff der Hamas Israels eiserner Griff um alles, was sich in Gaza bewegt, plötzlich wieder funktionierte.

Am 11. November 2023 befanden sich Shin-Bet-Agenten tief im Gebiet der Hamas, leiteten IDF-Angriffe und koordinierten Attentate. Es scheint, dass die monströse israelische Geheimdienstmaschine nur in Bezug auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober in jeder erdenklichen Hinsicht völlig versagt hat.

Die Hamas hingegen hatte offenbar keine derartigen katastrophalen Geheimdienstfehler zu beklagen. Sie nutzte offenbar billige Drohnen, die sie wahrscheinlich bei Amazon gekauft hatte, um recht genaue Karten zu erstellen und Informationen für ihren Angriff vom 7. Oktober zu sammeln. Sie flog ihre kleinen Drohnen tagelang ungehindert über hochsensible israelische Militäreinrichtungen und sammelte dabei auch HUMINT von israelischen Arbeitern, die über die Grenze zu Gaza hin und her pendelten, ohne dass ein einziger israelischer Geheimdienstmitarbeiter auf die Idee kam, einen der Arbeiter zu fragen, worüber sie mit der Hamas sprachen. So wird es uns zumindest erzählt.

Es scheint also, dass die Hamas israelische Militärziele ungehindert ausspionierte und in großer Zahl offen neben der Mauer trainierte. Israelische Zivilisten, die in der Nähe der Grenze zu Gaza lebten, wussten, dass ein Angriff wahrscheinlich und sogar unmittelbar bevorstand, und sagten dies auch; zahlreiche israelische Geheimdienstmitarbeiter gaben äußerst genaue Warnungen heraus; ausländische Geheimdienste wussten, was bevorstand, und informierten israelische Regierungsbeamte darüber; die israelische Regierung verfügte über ein Dossier, in dem der genaue Plan – die Jericho-Mauer – dargelegt war, und die Hamas strahlte sogar ein Video aus, in dem sie sich wenige Wochen vor der Durchführung des Plans bei der Vorbereitung darauf filmte.

Darüber hinaus wurden die Bewohner Gazas unerbittlich überwacht, ihre Bewegungen kontrolliert und überwacht. Geheimdienstmitarbeiter waren offensichtlich in Gaza im Einsatz, und das Gebiet stand unter ständiger Beobachtung durch eine fast unglaubliche Vielzahl von Spionagesatelliten, Drohnen, Wanzen, Cyberüberwachung und einer ganzen Palette israelischer SIGINT-Tools.

Dennoch kam der Angriff der Hamas völlig überraschend, und niemand in der israelischen Regierung war darauf vorbereitet, sich dagegen zu verteidigen.

Eine der Ausreden, die offenbar in der Hoffnung auf eine Erklärung für die unerklärlichen „Versäumnisse“ vorgebracht wurde, lautet, dass Israels übermäßiges Vertrauen in Technologie und KI dazu geführt habe, dass Informationen aus traditionellen menschlichen Informationsquellen (HUMINT) unterschätzt worden seien. Dies ist kein plausibles Argument.

Die überwältigende Beweislage zeigt, dass weder die auf technologischer Überwachung basierenden israelischen Geheimdienstinformationen noch die menschlichen Informationsquellen unzureichend waren. Es gab kein „Versagen“ der menschlichen Informationsbeschaffung. Geheimdienstmitarbeiter, Militärbeobachter und sogar zivile Freiwillige wussten, was vor sich ging, und taten alles in ihrer Macht Stehende, um Alarm zu schlagen.

Es gibt nur zwei plausible Erklärungen. Entweder ist alles, was über die Fähigkeiten des israelischen Geheimdienstes bekannt ist, falsch und der israelische Geheimdienst ist tatsächlich nutzlos, oder es wurden auf höchster Ebene Entscheidungen getroffen, die Warnungen des Geheimdienstes bewusst zu ignorieren.

Wie wir in Teil 3 sehen werden, liefert die Art und Weise, wie die israelischen Streitkräfte an diesem Tag reagierten, weitere Beweise dafür, dass der Hamas-Angriff vom 7. Oktober aus israelischer Sicht zumindest eine LIHOP-Operation unter falscher Flagge war, die offenbar mehr als einmal in eine MIHOP-Operation abgeglitten ist.