Unter dem Vorwand, Minderjährige vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, führt Großbritannien ab dem 25. Juli 2025 verpflichtende Altersverifikationen auf großen Pornoseiten wie Pornhub, RedTube, YouPorn, Tube8 und MyDirtyHobby ein (New World Next Week, Episode 598, 2025). Auch Plattformen wie Reddit, die Dating-App Grindr und das soziale Netzwerk Blue Sky folgen diesem Trend. In Frankreich treibt die Medienaufsichtsbehörde ARCOM ähnliche Maßnahmen voran, während Länder wie Australien, Irland, Ohio und Mississippi bereits vergleichbare Gesetze eingeführt haben. Doch was als Jugendschutz verkauft wird, entpuppt sich bei kritischer Betrachtung als ein Schritt hin zu einem umfassenden digitalen Ausweissystem, das die Grundlage für staatliche Überwachung und Kontrolle legt. Dieser Artikel beleuchtet die neuen Regelungen und ihre Gefahren, basierend auf dem Transkript von New World Next Week (Episode 598, 2025).

Die neuen Regelungen: Ein Vorwand für Kontrolle

Der britische Online Safety Act von 2023 verpflichtet Plattformen, Altersverifikationstools einzuführen, um pornografische Inhalte vor Minderjährigen zu schützen (New World Next Week, 2025). Der einfache „Ich bin über 18“-Button wird durch ausgeklügelte Systeme ersetzt: Reddit nutzt Persona, ein Unternehmen für digitale Identität, das Nutzer auffordert, entweder einen Lichtbildausweis hochzuladen oder ein Selfie zu machen, das mit Algorithmen auf das Alter geprüft wird. Blue Sky setzt auf Kids Web Services, ein Tool des Videospielkonzerns Epic (New World Next Week, 2025). In Frankreich treibt ARCOM ähnliche Maßnahmen voran, um Minderjährige zu schützen, während Australien, Irland, Ohio und Mississippi bereits Gesetze zur Altersverifikation für Erwachseneninhalte eingeführt haben (Reuters, 2025; Reclaimthenet.org, 2025).

Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom betont, dass sie mit der Pornoindustrie zusammengearbeitet habe, um „datenschutzfreundliche“ Lösungen zu entwickeln (New World Next Week, 2025). Doch diese Zusicherung wirkt wie ein Täuschungsmanöver. Warum beginnt man mit Pornoseiten, und warum werden auch soziale Medien wie Reddit und Blue Sky einbezogen? Die Antwort ist klar: Es geht nicht nur um Jugendschutz, sondern um die Einführung eines Systems, das jeden Nutzer im Internet identifizierbar macht.

Der Weg zum digitalen Ausweis

Die verwendeten Technologien – Lichtbildausweise, Selfies und biometrische Algorithmen – sind die Bausteine einer Infrastruktur, die weit über den Zugang zu Erwachseneninhalten hinausgeht. In Australien wurden Plattformen wie YouTube bereits in den Fokus genommen, unter dem Vorwand, „schädliche Inhalte“ zu regulieren (Reclaimthenet.org, 2025). In Mexiko wird an einem biometrischen ID-System gearbeitet (The Last American Vagabond, 2025), und in Großbritannien hat die Zensur alternative Plattformen wie BitChute bereits eingeschränkt (New World Next Week, 2025). Diese Entwicklungen sind Teil eines globalen Trends, der auf flächendeckende Überwachung abzielt.

Die Argumentation, dass es um den Schutz von Kindern gehe, ist ein bewährter Trick, um die Öffentlichkeit zu besänftigen (New World Next Week, 2025). Wer würde sich gegen Maßnahmen aussprechen, die angeblich Minderjährige schützen? Doch die Verantwortung für die Medienerziehung von Kindern liegt bei den Eltern, nicht beim Staat. Stattdessen nutzen Regierungen die Angst vor ungeeigneten Inhalten, um digitale Kontrollmechanismen einzuführen. Das Ziel ist ein „Führerschein für das Internet“, bei dem jeder Nutzer durch Fingerabdruck- oder Augenscans identifiziert wird, bevor er online geht (New World Next Week, 2025). Was mit Pornoseiten beginnt, wird bald auf Nachrichtenportale, soziale Medien und das gesamte Internet ausgeweitet.

Die Gefahren der digitalen Überwachung

Die Einführung von Altersverifikationstools birgt erhebliche Risiken für die Privatsphäre. Das Hochladen von Ausweisdokumenten oder Selfies schafft Datenbanken mit sensiblen persönlichen Informationen, die anfällig für Missbrauch, Datenlecks oder staatliche Übergriffe sind. Die Algorithmen zur Altersbestimmung sind nicht nur ungenau, sondern können auch für andere Zwecke, wie Gesichtserkennung oder Verhaltensüberwachung, umfunktioniert werden. Unternehmen wie Persona oder Epic agieren in einem undurchsichtigen Bereich, in dem Datenschutz oft nur ein Lippenbekenntnis ist.

Die Zensur von Plattformen wie BitChute zeigt, dass die neuen Regelungen nicht nur den Zugang zu Inhalten kontrollieren, sondern auch die Meinungsfreiheit einschränken. Ofcom hat in Großbritannien bereits alternative Medien unterdrückt, was ein Vorgeschmack auf eine Zukunft ist, in der das Internet nicht mehr frei und offen ist, sondern ein streng kontrollierter Raum, in dem jeder Schritt nachverfolgt wird. Die Normalisierung solcher Maßnahmen bedroht die Grundrechte der Bürger, insbesondere die Meinungsfreiheit und das Recht auf Anonymität im Internet.

Ein globales Muster

Die Altersverifikation ist kein isoliertes Phänomen. In Australien, Irland, Ohio, Mississippi und fünf EU-Staaten werden ähnliche Gesetze oder Testprogramme umgesetzt (Reuters, 2025; Reclaimthenet.org, 2025). Diese konzertierte Aktion deutet auf eine globale Agenda hin, die von Technokraten und Regierungen vorangetrieben wird. Die Technologie für biometrische IDs existiert bereits; die Herausforderung besteht darin, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, sie zu akzeptieren (New World Next Week, 2025). Indem man mit „unbedenklichen“ Zielen wie dem Jugendschutz beginnt, wird die Akzeptanz für invasive Überwachung Schritt für Schritt erhöht.

Fazit: Widerstand gegen den Überwachungsstaat

Die Einführung der Altersverifikation im Internet ist ein klarer Schritt hin zu einem digitalen Überwachungsstaat. Unter dem Vorwand des Jugendschutzes bauen Regierungen und Konzerne eine Infrastruktur auf, die die totale Kontrolle über das Verhalten der Bürger im digitalen Raum ermöglicht. Die Bürger müssen diese Entwicklung kritisch hinterfragen und sich gegen die Normalisierung digitaler Ausweise wehren. Es ist an der Zeit, Verantwortung für den eigenen Medienkonsum zu übernehmen und staatliche Eingriffe in die Privatsphäre entschieden abzulehnen. Nur durch aktiven Widerstand kann das freie und offene Internet erhalten bleiben, bevor es endgültig in ein Überwachungssystem umgewandelt wird.

Quellen: