Chinas Präsident Xi fordert ein Ende der Hegemonie und eine „faire“ Weltordnung – ein versteckter Seitenhieb gegen die USA

Der chinesische Präsident hat seinen Wunsch nach einer gerechteren Welt geäußert, die nicht von einem einzigen Land dominiert wird, und inmitten schwelender Spannungen mit den USA ein Ende des künstlichen „Mauerbaus“ und der „Entkopplung“ gefordert.

In seiner Rede am Dienstag auf dem jährlichen Boao-Forum für Asien sagte der chinesische Staatschef Xi Jinping, dass Peking und seine Amtskollegen die Entwicklung einer „fairen“ globalen Ordnung anstreben.

Internationale Angelegenheiten sollten von allen durch Konsultation geregelt werden, und die Zukunft und das Schicksal der Welt sollten von allen Ländern kontrolliert werden. Die Welt sollte fair sein, nicht überheblich. Ein großes Land muss wie ein großes Land aussehen und mehr Verantwortung zeigen.

Der Präsident rief die Nationen dazu auf, die Mentalität des Kalten Krieges aufzugeben, eine Forderung, die in den letzten Jahren oft an Washington gerichtet wurde, und sagte, die Zukunft der internationalen Beziehungen brauche „Gleichheit, gegenseitigen Respekt und gegenseitiges Vertrauen an vorderster Stelle“.

Xi wies den Vorwurf der Aggression gegen Peking und dessen angeblichen Wunsch, die USA als Supermacht Nummer eins zu überholen, zurück: „China wird niemals nach Hegemonie streben, expandieren, Einflusssphären anstreben oder sich auf ein Wettrüsten einlassen.“

Xis Forderungen nach einer gerechteren Weltordnung wurden begleitet von einem Aufruf zu mehr Handelsliberalisierung, um das Wirtschaftswachstum weltweit zu fördern. „Das künstliche Errichten von Mauern und die Abkopplung verletzen die Gesetze der Wirtschaft und die Regeln des Marktes, schaden anderen und schaden uns selbst“, erklärte er, wahrscheinlich in Anspielung auf die Sanktionen und die schwarze Liste chinesischer Unternehmen und Personen durch ausländische Parteien in den letzten Monaten.

Die Rede mit dem Titel „Gemeinsam in einem Boot, um Schwierigkeiten zu überwinden, das Schicksal zu meistern und eine bessere Zukunft zu schaffen“ enthielt auch einen Appell an die Nationen in Asien und auf der ganzen Welt, besser zusammenzuarbeiten und die Covid-19-Pandemie zu überwinden.

Xis Rede kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen China und den USA den Siedepunkt erreichen. Allein in den letzten zwei Wochen wurde Peking dadurch verärgert, dass Washington eine inoffizielle Delegation nach Taipeh schickte, ein Kriegsschiff durch die Straße von Taiwan segelte und Militärübungen mit den Philippinen begann.

China hat zahlreiche Jets geschickt, um Taiwan zu überfliegen, das es als integralen Bestandteil des Landes betrachtet.

Washington hat sich sehr lautstark gegen angebliche chinesische Menschenrechtsverletzungen in Hongkong und Xinjiang sowie gegen seine Ansprüche auf Taiwan ausgesprochen und hat Peking kürzlich aufgefordert, mehr Verantwortung für seinen Anteil an der globalen Erwärmung zu übernehmen.