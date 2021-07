Chinas Spielegigant Tencent scannt die Gesichter nächtlicher Spieler, um Kinder zu identifizieren, die die Ausgangssperre missachten

Wer in China nachts beliebte Handyspiele spielt, muss nun nachweisen, dass er volljährig ist. Tencent hat damit begonnen, sein Face-ID-System zu nutzen, um Minderjährige zu erwischen, die gegen eine von der Regierung verordnete Ausgangssperre verstoßen.

Die Funktion wurde am Dienstag für über 60 Spiele von Tencent, dem größten Anbieter von Handyspielen in China, eingeführt. Unter dem Namen „Midnight Patrol“ werden erwachsene Spieler, die nachts spielen, gelegentlich aufgefordert, ihre Identität durch einen Gesichtsscan zu überprüfen. Die Verifizierungsdatenbank ist mit dem zentralen öffentlichen Sicherheitssystem verbunden.

Die Maßnahme setzt ein staatliches Verbot des Spielens zwischen 22 Uhr und 8 Uhr morgens durch, das 2019 zusammen mit anderen Einschränkungen für Minderjährige eingeführt wurde. Das Verbot sollte die Spielsucht bei Kindern eindämmen, die, so argumentieren die Behörden, zu gesundheitlichen Problemen wie Kurzsichtigkeit und zu schädlichem Verhalten bei Kindern, wie dem Stehlen von Geld, um ihre Konten aufzustocken, und zu einem Abrutschen in den Schulnoten führt.

Andere Regeln deckelten Mikrotransaktionen, sowohl für einzelne Käufe als auch insgesamt pro Monat, und begrenzten die Zeit, die Minderjährige pro Tag mit Spielen verbringen können. Die Regierung sagte, dass die Anweisung sowohl an die Spielindustrie als auch an die Erziehungsberechtigten gerichtet war.

Einige Gamer taten das, was Teenager in allen Ländern tun, wenn ihnen die Regeln der Erwachsenen nicht gefallen: Sie begannen, Schlupflöcher zu finden, um das Verbot zu umgehen. Einer der Tricks ist, ein Konto auf den Namen eines Erwachsenen zu registrieren und es zu benutzen. Tencent’s „Midnight Patrol“ richtet sich gegen diese Art von Schwindel und wird in Zukunft auch auf andere Produkte des Unternehmens ausgeweitet, hieß es. Erwachsene, die aufgrund eines falsch-negativen Scans nachts aus einem Spiel geworfen werden, können einfach eine weitere Identitätsüberprüfung durchführen.

Die Erklärung kündigte auch an, dass Erwachsene nun die Möglichkeit haben, die Kindersicherungseinstellungen der Konten von Kindern in ihrer Obhut zu sperren, so dass jede Änderung eine Gesichtserkennung erfordert. Dies soll es minderjährigen Spielern erschweren, die Telefone ihrer Eltern zu klauen und mehr Privilegien zu erhalten.

Tencents Spielesparte ist ein dominanter Akteur in China, der laut Sixth Tone, einem chinesischen Online-Magazin, das sich an ein westliches Publikum richtet, im vergangenen Jahr schätzungsweise fast 55% des Marktes hielt. Das Flaggschiff-Spiel „Honor of Kings“ ist seit zwei Jahren das umsatzstärkste Handyspiel weltweit, wobei ein Großteil der Spieler aus dem Inland stammt.

Die neuen Regeln kommen zu einer Zeit, in der der chinesische Tech-Sektor mit der Skepsis internationaler Investoren zu kämpfen hat, da Peking die Regulierung verstärkt. Die Kartellbehörde SAMR verhängte diese Woche 22 Bußgelder gegen führende Big-Tech-Unternehmen in China, darunter Tencent, wegen Fusionsunregelmäßigkeiten.

Letzte Woche ordnete die Cyberspace Administration of China (CAC) an, die App von Didi Global aus den digitalen Stores zu entfernen, kurz nachdem sie eine Untersuchung über deren Sicherheit eingeleitet hatte. Als Grund nannte die Aufsichtsbehörde Verstöße von Didi bei der Sammlung und Handhabung von persönlichen Daten.