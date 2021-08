Chinas Wirtschaftswachstum nach der Pandemie: Erreichen und Entwickeln von Binnenmärkten und Wohlstand

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

globalresearch.ca: Die „Post-Pandemie“ ist für viele Länder, insbesondere für die westlichen, ein Traum. Der Westen wird schnell aufwachen müssen, wenn er nicht einem zerstörerischen Plan des Chaos, der Arbeitslosigkeit, des Bankrotts und, ja, der Hungersnot zum Opfer fallen will – der Verlagerung des Kapitals von unten und der Mitte nach oben – und dem Elend am Boden.

Nicht so in China. Für China ist die Ära nach der Pandemie bereits in vollem Gange.

Als SARS-CoV-2 im Januar 2020 in Wuhan auftrat, war China darauf vorbereitet. Die chinesischen Behörden gingen mit Warp-Geschwindigkeit vor, um die Ausbreitung dieser neuen Corona-Krankheit zu verhindern, indem sie Wuhan radikal abriegelten und diese Maßnahme auf die Provinz Hubei ausweiteten. Später wurden auch andere gefährdete Gebiete abgeriegelt, darunter etwa 80 % der Produktions- und Fertigungsanlagen Chinas. Das Ergebnis war verblüffend. Innerhalb weniger Monate, etwa Mitte 2020, hatte China die Kontrolle über Covid und begann, nach und nach wichtige Bereiche, einschließlich des Produktionsprozesses, zu öffnen. Dabei wurden strenge Schutzmaßnahmen beibehalten.

Ende 2020 lief Chinas Wirtschaft praktisch auf Hochtouren – und erreichte nach der – sehr konservativen – Rechnung des IWF ein Wachstum von 2,6 % für das Jahr. Die eigenen, vielleicht realistischeren Prognosen Chinas lagen eher bei 3,5 %. Die Wachstumsprognosen des IWF für China im Jahr 2021 liegen bei 8,4 %. Für das Jahr 2022 wird ein Wirtschaftswachstum von 5,6 % prognostiziert. Damit liegt es weit über allen anderen Ländern der Welt.

Vergleichen Sie dies mit den Wirtschaftsrückgängen in den USA und Europa im Jahr 2020, die mit 25 % bis 35 % bzw. 10 % bis 15 % weit ins Minus gehen. Dies sind reale Zahlen. Nicht unbedingt die veröffentlichten Zahlen.

Bei der künftigen Expansion in China wird berücksichtigt, dass ein Großteil des für die kommenden Jahre prognostizierten Wachstums internes „horizontales“ Wachstum sein wird, das den Provinzen im Landesinneren und im Westen Chinas dabei hilft, in den Bereichen Infrastruktur, Forschung und Entwicklung sowie Bildungseinrichtungen aufzuholen und das allgemeine Wohlstandsniveau zu steigern, um den Abstand zu den hoch entwickelten östlichen Gebieten zu verringern.

Chinas wirtschaftlicher Aufschwung und sein auf Hochtouren laufender Industrieapparat sind gut für China und gut für die Welt, denn China war in den vergangenen vier Jahrzehnten zur wichtigsten westlichen Lieferkette geworden, vor allem für die USA und Europa. Wir sprechen hier von lebenswichtigen Gütern wie medizinischen Geräten, Medikamenten und Inhaltsstoffen für Medikamente – etwa 80 bis 90 % der im Westen verwendeten Produkte kommen aus China.

Das rasche Wirtschaftswachstum Chinas ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen: umfangreiche Investitionen, die überwiegend durch inländische Ersparnisse und ausländisches Kapital finanziert werden, und ein rasches Produktivitätswachstum. Diese beiden Faktoren scheinen Hand in Hand gegangen zu sein.

China bleibt für Investoren attraktiv. Neben medizinischen Geräten beliefert China den Westen und die Welt mit elektronischen Geräten und soll zu einem der wichtigsten Entwickler und Exporteure von künstlicher Intelligenz (KI) werden, um Forschungs- und Produktionsprozesse zu beschleunigen und zu erleichtern und gleichzeitig negative Umweltauswirkungen zu minimieren.

Chinas Zukunftsaussichten sind rosig. Allerdings müssen eine Reihe anormaler Faktoren berücksichtigt werden, wie

(i) Die ungelösten Covid-Probleme im Westen, die die Nachfrage auf natürliche Weise oder gewaltsam verringern könnten – möglicherweise Einfuhrbeschränkungen für Waren aus China als Mittel, um den Druck auf China aufrechtzuerhalten;

(ii) die Fortsetzung eines direkten und indirekten Handels- und Währungskriegs gegen China. Zum Nachteil des US-Dollars gewinnt Chinas Währung, der Yuan – und bald auch der digitale Yuan als internationale Zahlungswährung, unabhängig von den westlich kontrollierten Geldtransfermodalitäten – rasch an Status als internationale Reservewährung. Einigen Schätzungen zufolge könnte der Yuan in fünf Jahren bis zu 30 % aller Weltreserven ausmachen. Zum Vergleich: Anfang der 1990er Jahre entfielen auf den US-Dollar mehr als 90 % der weltweiten Währungsreserven; heute ist dieser Anteil auf weniger als 60 % geschrumpft; und

(iii) Der Westen, angeführt von Washington, versucht, China auf jede erdenkliche Weise zu schaden. Das wird nicht gelingen. Washington weiß das. Aber es ist ein typisches Merkmal eines sterbenden Tieres, um sich zu schlagen, um so viel wie möglich in seiner Umgebung zu zerstören, bevor es zusammenbricht.

Nur ein Beispiel, das der Weltöffentlichkeit wahrscheinlich nicht bekannt ist: China ist derzeit von rund 1400 US-Militärstützpunkten oder Stützpunkten anderer Länder umgeben, die US-Militärgerät und -personal beherbergen. Etwa 60 % der US-Marineflotte ist derzeit im Südchinesischen Meer stationiert.

Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn China oder eine andere Supermacht die USA mit Militärbasen und einer aggressiven Marineflotte umzingeln würde!

China wird ständig schikaniert, sanktioniert und mit glatten Lügen verleumdet. Eines der häufigsten Beispiele für Verleumdungen ist die angeblich unmenschliche Behandlung der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Die Gesamtbevölkerung der autonomen Region Xinjiang im Nordwesten Chinas beträgt etwa 26 Millionen Menschen, von denen etwa 12 Millionen Uiguren sind, die überwiegend muslimischen Glaubens sind.

Uigurische Muslime werden regelmäßig von US-Geheimdiensten jenseits der Grenze zu Afghanistan rekrutiert und in den Kampf gegen den Dschihad im Nahen Osten geschickt, und wenn einige von ihnen zurückkehren, bemüht sich China um ihre Wiedereinschulung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Könnte der wahre Grund für diese westliche Aggression darin liegen, dass die Provinz Xinjiang, die größte und westlichste Provinz Chinas, auch ein Hauptknotenpunkt für die zwei oder mehr Hauptrouten der chinesischen Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) ist – transasiatische Routen, auf der Schiene durch Pakistan zum Hafen von Gwadar am Persischen Golf und möglicherweise auf der Straße durch das gerade autonom gewordene Afghanistan, die China mit dem Iran verbinden?

China wird als Bedrohung für das westliche Hegemonialdenken wahrgenommen – für die Globalisierung nach westlichem Vorbild, d.h. das Konzept einer Eine-Welt-Ordnung über eine grenzenlose, von westlichen Konzernen und Banken kontrollierte Welt – und weil China gut positioniert ist, um innerhalb weniger Jahre in absoluten Zahlen die Nummer eins der Weltwirtschaft zu werden.

Dies sind Herausforderungen, die man bei der Planung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas im Auge behalten muss.

Tatsächlich ist China schon heute die Nummer eins in KKP-Werten (Kaufkraftparität), dem einzigen Indikator, der zählt, nämlich wie viel Waren und Dienstleistungen mit einer Währungseinheit erworben werden können.

In Anbetracht dieser Herausforderungen und in Anlehnung an seinen nicht aggressiven und nicht expansiven Vorwärtsbewegungsstil könnte China einen dreigleisigen Entwicklungsansatz verfolgen. Diese Taktik könnte von Chinas Plan 2025 und seiner Vision 2035 / 2050 überlagert werden: Eine starke Betonung der wirtschaftlichen und verteidigungspolitischen Autonomie.

(i) Öffnung und Verbindung mit dem Rest der Welt durch die Gürtel- und Straßeninitiative von Präsident Xi Jinping, auch One Belt One Road (OBOR) genannt, die sich an der alten Seidenstraße orientiert, die vor mehr als 2100 Jahren eine friedliche Handelsroute zwischen Ostchina, Asien, Europa und dem Nahen Osten war.

Auf globaler Ebene umfasst sie derzeit mehr als 130 Länder und über 30 internationale Organisationen, darunter 18 Länder der Europäischen Union. OBOR bietet seinen Partnern die Teilnahme an – ohne Zwang. Die Anziehungskraft und die Philosophie hinter OBOR ist der gemeinsame Nutzen – das Konzept der Win-Win-Situation. OBOR kann für die teilnehmenden Länder der Weg zur sozioökonomischen Erholung von den Folgen des Klimawandels und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sein.

OBOR zielt auch auf eine multipolare Welt ab, in der die Partnerländer durch Infrastruktur, industrielle Joint Ventures, kulturellen Austausch, Erforschung neuer erneuerbarer Energiequellen, Forschungs- und Bildungsprojekte gleichermaßen profitieren und auf eine gemeinsame Zukunft mit Wohlstand für alle hinarbeiten.

Hier liegt der Unterschied zwischen der westlichen und der chinesischen Bedeutung von „Globalisierung“. Im Westen bedeutet sie eine unipolare Welt, die von einem Hegemon, den USA, kontrolliert wird, mit einer Armee namens NATO, die den Westen, hauptsächlich Europa, gewaltsam zusammenhält. Die NATO mit ihrem offiziellen Budget von 2,5 Billionen Dollar – inoffiziell ein Vielfaches dieses Betrags, der in die Billionen geht – breitet sich bereits mit ihren Tentakeln in Südamerika, Kolumbien, aus.

Insgesamt ist der Westen, oder der Globale Norden, ein Konglomerat von NATO-Vasallenländern mit wenig Autonomie, verglichen mit der chinesischen Globalisierung – d.h. eine multipolare Verbindung von Ländern, während die OBOR-verbundenen Länder ihre Souveränität behalten. Dies ist eine „Globalisierung“ mit chinesischen Merkmalen.

(ii) Um sich vorsorglich von der westlichen Abhängigkeit zu lösen, konzentriert sich China auf die Entwicklung des Handels und die Zusammenarbeit mit seinen ASEAN-Partnern. Im November 2020 unterzeichnete China nach achtjährigen Verhandlungen ein Freihandelsabkommen mit den zehn ASEAN-Staaten sowie Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland, also insgesamt 15 Ländern, einschließlich China.

Die sogenannte regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) betrifft rund 2,2 Milliarden Menschen, die etwa 30 % des weltweiten BIP erwirtschaften. Es handelt sich um ein Abkommen, das in Umfang, Wert und Tenor noch nie zuvor erreicht wurde.

China und Russland haben eine langjährige strategische Partnerschaft, die bilaterale Abkommen umfasst, die auch in dieses neue Handelsabkommen einfließen. Die Länder der Zentralasiatischen Wirtschaftsunion (CAEU), die größtenteils aus ehemaligen Sowjetrepubliken besteht, sowie die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) sind ebenfalls in den östlichen Handelsblock integriert.

Die Handelsgeschäfte im Rahmen der RCEP werden in lokalen Währungen und in Yuan abgewickelt – nicht in US-Dollar. Das RCEP ist daher auch ein Instrument zur Entdollarisierung, in erster Linie in der asiatisch-pazifischen Region und allmählich auf der ganzen Welt; und

(iii) China wird einen Großteil seiner künftigen Entwicklung auf seine inneren und westlichen Regionen konzentrieren – Steigerung des Wohlstands der Bevölkerung, Infrastruktur, Forschung und Entwicklung – industrielle Entwicklung, Joint Ventures, auch mit ausländischem Kapital. Die Herstellung eines besseren Gleichgewichts zwischen Ost- und Westchina ist für die sozioökonomische Nachhaltigkeit entscheidend.

Dieser doppelte Entwicklungsansatz, einerseits der Außenhandel mit den engen ASEAN-Partnern sowie mit den OBOR-Partnern und andererseits das Erreichen von innerem Gleichgewicht und Wohlstand, ist eine zirkuläre Entwicklung, die sich gegenseitig nährt und die Risiken und Auswirkungen gegnerischer Angriffe aus dem Westen minimiert.

Chinas Errungenschaften in den 71 Jahren seiner Revolution sprechen für sich selbst. Sie sind von keiner anderen Nation in der jüngeren Geschichte übertroffen worden. Aus einem Land, das durch westlich geprägte Kolonialisierung und Konflikte weitgehend ruiniert war, hat sich China aus der Asche erhoben, indem es nicht nur 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit hat, sondern auch in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Bildung autark wurde.

Anlässlich der Eröffnung der Chinesischen Politischen Konsultativkonferenz des Volkes (CPPCC) am 4. März 2021 stellte Robert F. Kennedy Jr., der Neffe des verstorbenen Präsidenten John F. Kennedy, die Frage: „Können wir eine neue Ära der Menschlichkeit einleiten, bevor es zu spät ist?“ – Seine Antwort ist einfach, aber einleuchtend: „Wenn wir nicht von einer Zivilisation, die auf der Anhäufung von Reichtum basiert, zu einer lebensbejahenden, ökologischen Zivilisation übergehen, werden wir weiter auf eine globale Katastrophe zusteuern.“

Diese Einsicht steht auch im Vordergrund von Chinas Vision für die nächsten 15 bis 20 Jahre – und darüber hinaus. Ein internes Ziel Chinas ist eine gerechte Entwicklung zum Wohlstand für alle; und im Weltmaßstab eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Vorteilen für alle.