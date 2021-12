Chinesische Wissenschaftler behaupten, Antikörper gefunden zu haben, die alle Covid-Varianten neutralisieren

Chinesische Wissenschaftler behaupten, einen Antikörper isoliert zu haben, der alle Stämme von Covid-19 wirksam neutralisieren kann, und verweisen dabei sowohl auf Laborversuche als auch auf solche, die an einem lebenden Organismus durchgeführt wurden.

In einer am Dienstag veröffentlichten Studie vermuten chinesische Wissenschaftler verschiedener Institutionen, darunter die Sun Yat-sen University in Guangzhou und die Zhejiang University in Hangzhou, dass sie das Allheilmittel gegen die Covid-19-Pandemie gefunden haben könnten.

Die Autoren behaupten, dass der monoklonale Antikörper 35B5 in In-vitro- (Labor- oder Reagenzglasversuch) und In-vivo-Studien (am lebenden Organismus) gezeigt hat, dass er sowohl den Wildtyp von Covid-19 (ohne Mutationen) als auch bedenkliche Varianten (VOCs) neutralisiert. Die In-vivo-Tests wurden an humanisierten Mäusen durchgeführt.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Antikörper auch gegen die stark mutierte Delta-Variante wirkt, die seit ihrem ersten Auftreten in Indien Anfang dieses Jahres für tödliche Infektionswellen in der ganzen Welt verantwortlich ist.

„35B5 neutralisiert SARS-CoV-2 [Covid-19], indem es auf ein einzigartiges Epitop [Teil des Antigenmoleküls, an das sich der Antikörper anheftet] abzielt, das die vorherrschenden Mutationsstellen umgeht“, heißt es in der Studie. Mit anderen Worten: 35B5 zielt auf einen einzigartigen Teil des Virus, der sich während des Mutationsprozesses nicht verändert.

Da der Antikörper 35B5 auf einen Teil des Virus abzielt, der nicht von den Mutationen betroffen ist, die in den zirkulierenden VOCs identifiziert wurden, konnte er eine „pan-neutralisierende Wirksamkeit“ für mehrere Stämme zeigen. Diese Erkenntnisse, so argumentieren die Wissenschaftler, könnten „für die rationelle Entwicklung eines universellen SARS-CoV-2 [Covid-19]-Impfstoffs genutzt werden“.

Der Teil des Antigens, auf den der Antikörper 35B5 abzielt, ist auch in der Omicron-Variante vorhanden, stellen die Forscher fest.

Die Forschungsergebnisse könnten sich angesichts der Verbreitung von Omicron, das stark mutiert ist, als besonders wertvoll erweisen. Führende Politiker und Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind besorgt, dass das mutierte Virus die durch Impfungen hervorgerufene Immunität und die durch frühere Infektionen erworbene Immunität umgehen könnte.