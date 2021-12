Warum verheimlicht die FDA die COVID Impf-Reaktionsdaten und will erst in 55 Jahre die COVID Impf-Reaktionsdaten veröffentlichen

Mercola.com

Im September 2021 stellte eine Gruppe namens Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) bei der FDA, um die für die Zulassung von Comirnaty verwendeten Unterlagen zu erhalten. Als die FDA nach einem Monat noch nicht geantwortet hatte, reichte PHMPT Klage ein.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA benötigte 108 Tage, um die 329.000 Seiten an Daten, die Pfizer/BioNTech eingereicht hatte, um die FDA-Zulassung für die COVID-Spritze Comirnaty zu erhalten, die am 3. August 2021 zugelassen wurde, „gründlich und vollständig“ zu prüfen.

Die FDA behauptet nun, sie benötige 55 Jahre, um dieselben Seiten für die Öffentlichkeit freizugeben (bei einer Rate von 500 Seiten pro Monat), da jede Seite geprüft und sensible Informationen geschwärzt werden müssen.

Die FDA hat bisher nur 91 Seiten freigegeben. Aus diesen Dokumenten geht hervor, dass Pfizer innerhalb der ersten 2,5 Monate nach der Einführung der Pfizer-Spritze 42.086 Berichte über unerwünschte Ereignisse erhielt, darunter 1.223 Todesfälle.

Pfizer gibt zwar zu, dass die Zahl der spontanen Meldungen von unerwünschten Ereignissen so groß war, dass das Unternehmen eine unkenntlich gemachte Zahl von zusätzlichen Vollzeitkräften einstellen musste, um die zusätzliche Dateneingabe zu bewältigen, behauptet aber, dass „die Ergebnisse dieser Signalerkennungsanalysen mit dem bekannten Sicherheitsprofil des Impfstoffs übereinstimmen“. Wenn sie mit einer derartigen Anzahl von Verletzungen gerechnet haben, warum haben sie dann zu wenig Personal eingestellt – und warum glaubt die FDA, dass die Anzahl der neu eingestellten Mitarbeiter vertrauliche Informationen sind?

Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration benötigte 108 Tage, um alle von Pfizer/BioNTech eingereichten Daten zu prüfen, um die FDA-Zulassung für die COVID-Spritze von Comirnaty zu erhalten, die am 3. August 2021 zugelassen wurde.

Wenn man bedenkt, dass die Behörde angibt, dass die Daten 329.000 Seiten umfassen, ist die Tatsache, dass sie in der Lage war, sie zu lesen, zu analysieren und Schlussfolgerungen über ihre Sicherheit und Wirksamkeit in nur 108 Tagen zu ziehen – das entspricht etwa 80.000 Seiten pro Monat – kein kleines Wunder. Sie müssen einige sehr effiziente Schnellleser beschäftigen.

Und deshalb erscheint die Behauptung der FDA, sie brauche nun ein halbes Jahrhundert, um die Dokumente zu prüfen, bevor sie sie für die Öffentlichkeit freigeben kann, nicht sehr glaubwürdig. Selbst die Nachrichtenagentur Reuters, deren ehemaliger CEO im Vorstand von Pfizer sitzt, hat sich schockiert gezeigt.

Eiliger FOIA-Antrag für Comirnaty-Daten

Im September 2021 stellte eine Gruppe namens Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) bei der FDA einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA), um die für die Zulassung von Comirnaty verwendeten Unterlagen zu erhalten.

Dazu gehören Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, Berichte über unerwünschte Wirkungen und Listen der aktiven und inaktiven Bestandteile. Ungefähr 400 weitere FOIA-Anträge von anderen Personen für alle oder einen Teil dieser Informationen wurden ebenfalls eingereicht.2

In ihrem FOIA-Antrag bittet das PHMPT die Behörde, die Freigabe der Dokumente zu beschleunigen – eine vernünftige Forderung, wenn man bedenkt, dass wir keine Rohdaten haben und die Impfungen Kindern im Alter von 5 Jahren verabreicht werden.

Die FOIA-Richtlinien enthalten zwei Bedingungen, unter denen ein Antrag beschleunigt werden kann. Die eine ist, „wenn das Ausbleiben einer beschleunigten Behandlung vernünftigerweise eine Bedrohung für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit einer Person darstellen könnte“, was hier ohne weiteres der Fall sein könnte.

Die zweite Bedingung ist, „wenn die Öffentlichkeit dringend über eine tatsächliche oder angebliche Tätigkeit der Bundesregierung informiert werden muss, sofern sie von einer Person gestellt wird, die sich hauptsächlich mit der Verbreitung von Informationen befasst“. Auch dies ist eindeutig zutreffend.

In einer Zeit, in der COVID-19-Impfvorschriften gegen den Widerstand derjenigen durchgesetzt werden, die Fragen zu den Daten und Informationen haben, die die Sicherheit und Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs belegen, und Personen, die diese Fragen haben, von der Arbeit, der Schule, dem Verkehr und dem Militär ausgeschlossen werden, hat die Öffentlichkeit ein dringendes und unmittelbares Bedürfnis, Zugang zu diesen Daten zu erhalten, so der PHMPT in seinem Antrag.

FDA will jetzt 55 Jahre für die Freigabe der COVID JImpf-Daten

Als die FDA nach einem Monat immer noch nicht auf die FOIA-Anfrage geantwortet hatte, reichte die PHMPT Klage ein. Die FDA bittet nun einen Bundesrichter um die Erlaubnis, die vollständige Freigabe aller Dokumente bis zum Jahr 2076 – also in 55 Jahren – aufzuschieben.

Laut dem Anwalt des US-Justizministeriums (DOJ), der die FDA in diesem Fall vertritt, wird die Behörde in der Lage sein, „mehr Seiten für mehr Antragsteller bereitzustellen“, wenn ihr erlaubt wird, sich an einen fortlaufenden Zeitplan von 500 Seiten pro Monat zu halten, „wodurch ein System vermieden wird, in dem einige wenige große Anfragen die begrenzten Bearbeitungsressourcen monopolisieren“.

Die Behörde behauptet, sie habe nur zehn Mitarbeiter, die für die Freigabe von FOIA-Dokumenten zuständig seien, und bevor das Material freigegeben werden könne, müsse ein FDA-Beamter die Dokumente durchsehen und alle Informationen, die persönliche Daten von Teilnehmern an klinischen Versuchen sowie vertrauliche Geschäftsinformationen oder Betriebsgeheimnisse enthüllen könnten, herausnehmen.

Nach dem FOIA-Gesetz von 1967 sind Bundesbehörden verpflichtet, innerhalb von 20 Tagen auf FOIA-Anfragen zu antworten, es sei denn, es liegen „ungewöhnliche Umstände“ vor, die eine rechtzeitige Freigabe verhindern. Zu den Umständen, die eine verlängerte Freigabefrist rechtfertigen könnten, gehören:

Fälle, in denen Antwortunterlagen bei einer anderen Stelle als derjenigen, die den Antrag bearbeitet, gesucht und abgeholt werden müssen

Situationen, in denen „umfangreiche“ Mengen an Unterlagen zusammengestellt werden müssen, und

Fälle, die eine Rücksprache mit einer anderen Bundesbehörde erfordern, die ein wesentliches Interesse an den Informationen hat.

Der DOJ-Anwalt weist darauf hin, dass das Gericht in anderen Fällen einen Zeitplan für die Freigabe von maximal 500 Seiten pro Monat zugelassen hat und der FDA hier den gleichen Spielraum einräumen sollte.

Während sie diese intensive Prüfung der Dokumente von Pfizer in 108 Tagen durchführen kann, verlangt sie nun über 20.000 Tage, um diese Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. ~ Aaron Siri, Anwalt von PHPMT

Die Kläger hingegen argumentieren, dass die Behörde in der Lage sein sollte, bis Anfang März 2022 alles freizugeben. Sie verweisen darauf, dass die FDA 18.000 Mitarbeiter beschäftigt und über ein Jahresbudget von 6 Milliarden Dollar verfügt. Zwischen 2008 und 2017 bearbeitete die Behörde 114.938 FOIA-Anträge, von denen sie 72,4 % entweder vollständig oder teilweise gewährte.

Davon wurden 39,8 % als „komplex“ eingestuft, und 81,5 % dieser komplexen FOIA-Anträge wurden innerhalb von 61 Tagen oder mehr bearbeitet. In Anbetracht dieser historischen Statistiken erscheint ein Rückstand von 400 FOIA-Anfragen nicht übermäßig belastend.

Die Langsamkeit der FDA ist verdächtig

Hinzu kommt das heikle Problem, dass die FDA ihre Fähigkeit zur schnellen Überprüfung bereits unter Beweis gestellt hat. Aaron Siri von der Anwaltskanzlei Siri & Glimstad schrieb in der Gerichtsakte des PHMPT:

Dieser Zeitraum von 108 Tagen entspricht der Zeit, die die FDA benötigte, um die entsprechenden Unterlagen für die weitaus kompliziertere Aufgabe der Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer zu prüfen … Die FDA benötigte genau 108 Tage von dem Zeitpunkt, an dem Pfizer mit der Vorlage der Unterlagen für die Zulassung begann, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die FDA den Impfstoff von Pfizer zuließ. Wenn man die FDA beim Wort nimmt, hat sie eine intensive, solide, gründliche und vollständige Überprüfung und Analyse dieser Dokumente durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Impfstoff von Pfizer für die Zulassung sicher und wirksam war.

Während sie diese intensive Prüfung der Pfizer-Dokumente in 108 Tagen durchführen kann, verlangt sie nun über 20.000 Tage, um diese Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen … Der gesamte Zweck des FOIA besteht darin, die Transparenz der Regierung zu gewährleisten. Es ist schwer vorstellbar, dass es ein größeres Bedürfnis nach Transparenz gibt als die sofortige Offenlegung der Dokumente, auf die sich die FDA stützt, um ein Produkt zu lizenzieren, das nun über 100 Millionen Amerikanern unter Androhung des Verlusts ihrer Karriere, ihres Einkommens, ihres Militärdienststatus und weitaus Schlimmerem vorgeschrieben wird.

Schockierende Enthüllungen im ersten Stapel von FOIA-Dokumenten

Zwei Monate nach Einreichung der Klage hat die FDA einen Stapel von 91 Seiten freigegeben, und wenn dieser Stapel ein Hinweis darauf ist, ist es nicht überraschend, dass die FDA die Freigabe der restlichen Seiten hinauszögern will. In einem Substack-Artikel vom 21. November 2021 zitiert Kyle Becker direkt aus den freigegebenen Dokumenten:

Es wird geschätzt, dass etwa [REDUZIERT] Dosen von BNT162b2 seit dem Erhalt der ersten vorübergehenden Genehmigung für die Notfallversorgung am 01. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021 weltweit versandt wurden‘, heißt es in dem Dokument. Kumulativ gab es bis zum 28. Februar 2021 insgesamt 42.086 Fallberichte (25.379 medizinisch bestätigte und 16.707 nicht medizinisch bestätigte) mit 158.893 Ereignissen Die meisten Fälle (34.762) wurden aus den Vereinigten Staaten (13.739), dem Vereinigten Königreich (13.404), Italien (2.578), Deutschland (1913), Frankreich (1506) und Portugal (866) gemeldet. Im Folgenden finden Sie einen allgemeinen Überblick über die gemeldeten unerwünschten Ereignisse:

Das Diagramm listet 1.223 tödliche Folgen in den relevanten Fällen auf. Interessanterweise war die Altersgruppe mit den meisten relevanten Fällen zwischen 31 und 50 Jahre alt, was nicht die Altersgruppe ist, die als besonders gefährdet für COVID-19 gilt.

Es ist erwähnenswert, dass es durch die Schwärzung der angegebenen Anzahl der versendeten Dosen schwieriger wird, das potenzielle Schadensverhältnis zu beurteilen. Aber auch ohne dies sind 42.086 Berichte über Verletzungen, darunter 1.223 Todesfälle, an sich schon ein bedeutendes Signal, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Schweinegrippe-Impfstoff von 1976 nach 25 Todesfällen zurückgezogen wurde.

Eklatante Missachtung des Lebens

Es ist noch beunruhigender, wenn man bedenkt, dass diese 42.086 Meldungen bei Pfizer in den ersten 2,5 Monaten nach der Einführung der Spritze eingegangen sind. Pfizer räumt sogar ein, dass die Zahl der Verletzungen ungewöhnlich hoch ist, tut dies aber als unerheblich ab. Wie Siri in einem Substack-Artikel vom 19. November 2021 feststellt, in dem er diesen ersten Stapel von Dokumenten erörtert:

Pfizer erklärt auf Seite 6, dass ‚aufgrund der großen Anzahl der eingegangenen Spontanmeldungen von unerwünschten Ereignissen für das Produkt, [Pfizer] die Bearbeitung von schwerwiegenden Fällen priorisiert hat…‘ Pfizer „hat außerdem mehrere Maßnahmen ergriffen, um den starken Anstieg der Meldungen von unerwünschten Ereignissen abzumildern“, einschließlich der „Aufstockung der Anzahl der Kollegen für die Dateneingabe und Fallbearbeitung“ und „hat etwa [REDUZIERT] zusätzliche Vollzeitmitarbeiter eingestellt“.

Es stellt sich die Frage, warum es proprietär ist, mitzuteilen, wie viele Mitarbeiter Pfizer einstellen musste, um all die unerwünschten Ereignisse zu verfolgen, die kurz nach der Markteinführung seines Produkts gemeldet wurden … Aber kein Grund zur Beunruhigung, denn Pfizer erklärt der FDA: ‚Die Ergebnisse dieser Signalerkennungsanalysen stimmen mit dem bekannten Sicherheitsprofil des Impfstoffs überein‘. Wenn sie also wussten, dass diese Probleme auftreten würden, warum hatten sie dann anscheinend nicht genug Personal, um die erwartete Menge an Meldungen zu bearbeiten?

Die große Schlussfolgerung von Pfizer an die FDA: Die Daten lassen keine neuen Sicherheitsbedenken oder Risiken erkennen, die eine Änderung der Kennzeichnung erforderlich machen würden, und unterstützen ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil des BNT162b2-Impfstoffs. Hier gibt es nichts zu sehen.

In den Hunderttausenden von Dokumenten, die Pfizer/BioNTech bei der FDA eingereicht hat, gibt es natürlich eine Menge zu sehen. Die Tatsache, dass die FDA mauert und 55 Jahre braucht, um sie zu redigieren, bevor sie für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ist an und für sich schon bezeichnend.

Man braucht keine fantasievolle Vorstellungskraft, um zu begreifen, was sie zu verbergen haben könnten. Es scheint fast so, als wolle man sicherstellen, dass die Verantwortlichen alle tot sind, bis der gesamte Datensatz öffentlich zugänglich ist und die Menschen für ihre Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen werden können. Hoffen wir, dass der Richter mehr an der öffentlichen Gesundheit interessiert ist als am Schutz der schmutzigen Geheimnisse der FDA.

