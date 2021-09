Chinesische Wissenschaftler in einem neuen Forschungsbericht: Ursprung von Covid-19 sind die USA

Unter Verwendung mathematischer Modelle hat ein Quartett chinesischer Wissenschaftler argumentiert, dass der erste Fall von Covid-19 zwischen April und November 2019 im Nordosten der USA auftrat, lange vor dem Ausbruch in Wuhan, China.

„Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die COVID-19-Epidemie in den Vereinigten Staaten mit hoher Wahrscheinlichkeit um September 2019 herum angefangen hatte, sich auszubreiten“, heißt es in dem 14-seitigen Papier, das am Mittwoch auf ChinaXiv veröffentlicht wurde, einem von der Nationalen Wissenschaftsbibliothek der Chinesischen Akademie der Wissenschaften betriebenen Repository.

Das Papier wurde von Zhouwang Yang, Yunhe Hu und Zhiwei Ding von der University of Science and Technology of China und dem korrespondierenden Autor Tiande Guo von der University of Chinese Academy of Sciences verfasst.

Die vier haben zum Ziel gesetzt, den Entstehungszeitpunkt der Pandemie auf der Grundlage einer „daten- und modellgestützten Hybridmethode“ zu bestimmen. Sie modellierten die Rate der positiven Tests, um die tatsächlichen Trends zu berücksichtigen, und verwendeten „die Schätzung der kleinsten Quadrate, um die optimalen Modellparameter zu erhalten“, bevor sie die „Kernel-Dichte-Schätzung“ anwandten, „um den Entstehungszeitpunkt der Pandemie unter Berücksichtigung der spezifischen Konfidenzwahrscheinlichkeit abzuleiten“, heißt es in dem Papier.

Offiziell wurde der erste Fall von Covid-19 am 20. Januar 2020 in den USA registriert – etwa einen Monat nach dem Ausbruch in der chinesischen Stadt Wuhan. Die chinesischen Forscher argumentieren jedoch, dass es mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit bereits vorher erste Fälle in 11 US-Bundesstaaten und dem District of Columbia gab – bereits im April 2019 in Rhode Island und erst im November desselben Jahres in Delaware.

Ihre Stichprobe bestand hauptsächlich aus nordöstlichen US-Bundesstaaten – Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvania, Maryland und Virginia – sowie aus Michigan und Louisiana.

Ein Großteil des Papiers befasst sich mit Maryland, dem Standort von Fort Detrick, einem Stützpunkt der US-Armee, der während des Kalten Krieges zur Erforschung von Biowaffen genutzt wurde und heute das biologische Abwehrprogramm der USA beherbergt. Obwohl Fort Detrick in dem Papier nicht ausdrücklich erwähnt wird, haben mehrere chinesische Beamte wiederholt die Vermutung geäußert, dass das Virus von dort stammen könnte, was im Gegensatz zu den Spekulationen der USA steht, wonach das Virus aus der am Wuhan Institute of Virology (WIV) durchgeführten Gain-of-Function-Forschung an Fledermausviren stammt.

Die so genannte „Lab Leak“-Hypothese konzentriert sich auf die Finanzierung einer gemeinnützigen Organisation namens EcoHealth Alliance durch die US National Institutes of Health, die mit dem WIV eine Partnerschaft zur Erforschung des Fledermaus-Coronavirus eingegangen ist.

Anfang dieser Woche veröffentlichte das webbasierte Untersuchungskollektiv DRASTIC Dokumente, die angeblich von einem Whistleblower durchgesickert waren und aus denen hervorging, dass EcoHealth Alliance 2018 bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) um eine Finanzierung bat, um modifizierte Viren in Fledermaushöhlen in Südchina freizusetzen, der Vorschlag aber als zu riskant abgelehnt wurde.

Die vier Forscher behaupten auch, dass eine „Reihe früherer Studien gezeigt hat, dass die Vereinigten Staaten, Spanien, Frankreich, Italien, Brasilien und andere Länder vor dem Ausbruch in China von dem Coronavirus befallen waren.“