Der CSIS lässt seine Muskeln spielen und ist besessen von allem, was mit Chips, Chip Act und Cyber WarGames zu tun hat. Zur gleichen Zeit hielt China ein Treffen mit seinen Sicherheitschefs ab, um sich auf „gefährliche Stürme“ vorzubereiten. Präsident Xi Jinping konzentrierte sich in seinen Ausführungen speziell auf die USA und erklärte, China müsse seine Sicherheitsarchitektur modernisieren und sich auf tatsächliche Kämpfe vorbereiten.

Im Gegensatz zu den MSM mit ihrer Panikmache neigt China nicht dazu, solche Erklärungen unnötig abzugeben. Mit der kürzlichen Schließung der Büros von Bain & CO sowie der Mintz Group in Shanghai unter Berufung auf Sicherheitsbedenken hat China den Drachen geweckt. Vielleicht ist das zu wenig und zu spät. Die USA sind über ein riesiges Netz von Rüstungsunternehmen und Intelligenzlern, von denen man ursprünglich annahm, dass sie zur Förderung der chinesischen Wirtschaft installiert wurden, praktisch bereits in China eingedrungen.

Es gibt über 8800 US-Unternehmen, die in China tätig sind. Bei den meisten handelt es sich um harmlose Lebensmittel- und Einzelhandelsunternehmen, aber in China wächst die Besorgnis, Opfer einer ausgeklügelten Militäroperation geworden zu sein. Und das Mafia-Kartell wird wahrscheinlich seine Hähne für einen Hahnenkampf aufstellen.

Im Mittelpunkt der Agenda stehen Chips. Chips, die frei von Hacker-Software sind.

m Jahr 2018 berichtete Bloomberg über „The Big Hack“, in dem behauptet wurde, dass China eine zentrale Rolle bei der „Kompromittierung von Amerikas Technologie“ spiele. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass in der heutigen Zeit Fehlinformationen und Propaganda von verschiedenen Quellen verbreitet werden können, einschließlich sowohl staatlicher als auch nicht staatlicher Akteure. Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Informationen, die von Medien wie Bloomberg verbreitet werden, nicht der Wahrheit entsprechen und möglicherweise Teil einer größeren Desinformationskampagne sind.

Das Pentagon hat China zur „folgenreichsten und systemischen Herausforderung“ erklärt. Während Russland als die größte Bedrohung bezeichnet wird. Leider kommen wir langsam zu der Erkenntnis, dass die größte Bedrohung für die westlichen Kulturen die US-Regierung und ihre produktiven Agenturen mit drei Buchstaben sind.

Ich möchte klarstellen, dass die überwiegende Mehrheit der Bürger dieser Länder völlig unschuldig an den Gräueltaten und Plänen ist, die dort verübt werden. Das Kriegsspiel findet zwischen den Regierungen und dem Schattenkartell statt. Anstatt nach Wegen zu suchen, dieses Spiel zu entschärfen, wollen die Schatten, die die USA regieren, es noch verstärken! Die einzige Begründung dafür ist eine Flut von Medienpropaganda, die auf das Syndrom USA = guter Mann – alle anderen = böser Mann abzielt.

In dieser Montage der seltsamen Paare stehen die Mikrochips als Machtvakuum im Mittelpunkt. Die US-amerikanische Chip-Produktion macht nur 12 % des weltweiten Angebots aus, und die Zukunft heißt Chips Ahoi!

Die weltweit größten Mikrochip-Hersteller sind in einer Rangliste aufgeführt: Taiwan, Südkorea, Japan, – dann die USA und China. Die wichtigsten Importeure sind Hongkong, China, die USA, Deutschland und die Niederlande. Um Hongkong und China zu isolieren, müssen Taiwan, Japan und Südkorea umworben werden.

Taiwan war aufgrund seiner politischen Differenzen mit China am umstrittensten. Aber es war auch am einfachsten, sich mit diesem Land zu verbünden, da der NED in jüngster Vergangenheit einen Regimewechsel im Präsidentenamt eingeleitet hatte.

Unseren sehr wahrheitsgetreuen Medien zufolge wurde der japanische Premierminister als liberaler Demokrat gewählt, ist aber in Wirklichkeit ein verkappter Konservativer. Obwohl er ziemlich schlechte Kritiken bekam, wurde Fumio Kishida nach der Ermordung von Shinzo Abe „irgendwie“ zum Premierminister gewählt, um einen weiteren westlichen Marionettenstaat zu sichern.

Der mutmaßliche Urheber des Attentats auf Abe ist Tetsuya Yamagami. Yamagami hat Berichten zufolge eine Waffe aus Klebeband gebastelt und Abe wegen eines Streits erschossen, den Yamagami 20 Jahre zuvor mit der Vereinigungskirche hatte… Er hatte zuvor weder mit der Polizei noch mit Arbeitgebern oder Nachbarn zu tun und galt als „normaler“ Typ. Yamagami war nie ein Mitglied der Vereinigungskirche. Das klingt nach einem inszenierten Sündenbock. Klingt wie die Tarnung des JFK-Attentats. Klingt wie die CIA.

Offensichtlich wurde es immer schwieriger, mit Shinzo Abe unter der autoritären Fuchtel des Kartells in Übereinstimmung mit dem WEF umzugehen. Seine Nützlichkeit war abgelaufen, und er wurde zu einer Belastung für das Kartell.

Im Gegensatz dazu ist der neu eingesetzte Kishida mehr als bereit, Japan an den Meistbietenden zu verkaufen und das Land als eines von mehreren offensichtlichen Zielen Chinas zu positionieren.

Gegenwärtig sind die USA von Taiwan abhängig, wenn es um fortschrittliche Chips für militärische „Geräte“ geht. Während im Dezember 2022 von einem Überangebot an Chips die Rede war, erklärte das CSIS im Januar 2023 plötzlich, dass das US-Militär unterversorgt sei. Woran liegt das also?

Globale Engpässe bei Chips haben die Fähigkeit von Auftragnehmern des Verteidigungsministeriums wie Lockheed Martin und Raytheon beeinträchtigt, die Produktion von Waffen für den Russland-Ukraine-Krieg zu steigern.

Das bedeutet, dass die Kriegsanstrengungen gegen China als ein Ziel der Agenda 2030 angesehen werden, das erreicht werden soll, sobald die Versorgung der USA mit Chips zunimmt. Die neue globale Chipfabrik von Intel, die derzeit in Ohio gebaut wird, soll 2025 fertig sein – vielleicht. Der Zweck wäre offensichtlich nicht für die Autoindustrie oder die Lieferkettenindustrie, sondern für den globalen Krieg.

Und CHINA bereitet sich vor.