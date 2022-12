Chirurgen der Duke University verweigern einem 14-jährigen Mädchen eine Nierentransplantation, weil sie die Covid-Spritze nicht erhalten hat

Alex Berenson

Mit ihren 14 Jahren hat Yulia Hicks schon mehr als genügend Pech gehabt.

Sie wurde im Dezember 2018 aus der Ukraine in die Vereinigten Staaten gebracht und von ihren ersten beiden Adoptivfamilien aufgegeben, bevor Chrissy und Lee Hicks sie 2021 adoptierten. Sie leidet am Senior-Loken-Syndrom, einer genetischen Erkrankung, die ihre Nieren und Augen zerstört und sie bald zu einer Nierentransplantation zwingen wird.

Jetzt steht Yulia vor einer weiteren Krise, die anscheinend von ihren eigenen Ärzten verursacht wurde.

Die Ärzte der Duke University, wo Yulia auf eine Nierentransplantation wartet, haben ihren Eltern mitgeteilt, dass sie ihr keine neue Niere geben werden, wenn sie nicht gegen Covid geimpft wird – obwohl Yulia bereits an Covid erkrankt war und sich davon erholt hat.

Um Chrissy und Lee unter Druck zu setzen, Yulia eine Covid-Spritze zu geben, haben die Ärzte die Wirksamkeit der Impfungen überschätzt. In einem Telefonat vom 29. November, das Yulias Eltern aufgezeichnet haben, behauptete Dr. Dan Chang, ein Spezialist für pädiatrische Infektionskrankheiten, dass die Impfungen „schwere Krankheiten und den Tod verhindern“.

Diese Aussage von Dr. Chang ist unzutreffend – Daten aus Australien zeigen beispielsweise, dass mehr als 90 Prozent der Covid-Todesfälle bei geimpften Menschen auftreten.

Dr. Chang sagte den Eltern von Yulia auch, dass die Covid-Impfung Yulia helfen würde, obwohl sie bereits mit Covid geimpft worden war. „Die natürliche Immunität ist nicht so gut, wie wenn man eine natürliche Immunität plus Impfung hätte“, sagte er.

Eine im Juli im New England Journal of Medicine veröffentlichte Arbeit, in der Covid-Infektionen bei mehr als 2 Millionen Menschen in Katar untersucht wurden, lässt sogar Zweifel an der Wirksamkeit der sogenannten „hybriden Immunität“ gegen die Omikron-Variante aufkommen.

Dr. Chang und Dr. Eileen Tsai Chambers, eine pädiatrische Nierenspezialistin in Duke, bestätigten in dem Telefonat, dass es in ihrem Krankenhaus keine Todesfälle oder schweren Erkrankungen bei ungeimpften Patienten nach Nierentransplantationen gegeben habe. Sie sagten jedoch, sie hätten von Todesfällen in anderen Transplantationszentren gehört.

Dr. Chang wies auch auf die „Krankenhauskosten“ hin, die entstehen würden, wenn Yulia nach der Transplantation ein Covid-bedingtes Fieber entwickeln würde, und nannte dies als Grund für die Impfpflicht.

Dr. Chambers sagte, Duke zwinge Yulia nicht zu einer Covid-Impfung, sondern empfehle sie lediglich. Dann fügte sie hinzu: „Wenn Sie diese Dinge nicht befolgen, kann Yulia hier keine Transplantationskandidatin sein.“

Lee Hicks sagte, er habe den Eindruck, dass die Ärzte wussten, dass eine Covid-Spritze für Yulia bestenfalls marginale Vorteile bringen würde, und dass sie einfach wütend waren, dass er und seine Frau ihnen nicht zugestimmt hatten.

„Du wirst tun, was sie sagen, oder du wirst diese lebensrettende Behandlung nicht bekommen“, sagte er. „Es ist, als hätten sie vergessen, was das Wichtigste ist: das Leben eines Mädchens.

Dr. Chang und Chambers antworteten nicht auf E-Mails, um einen Kommentar abzugeben.

–

Das Telefongespräch am 29. November war höflich. Aber zu diesem Zeitpunkt scheint die Beziehung zwischen Duke und der Familie Hicks irreparabel zu sein. Lee und Chrissy suchen nun nach einem Transplantationszentrum, in dem Yulia die Covid-Spritze nicht erhalten muss.

Yulia befindet sich nicht in unmittelbarer Gefahr. Aber eine Transplantation außerhalb von North Carolina, wo sie lebt, würde die Kosten und die Komplexität der Transplantation erhöhen, ihr Leben weiter beeinträchtigen und möglicherweise die Risiken erhöhen, denen sie ausgesetzt ist, da ihre Routine der Heimdialyse beeinträchtigt würde. Die Hickses – die acht leibliche und drei adoptierte Kinder haben – versuchen jetzt, 25.000 Dollar zu sammeln, um die zusätzlichen Kosten für die Reise zur Transplantation zu decken.

„Wir hatten gehofft, dass sie auf uns zukommen würden“, sagte Chrissy Hicks. „Aber sie haben uns von Anfang an dazu gedrängt“.

Trotz dieser neuen Herausforderung bleibt Yulia optimistisch, so Chrissy Hicks.

„Sie ist das glücklichste Kind, das ich je in meinem Leben getroffen habe“, sagte sie.