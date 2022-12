Die Absurdität von Lockdowns, die Chinas Anti-Einsperrungs-Proteste unterstützen

Aus dem gesamten politischen Spektrum sind Stimmen laut geworden, die das chinesische Volk unterstützen, das gegen die unbefristeten Abriegelungsmaßnahmen der Kommunistischen Partei Chinas in nie dagewesenem Ausmaß protestiert.

Und das ist auch gut so. Selbst für chinesische Verhältnisse sind die Abriegelungsmaßnahmen, die Xi Jinping mit der Einführung von Covid eingeführt hat, schrecklich, was ihr Ausmaß, ihre Dauer, ihre Verkommenheit und die neuen totalitären Überwachungsmaßnahmen angeht, zu denen sie geführt haben. Jeder, der in China an einem Protest teilnimmt, läuft Gefahr, grausam und willkürlich bestraft zu werden. Es ist ein bewundernswerter Akt des Mutes, wenn gewöhnliche Chinesen dieses Risiko auf sich nehmen, um dieser neuen Form der unmenschlichen medizinischen Tyrannei zu trotzen.

Es gibt bemerkenswerte Ausnahmen von der ansonsten weitverbreiteten Unterstützung, die die Demonstranten erhalten haben. Apple hat zu den Protesten geschwiegen und die Frechheit besessen, die Nutzung des Kommunikationsdienstes AirDrop durch die Demonstranten einzuschränken, um den Forderungen der CCP nachzukommen, während das Unternehmen gleichzeitig damit droht, Twitter wegen der Politik der freien Meinungsäußerung von Elon Musk aus seinem App Store zu entfernen. Dies geschieht, nachdem Apple lange Zeit Aufforderungen von FCC-Beamten ignoriert hat, die in chinesischem Besitz befindliche App TikTok aus seinem App Store zu entfernen, weil es Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit gab. Apple kommt also den Forderungen der chinesischen Regierung nach, aber nicht denen der US-Regierung. Lassen Sie das auf sich wirken…

Leider ist Apple mit seiner KPCh-Apologetik nicht allein. Anthony Fauci erklärte gegenüber CNN, dass Chinas totalitäre Abriegelungen rundum gerechtfertigt seien, solange der Zweck darin bestehe, „alle Menschen zu impfen“.

Amid protests of unprecedented scale, Fauci tells CNN that China’s totalitarian Covid lockdowns would be fully justified so long as the purpose was to “get all the people vaccinated.”



“America’s doctor” everyone.pic.twitter.com/FYc7FmXHoq — LLadany (@lladany) November 29, 2022

Diese Art der Entschuldigung für die grausame Bastardisierung der „öffentlichen Gesundheit“ durch die KPCh ist entsetzlich, vor allem, wenn sie von dem Mann kommt, der weithin als Anführer von Amerikas Reaktion auf Covid angesehen wird.

Aber was vielleicht noch ärgerlicher als diese Entschuldigung, ist die weitverbreitete Unterstützung, die Chinas Anti-Einsperrungs-Demonstranten sogar unter denjenigen erhalten haben, die Anti-Einsperrungs-Demonstranten in ihren Heimatländern verteufelten und sich wünschten, ihre Einsperrungen wären mehr wie die in China.

Im Jahr 2020 denunzierte die New York Times die Anti-Eintritts-Protestler als „Impfgegner, Antikapitalisten, Neo-Nazis“ und forderte die Vereinigten Staaten auf, mehr wie China zu sein.

Doch 2022 bewunderte die New York Times die Tapferkeit der chinesischen Demonstranten, die sich gegen Xi Jinpings „unbeugsames Vorgehen gegen die Pandemie“ wehrten, die „Unternehmen schadet und das Wachstum abwürgt“.

Im Jahr 2020 veröffentlichte CNN einen offenen Brief von „über 1.000 Fachleuten aus dem Gesundheitswesen“, die die Proteste gegen die Abriegelung als „im weißen Nationalismus verwurzelt“ anprangerten und gleichzeitig „den Erfolg Chinas im Vergleich zu Europa“ bewunderten.

Aber 2022 bewunderte CNN Chinas Anti-Einsperrungs-Demonstranten als „junge Menschen“, die „nach Freiheit schreien“.

Im Jahr 2020 bezeichnete die Washington Post die Demonstranten, die gegen die Abriegelung protestierten, als „wütende“ Populisten, die „den Eliten zutiefst misstrauen“ und sich wünschten, die Vereinigten Staaten wären mehr wie China.

Im Jahr 2022 feierte die Washington Post jedoch weltweite „Solidaritätsbekundungen“ mit Chinas Protesten gegen die Abriegelung.

Anfang dieses Jahres gab Amnesty International eine Erklärung ab, in der sie ihre Besorgnis darüber äußerte, dass die kanadischen Proteste gegen den „Freedom Convoy“ mit „offenkundig rassistischen und weiß-feindlichen Gruppen“ in Verbindung gebracht werden, selbst als Justin Trudeau das Notstandsgesetz anrief, um die Proteste niederzuschlagen.

Doch nun hat Amnesty International eine Erklärung abgegeben, in der die chinesische Regierung aufgefordert wird, friedliche Demonstranten nicht zu verhaften.

Diese Schlagzeilen sind natürlich zusätzlich zu den Hunderten von anderen Kommentatoren, Influencern und Gesundheitsbeamten, wie der NYT-Journalistin Zeynep Tufekci, zu sehen, die ihre Plattformen im Jahr 2020 nutzten, um auf noch strengere Abriegelungen zu drängen, als sie von ihren Regierungen verhängt wurden, sich aber jetzt der Unterstützung derjenigen in China anschließen, die gegen dieselbe Politik protestieren, die sie ihren eigenen Ländern zur Nachahmung empfohlen haben.

Etymologisch gesehen macht Zeyneps letztere Bemerkung keinen Sinn. Abriegelungen haben in der westlichen Gesundheitspolitik keine Tradition und waren vor Xi Jinpings Abriegelung von Wuhan im Jahr 2020 in keinem demokratischen Land Teil des Pandemieplans. Obwohl einige Länder wie Italien kurz vor den Vereinigten Staaten Abriegelungsmaßnahmen einführten, hatten auch ihre Beamten diese Politik einfach von China übernommen. Da es also keinen anderen Präzedenzfall gab, war jede Forderung nach einer „echten Abriegelung“ oder einer „vollständigen Abriegelung“ im Frühjahr 2020 zwangsläufig eine Forderung nach einer Abriegelung nach chinesischem Vorbild.

Auch wenn Zeynep mit „vollständiger Abriegelung“ etwas gemeint haben mag, das zwischen der Strenge der Abriegelungen in den Vereinigten Staaten und in China liegt, gab es für den Leser keine Möglichkeit zu erfahren, was dieses Medium war; es existierte nur in ihrem eigenen Kopf. So bleibt dem Leser nur der Aufruf zu einer „vollständigen Abriegelung“, und das einzige Beispiel für eine „erfolgreiche“ „vollständige Abriegelung“, das es damals gab, war eine vollständige Abriegelung in China.

Zeyneps letztere Bemerkung veranschaulicht die Wirksamkeit der wohl effektivsten Abriegelungspropaganda der KPCh im Frühjahr 2020: Die lächerlichen viralen Videos von KPCh-Kadern, die „Türen zuschweißen“, damit die armen Bewohner von Wuhan nicht entkommen konnten.

Die Apologeten der KPCh haben argumentiert, dass diese Videos beweisen, dass die KPCh nicht versucht hat, die internationale Reaktion auf Covid zu beeinflussen, weil sie die KPCh so schlecht aussehen lassen. Aber im Gegenteil, die übertriebene Unmenschlichkeit der Idee, die Türen der Bewohner zuzuschweißen, war genau der Zweck dieser Propagandakampagne. Die Idee musste so absurd sein, dass keine anständige Regierung sie jemals in die Tat umsetzen würde. Auf diese Weise hatten die KPCh und ihre Apologeten eine unendliche Ausrede dafür, warum Abriegelungen in China und nirgendwo sonst „funktionierten“ – weil es nur in China jemals eine „echte Abriegelung“ gegeben hatte, bei der die Bewohner in ihren Häusern eingeschweißt wurden.

Wenn diejenigen, die sich mit Geopolitik auskennen oder über einen gesunden Menschenverstand verfügen, ein Diagramm wie dieses sehen, das mit dem eines anderen Landes auf der Welt nicht vergleichbar ist, und das von einem Regime stammt, das seit Langem seine Daten zu praktisch jedem Thema fälscht, liegt die Schlussfolgerung auf der Hand: Chinas Ergebnisse sind gefälscht. Für einfache Gemüter ist eine Schweißnaht jedoch eine starke, dauerhafte Verbindung, die zu unglaublichen Leistungen fähig ist, vom Tragen von Wolkenkratzern bis zu Raumschiffen. Wenn eine Schweißnaht all das kann, dann muss sie doch auch in der Lage sein, ein allgegenwärtiges Atemwegsvirus zu stoppen?

Das ganze Konzept ist natürlich völlig unsinnig. Man kann ein Atemwegsvirus nicht aufhalten, indem man die Rechte aller Menschen auf unbestimmte Zeit außer Kraft setzt. Aber die Idee, dass die Abriegelung in China funktioniert habe, weil die KPCh so weit gegangen sei, die Menschen in ihren Häusern einzuschweißen, wurde während Covid immer wieder ins Feld geführt, was den Apologeten der Abriegelung eine grenzenlose Ausrede lieferte, warum die Abriegelung außer in China nirgendwo „funktioniert“. Ob die COVID-19-Fälle nun stiegen, fielen oder sich seitwärts bewegten, die Lösung war immer dieselbe: „Mehr wie China sein“.

Der Einsatz dieser dunkelhumorigen Propagandakampagne, bei der die Bewohner in ihren Häusern eingeschweißt werden, verdeutlicht, wie Xi Jinping und KPCh-Falken wie er die Beziehungen Chinas zum Westen sehen. Erstens werden die Menschen im Westen die KPCh niemals respektieren; daher kann man die Menschen im Westen alles glauben lassen, solange es ihre vorherige Überzeugung bestätigt, dass die KPCh barbarisch ist.

Zweitens betrachtet Xi Jinping die Konzepte der Demokratie und der Menschenrechte als reine Propaganda, die die westlichen Eliten zur Förderung ihrer eigenen Interessen einsetzen. Solange sie eine Politik gutheißen, ist sie keine Menschenrechtsverletzung, aber wenn sie sie ablehnen, dann schon. Es bleibt abzuwarten, ob die Reaktion auf Covid auf lange Sicht Xis Ziel, die Welt zu China zu machen, voranbringt. Aber wenn die Absicht darin bestand, die westlichen Eliten dazu zu bringen, den Totalitarismus in ihren eigenen Ländern zu unterstützen und gleichzeitig vorzugeben, dass sie ihn in China ablehnen, dann hat er sein Ziel sicherlich erreicht.