NATO erweitert, aber ursprüngliche Anti-Russland-Mission bleibt nach 73 Jahren statisch

Die Organisation ist der Erbe des Throns, der nach der Niederlage Nazi-Deutschlands frei geworden war.

Die Außenminister des NATO-Militärbündnisses trafen sich diese Woche zu einem Gipfel in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, auf dem die Erweiterung des Blocks gefeiert wurde.

Die russlandfeindliche Rhetorik und die Feindseligkeit waren ebenfalls überschwänglich. „Russland hat kein Vetorecht“, krähten die Delegierten, die schworen, „nicht nachzulassen“, wenn es darum geht, der Ukraine noch mehr tödliche Waffen zu liefern, um Russlands Kernland zu treffen.

Es ist verblüffend, wie eine solch abscheuliche Kriegstreiberei als Wahrung des Völkerrechts, der Demokratie und der Menschenrechte dargestellt werden kann.

Die Nordatlantikpakt-Organisation wurde 1949 gegründet und markierte wohl den Beginn des Kalten Krieges, als die Welt in ein von den USA geführtes Lager und die Sowjetunion eingeteilt wurde. Bemerkenswerterweise wurden diese Nationen nur vier Jahre zuvor zu Verbündeten im Kampf gegen Nazideutschland erklärt.

So wurde die Sowjetunion innerhalb eines metaphorischen Wimpernschlages zum „neuen Feind“ erklärt. Und das, obwohl das sowjetische Volk noch immer um bis zu 30 Millionen Tote des Krieges gegen das Dritte Reich trauerte. Der Blutrausch ist schockierend, aber aufschlussreich.

Vier Jahrzehnte später, als der Kalte Krieg 1990 mit dem politischen Zusammenbruch der Sowjetunion als beendet galt, hätte man meinen können, dass sich auch das NATO-Bündnis auflösen würde, da sein vorgeblicher Hauptzweck durch die Geschichte überflüssig geworden war. Doch weit gefehlt, die Militärorganisation hat ihre Mitgliederzahl auf derzeit 30 Staaten verdoppelt. Die meisten der nach dem Kalten Krieg beigetretenen Staaten waren ehemalige sowjetische Verbündete. Die Osterweiterung der NATO stand in direktem Widerspruch zu den Zusicherungen, die den letzten sowjetischen Führern von ihren amerikanischen Amtskollegen gegeben wurden. Dies wurde von angesehenen US-Diplomaten und -Wissenschaftlern wie Jack Matlock, John Mearsheimer und dem verstorbenen Stephen Cohen dokumentiert und bestätigt.

Die Erweiterung schreitet weiter voran: Schweden und Finnland stehen kurz vor der Ratifizierung der Mitgliedschaft. Weitere Beitrittskandidaten sind die Ukraine, Georgien, Moldau und Bosnien-Herzegowina.

Russland steht dem Wachstum der NATO seit Langem kritisch gegenüber, zum einen aus prinzipiellen Gründen als gebrochenes Versprechen, zum anderen wegen der Bedrohung seiner nationalen Sicherheit, denn das empirische Muster spricht für eine unheilvolle Einkreisung. Das Militärbündnis positioniert zunehmend feindliche Kräfte an den Grenzen Russlands. Angesichts der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Kalten Krieges mehrere Rüstungskontrollverträge aufgekündigt haben, stellt die Präsenz der NATO an Russlands Grenzen eine existenzielle Bedrohung dar.

Entgegen allen Beweisen behauptet die NATO, dass sie Russland nicht bedroht. Das ist eine lächerliche Beleidigung der Intelligenz. Die unaufhaltsame Expansion der NATO hat die strategischen Sicherheitsbedenken Russlands wiederholt außer Acht gelassen. Der von den USA geführte Block baut keine Sicherheit mit Russland auf. Sein Ziel ist es, Sicherheit gegen Russland aufzubauen und den europäischen Kontinent wie im Kalten Krieg in feindliche Lager zu spalten. In der Tat sollte man zu dem Schluss kommen, dass der Kalte Krieg nie wirklich beendet wurde. Er wurde lediglich mit der Dämonisierung Russlands anstelle der Sowjetunion neu erfunden.

Der von der CIA unterstützte Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 war ein wesentlicher Bestandteil der NATO-Agenda zur Destabilisierung und Militarisierung der Beziehungen zu Russland.

Die Mitgliedschaft der ehemaligen Sowjetrepublik wurde erstmals 2008 zusammen mit Georgien formell vorgeschlagen. Moskau hat immer wieder erklärt, solche Pläne seien für seine nationale Sicherheit unzulässig. Dennoch hat das US-geführte NATO-Bündnis seine Pläne in einer rücksichtslosen Weise vorangetrieben, die man nur als kalkulierte Aggression bezeichnen kann.

Eine besondere Provokation war das Kiewer Regime, das durch den von der CIA orchestrierten Putsch 2014 an die Macht kam. Die Verehrung des Regimes für ehemalige Nazi-Kollaborateure und seine rabiate Russophobie stellen eine unerträgliche Bedrohung dar. Ein unerbittlicher Krieg niedriger Intensität gegen die russischsprachige Bevölkerung der ehemaligen Ukraine von 2014 bis 2022 wurde von der NATO mit Waffengewalt geführt und gesponsert. In dieser Woche hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dreist zugegeben, dass der gegenwärtige Krieg eigentlich 2014 mit der Ausbildung und Bewaffnung der Kräfte des Kiewer Regimes durch die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada und andere begonnen hat.

Es ist daher klar, dass der aktuelle Krieg in der Ukraine der Höhepunkt und die Manifestation der imperialistischen Agenda der NATO gegenüber Russland ist. Diese Agenda ist mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie verschwunden. Sie hat sich nur noch weiter verschärft. Es ist kein Zufall, dass auf die Auflösung der UdSSR rasch eine Phase permanenter Kriege folgte, die von den Vereinigten Staaten allein oder mit ihren NATO-Partnern geführt wurden. Mit der barbarischen Bombardierung des ehemaligen Jugoslawien im Jahr 1999 hat die Organisation ihre Zähne gezeigt. Es folgten blutige Kriege und illegale Interventionen u. a. im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien und der Ukraine.

Die NATO ist ein imperialistisches Verbrechersyndikat, das die geopolitischen Interessen seines Führers, der Vereinigten Staaten, befriedigt. Washington will weder Frieden noch internationale Sicherheit. Das wäre ein Anathema. Es braucht Konflikte, Spannungen und Krieg, um seine militarisierte kapitalistische Wirtschaft zu befriedigen. Es ist einfach erstaunlich, wie sich die europäischen Nationen dem Diktat Washingtons beugen, selbst wenn dies bedeutet, dass den Interessen Europas massiver Schaden zugefügt wird. Nun, um fair zu sein, sind es nicht die Menschen in Europa, die pervers sind. Es sind ihre sogenannten Führer, die aus geistiger Knechtschaft gegenüber Uncle Sam ihre Interessen verraten.

Während Frankreichs Emmanuel Macron diese Woche im Weißen Haus mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden bei Roastbeef und Hummer schlemmte, wurden die Franzosen zu Hause wegen des von den USA geführten NATO-Energiekriegs gegen Russland von Stromausfällen heimgesucht.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte diese Woche, der NATO-Block lasse sich immer noch von der 1949 gegründeten Mission leiten, „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten“. Die gegenwärtige Konfrontation in der Ukraine und ihre geopolitischen und geoökonomischen Auswirkungen sind der Beweis für diese Mission. Es geht nicht nur darum, die Deutschen in Schach zu halten, es geht darum, Europa in Schach und unter amerikanischer Hegemonie zu halten. Und die erbärmlichen europäischen Politiker gehorchen wie ein französischer Pudel.

Die NATO-Organisation mag sich stark vergrößert haben, aber ihre imperialistische Denkweise ist so statisch wie 1949. Der Punkt ist, dass der „Kommunismus“ nicht das ideologische Problem war. Das ideologische Problem war und ist der amerikanische Kapitalismus und sein unersättlicher Militarismus und Imperialismus.

Der Krieg in der Ukraine ist der Beweis für die Erbsünde der NATO. Die Organisation ist der Erbe des Throns, der nach der Niederlage Nazi-Deutschlands frei geworden war. Selbst während der Krieg in der Ukraine wütet, behaupten die NATO-Chefs, der Block sei nicht an dem Konflikt beteiligt. Es scheint, als hätte der Block sogar Goebbels‘ Vorliebe für große Lügen geerbt.