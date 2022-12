Ehemaliger CIA-Spezialist: Trump ist erledigt

Von Philip Giraldi

Die jüdische Macht wird Trump übertrumpfen

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Donald Trump, als er Präsident wurde, Israels Wünschen mehr als jeder seiner Vorgänger nachkam. Er verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, er akzeptierte die brutale israelische Besiedlung und Kontrolle des palästinensischen Westjordanlandes, billigte die israelische Annexion der syrischen Golanhöhen und ignorierte wiederholte israelische Kriegsverbrechen unter Einsatz von Waffen, die von den USA geliefert wurden. Doch trotz all seiner Geschenke an Israel, die keinem wirklichen US-Interesse dienten, wird er derzeit von der jüdischen/Israel-Lobby wegen eines idiotischen Abendessens mit zwei angeblichen Antisemiten gekreuzigt, von denen einer als „Holocaust-Leugner“ bezeichnet wurde.

Und die extreme Reaktion jüdischer Gruppen auf den Affront birgt auch insofern eine gewisse Ironie in sich, als sie zeigt, wie außerordentlich mächtig die Verfechter jüdischer und israelischer Interessen tatsächlich sind, etwas, das dieselben Gruppen bei jeder Gelegenheit zu leugnen versuchen, ebenso wie sie eine „doppelte Loyalität“ gegenüber Israel abstreiten. Tatsache ist, dass höhere Gewalt herrschen wird und wir nun die vorsätzliche und methodische Zerstörung der für 2024 geplanten Präsidentschaftskampagne von Donald J. Trump durch amerikanisch-jüdische und israelische Apologeten erleben werden.

Trump wurde schon einmal in den Holzschuppen gebracht, um eine ordentliche Tracht Prügel zu bekommen, nachdem er am 16. Oktober einen Kommentar in seinem sozialen Netzwerk Truth veröffentlicht hatte. Er brüstete sich damit, dass „kein Präsident mehr für Israel getan hat als ich. Etwas überraschend ist jedoch, dass unsere wunderbaren Evangelikalen dies viel mehr zu schätzen wissen als die Menschen jüdischen Glaubens, vorwiegend diejenigen, die in den USA leben… US-Juden müssen sich zusammenreißen und schätzen, was sie in Israel haben – bevor es zu spät ist!“

Aber die Wut von Leuten wie Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League (ADL), der den Kommentar vom 16. Oktober als „beleidigend und widerlich“ bezeichnete, in Kombination mit den Angriffen auf drei schwarze Prominente, führt bereits zu einer Gegenreaktion, vorwiegend von vielen normalerweise unpolitischen Schwarzen, die sich über die Bösartigkeit der jüdischen „Take no prisoners“-Reaktion aufgrund ihrer wahrgenommenen rassistischen Untertöne aufregen. Andere Beobachter sind besorgt darüber, dass die jüdischen Gruppen und Einzelpersonen die Bedeutung einiger der angeblichen antisemitischen Vorfälle (nach ihrer Definition) überbewerten, um ihre Ansicht zu untermauern, dass jüdisches Leid einzigartig ist und nicht mit anderen Verbrechen gegen die Menschheit verglichen werden kann.

Auch für diejenigen, die das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz verteidigen, ist es entmutigend zu beobachten, wie es möglich ist, fast alles zu sagen, solange es nicht jüdische Empfindlichkeiten beleidigt. Im Kongress gibt es bereits Bestrebungen, Kritik an Juden oder Israel zu kriminalisieren und solche Handlungen zum ultimativen „Hassverbrechen“ zu machen. Zu diesen spezifisch jüdischen Empfindlichkeiten gehört absurderweise auch, jeden zum Antisemiten zu erklären, der das Verhalten Israels kritisiert, das fast jeden Tag Schulen zerstört und einen palästinensischen Teenager erschießt. In der Tat sind die US-Medien in letzter Zeit überschwemmt worden mit Berichten über den zunehmenden Antisemitismus, die allesamt die israelische/jüdische Opferrolle feiern, während sie auch Jerusalems Kriegsverbrechen ignorieren und sich stattdessen auf angebliche Verschwörungen gegen Juden konzentrieren. Am verachtenswertesten sind in den Augen dieser Beschützer alles Jüdischen die wenigen sichtbaren Kritiker, die erkannt haben, dass die Standard-Erzählung des Holocaust, die seit dem Zweiten Weltkrieg kunstvoll und absichtlich geformt wurde, voller Ungereimtheiten und Fehler bei nachweisbaren Fakten ist. Sogenannte „Holocaust-Leugner“ werden über alle Maßen verunglimpft, weil sie die eigentliche Existenzberechtigung angreifen, die den „wundersamen“ Schöpfungsmythos Israels ausmacht.

Wenn man sich ansieht, was Kanye West und Donald Trump getan und gesagt haben, wird deutlich, dass die Greenblatts dieser Welt und ihre Verbündeten in den Medien und in der Regierung erheblich überreagiert haben. Beginnen wir mit Kanye West, der derzeit unter dem Namen Ye auftritt. Seine anfänglichen Äußerungen waren nicht besonders verblüffend, da sie andeuteten, dass Juden die Unterhaltungsindustrie in den Vereinigten Staaten direkt besitzen oder kontrollieren und leiten, was offenkundig wahr ist. Als die Kritik an Ye, der glaubt, dass Schwarze von den alten Hebräern abstammen, immer heftiger wurde, reagierte er mit einem unzusammenhängenden Tweet, in dem er „go death con 3 ON JEWISH PEOPLE“ forderte.

Der Komiker Dave Chappelle griff die Kontroverse auf, indem er in „Saturday Night Live“ einen scharfen Monolog über „die Juden“ und ihren Anteil an der Unterhaltungsindustrie hielt und sagte, es sei „nicht verrückt zu glauben“, dass Juden einen übergroßen Einfluss in Hollywood und den Medien ausüben. Er deutete auch an, dass Kanye gegen Hollywoods „Wahrnehmungsregeln“ verstoßen habe: „Wenn sie schwarz sind, ist es eine Gang. Wenn sie Italiener sind, ist es eine Mafia. Aber wenn sie jüdisch sind, dann ist es ein Zufall und man sollte nie darüber sprechen“.

Hätte Greenblatt Ye ignoriert, wären seine schlecht formulierten Kommentare wahrscheinlich schnell vergessen gewesen, aber so arbeiten die Greenblatts dieser Welt nicht. Jeder Verstoß gegen das Standardnarrativ der jüdischen Opferrolle erfordert einen Krieg in großem Stil. Berichten von Anfang letzter Woche zufolge waren die Bemühungen der ADL und anderer erfolgreich, Unternehmen, die mit Ye in Verbindung stehen, davon zu überzeugen, alle Verbindungen zu ihm abzubrechen, was bedeutet, dass er kein Milliardär mehr ist und sein Vermögen wahrscheinlich auf etwa 400 Millionen Dollar reduziert wurde.

Ähnliche Reaktionen gab es auf den jüngsten Tweet des Basketballspielers Kyrie Irving, der die sogenannte Theorie der schwarzen hebräischen Israeliten unterstützt, die er mit Ye teilt und die besagt, dass Schwarze in Wirklichkeit Juden sind, während der schwarze Komiker Dave Chapelle, der sich in Saturday Night Live über die Überreaktion der ADL lustig machte, von dieser Organisation unter Beschuss genommen wurde, die ihm vorwarf, Antisemitismus zu „popularisieren“ und zu „normalisieren“. Kyrie Irving, der ebenfalls glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, wurde von seinem Teambesitzer als „Person, mit der man nicht zusammenarbeiten sollte“, denunziert und von den Brooklyn Nets für acht Spiele ohne Bezahlung gesperrt, obwohl er sich bezeichnenderweise mehrfach entschuldigte.

Dies alles führte zu dem Abendessen in Mar-a-Lago mit Ye und dem sogenannten White Supremacist Nick Fuentes. Es ist nicht klar, was bei dem Essen besprochen wurde, aber Ye erklärt, dass Trump von Fuentes beeindruckt war. Als die Nachricht von dem Essen in den Medien auftauchte, brach ein Shitstorm los. Trump behauptete sowohl, dass er Fuentes nicht kenne als auch, dass er von Ye hereingelegt worden sei, dass der Mann als Yes Gast zu dem Essen mitgebracht worden sei. Diese Behauptungen, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Lügen handelt, wurden in allen Medien und auch von den üblichen Verdächtigen wie Greenblatt angegriffen, der verkündete, dass „die Normalisierung des Antisemitismus hier ist“. Am darauffolgenden Tag trat Senator Chuck Schumer, der Mehrheitsführer der Demokraten und selbst Jude, der sich für den „Beschützer Israels im Senat“ hält, vor den Senat, um Trumps Handlungen als „ekelhaft und gefährlich“ zu verurteilen, bevor er sie als „das pure Böse“ bezeichnete.

Auch prominente Republikaner wie Kevin McCarthy und Marco Rubio haben sich zu Wort gemeldet, was darauf hindeutet, dass Trump selbst bei jenen Politikern, die er normalerweise für seine Wiederwahl favorisieren würde, wenig Unterstützung finden wird. Auch die Republican Jewish Coalition hat sich den Angriffen angeschlossen, was bedeutet, dass Trump keine Wahlkampfgelder aus dieser normalerweise zuverlässigen Quelle erhalten wird. Und sogar Trumps ehemaliger Anwalt und der Mann, den er zum Botschafter in Israel ernannt hat, David Friedman, hat seinen alten Chef und Gönner verurteilt: „Sogar ein gesellschaftlicher Besuch von einem Antisemiten wie Kanye West und menschlichem Abschaum wie Nick Fuentes ist inakzeptabel.“ Ironischerweise war Friedman, dessen Loyalität zu den Vereinigten Staaten als fragwürdig angesehen werden könnte, während seiner Zeit in diesem Land eher ein hartnäckiger Apologet Israels als ein Förderer der US-Interessen.

Ich muss gestehen, dass ich noch nie von Nick Fuentes gehört hatte, also habe ich die Behauptung, er sei ein „Holocaust-Leugner“, ein wenig überprüft. Es ist gut dokumentiert, dass Fuentes Kommentare abgibt, die seine ziemlich starke Abneigung gegen Juden widerspiegeln, aber in Bezug auf den Holocaust war alles, was ich finden konnte, ein Kommentar, in dem er angeblich die Behauptung angriff, dass sechs Millionen Juden in den sogenannten Todeslagern umgekommen seien, und vorschlug, dass eher 200.000 bis 300.000 eine realistische Zahl sei, die durch offizielle und andere Aufzeichnungen gestützt werde. Er beschrieb diese Todesfälle als „Kekse“, die im Ofen gebacken werden, was die Kritiker vielleicht mehr verärgert hat als die Bemerkung über die Zahlen. Interessanterweise ist die Zahl von sechs Millionen eine der lächerlichsten Behauptungen, die fester Bestandteil der Holocaust-Erzählung sind, da sie offenbar willkürlich als „akzeptabel“ festgelegt wurde und es erhebliche Meinungsverschiedenheiten über ihre Zuverlässigkeit gibt.

Fuentes scheint also kein Holocaust-Leugner zu sein, er scheint vielmehr skeptisch gegenüber der Standard-Erzählung zu sein, wie ich und viele andere, die sich die Mühe gemacht haben, die überprüfbaren historischen Aufzeichnungen zu untersuchen. Das bedeutet jedoch nicht, dass jemand an der Macht sein Verhalten entschuldigen wird. Und sein Tischnachbar Donald Trump ist nach den Maßstäben der edlen Beschützer jüdischer und israelischer Interessen nun offensichtlich nicht mehr willkommen. Die großen Summen an Wahlkampfgeldern werden ausbleiben, die Zahl derer, die bereit sind, seine Kandidatur zu unterstützen, wird weitaus geringer sein, und die Medien werden sich noch mehr gegen ihn wenden, als sie es in den vergangenen sechs Jahren getan haben. Das tun sie in der Tat schon jetzt. Jeden Tag erscheinen in den Mainstream-Medien zahlreiche Artikel, in denen die Geschichte des verhängnisvollen Abendessens in Mar-a-Lago wieder und wieder erzählt wird. Trump hat die berühmt-berüchtigte rote Linie in jüdischen Fragen eindeutig überschritten. Die einzige Frage, die bleibt, ist, was das mit Leuten wie Greenblatt macht. Wenn er so weitermacht, was er tun wird, weil er so verdrahtet ist, könnte sich der Wurm drehen und die Amerikaner werden sich fragen, wie 2 % der Bevölkerung so viel Macht erlangen konnten? Das wäre eine wirklich interessante Entwicklung.

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.