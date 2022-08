Cholesterin ist keine Ursache für Herzkrankheiten

Mercola.com

Eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2018 liefert stichhaltige Beweise dafür, dass ein hoher LDL- und Gesamtcholesterinspiegel kein Anzeichen für ein Herzkrankheitsrisiko ist und dass eine Statinbehandlung als Form der Primärprävention aus diesem Grund von zweifelhaftem Nutzen ist

Bei drei neueren Studien, die die Cholesterinhypothese unterstützten, wurde festgestellt, dass sie Daten und Ergebnisse früherer Studien falsch dargestellt hatten, um ihre eigenen Schlussfolgerungen zu untermauern

Insgesamt ergab die Analyse, dass der Zusammenhang zwischen Gesamtcholesterin und CVD in vielen Studien schwach, nicht vorhanden oder umgekehrt ist

Ältere Menschen mit hohem LDL sterben nicht vorzeitig – sie leben sogar am längsten und überleben sowohl diejenigen mit unbehandeltem niedrigem LDL als auch diejenigen, die mit Statinen behandelt werden

Eine 2015 durchgeführte Metaanalyse von 11 Studien zu Statinen ergab, dass die Einnahme von Statinen den Tod in Studien zur Primärprävention um lediglich 3,2 Tage und in Studien zur Sekundärprävention um 4,1 Tage hinauszögert.

In den letzten sechs Jahrzehnten hat die amerikanische Ernährungsberatung vor dem Verzehr cholesterinreicher Lebensmittel gewarnt und behauptet, Cholesterin in der Nahrung fördere die Bildung von Arterienablagerungen, die zu Herzerkrankungen führen. Inzwischen liegen überwältigende Beweise für das Gegenteil vor, doch das dogmatische Denken kann, gelinde gesagt, hartnäckig sein.

Nachdem jahrzehntelange Forschung keinen Zusammenhang zwischen Cholesterin in der Nahrung und Herzkrankheiten nachweisen konnte, haben sich die Ernährungsrichtlinien für Amerikaner für die Jahre 2015-2020 endlich mit diesem wissenschaftlichen Mangel befasst und verkündet, dass Cholesterin nicht als Nährstoff gilt, dessen übermäßiger Verzehr bedenklich ist. Leider enthalten die Richtlinien für 2020-2025 diese Aussage nicht mehr, stattdessen heißt es nun:

Die National Academies empfehlen, den Konsum von Transfetten und Cholesterin in der Nahrung so gering wie möglich zu halten, ohne die Angemessenheit der Ernährung zu gefährden. Die USDA Dietary Patterns enthalten wenig Transfette und wenig Cholesterin.

Ich stimme zwar zu, dass Transfette in der Ernährung begrenzt oder sogar ganz gestrichen werden sollten, aber es ist absurd, dass das USDA zu seinen alten Empfehlungen zurückkehrt, da Cholesterin NICHT die Ursache von Herzerkrankungen ist.

Bis heute häufen sich die Beweise, die zeigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Cholesterin und Herzkrankheiten gibt. Auch die Beweise für die Verwendung von cholesterinsenkenden Statinen zur Senkung des Risikos von Herzerkrankungen sind dürftig bis gar nicht vorhanden und sind wahrscheinlich nicht viel mehr als das Machwerk der Statinhersteller – das ist zumindest die implizite Schlussfolgerung einer wissenschaftlichen Übersichtsarbeit, die 2018 in der Expert Review of Clinical Pharmacology veröffentlicht wurde.

Cholesterin-Mythos von Statin-Befürwortern am Leben erhalten?

In der 2018 veröffentlichten Übersichtsarbeit wurden erhebliche Mängel in drei Studien festgestellt, die „von Statin-Befürwortern veröffentlicht“ wurden, um „das aktuelle Dogma zu bestätigen.“ Das Papier präsentiert substanzielle Beweise dafür, dass der Gesamtcholesterin- und Low-Density-Lipoprotein (LDL)-Cholesterinspiegel kein Hinweis auf das Risiko einer Herzerkrankung ist und dass die Statinbehandlung aus diesem Grund als Form der Primärprävention von „zweifelhaftem Nutzen“ ist. Die Autoren schreiben dazu:

Außerdem haben wir geprüft, ob die Schlussfolgerungen dreier kürzlich erschienener Berichte von Befürwortern der Cholesterinhypothese auf einer genauen und umfassenden Überprüfung der Forschung über Lipide und Herz-Kreislauf-Erkrankungen beruhen …

Unsere Suche nach Fälschungen der Cholesterinhypothese bestätigt, dass sie keines der Bradford-Hill-Kriterien für Kausalität erfüllen kann und dass die Schlussfolgerungen der Autoren der drei Übersichten auf irreführenden Statistiken, dem Ausschluss erfolgloser Studien und dem Ignorieren zahlreicher widersprüchlicher Beobachtungen beruhen.

Wie von Reason.com berichtet:

Eine umfassende neue Studie über Cholesterin, die auf den Ergebnissen von mehr als einer Million Patienten beruht, könnte dazu beitragen, jahrzehntelange Regierungsempfehlungen zu Diät, Ernährung, Gesundheit, Vorbeugung und Medikamenten zu revidieren …

Die Studie … konzentriert sich auf Statine, eine Klasse von Medikamenten, die zur Senkung des LDL-C-Spiegels, des sogenannten „schlechten“ Cholesterins, im menschlichen Körper eingesetzt werden. Der Studie zufolge sind Statine für die meisten Menschen sinnlos …

In der Studie wird auch berichtet, dass ‚Herzinfarktpatienten nachweislich niedrigere als normale LDL-C-Cholesterinwerte haben‘ und dass ältere Menschen mit höheren Werten des schlechten Cholesterins tendenziell länger leben als solche mit niedrigeren Werten.

Kein Nachweis, dass Cholesterin das Risiko für Herzkrankheiten beeinflusst

In der Tat weisen die Autoren der Expert Review of Clinical Pharmacology-Analyse darauf hin, dass, wenn ein hoher Gesamtcholesterinspiegel tatsächlich eine Hauptursache für Atherosklerose wäre, „es eine Expositions-Antwort in Studien mit cholesterinsenkenden Medikamenten geben sollte“. Mit anderen Worten: Patienten, deren Gesamtcholesterinspiegel am stärksten gesenkt wird, sollten auch den größten Nutzen haben. Das ist aber leider nicht der Fall.

Eine Überprüfung von 16 relevanten Studien zur Senkung des Cholesterinspiegels (Studien, in denen die Expositions-Wirkungsbeziehung tatsächlich berechnet wurde) ergab, dass diese Art der Expositions-Wirkungsbeziehung in 15 von ihnen nicht festgestellt wurde. Darüber hinaus weisen die Forscher darauf hin, dass in der einzigen Studie, die eine positive Expositions-Wirkungsbeziehung zur Senkung des Cholesterinspiegels zeigte, ausschließlich Sport als Behandlung eingesetzt wurde.

Patienten mit einem hohen Gesamtcholesterinspiegel sollten auch ein erhöhtes Risiko haben, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, aber auch dafür fanden die Forscher keine Beweise und wiesen nicht ohne Hintergedanken darauf hin, dass dies „eine Idee ist, die durch betrügerische Literaturauswertungen unterstützt wird“. Sie geben das folgende Beispiel dafür, wie die Forschung falsch dargestellt wurde:

Die Hypothese, dass ein hoher TC-Wert [Gesamtcholesterinspiegel] zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt, wurde in den 1960er Jahren von den Autoren der Framingham Heart Study aufgestellt. In ihrer 1987 veröffentlichten 30-Jahres-Follow-up-Studie berichteten die Autoren jedoch, dass ‚für jeden Rückgang des TC um 1 mg/dl pro Jahr ein Anstieg der koronaren und der Gesamtsterblichkeit um elf Prozent zu verzeichnen war‘. Drei Jahre später veröffentlichten die American Heart Association und das U.S. National Heart, Lung and Blood Institute eine gemeinsame Zusammenfassung, in der sie zu dem Schluss kamen, dass „eine einprozentige Senkung des TC-Wertes einer Person zu einer etwa zweiprozentigen Verringerung des KHK-Risikos führt“. Die Autoren beriefen sich in betrügerischer Weise auf die Framingham-Veröffentlichung, um diese weithin zitierte falsche Schlussfolgerung zu untermauern.

Widersprüchliche Befunde werden routinemäßig ignoriert oder falsch dargestellt

Um festzustellen, ob die drei untersuchten Berichte frühere Ergebnisse falsch wiedergegeben hatten, durchsuchten sie die drei Papiere nach Zitaten aus 12 Studien, die über Ergebnisse berichteten, die „nicht mit der Cholesterinhypothese übereinstimmen“. Nur einer der drei Berichte hatte die Artikel korrekt zitiert, und selbst dann waren nur zwei der zwölf Studien korrekt zitiert.

Etwa die Hälfte der widersprüchlichen Artikel wurde ignoriert. In den übrigen wurden statistisch nicht signifikante Ergebnisse zugunsten der Cholesterinhypothese aufgeblasen, und nicht stützende Ergebnisse wurden so zitiert, als ob sie stützend wären. Nur eine der sechs randomisierten Cholesterinsenkungsstudien mit negativem Ergebnis wurde zitiert, und das auch nur in einer der Übersichten.

Die Forscher weisen auch auf eine große Metaanalyse hin, bei der „mindestens ein Dutzend Studien“, in denen kein oder ein umgekehrter Zusammenhang nachgewiesen wurde, einfach ignoriert wurden. Insgesamt ergab die Analyse der Expert Review of Clinical Pharmacology, dass „der Zusammenhang zwischen Gesamtcholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in vielen Studien schwach, nicht vorhanden oder umgekehrt ist.“

Auch kein Zusammenhang zwischen LDL und Herzkrankheiten

Die Studie des Expert Review of Clinical Pharmacology widerlegt auch die Behauptung, dass ein hoher LDL-Wert Atherosklerose und/oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. Wenn ein hoher LDL-Wert tatsächlich für Atherosklerose verantwortlich wäre, dann würde bei Patienten mit hohem LDL-Wert häufiger Atherosklerose diagnostiziert werden, was jedoch nicht der Fall ist, und die Patienten mit den höchsten LDL-Werten würden am stärksten von Atherosklerose betroffen sein, was jedoch nicht der Fall ist.

Die Forscher zitieren Studien, die „keinen Zusammenhang“ zwischen LDL und Koronarverkalkung oder dem Grad der Atherosklerose zeigen. Das Gleiche gilt für LDL und CVD. Eine Studie, in der fast 140 000 Patienten mit akutem Myokardinfarkt untersucht wurden, ergab, dass ihr LDL-Wert zum Zeitpunkt der Aufnahme niedriger als normal war.

Noch aufschlussreicher ist, dass eine andere Studie, die ursprünglich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen war, die LDL-Werte der Patienten sogar noch weiter senkte. Bei der Nachuntersuchung drei Jahre später stellte sich heraus, dass Patienten mit einem LDL-Wert unter 105 mg/dl (2 mmol/L) eine doppelt so hohe Sterblichkeitsrate aufwiesen wie Patienten mit einem höheren LDL-Wert.

Interessanterweise vermuten die Autoren, dass dieser umgekehrte Zusammenhang darauf zurückzuführen sein könnte, dass ein niedriger LDL-Wert das Risiko für Infektionskrankheiten und Krebs erhöht – beides sind häufige Todesursachen.

Sie prüfen auch Belege dafür, dass ältere Menschen mit hohem LDL-Wert nicht vorzeitig sterben – sie leben sogar am längsten und überleben sowohl diejenigen mit unbehandeltem niedrigem LDL-Wert als auch diejenigen, die mit Statinen behandelt werden. Eine solche Studie – eine Meta-Analyse von 19 Studien – ergab, dass 92 % der Menschen mit hohem Cholesterinspiegel länger leben.

Die Vorteile einer Statinbehandlung werden übertrieben dargestellt

Schließlich analysiert der Bericht Expert Review of Clinical Pharmacology die Behauptungen über Statine und zeigt, wie Studien die Vorteile durch eine Vielzahl unterschiedlicher Taktiken übertreiben. In einigen Fällen wurden auch hier erfolglose Studien einfach ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurde das wichtigste Ergebnis – eine Verlängerung der Lebenserwartung – in keiner Studie zur Cholesterinsenkung erwähnt, aber wie kürzlich von Kristensen et al. berechnet, verlängert eine Statinbehandlung die Lebenserwartung nur um durchschnittlich ein paar Tage“, so die Autoren.

Die Studie, auf die sie sich beziehen und die 2015 im BMJ Open veröffentlicht wurde und in der 11 Studien mit einer Nachbeobachtungszeit zwischen zwei und 6,1 Jahren untersucht wurden, ergab, dass „der Tod in Studien zur Primärprävention um -5 bis 19 Tage und in Studien zur Sekundärprävention um -10 bis 27 Tage hinausgeschoben wurde.“ In den Studien zur Primärprävention wurde der Tod im Median um 3,2 Tage hinausgezögert, in den Studien zur Sekundärprävention um 4,1 Tage!

In Anbetracht der gut dokumentierten Gesundheitsrisiken, die mit Statinen verbunden sind, ist dies ein verblüffendes Ergebnis, das eigentlich das Dogma auf den Kopf stellen sollte. Und doch bleibt das Dogma bestehen und könnte sich in den kommenden Tagen sogar noch verstärken.

JAMA-Leitartikel fordert ein Ende der „Fake News“ über Statine

Der Cholesterinmythos war ein Segen für die Pharmaindustrie, da cholesterinsenkende Statine – die häufig als Primärprävention gegen Herzinfarkt und Schlaganfall verschrieben werden – zu einem der am häufigsten verwendeten Medikamente auf dem Markt geworden sind. Im Zeitraum 2012-2013 gaben 27,8 % der amerikanischen Erwachsenen über 40 Jahre an, ein Statin zu verwenden, zehn Jahre zuvor waren es noch 17,9 %. Aber das war vor sechs Jahren, ich vermute, dass heute mehr als ein Drittel der Erwachsenen über 40 Jahre Statine verwenden.

Zusätzlich zu der oben zitierten BMJ Open-Studie ergab ein im November 2016 im JAMA veröffentlichter Bericht der U.S. Preventive Services Task Force, dass 250 Menschen ein bis sechs Jahre lang ein Statin einnehmen müssen, um einen einzigen Todesfall aus irgendeiner Ursache zu verhindern; 233 mussten zwei bis sechs Jahre lang ein Statin einnehmen, um einen einzigen kardiovaskulären Todesfall zu verhindern. Um ein einziges kardiovaskuläres Ereignis bei Menschen, die jünger als 70 Jahre sind, zu verhindern, müssten 94 Personen ein Statin einnehmen.

In einem Bericht aus dem Jahr 2015 heißt es: „Die statistische Täuschung hat den Anschein erweckt, dass Statine in der Primär- und Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sicher und wirksam sind.“ In dem Papier wird darauf hingewiesen, dass durch die Verwendung eines statistischen Instruments, das als relative Risikoreduktion bekannt ist, die trivialen Vorteile von Statinen stark verstärkt erscheinen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse wie diese sind der Hauptgrund dafür, dass Statine eine negative Presse erhalten. Es könnte jedoch bald zu einer Umkehrung des Nachrichtenzyklus kommen, indem negative Statin-Artikel als „Fake News“ bezeichnet werden.

Laut einem Leitartikel der Fachzeitschrift JAMA Cardiology vom Juni 2019, verfasst von der Kardiologin Dr. Ann Marie Navar, sind Statine Opfer „angstbasierter medizinischer Informationen“, genau wie Impfstoffe, und das ist der Grund für die mangelnde Therapietreue der Patienten. Cardiovascular Business berichtet:

Wir wissen, dass das, was die Menschen lesen, ihre Handlungen beeinflusst“, sagte Navar, und in der Tat fand eine Studie aus dem Jahr 2016 im European Heart Journal heraus, dass auf Bevölkerungsebene die Absetzung von Statinen zunahm, nachdem negative Nachrichten über Statine in diesen Gemeinschaften aufgetaucht waren. In einer anderen Studie gab mehr als einer von drei Herzpatienten an, dass sie ein Statin-Rezept nur aus Angst vor unerwünschten Wirkungen ablehnten. Masernausbrüche sind sehr sichtbar: Ein Ausschlag tritt auf, die Gesundheitsbehörden reagieren, es gibt Schlagzeilen und die medizinische Gemeinschaft reagiert lautstark“, schrieb Navar.

Wenn dagegen ein Patient, der ein Statin aufgrund von durch falsche Informationen geschürten Bedenken abgelehnt hat, einen Herzinfarkt erleidet, ist das Ergebnis weniger sichtbar. Dennoch beobachten Kardiologen und Allgemeinmediziner täglich den schwelenden Ausbruch der Statin-Verweigerung.

Cardiovascular Business fasst Navars Vorschläge zusammen, wie Ärzte sich gegen falsche Informationen über Statine wehren und die Therapietreue verbessern können, z. B. durch die Ausgabe von Jahresrezepten mit automatischer Nachfüllung.

Als ich zum ersten Mal über die Zensur von Anti-Impfstoff-Materialien schrieb, die auf jeder einzelnen Online-Plattform stattfindet, warnte ich davor, dass diese Zensur auch vor Impfstoffen nicht Halt machen würde. Und hier sehen wir nun den Aufruf zur Zensur von Anti-Statin-Informationen, indem man sie kurzerhand als „Fake News“ bezeichnet.

Wahrscheinlich ist die Zensur von Anti-Statin-Informationen bereits im Gange. Eine schnelle Google-Suche nach „Statin-Nebenwirkungen“ ergab seitenweise Links, in denen von geringen Risiken, den Vorteilen von Statinen, Vergleichsartikeln und der Betrachtung zweier verschiedener Marken die Rede war – mit anderen Worten: überwiegend positive Nachrichten.

Die wissenschaftliche Tatsache ist, dass Statine nicht nur eine „Zeitverschwendung“ sind und die Sterblichkeit nicht senken, sondern auch eine lange Liste potenzieller Nebenwirkungen und klinischer Probleme mit sich bringen, darunter:

Ein erhöhtes Risiko für Diabetes

Verminderte Herzfunktion

Nährstoffverluste – einschließlich CoQ10 und Vitamin K2, die beide für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems und des Herzens wichtig sind

Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit – Statine gehören zu den Medikamenten der Kategorie X, was bedeutet, dass sie schwerwiegende Geburtsschäden verursachen, daher sollten sie niemals von schwangeren Frauen oder Frauen, die eine Schwangerschaft planen, eingenommen werden

Erhöhtes Krebsrisiko – Die langfristige Einnahme von Statinen (10 Jahre oder länger) erhöht das Risiko von Frauen für zwei Hauptarten von Brustkrebs um mehr als das Doppelte: invasives duktales Karzinom und invasives lobuläres Karzinom

Nervenschäden – Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Statin-Behandlung, die länger als zwei Jahre andauert, „eindeutige Schäden an den peripheren Nerven“ verursacht.

Wie Sie Ihr Risiko für Herzkrankheiten einschätzen

In der Regel sind cholesterinsenkende Medikamente für die meisten Menschen weder erforderlich noch sinnvoll – vor allem dann nicht, wenn sowohl ein hoher Cholesterinspiegel als auch Langlebigkeit in Ihrer Familie vorkommen. Denken Sie daran, dass die überwältigenden Beweise dafür sprechen, dass Ihr Gesamtcholesterinspiegel wenig bis gar nichts mit Ihrem Risiko für Herzerkrankungen zu tun hat.

Weitere Informationen über Cholesterin und die Bedeutung der verschiedenen Werte finden Sie in der Infografik oben. Was die Bewertung Ihres Risikos für Herzkrankheiten angeht, so können Sie sich mit den folgenden Tests ein genaueres Bild von Ihrem Risiko machen:

HDL/Cholesterin-Verhältnis – Der HDL-Anteil ist ein sehr wichtiger Risikofaktor für Herzkrankheiten. Teilen Sie einfach Ihren HDL-Wert durch Ihr Gesamtcholesterin. Dieser Prozentsatz sollte idealerweise über 24 % liegen.

Triglycerid/HDL-Verhältnis – Das Gleiche gilt für das Verhältnis von Triglyceriden und HDL. Dieser Prozentsatz sollte unter 2 liegen.

NMR-LipoProfil – Große LDL-Partikel scheinen nicht schädlich zu sein. Nur kleine, dichte LDL-Partikel können potenziell ein Problem darstellen, da sie sich durch die Auskleidung Ihrer Arterien quetschen können. Wenn sie oxidieren, können sie Schäden und Entzündungen verursachen.

Einige Gruppen, wie z. B. die National Lipid Association, gehen jetzt dazu über, den Schwerpunkt auf die Anzahl der LDL-Partikel statt auf das Gesamt- und LDL-Cholesterin zu legen, um das Risiko für Herzerkrankungen besser einschätzen zu können. Sobald Sie Ihre Partikelgröße kennen, können Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt ein individuelles Programm entwickeln, das Ihnen hilft, Ihr Risiko zu kontrollieren.

Ihr Nüchterninsulinspiegel – Herzkrankheiten sind in erster Linie auf eine Insulinresistenz30 zurückzuführen, die das Ergebnis einer zuckerreichen Ernährung ist. Zucker, nicht Cholesterin oder gesättigte Fette, ist der Hauptauslöser. Klinische Studien haben gezeigt, dass Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt innerhalb von nur zwei Wochen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen kann.

Jede Mahlzeit oder jeder Snack mit einem hohen Anteil an Kohlenhydraten wie Fruktose und raffiniertem Getreide führt zu einem raschen Anstieg des Blutzuckerspiegels und zu einer Insulinausschüttung, um den Anstieg des Blutzuckerspiegels auszugleichen.

Das Insulin, das durch den Verzehr von zu vielen Kohlenhydraten freigesetzt wird, fördert die Fettansammlung und erschwert es Ihrem Körper, überschüssiges Gewicht abzubauen. Überschüssiges Fett, insbesondere um den Bauch herum, ist eine der Hauptursachen für Herzkrankheiten.

Ihr Nüchternblutzuckerspiegel – Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen mit einem Nüchternblutzuckerspiegel von 100 bis 125 mg/dl ein fast 300 % höheres Risiko für eine koronare Herzkrankheit haben als Menschen mit einem Spiegel von unter 79 mg/dl.

Ihr Eisenspiegel – Eisen kann einen sehr starken oxidativen Stress auslösen. Wenn Sie also einen zu hohen Eisenspiegel haben, können Sie Ihre Blutgefäße schädigen und Ihr Risiko für Herzkrankheiten erhöhen. Idealerweise sollten Sie Ihre Ferritinwerte überwachen und sicherstellen, dass sie nicht wesentlich über 80 ng/ml liegen.

Der einfachste Weg, diese Werte zu senken, besteht darin, Blut zu spenden. Wenn das nicht möglich ist, können Sie eine therapeutische Phlebotomie durchführen lassen, die das überschüssige Eisen effektiv aus Ihrem Körper entfernt.

Artikel als PDF:

Quellen: