Die Wahrheit über die Pandemie der „Spanische Grippe“ von 1918 (II) – Pharmaindustrie experimentiert an ahnungslosen und uninformierten Patienten

Der erste Teil ist hier zu finden.

Wir setzen das frühere Material über die schreckliche „Spanische Grippe“-Pandemie von 1918 fort, über die die in Rumänien geborene und in Amerika tätige Ärztin Dr. Ana Maria Mihalcea auf ihrer Website auf der Plattform Substack berichtet. Es gibt mehrere Hinweise und kürzlich analysierte Dokumente, die darauf hindeuten, dass die sogenannte „Spanische Grippe“-Pandemie in Wirklichkeit etwas ganz anderes war als das, was uns erzählt wurde.

Wir bieten einen weiteren Auszug aus dem umfangreichen Artikel von Dr. Gary G. Kohls:

„Die Impfstoffindustrie ist immer auf der Suche nach menschlichen Testpersonen. Am erfolgreichsten ist sie, wenn sie Populationen findet, die sich nicht weigern können. Soldaten (9) [„Gefährdet die militärische Forschung die Gesundheit der Veteranen? Lessons Spanning Half a Century, A Staff Report Prepared for the Committee on Veterans‘ Affairs“, Vereinigte Staaten, Dezember 1994], Säuglinge, Behinderte, Gefangene, Menschen in Entwicklungsländern – sie sind nicht in der Lage, sich zu verweigern.

Impfstoffversuche an gefährdeten Bevölkerungsgruppen gehören nicht der Vergangenheit an. Sehen Sie sich dieses Video mit der Erklärung von Dr. Stanley Plotkin an (Plotkin entwickelte einen Impfstoff gegen Röteln, der 1969 an die Öffentlichkeit abgegeben wurde), in dem er beschreibt, wie experimentelle Impfstoffe bei Waisenkindern, geistig Zurückgebliebenen, Gefangenen und Menschen unter kolonialer Herrschaft eingesetzt wurden.

Die Erklärung fand im Januar 2018 statt. Die Heuchelei der medizinischen Gemeinschaft ist heute genauso oder noch ausgeprägter als vor 100 Jahren. Sehen Sie [im Video], wie Dr. Plotkin zugibt, [an einen Redakteur] zu schreiben:

„Die Frage ist, ob wir Experimente an voll funktionsfähigen Erwachsenen und Kindern durchführen sollten, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können, oder ob wir erste Studien an Kindern und Erwachsenen durchführen sollten, die zwar menschlich sind, aber kein soziales Potenzial haben].“

Die internationale Gemeinschaft weiß sehr wohl, dass die Pharmaindustrie Fehler macht und immer auf der Suche nach menschlichen Versuchspersonen ist. In der Allgemeinen Erklärung zur Bioethik und zu den Menschenrechten heißt es, dass der Einzelne das Recht hat, in jeden präventiven medizinischen Eingriff, wie z. B. eine Impfung, einzuwilligen:

1. Die Menschenwürde, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten müssen uneingeschränkt geachtet werden.

2. Die Interessen und das Wohl des Einzelnen müssen Vorrang vor dem alleinigen Interesse der Wissenschaft oder der Gesellschaft haben.

Artikel 6 – Zustimmung

Alle präventiven, diagnostischen und therapeutischen medizinischen Eingriffe dürfen nur mit vorheriger, freier und informierter Zustimmung der betroffenen Person auf der Grundlage angemessener Informationen durchgeführt werden. Die Zustimmung muss gegebenenfalls ausdrücklich erfolgen und kann von der betroffenen Person jederzeit und aus jedem Grund ohne Nachteile oder Beeinträchtigungen widerrufen werden.

So schließt Dr. Kohls seinen Artikel aus dem Jahr 2018 ab:

„Im Jahr 2018 experimentiert die Impfstoffindustrie täglich an Babys. Das Impfschema wurde nie [mit demselben Eifer] getestet, mit dem es verabreicht wird. Die Ergebnisse des Experiments sind: 1 von 7 vollständig geimpften Kindern in Amerika befindet sich in irgendeiner Form in einer Sonderschule und über 50 % haben irgendeine Form von chronischer Krankheit. [siehe Bericht hier]

In den Jahren 1918/19 gab es keine Haftung des Herstellers für Impfstoffverletzungen oder Todesfälle. Im Jahr 2018 haften Impfstoffhersteller nicht für Impfstoffverletzungen oder Todesfälle, was 1986 formal festgelegt wurde. [siehe diesen Artikel auf childrenshealthdefense.org]

In den Jahren 1918/1919 gab es keine unabhängige Untersuchung, die die offizielle Geschichte infrage gestellt hätte, dass die „Spanische Grippe“ eine mysteriöse Krankheit sei, die aus dem Nichts aufgetaucht sei… Im Jahr 2018 ist die Pharmaindustrie [eine der profitabelsten Industrien] der größte Geldgeber für Kampagnen von Politikern und der größte Werbeträger in allen Medien, es hat sich also in den letzten 100 Jahren nicht viel geändert.

Diese Geschichte wird wahrscheinlich von den Medien ignoriert werden, weil ihre Gehälter von der Pharmawerbung bezahlt werden. Wenn Sie das nächste Mal jemanden sagen hören, dass „Impfstoffe Leben retten“, beachten Sie bitte, dass die tatsächliche Situation in Bezug auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Impfstoffen viel komplizierter ist als dieser Drei-Wort-Slogan. Denken Sie auch daran, dass die Impfstoffe in den Jahren 1918-1919 möglicherweise 50-100 Millionen Menschen getötet haben. Wenn das stimmt, überwiegen diese Kosten bei weitem den Nutzen, zumal Klempner, Elektriker, Bergleute und Ingenieure die eigentliche Arbeit zur Verringerung der Krankheitssterblichkeit geleistet haben und weiterhin leisten.

Impfstoffe sind keine Zauberei. Menschenrechte und Bioethik sind entscheidend.

Shimon Yanowitz erwähnt auch eine 2008 im Journal of Infectious Diseases veröffentlichte Studie, zu deren Autoren auch der „Apostel“ der Impfung und der Gesichtsmaske, Anthony S. Fauci, gehört. In der Studie mit dem Titel „Vorherrschende Rolle der bakteriellen Lungenentzündung als Todesursache bei pandemischer Influenza: Auswirkungen auf die Vorbereitung auf eine Influenzapandemie: Implications for Pandemic Influenza Preparedness“), heißt es: „Wir untersuchten Lungengewebeschnitte, die bei 58 Autopsien gewonnen wurden, und werteten pathologische und bakteriologische Daten aus 109 veröffentlichten Autopsieserien aus, die 8398 einzelne Autopsieuntersuchungen beschrieben. “ Und in den Schlussfolgerungen heißt es: „Die Mehrzahl der Todesfälle in der Influenzapandemie 1918-1919 wurde wahrscheinlich direkt durch eine sekundäre bakterielle Lungenentzündung verursacht, die durch gewöhnliche Bakterien der oberen Atemwege hervorgerufen wurde.“ Aufgrund der in diesem Material enthaltenen Informationen gibt es jedoch Hinweise darauf, dass die bakterielle Lungenentzündung nicht sekundär, sondern primär und nicht durch ein Virus verursacht wurde.

Nach seinem Vortrag kommt Dr. Yanowitz unter Bezugnahme auf all diese Dokumente zu dem Schluss, dass „die Spanische Grippe keine ‚Spanische Grippe‘ und keine ‚Grippe‘ war, sondern durch die Injektion eines Cocktails aus Pneumokokken- und Meningokokkenbakterien [ein fehlgeschlagenes Impfexperiment] verursacht wurde, der bei all den Menschen, die starben, eine schwere Lungenentzündung verursachte.“

Schließlich verweist Yanowitz auf die Forschungen von Eleanor McBean, M.D. (die während der Pandemie von 1918 als junger Teenager bis ins 20. Jahrhundert hinein lebte), die ihre Erfahrungen aus erster Hand und alles, was sie über Impfstoffe erforschte, beschrieb: „Die vergiftete Nadel: Unterdrückte Fakten über Impfungen“, „Impfstoffe: Der größte medizinische Betrug der Geschichte“.

Obwohl während der Pandemie 1918-1919, der sogenannten „Spanischen Grippe“, 50-100 Millionen Menschen starben, gab es auch damals schon Menschen, die sich gegen die Maskenpflicht und den Terror drakonischer Einschränkungen wehrten. Es wurde sogar eine „Anti-Masken-Liga“ gegründet. Auf dem ersten Bild unten ist eine Anzeige über eine Protestbewegung (in San Francisco) mit dem Titel „Anti-Masken-Treffen“ zu sehen. Heute Abend (Samstag) 25 Jan. Um gegen die Verordnung zu protestieren, die das Tragen von ungesunden Masken vorschreibt. Es werden Auszüge aus dem Bulletin des staatlichen Gesundheitsamtes verlesen, die zeigen, dass die Maskenpflicht ein Fehlschlag ist.

Im zweiten Video, das Dr. Ana Maria Mihalcea auf ihrer Website vorstellt, spricht der jüdische Gelehrte Dr. Shimon Yanowitz über die Unterdrückung im „aktuellen Holocaust“. Hier ist ein Auszug:

„Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, dass alles, was links und rechts politisch ist, von dem ablenkt, was hinter den Kulissen vor sich geht. Hinter den Kulissen gibt es kein links und rechts. Was wir jetzt haben, ist eine globale Nazi-Regierung. In Israel zeigen viele Leute auf mich und sagen: „Wie kannst du es wagen?“ Der Holocaust war „heilig“. Ich darf das Holocaust-Museum in Jerusalem nicht betreten, weil ich keinen grünen Pass habe. Ist das nicht ein Beweis dafür, was aus dem Holocaust geworden ist? Etwas „Heiliges“, über das man nicht sprechen kann, denn wenn man es täte, würden die Menschen vielleicht aufwachen und sehen, dass es wieder passiert. Es gibt Menschen wie mich, die jüdisch sind, und ich spreche zu allen Menschen in der Welt: … meine verstorbenen Eltern sind Überlebende des Holocaust und sie kamen nach Israel, weil sie nicht erkennen, dass ihr Sohn hier verfolgt wird, weil er sich nicht an die Vorschriften und Impfungen hält. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Familie im gegenwärtigen Holocaust verloren habe, nicht in dem vor 80 Jahren, denn sie sprechen nicht mit mir und ich kann sie nicht besuchen. Sie sind „geimpft“ und haben immer noch Angst, ich könnte sie anstecken.

Ich bin nicht geimpft und ich habe keine Angst, aber sie sind geimpft und sie haben Angst. Ich stimme voll und ganz zu, dass wir der Realität ins Auge blicken und sagen müssen, dass wir einer potenziellen Katastrophe von viel größerem Ausmaß gegenüberstehen, viel größer als der Holocaust vor 80 Jahren, [einer Katastrophe], die sich ereignen wird, wenn wir nichts tun. Was wird Ihr nächster Schritt sein? Werden wir Konzentrationslager haben? Ich kann sie anders nennen – Umerziehungslager, wie im kommunistischen China, oder Zwangsimpfungslager… Liebe Menschen auf der ganzen Welt, unsere Grundrechte werden in diesem totalitären, globalen nazistischen und faschistischen Regime niedergetreten. Und diese Masken werden uns aufgesetzt, um uns nicht gesünder, sondern kränker zu machen, denn wir können nicht mehr richtig Sauerstoff atmen, wir können nicht mehr husten. Husten ist eine der wichtigsten gesunden Tätigkeiten des menschlichen Körpers. Wenn wir husten, signalisiert uns unser Körper, dass er etwas Schlechtes loswerden will, das sich in den Bronchien angesammelt hat. Warum wollen sie uns am Atmen und Husten hindern? Das ist Totalitarismus im wahrsten Sinne des Wortes“.