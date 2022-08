Die USA bleiben die Ausnahme bei Landminen

Biden hat das fast weltweite Verbot dieser militärisch unwirksamen Waffen wiederhergestellt, aber ihren weiteren Einsatz in Südkorea festgeschrieben.

Ursala Knudsen-Latta

Ein nahezu weltweites Verbot des Einsatzes von Antipersonenminen ist dank Präsident Bidens Umkehrung der Haltung der Trump-Regierung am 21. Juni wieder US-Politik. Diese überfällige Erfüllung eines Wahlkampfversprechens bringt die Vereinigten Staaten von Amerika in Einklang mit den wichtigsten Bestimmungen des Minenverbotsvertrags: ein von 164 Staaten, darunter alle anderen NATO-Mitglieder, unterzeichneter Pakt, der die Entwicklung, die Herstellung, den Einsatz, den Erwerb, die Weitergabe oder die Ausfuhr solcher Minen verbietet.

Die Politik Bidens sieht jedoch den Einsatz von Antipersonenminen (APL) auf der koreanischen Halbinsel vor. Diese militärisch unnötige und moralisch falsche „koreanische Ausnahme“ bringt die Vereinigten Staaten von Amerika aus dem globalen Konsens heraus – und solange sie nicht abgeschafft ist, werden die Vereinigten Staaten mit ihrem Versagen, sie vollständig zu verbieten, abseits stehen.

Antipersonen-Landminen sind seit langem für ihre schreckliche und wahllose Wirkung bekannt. Ihre Beseitigung ist schwierig und kostspielig, und sie fügen unschuldigen Zivilisten noch lange nach dem Ende eines Konflikts Leid zu. Nicht explodierte Bomben und Landminen, die größtenteils aus dem Vietnamkrieg stammen, haben in Vietnam mehr als 105.000, in Kambodscha fast 65.000 und in Laos über 50.000 Todesopfer gefordert. Noch im Jahr 2020 hatten die drei Länder zusammen 99 Opfer zu beklagen, darunter 23 Kinder, wie der Landmine Monitor berichtet.

Woher kommt also die Ausnahme für die koreanische Halbinsel? Präsident Clinton brachte diesen Gedanken während der Verhandlungen zum Minenverbotsvertrag, auch bekannt als Ottawa-Konvention, ins Spiel. Als die Weltgemeinschaft ihn ablehnte, entschied Clinton, den Vertrag nicht zu unterzeichnen und stattdessen eine US-Politik zu erlassen, die Antipersonenminen überall, außer auf der koreanischen Halbinsel, verbietet, und bezeichnete sie als einen „einzigartigen Fall“.

Jetzt, 25 Jahre später, eifert die Biden-Regierung Präsident Clinton nach und wiederholt wortwörtlich die Behauptung der Obama-Regierung, dass „die einzigartigen Umstände auf der koreanischen Halbinsel … die Vereinigten Staaten davon abhalten, die APM-Politik auf der koreanischen Halbinsel zu ändern“.

Gefährlich und unnötig

Während man annehmen könnte, dass die „koreanische Ausnahme“ auf der Notwendigkeit von Minen in der entmilitarisierten Zone (DMZ) zwischen Nord- und Südkorea beruht, gibt es kaum Beweise, die dies belegen. Während die DMZ und die angrenzende zivile Kontrollzone zu den am stärksten verminten Gebieten der Welt gehören, hat Südkorea seit mehr als zwanzig Jahren keine neuen Minen mehr verlegt und im gleichen Zeitraum über 50.000 Minen geräumt. Außerdem fallen die Minenfelder entlang der DMZ in die Zuständigkeit Südkoreas und nicht in die der Vereinigten Staaten von Amerika.

Auch die seit langem bestehende Verpflichtung der Vereinigten Staaten, „die Republik Korea von Aggressionen abzuschrecken und, wenn nötig, zu verteidigen“, wird durch den Einsatz von APLs nicht gefördert. 1995 sagte der ehemalige Kommandant des Marine Corps, General Alfred Gray Jr.: „Ich kenne keine Situation, in der unser Einsatz von Minenkriegsführung den Feind wirklich kanalisiert und in ein zerstörerisches Muster gebracht hätte.“ Im folgenden Jahr sprachen sich 15 pensionierte US-Militärkommandeure, darunter ein ehemaliger Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, ein ehemaliger Oberbefehlshaber der Alliierten in Europa und ein ehemaliger Kommandant von West Point, gegen Antipersonenminen aus und erklärten, dass „Antipersonenminen nicht unbedingt notwendig sind“ und „ihr Verbot die militärische Effektivität oder Sicherheit unserer Streitkräfte nicht beeinträchtigen würde“. Das Verteidigungsministerium selbst hat dem GAO keine Beweise dafür vorgelegt, dass Antipersonenminen „in der Form, in der sie eingesetzt wurden, tatsächlich zu feindlichen Verlusten“ im Golfkrieg geführt oder beigetragen haben.

Abgesehen von der militärischen Unwirksamkeit dieser Waffen verursachen die bereits stationierten APMs weiteres Leid unter der koreanischen Zivilbevölkerung. Schätzungen zufolge gab es allein in Südkorea in den letzten Jahrzehnten rund tausend Opfer. Taifune, Erdrutsche und Überschwemmungen machen Landminen zu einer ständigen Bedrohung für Bauern und Dörfer entlang der DMZ und der CCZ. Die Verlegung neuer Minen wird das Leid und den Schrecken, den APLs der koreanischen Zivilbevölkerung zufügen, nur noch verschlimmern.

Neue Wege nach vorn

Für die Zukunft der koreanischen Halbinsel ist es vielleicht am wichtigsten, dass die Minenfelder entlang der DMZ und der CCZ als Chance zur Deeskalation und Vertrauensbildung zwischen den beiden Nationen gedient haben. So haben Nord- und Südkorea 2018 vereinbart, gemeinsam Landminen rund um die Gemeinsame Sicherheitszone in Panmunjom und Arrowhead Hill (auch bekannt als Hill 281) in der DMZ zu räumen.

Während der Operationen in der JSA räumten nord- und südkoreanische Entminungsteams Zehntausende von Quadratkilometern Land und kamen sich dabei so nahe, dass sie Grüße austauschen und Gespräche führen konnten. Auch wenn die gemeinsamen Operationen 2019 endeten, bietet die Minenräumung eine konkrete und überzeugende Möglichkeit, die Aussicht auf friedliche Beziehungen zwischen den beiden Koreas zu stärken.

Diese neue Politik ist ein wichtiger Schritt und korrigiert die ungeheuerliche Politik der Trump-Administration von 2020. Aber die Gesetzgeber und die Regierung dürfen sich damit nicht zufrieden geben. Wenn es dem Präsidenten ernst damit ist, dass die Vereinigten Staaten „letztendlich dem Ottawa-Abkommen beitreten“, dann sollte er schnell handeln, um den koreanischen Ausnahmezustand zu beenden. Auf diese Weise kann er die Gelegenheit ergreifen, sowohl den Frieden auf der Halbinsel zu sichern als auch die USA voll und ganz in den weltweiten Konsens gegen diese Waffen einzubinden.

Vor einem Jahr forderten mehr als ein Dutzend Kongressmitglieder in einem überparteilichen Schreiben an Präsident Biden die Vereinigten Staaten auf, dem Vertrag bis 2024 endgültig beizutreten“. Um des moralischen Ansehens der Vereinigten Staaten von Amerika und der Sicherheit der Zivilbevölkerung auf der ganzen Welt willen sollte der Präsident dieser Aufforderung nachkommen.