Die Wahrheit über die Pandemie der „Spanische Grippe“ von 1918 (I)

Die in Rumänien geborene und in Amerika tätige Ärztin Dr. Ana Maria Mihalcea stellt auf ihrer Website auf der Plattform Substack zwei Videos ein, in denen sie anhand verschiedener Dokumente zeigt, dass die schreckliche „Spanische Grippe“-Pandemie von 1918 in Wirklichkeit ganz anders verlief, als man uns weismachen wollte.

„Viele Menschen wollen keine Informationen hören, die ihren Überzeugungen widersprechen, und ziehen keine Beweise in Betracht, die ihrem Glaubenssystem widersprechen. Die Menschen wollen eine einfache Antwort auf die Frage nach Covid und Impfstoffen und wollen glauben, dass alles geklärt ist. Ist es aber nicht. Kein einziger Forscher hat alle Antworten“, schreibt Dr. Ana Maria Mihalcea.

Aber Wissenschaft ist kein Dogma, kein Glaubenssystem, es kann keine „absolute Wahrheit“ in der Wissenschaft geben, und es kann keine Gemeinsamkeiten zwischen Wissenschaft und einer medizinischen Diktatur geben. Deshalb ist es wichtig, offen zu bleiben“ und nicht alles zu glauben, was wir hören, denn dieser Krieg ist sehr komplex. Nichts ist so, wie es scheint“.

Das erste Video ist eine Präsentation von Dr. Shimon Yanowitz, der „die Spanische Grippe von 1918 als Folge des Impfstoffs gegen Meningokokken-Meningitis erklärt und die Rolle des Rockefeller-Instituts bei der Entwicklung des Impfstoffs beschreibt. Es war kein Virus, das damals 10 Millionen Menschen tötete, sondern eine Impfstoffinjektion, die Menschen mit einem Bakterium infizierte, das eine bakterielle Lungenentzündung verursachte.“

Shimon zeigt Bilder, die die Situation zu schildern scheinen, die wir während der Covid-Pandemie erlebt haben: Menschenschlangen für die Impfung, behelfsmäßige Krankenhäuser, in denen die Kranken untergebracht waren, das obligatorische Tragen von Masken und Gefängnis für diejenigen, die keine trugen. Wir erlebten eine exakte Wiederholung eines Szenarios von vor 100 Jahren.

Die 15-minütige Präsentation kann hier angehört werden:

Die Wahrheit über das spanische Grippevirus und die Pandemie von 1918 – Simon Y

Dr. Mihalcea veröffentlicht auch einen kurzen Auszug aus einem Interview mit Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich vom Coronavirus Ausschuss, der darauf hinweist, dass wir aus der Geschichte lernen müssen.

Dr. Shimon Yanowitz – Wir haben weltweit eine Neo-Nazi-Regierung

Dr. Shimon Yanowitz ist ein Forscher, der Impfstoffampullen analysiert und selbstorganisierende Nanostrukturen entdeckt hat. Dr. Ana Maria Mihalcea sprach mit Dr. Yanowitz über die mögliche Ausscheidung von Nanopartikeln an ungeimpfte Personen.

Im ersten Video verweist Shimon Yanowitz auf mehrere Texte und Dokumente, darunter einen gut recherchierten Artikel von Dr. Gary G. Kohls, M.D., aus dem Jahr 2018, in dem die Spanische Grippe als eine bakterielle Pandemie beschrieben wird, die durch Impfstoffinjektionen verursacht wurde. Alle Informationen sind frei zugänglich.

Auszug aus dem Artikel:

„Es begann mit einem Experiment zur Impfung von US-Soldaten gegen bakterielle Meningitis, das vom Rockefeller-Institut initiiert wurde. Das Experiment mit dem bakteriellen Impfstoff 1918-1919 hat möglicherweise 50-100 Millionen Menschen getötet. Was ist, wenn die Geschichte, die uns über diese Pandemie erzählt wurde, nicht wahr ist? Was wäre, wenn die tödliche Infektion weder von der Grippe noch von den Spaniern ausging?

Neu ausgewertete Dokumente zeigen, dass die „Spanische Grippe“ möglicherweise ein fehlgeschlagenes Experiment zur Verabreichung eines militärischen Impfstoffs war.

Zusammenfassung

Der Grund, warum die moderne Technologie nicht in der Lage war, den tödlichen Grippestamm in dieser Pandemie zu identifizieren, ist, dass die Grippe nicht der tödliche Stamm war.

Während des Ersten Weltkriegs starben mehr Soldaten an der Krankheit als durch Kugeln.

Die Pandemie war nicht die Grippe. Man schätzt, dass 95 % (oder mehr) der Todesfälle durch eine bakterielle Lungenentzündung und nicht durch ein Grippevirus verursacht wurden.

Die Pandemie war nicht spanisch. Die ersten Fälle von bakterieller Lungenentzündung traten 1918 auf Militärstützpunkten auf, wobei der erste Stützpunkt Fort Riley in Kansas, war [wo sie auftraten].

Zwischen dem 21. Januar und dem 4. Juni 1918 wurde den Soldaten in Fort Riley ein experimenteller Impfstoff gegen bakterielle Meningitis injiziert, der vom Rockefeller Institute for Medical Research in New York für Pferde entwickelt worden war.

Für den Rest des Jahres 1918 verbreiteten die nach Europa entsandten Soldaten, die oft unter schlechten hygienischen Bedingungen lebten und reisten, die Bakterien bei jedem Zwischenstopp zwischen Kansas und den Frontgräben in Frankreich.

In einer Studie wird beschrieben, dass Soldaten mit aktiven Infektionen, die ihre Nase und ihren Rachen mit Bakterien besiedelten, während andere – oft in denselben ‚Atemräumen‘ – sehr anfällig für das Eindringen und die rasche Ausbreitung ihrer eigenen oder fremder kolonisierender Bakterien in die Lunge waren“. (1) [Todesfälle durch bakterielle Lungenentzündung während der Influenzapandemie 1918-19, Australian Army Malaria Institute, Enoggera, Queensland, Australien].

Die „Spanische Grippe“ betraf junge gesunde Menschen. Die bakterielle Lungenentzündung befällt Menschen in der Blüte ihres Lebens. [Die Influenza betrifft junge, alte und immungeschwächte Menschen.

Als der Erste Weltkrieg am 11. November 1918 endete, kehrten die Soldaten in ihre Heimatländer und in die kolonialen Außenposten zurück und verbreiteten die tödliche bakterielle Lungenentzündung in der ganzen Welt.

Während des Ersten Weltkriegs schickte das Rockefeller-Institut sein experimentelles Anti-Meningokokken-Serum auch nach Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien und in andere Länder und trug so zur weltweiten Verbreitung der Epidemie bei.

Während der Pandemie 1918-1919 tötete die so genannte „Spanische Grippe“ 50-100 Millionen Menschen, darunter viele Soldaten.

(…)

Im Jahr 1918 war „Influenza“ [„Grippe“] eine allgemeine Bezeichnung für eine Krankheit unbekannten Ursprungs. Damals hatte er noch nicht die spezifische Bedeutung, die er heute hat.

Es handelte sich um eine mysteriöse Krankheit, die aus dem Nichts auftauchte. Tatsächlich stammt der Begriff ‚Influenza‘ vom mittelalterlichen lateinischen Wort ‚influent‘ ab, das in einem astrologischen Sinne verwendet wurde und einen Besuch ‚unter dem Einfluss der Sterne‘ bedeutete.“

Ein wichtiges Dokument ist „A Report on Anti-meningitis Vaccination and Observations on Agglutinins in the Blood of Chronic Meningococcus Carriers“ von Dr. Frederick L. Gates aus dem Jahr 1918.

Zwischen dem 21. Januar und dem 4. Juni 1918 berichtet Dr. Gates über ein Experiment, bei dem Soldaten drei Dosen eines Impfstoffs gegen bakterielle Meningitis verabreicht wurden. Im März desselben Jahres kamen „100 Männer pro Tag“ in die Krankenstation in Fort Riley. Gates berichtet, dass mehrere Soldaten in dem Experiment grippeähnliche Symptome hatten: Husten, Erbrechen und Durchfall, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatten.

In seinem Bericht stellt Dr. Gates fest: „Es wurden mehrere Fälle von Darmschwäche oder vorübergehender Diarrhöe beobachtet. Dieses Symptom wurde bisher noch nicht beobachtet. Sorgfältige Untersuchungen einzelner Fälle haben oft die Information ans Licht gebracht, dass Männer, die über die Auswirkungen der Impfung geklagt haben, während der Zeit, in der sie die Injektion erhielten, an leichtem Schnupfen, Bronchitis usw. litten.“

Laut Gates wurden den Soldaten zufällige Dosen eines experimentellen Impfstoffs gegen bakterielle Meningitis injiziert. In der Folge traten bei einigen der Soldaten Symptome auf, die eine Meningitis „simulierten“. Die Soldaten entwickelten grippeähnliche Symptome. Es ist bekannt, dass eine bakterielle Meningitis grippeähnliche Symptome nachahmen kann (Mayo Clinic: Meningitis).

„Vielleicht ist die Ähnlichkeit zwischen den frühen Symptomen der bakteriellen Meningitis und der bakteriellen Lungenentzündung und den Symptomen der Grippe der Grund, warum das Fort Riley-Impfstoff-Experiment über 100 Jahre lang nicht als mögliche Ursache der Spanischen Grippe untersucht wurde“, schreibt Dr. Gary G. Kohls.

Ein Artikel auf der CDC-Website aus dem Jahr 2008 beschreibt, wie kranke Soldaten des Ersten Weltkriegs Bakterien auf andere Soldaten übertrugen, indem sie „adult-nor“ wurden: „Schließlich wurden die betroffenen Wirte für kurze Zeit und in unterschiedlichem Ausmaß zu ‚adult-nor‘, die die Aerosolisierung kolonisierender Bakterienstämme verstärkten, insbesondere Pneumokokken, hämolytische Streptokokken, H. influenzae und S. aureus.“

In einem Bericht des Rockefeller Institute for Medical Research aus dem Jahr 1919 heißt es: „Es ist anzumerken, dass das Institut vor dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten (im April 1917) die Herstellung von Antimingokokken-Serum wieder aufnahm, um den Bedarf Großbritanniens, Frankreichs, Belgiens, Italiens und anderer Länder zu decken“.

In den Kriegsjahren 1918-1919 wuchs die US-Armee auf 6.000.000 Mann an, von denen 2.000.000 nach Übersee geschickt wurden. „Das Rockefeller Institute for Medical Research nutzte diesen neuen Pool menschlicher Versuchskaninchen, um Impfstoffversuche durchzuführen“, schreibt Dr. Kohls.

(Fortsetzung folgt)

Als nächstes steht die eidesstattliche Aussage von Dr. Kohls an. Stanley Plotkin (der einen Rötelnimpfstoff entwickelt hat, der 1969 an die Öffentlichkeit gelangte), über die Experimente der Pharmaindustrie an Patienten; Auszug aus der Allgemeinen Erklärung über Bioethik und Menschenrechte; die Pharmaindustrie, der größte „Investor“ in der Medienwerbung und „Spender“ für die Kampagnen der Politiker; Anti-Masken-Proteste während der Pandemie von 1918 und der Terror der strengen Beschränkungen zu dieser Zeit; Bücher von Eleanor McBean, MD (die im 20. Jahrhundert als junger Teenager während der Pandemie von 1918 lebte), die ihre Erfahrungen aus erster Hand und alles, was sie über Impfstoffe erforschte, beschrieb; Auszug aus einer Rede des jüdischen Forschers Dr. Shimon Yanowitz – „Ich habe das Gefühl, meine Familie im aktuellen Holocaust verloren zu haben, nicht im Holocaust vor 80 Jahren“.