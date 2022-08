Der 5G-Krieg – Technik gegen Menschlichkeit

Mercola.com

5G basiert hauptsächlich auf der Bandbreite der Millimeterwelle, die bekanntermaßen ein schmerzhaftes Brennen verursacht. Sie wurde auch mit Augen- und Herzproblemen, unterdrückter Immunfunktion, genetischen Schäden und Fruchtbarkeitsproblemen in Verbindung gebracht.

Die FCC gibt zu, dass keine 5G-Sicherheitsstudien von der Behörde oder der Telekommunikationsindustrie durchgeführt oder finanziert wurden und dass auch keine geplant sind.

Die FCC wurde von der Telekommunikationsindustrie gekapert, die ihrerseits die Desinformationsstrategien perfektioniert hat, die vor ihr von der Tabakindustrie eingesetzt wurden

Anhaltende Exposition gegenüber Mikrowellenfrequenzen wie denen von Mobiltelefonen kann zu mitochondrialer Dysfunktion und Schäden an der Kern-DNA durch freie Radikale führen, die aus Peroxynitrit entstehen.

Eine übermäßige Exposition gegenüber Mobiltelefonen und Wi-Fi-Netzwerken wurde mit chronischen Krankheiten wie Herzrhythmusstörungen, Angstzuständen, Depressionen, Autismus, Alzheimer und Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht.

Die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) und hochfrequenter Strahlung (RF) stellt in der modernen Welt ein ständig wachsendes Gesundheitsrisiko dar. Die Website der Cellular Phone Task Force1 enthält eine lange Liste von Regierungen und Organisationen, die seit 1993 Warnungen ausgesprochen oder drahtlose Technologien verschiedener Art und unter verschiedenen Umständen verboten haben.

Eine weitere lange Liste von Organisationen, die Ärzte und Wissenschaftler vertreten, ist ebenfalls darunter, einschließlich eines Appells zum Schutz vor nichtionisierender EMF-Exposition von mehr als 230 internationalen EMF-Wissenschaftlern an die Vereinten Nationen im Jahr 2015, in dem Folgendes festgestellt wird:

Zahlreiche neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen haben gezeigt, dass EMF lebende Organismen in einem Ausmaß beeinflussen, das weit unter den meisten internationalen und nationalen Richtlinien liegt. Zu den Auswirkungen gehören ein erhöhtes Krebsrisiko, zellulärer Stress, eine Zunahme schädlicher freier Radikale, genetische Schäden, strukturelle und funktionelle Veränderungen des Fortpflanzungssystems, Lern- und Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen und negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden des Menschen. Die Schäden gehen weit über die menschliche Rasse hinaus, da es immer mehr Beweise für schädliche Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt gibt.

Im September 2017 riefen mehr als 180 Wissenschaftler und Ärzte aus 35 Ländern zu einem Moratorium für 5G auf, bis die potenziellen Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt von Wissenschaftlern, die von der Industrie unabhängig sind, vollständig untersucht worden sind, wobei sie feststellten, dass „Hochfrequenz-EMF nachweislich schädlich für Mensch und Umwelt sind“ und dass „5G die Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (RF-EMF) zusätzlich zu den bereits bestehenden 2G-, 3G-, 4G-, Wi-Fi- usw. Telekommunikationsnetzen erheblich erhöhen wird.

In einem Artikel auf der Website des Environmental Health Trust stellt Ronald Powell, Ph.D., ein pensionierter Harvard-Wissenschaftler für angewandte Physik, fest: „Es gibt KEINEN SICHEREN WEG, um 5G in unseren Gemeinden zu implementieren; vielmehr gibt es nur ’schlechte Wege‘ und ’schlechtere Wege'“, und anstatt darüber zu streiten, wer die Kontrolle über seine Einführung haben sollte, sollten wir uns darauf konzentrieren, seinen Einsatz gänzlich zu verhindern.

Gesundheitliche Bedenken gegen 5G sind weit verbreitet

Der Wall-Street-Analyst Sunil Rajgopal warnte ebenfalls, dass zunehmende gesundheitliche Bedenken die Einführung von 5G verzögern könnten. Einige Länder haben bereits Schritte unternommen, um die Einführung von 5G aufgrund von Gesundheitsrisiken zu verlangsamen, so Rajgopal. Die Frage ist, ob sie aufgehalten werden kann.

In Brüssel, Belgien, wurden 5G-Tests gestoppt, und die Schweiz verzögert ihre 5G-Einführung, um ein System zur Überwachung der Strahlung zu schaffen. Syracuse, New York, versucht ebenfalls, einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und hat „das Recht ausgehandelt, auf Anfrage Sicherheitsinspektionen von 5G-Antennen durchzuführen“, um die Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen. Laut Forbes:

In New Hampshire erwägt der Gesetzgeber die Einrichtung einer Kommission zur Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen von 5G-Netzen. Und Mill Valley, Kalifornien, in der Nähe von San Francisco, hat letztes Jahr neue 5G-Funkzellen verboten.

Viele andere Gebiete haben sich jedoch dafür entschieden, der Federal Communications Commission und dem Branchenverband CTIA zu vertrauen, der eine Website mit dem Titel „Cellphone Health Facts“ (Fakten zur Mobilfunkgesundheit) eingerichtet hat, auf der Forschungsergebnisse zitiert werden, die kein Risiko zeigen. Wenn Sie jedoch glauben, dass die FCC die Gesundheitsrisiken bewertet, liegen Sie falsch.

Bei einer Anhörung des Senats zum Thema Handel (siehe oben) gab die FCC zu, dass keine 5G-Sicherheitsstudien von der Behörde oder der Telekommunikationsbranche durchgeführt oder finanziert wurden und auch keine geplant sind. In einer Rede vor dem National Press Club im Juni 2016 machte Tom Wheeler, ehemaliger FCC-Vorsitzender und früherer Leiter der Lobbygruppe der Mobilfunkbranche, die Haltung der Behörde deutlich, als er sagte:

Bleiben Sie der technologischen Entwicklung aus dem Weg. Im Gegensatz zu einigen Ländern sind wir nicht der Meinung, dass wir die nächsten Jahre mit Studien verbringen sollten … Es ist weitaus besser, die Innovatoren loszulassen, als die Zukunft von Ausschüssen und Regulierungsbehörden bestimmen zu lassen. Wir werden nicht auf die Normen warten …

Angesichts der mehr als 2.000 Studien, die ein breites Spektrum an biologischen Schäden durch EMF zeigen, erscheinen die Zusicherungen der FCC und der U.S. Food and Drug Administration, dass drahtlose Strahlungsexpositionen, einschließlich 5G, sicher sind, bestenfalls unaufrichtig. Wie in einem Counterpunch-Artikel festgestellt:

Telekommunikationslobbyisten versichern uns, dass die bereits bestehenden Richtlinien ausreichend sind, um die Öffentlichkeit zu schützen. Diese Sicherheitsrichtlinien basieren jedoch auf einer Studie aus dem Jahr 1996, in der untersucht wurde, wie stark ein Mobiltelefon den Kopf einer erwachsenen Plastikpuppe erhitzt. Das ist problematisch, und zwar aus mindestens drei Gründen:

Lebende Organismen bestehen aus hochkomplexen und voneinander abhängigen Zellen und Geweben, nicht aus Plastik.

Zu den Personen, die der Hochfrequenzstrahlung ausgesetzt sind, gehören Föten, Kinder, Pflanzen und Wildtiere – nicht nur erwachsene männliche Menschen.

Die in der Studie mit der Schaufensterpuppe verwendeten Frequenzen waren weitaus niedriger als die mit 5G verbundenen Strahlenbelastungen.“

Dennoch muss im Jahr 2022 noch umfangreiche Forschung zur EMF-Sicherheit betrieben werden. Tatsächlich waren bis zum 1. August 2022 von mehr als 35.000 Artikeln über EMF nur sieben medizinische oder biologische Studien. Allerdings „modulierte oder pulsierte keine dieser Studien das Signal, wie es für 5G erforderlich ist, oder verwendete andere Merkmale der 5G-Technologie“, so Joel M. Moskowitz, Ph.D., Direktor des Center of Family and Community Health School of Public Health an der UC Berkeley.

Welches EMF-Niveau kann der Mensch verkraften?

Die EMF-Belastung bei vielen biologisch wirksamen Frequenzen, wie z. B. denjenigen, mit denen Mobiltelefone und Wi-Fi betrieben werden, hat in den letzten 100 Jahren um das 1-Trillionenfache zugenommen. Leider ist die EMF-Belastung heutzutage so weit verbreitet, dass es praktisch unmöglich ist, kontrollierte Bevölkerungsstudien durchzuführen, da keine Bevölkerung wirklich unbelastet oder unbeeinflusst ist. Das Fehlen einer Kontrollgruppe macht es sehr schwierig, die tatsächlichen Auswirkungen zu bestimmen.

Dennoch wurde eine Studie über die kontrollierte Exposition durchgeführt, aus der hervorging, dass es bei weitem nicht so harmlos ist, wie die Leute glauben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in den Vereinigten Staaten zwei Bevölkerungsgruppen – ländliche und städtische. Die städtischen Gebiete waren im Großen und Ganzen elektrifiziert, während die ländlichen Gebiete erst um 1950 elektrifiziert wurden.

Dr. Sam Milham, ein Epidemiologe, hat die Sterblichkeitsstatistiken zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen im Laufe der Zeit sorgfältig analysiert und dabei deutlich gezeigt, dass es einen großen Unterschied in der Sterblichkeit an Herzkrankheiten, Krebs und Diabetes zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Als dann die ländlichen Gebiete elektrifiziert wurden, verschmolzen die beiden Kurven.

Heute leben und arbeiten wir nicht nur in elektrifizierten Umgebungen, sondern sind auch von Mikrowellen aus drahtlosen Technologien umgeben. Bald könnte 5G hinzukommen, was die Exposition noch komplexer und potenziell schädlicher macht. Wie Counterpunch feststellt:

Die 5G-Hochfrequenzstrahlung verwendet einen ‚Cocktail‘ aus drei Arten von Strahlung, die von relativ energiearmen Radiowellen über Mikrowellen mit weitaus mehr Energie bis hin zu Millimeterwellen mit weitaus mehr Energie reichen … In den extrem hohen Frequenzen von 5G liegt die größte Gefahr. Während die 4G-Frequenzen bis zu 6 GHz reichen, setzt 5G biologisches Leben gepulsten Signalen im Bereich von 30 GHz bis 100 GHz aus. Die Allgemeinheit war noch nie über längere Zeiträume derart hohen Frequenzen ausgesetzt.

Gesundheitliche Bedenken im Zusammenhang mit der 5G-Exposition

Das zusätzliche Problem, das 5G mit sich bringt, ist die zusätzliche Millimeterwelle (MMW). Diese Bandbreite, die von 30 Gigahertz (GHz) bis 300 GHz reicht, ist dafür bekannt, dass sie bis zu 2 Millimeter in das menschliche Hautgewebe eindringen kann, was ein brennendes Gefühl verursacht.

Genau aus diesem Grund wurde MMW vom US-Verteidigungsministerium für den Einsatz in Waffen zur Kontrolle von Menschenansammlungen (Active Denial Systems) ausgewählt. MMW wird auch in sogenannten „Nacktscannern“ an Flughäfen eingesetzt.

Forschungen haben gezeigt, dass die Schweißkanäle in der menschlichen Haut als Rezeptoren oder Antennen für 5G-Strahlung fungieren und die Strahlung in den Körper ziehen, wodurch ein Temperaturanstieg verursacht wird. Dies erklärt zum Teil die schmerzhafte Wirkung. Wie Dr. Yael Stein – die die 5G-MMW-Technologie und ihre Wechselwirkung mit dem menschlichen Körper untersucht hat – in einem Schreiben an die Federal Communications Commission aus dem Jahr 2016 feststellte:

Computersimulationen haben gezeigt, dass Schweißdrüsen Sub-Terahertz-Wellen in der menschlichen Haut konzentrieren. Der Mensch könnte diese Wellen als Wärme empfinden. Die Verwendung von Sub-Terahertz-Kommunikationstechnologie (Millimeterwellen) (Mobiltelefone, Wi-Fi, Antennen) könnte dazu führen, dass Menschen über Nozizeptoren körperliche Schmerzen wahrnehmen. Wenn 5G-Wi-Fi in der Öffentlichkeit verbreitet wird, können wir möglicherweise mehr der gesundheitlichen Auswirkungen erwarten, die derzeit bei Hochfrequenz-/Mikrowellenfrequenzen beobachtet werden, darunter viele weitere Fälle von Überempfindlichkeit (EHS) sowie viele neue Beschwerden über körperliche Schmerzen und eine noch unbekannte Vielfalt an neurologischen Störungen.

Es wird möglich sein, einen kausalen Zusammenhang zwischen der G5-Technologie und diesen spezifischen gesundheitlichen Auswirkungen nachzuweisen. Die betroffenen Personen könnten Anspruch auf Entschädigung haben.

MMW wurde auch in Verbindung gebracht mit:

Augenproblemen wie Linsentrübungen bei Ratten, die mit der Entstehung von Katarakten in Verbindung gebracht werden, und Augenschäden bei Kaninchen

Beeinträchtigte Herzfrequenzvariabilität, ein Indikator für Stress, bei Ratten und Herzfrequenzveränderungen (Arrhythmien) bei Fröschen

Schmerzen

Unterdrückte Immunfunktion

Vermindertes Wachstum und erhöhte Antibiotikaresistenz bei Bakterien

In einem Artikel von Gaia.com heißt es:

Viele Wissenschaftler sind sich darüber im Klaren, dass die elektromagnetische Strahlung, die durch die Türen unserer Mikrowellenherde dringt, krebserregend ist und daher Krebs verursachen kann. Die meisten dieser Wissenschaftler glauben auch, dass diese Wellen mutagen sind, was bedeutet, dass sie die DNA-Struktur von Lebewesen verändern. Die Einführung von 5G ist so, als würde man seine Mikrowelle einschalten, die Tür öffnen und sie für den Rest des Lebens eingeschaltet lassen. Es gibt einen guten Grund, warum Hunderte von Wissenschaftlern gegen die Mobilfunkindustrie vorgehen.

Die Mechanismen der Schädlichkeit von EMF verstehen

Wie Dr. Martin Pall, emeritierter Professor für Biochemie und medizinische Grundlagenforschung an der Washington State University, erläutert, besteht die Hauptgefahr von EMF im Allgemeinen darin, dass sie übermäßigen oxidativen Stress verursachen, der zu einer mitochondrialen Dysfunktion führt.

Palls Forschungen zufolge aktiviert hochfrequente Mikrowellenstrahlung, wie sie von Mobiltelefonen und drahtlosen Routern ausgeht, die spannungsgesteuerten Kalziumkanäle (VGCCs), die sich in der äußeren Membran der Zellen befinden.

Laut Pall reagieren VGCCs 7,2 Millionen Mal empfindlicher auf Mikrowellenstrahlung als die geladenen Teilchen innerhalb und außerhalb unserer Zellen, was bedeutet, dass die Sicherheitsstandards für diese Exposition um den Faktor 7,2 Millionen abweichen.

Niederfrequente Mikrowellenstrahlung öffnet Ihre VGCCs, wodurch ein anormaler Zustrom von Kalziumionen in die Zelle ermöglicht wird, der wiederum Stickstoffmonoxid (NO) und Superoxid aktiviert, die fast augenblicklich reagieren und Peroxynitrit bilden, das dann freie Radikale aus Karbonat verursacht, eine der schädlichsten bekannten reaktiven Stickstoffspezies, die als Ursache für viele der heutigen chronischen Krankheiten gilt.

Ein ausführliches Verständnis der Peroxynitrite und der von ihnen verursachten Schäden finden Sie in „Nitric Oxide and Peroxynitrite in Health and Disease – einem 140-seitigen, frei zugänglichen Dokument mit 1.500 Referenzen, das von Dr. Pal Pacher, Joseph Beckman und Dr. Lucas Liaudet verfasst wurde.

Eine der größten Gefahren von Peroxynitrit besteht darin, dass es die DNA schädigt. Die 2004 veröffentlichte europäische REFLEX-Studie hat gezeigt, dass die nichtthermischen Auswirkungen von 2G- und 3G-Strahlung in Bezug auf die von ihnen verursachten genetischen Schäden den Auswirkungen von Röntgenstrahlen sehr ähnlich sind.

Der Körper ist in der Lage, diese Schäden durch eine Familie von 17 verschiedenen Enzymen zu reparieren, die zusammen als Poly-ADP-Ribose-Polymerasen (PARP) bezeichnet werden. PARP arbeiten zwar gut, benötigen aber NAD+ als Treibstoff, und wenn ihnen das NAD+ ausgeht, hören sie auf, Ihre DNA zu reparieren.

Dies wiederum kann zu einem vorzeitigen Zelltod führen, da 100 bis 150 NAD+-Moleküle benötigt werden, um einen einzigen DNA-Strangbruch zu reparieren. NAD+ ist für die Aufrechterhaltung der zellulären und mitochondrialen Gesundheit von zentraler Bedeutung, so dass die Tatsache, dass PARP NAD+ verbraucht, um EMF-Schäden entgegenzuwirken, ein wichtiges Anliegen ist.

Krebs ist nicht das primäre Gesundheitsrisiko von EMF

Die Spannung in Ihrem Körper scheint eine wichtige Rolle für Gesundheit und Krankheit zu spielen. Die Produktion von Elektrizität in Ihrem Körper ermöglicht es Ihren Zellen, zu kommunizieren und grundlegende biologische Funktionen auszuführen, die für Ihr Überleben notwendig sind. Ihr Körper ist jedoch so konzipiert, dass er mit ganz bestimmten Pegeln und Frequenzen arbeitet.

Es scheint logisch, dass die vom Menschen verursachten EMF, die eine Quintillion Mal höher sind als die natürlichen EMF der Erde, die Fähigkeit der DNA, biologische Signale zu empfangen und zu übertragen, beeinträchtigen können.

Während sich die Kontroverse über EMF-Schäden auf die Frage konzentriert, ob sie Krebs, insbesondere Hirntumore, verursachen können, ist dies eigentlich nicht Ihre größte Sorge. Da die Schädigung stark mit der Aktivierung der VGCCs zusammenhängt, liegt es nahe, dass die Bereiche, in denen die VGCCs am dichtesten sind, am anfälligsten für Schäden sind.

Die höchste Dichte an VGCCs findet sich im Nervensystem, im Gehirn, im Herzschrittmacher und in den Hoden von Männern. Folglich tragen EMF wahrscheinlich zu neurologischen und neuropsychiatrischen Problemen sowie zu Herz- und Fortpflanzungsproblemen bei.

Dazu gehören unter anderem Herzrhythmusstörungen, Angstzustände, Depressionen, Autismus, Alzheimer und Unfruchtbarkeit. All diese Gesundheitsprobleme sind weitaus verbreiteter und fordern mehr Todesopfer als Hirntumore, wie Forscher immer wieder feststellen.

Wenn man bedenkt, wie viele Menschen bereits mit elektromagnetischer Überempfindlichkeit zu kämpfen haben, wird die Überflutung von Städten und Vorstädten mit MMW-Strahlung das Problem zweifellos noch verschärfen und das Leben für diejenigen, die die Auswirkungen der drahtlosen Strahlung bereits spüren, unerträglich machen.

Medientrick, um von 5G-Bedenken abzulenken: Schuld sind die Russen

In einem Medium-Artikel hebt Devra Davis, Ph.D. – eine angesehene und anerkannte Forscherin zu den Gefahren der Mobilfunkstrahlung – den Medientrend hervor, Wissenschaftler, die vor den Gefahren von 5G warnen, abzuschreiben, indem sie sie als „unverbundene Panikmacher … in Verbindung mit russischer Propaganda“ bezeichnen.

Könnte es ein Zufall sein, dass nach der NY Times auch das Wall Street Journal und der britische Telegraph die gleiche Verleumdung von Schuld durch Assoziation übernommen haben? Diese ansonsten glaubwürdigen Medienquellen ignorieren die umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Gefahren von Funkstrahlung und 5G aufzeigen und die in unabhängigen journalistischen Untersuchungen detailliert beschrieben wurden, die in den Medien in ganz Europa erschienen sind und von den großen Netzwerken abgedeckt wurden …

Könnte das Versäumnis, über diese kritischen 5G-Probleme zu berichten und die irreführenden Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Mobilfunk und 5G in der New York Times zu korrigieren, etwas mit ihrem neuen Joint Venture mit Verizon im Bereich 5G-Journalismus zu tun haben oder mit der Tatsache, dass im Vorstand der Times Vertreter von Facebook, Verizon, Media Lab und anderen Größen der Telekommunikationsbranche sitzen, während Carlos Slim, der Chef einiger der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt, sich verkleinert hat und jetzt nur noch 15 Prozent der Aktien besitzt?

Davis weist auch auf einen deutlichen Unterschied zwischen amerikanischem und russischem wissenschaftlichem Fachwissen in Bezug auf EMF hin:

Die Geschichte der Forschung über die Auswirkungen von Hochfrequenz-Mikrowellenstrahlung (‚drahtlose Strahlung‘) auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zeigt einige unangenehme Parallelen zu der des Tabaks. In den 1950er und 1960er Jahren kämpften Wissenschaftler, die die schädlichen Auswirkungen des Tabaks aufzeigten, um ernsthafte Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung. Die Gültigkeit ihrer Ansichten wurde erst anerkannt, nachdem die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle unbestreitbar geworden war.

Bei den gesundheitlichen Auswirkungen der drahtlosen Strahlung zeichnet sich ein ähnliches Muster ab. Jedes Mal, wenn eine US-Regierungsbehörde positive Ergebnisse vorlegte, wurde die Forschung über die gesundheitlichen Auswirkungen eingestellt. Das Office of Naval Research, das National Institute of Occupational Safety and Health, das Department of Health, Education and Welfare und die Environmental Protection Agency hatten alle einmal lebhafte Forschungsprogramme, die die Gefahren der drahtlosen Strahlung dokumentierten. Alle Programme wurden auf Druck derjenigen, die diese Arbeit unterdrücken wollten, eingestellt.

Die 50-jährige russische Forschung zu elektromagnetischer Strahlung seit dem Kalten Krieg hat zu der klaren Erkenntnis geführt, dass diese Exposition biologische Auswirkungen hat. Das russische Nationale Komitee für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung hat 2011 eine Entschließung veröffentlicht, in der empfohlen wird, dass Personen unter 18 Jahren keine Mobiltelefone benutzen sollten.

Hirntumorrisiko ist vermutlich real

Auch wenn Herzkrankheiten, Demenz und Unfruchtbarkeit das Risiko von Hirntumoren überschatten, bleibt die Möglichkeit von Krebs bestehen und könnte für kleine Kinder, die inmitten von drahtlosen Technologien aufwachsen, ein weitaus größeres Problem darstellen, als uns bewusst ist.

Tatsache ist, dass wir erst in ein oder zwei Jahrzehnten, wenn die Jugendlichen von heute erwachsen sind, mit Sicherheit wissen werden, ob die Nutzung von Mobiltelefonen in der Gebärmutter und in der frühen Kindheit die Hirnkrebsrate erhöht. Die zunehmende Forschung deutet darauf hin, dass die Handystrahlung mit Sicherheit das Risiko beeinflusst, und es gibt eine Reihe von überzeugenden anekdotischen Berichten, die schwer zu ignorieren sind.

In ihrem Artikel erwähnt Davis Robert C. Kane, einen leitenden Telekommunikationsingenieur, der „in den 1980er Jahren bereitwillig als Versuchskaninchen für Motorola und andere Unternehmen diente, die neue drahtlose Technologien entwickelten“.

Er entwickelte eine Art von bösartigem Hirntumor, von dem das National Toxicology Program später bestätigte, dass er eine Nebenwirkung der Strahlenbelastung durch Mobiltelefone war (siehe Video oben). Die Ergebnisse des NTP wurden im Jahr 2018 veröffentlicht. Vor seinem Tod im Jahr 2002 veröffentlichte Kane das Buch „Cellphone Radiation – Russian Roulette“ , in dem er Folgendes feststellte:

Niemals in der Geschichte der Menschheit hat es eine solche Praxis gegeben, wie die Vermarktung und der Vertrieb von Produkten, die für das menschliche biologische System schädlich sind, durch eine Industrie, die diese Auswirkungen kennt.

Die FCC ist eine gefangene Behörde, der man nicht trauen kann

Davis weist auch auf ein weiteres entscheidendes Problem hin, nämlich die Tatsache, dass die FCC von der Telekommunikationsindustrie gekapert wurde, die ihrerseits die Desinformationsstrategien perfektioniert hat, die vor ihr von der Tabakindustrie eingesetzt wurden. Sie schreibt:

… [I]m Jahr 2015 verfolgte ein Harvard-Exposé die Drehtür zwischen der FCC und der Telekommunikationsindustrie und kam zu dem Schluss, dass die FCC eine gefangene Behörde ist und dass ‚die Sicherheit, die Gesundheit und die Privatsphäre der Verbraucher, zusammen mit den Geldbörsen der Verbraucher, aufgrund des unkontrollierten Einflusses der Industrie übersehen, geopfert oder geplündert wurden.

Das betreffende Buch ist „Captured Agency: How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates“, geschrieben von dem Enthüllungsjournalisten Norm Alster.

Nur ein Beispiel: Vor seiner Rolle als FCC-Vorsitzender leitete Wheeler die CTIA, die Lobbygruppe der Mobilfunkindustrie, was seinen Kommentar zu 5G erklärt und warum die FCC nicht an eine Untersuchung der Gesundheitsrisiken glaubt und „nicht auf die Standards warten wird“.

Das Buch zeigt auch, wie die Telekommunikationsindustrie die öffentliche Meinung manipuliert, indem sie die Glaubwürdigkeit von Wissenschaftlern, die von Gefahren sprechen, untergräbt, die Mittel für die Forschung kürzt, manipulierte Studien veröffentlicht, die keine Schäden zeigen, und behauptet, es gebe einen „wissenschaftlichen Konsens“ über die Unbedenklichkeit, obwohl ein solcher Konsens nicht existiert. Natürlich gibt die Telekommunikationsindustrie auch Millionen von Dollar für Lobbyarbeit bei der FCC aus, wenn es um Fragen geht, die sich auf ihren Gewinn auswirken könnten.

5G bedroht die Wettervorhersage

Interessanterweise bedroht ein globales 5G-Netz nicht nur die Gesundheit, sondern auch unsere Fähigkeit zur Wettervorhersage, was nicht nur die Zivilbevölkerung gefährdet, sondern auch die Marine. Laut einem Artikel in der Fachzeitschrift Nature wird eine flächendeckende 5G-Abdeckung verhindern, dass Satelliten Veränderungen des Wasserdampfs erkennen, mit denen Meteorologen Wetterveränderungen und Stürme vorhersagen.

Davis zitiert Stephen English, Meteorologe am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen: „Dies ist das erste Mal, dass wir eine Bedrohung für das sehen, was ich als die Kronjuwelen unserer Frequenzen bezeichnen würde – diejenigen, die wir unbedingt verteidigen müssen, komme was wolle.“

Leider ignoriert die FCC solche Bedenken, und laut Davis werden „die Wetterexperten der US-Regierung mundtot gemacht“. In einem Brief an die FCC, Sens. Ron Wyden, D-Ore, und Maria Cantwell, D-Wash, die Behörde auf, die Ausweitung der drahtlosen Kommunikation im 24-GHz-Band aus diesem Grund einzudämmen.

Informieren Sie sich über die Gesundheitsrisiken von 5G

Mein Buch, „EMF*D: 5G, Wi-Fi & Cell Phones: Hidden Harms and How to Protect Yourself“ (Versteckte Gefahren und wie Sie sich schützen können) befasst sich mit den EMF-Gefährdungen und bietet umfassende Informationen über aktuelle Technologien wie z. B.:

Was EMF (elektromagnetische Felder) eigentlich sind, wo man sie im täglichen Leben antrifft und wie sie sich auf einen auswirken

Welchen Tribut EMFs nachweislich bei Krankheiten wie Krebs, Herzkrankheiten und neuropsychiatrischen Erkrankungen fordern

Warum Sie über diese Bedrohung Ihrer Gesundheit weitgehend im Unklaren gelassen wurden

Wie Sie die durch EMF verursachten Schäden auf zellulärer Ebene tatsächlich reparieren können

Praktische Strategien, um sich und Ihre Lieben zu Hause, am Arbeitsplatz und in der Welt vor EMF zu schützen

Sie können auch ein zweiseitiges 5G-Faktenblatt vom Environmental Health Trust herunterladen. Auf deren Website finden Sie auch eine lange Liste veröffentlichter wissenschaftlicher Studien, die Anlass zur Sorge geben.

Um Ihre EMF-Belastung zu verringern, lesen Sie die folgenden Vorschläge und setzen Sie so viele davon wie möglich um. Weitere Anleitungen und Lösungen zur Verringerung elektrischer und magnetischer Felder finden Sie auch am Ende von „Healthy Wiring Practices“, einem Dokument, das von dem Baubiologen Oram Miller erstellt wurde, den ich zu diesem Thema interviewt habe.

Sanierung in der Nacht

Verwenden Sie Stetzer- oder Greenwave-Filter, um Spannungsspitzen aus Ihrem Strom zu entfernen, und überprüfen Sie mit Hilfe von Messgeräten, ob sie sich in einem sicheren Bereich befinden.

Verwenden Sie einen batteriebetriebenen Wecker, am besten einen ohne Licht. Ich verwende einen sprechenden Wecker für Sehbehinderte.

Ziehen Sie in Erwägung, das Bett Ihres Babys in Ihr Zimmer zu verlegen, anstatt ein drahtloses Babyphone zu verwenden. Alternativ können Sie auch ein kabelgebundenes Babyfon verwenden.

Wenn Sie Wi-Fi verwenden müssen, schalten Sie es aus, wenn es nicht gebraucht wird, insbesondere nachts, wenn Sie schlafen. Idealerweise sollten Sie darauf hinarbeiten, Ihr Haus fest zu verkabeln, damit Sie auf Wi-Fi ganz verzichten können. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie mit einem Wi-Fi-Router auch einen Mobilfunkmast in Ihrem Haus haben. Im Idealfall sollten Sie Ihr Wi-Fi abschaffen und einfach eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung verwenden.

Wenn Sie unbedingt einen Router haben müssen, können Sie ihn in einer abgeschirmten Tasche unterbringen, wenn er nicht benutzt wird. Sie können abgeschirmte Gegenstände online finden oder mit Swiss Shield-Stoff selbst herstellen. Wenn Sie ein Notebook ohne Ethernet-Anschlüsse haben, können Sie mit einem USB-Ethernet-Adapter eine kabelgebundene Verbindung zum Internet herstellen.

Für eine umfassendere Abschirmung können Sie in Erwägung ziehen, die Wände und die Decke Ihres Schlafzimmers mit spezieller Abschirmfarbe zu streichen, die Hochfrequenz von äußeren Quellen wie Mobilfunkmasten, intelligenten Messgeräten und Radio-/Fernsehtürmen blockiert. Die Fenster können mit einem Metallgitter oder einer Folie abgedeckt werden. Für Ihr Bett sollten Sie einen abschirmenden Betthimmel in Betracht ziehen.

Strategien zur Verringerung unnötiger EMF-Belastung tagsüber

Um die EMF-Belastung tagsüber zu verringern, können Sie Stetzer-Filter verwenden, um den Grad der erzeugten schmutzigen Elektrizität oder elektromagnetischen Störungen zu reduzieren. Sie können diese auch mit zur Arbeit oder auf Reisen nehmen. Dies ist möglicherweise die beste Strategie zur Verringerung der Schäden durch EMF-Belastung, da der größte Teil der Schäden durch die Frequenzen verursacht wird, die die Filter entfernen.

Verbinden Sie Ihren Desktop-Computer über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit dem Internet und stellen Sie sicher, dass Ihr Desktop im Flugzeugmodus ist. Vermeiden Sie auch drahtlose Tastaturen, Trackballs, Mäuse, Spielsysteme, Drucker und tragbare Telefone. Entscheiden Sie sich für die kabelgebundenen Versionen.

Vermeiden Sie es, Ihr Handy am Körper zu tragen, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus, und schlafen Sie nie mit ihm in Ihrem Schlafzimmer, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus. Selbst im Flugmodus kann es Signale aussenden, weshalb ich mein Telefon in eine Faraday-Tasche stecke. Sie sind wirklich preiswert und kosten nur 10 Dollar für zwei Stück. Ich habe sie getestet und festgestellt, dass sie die Strahlung sehr gut abschirmen.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon benutzen, verwenden Sie den Lautsprecher und halten Sie das Telefon mindestens einen Meter von sich entfernt. Versuchen Sie, Ihre Zeit am Handy radikal zu reduzieren. Ich benutze mein Handy in der Regel weniger als 30 Minuten im Monat, und das vor allem, wenn ich unterwegs bin. Verwenden Sie stattdessen VoIP-Software-Telefone, die Sie über eine kabelgebundene Verbindung mit dem Internet nutzen können, oder noch besser, verwenden Sie ein Festnetztelefon.

Allgemeine Haushaltssanierung

Wenn Sie noch einen Mikrowellenherd verwenden, sollten Sie ihn durch einen Dampfkonvektionsherd ersetzen, der Ihre Speisen genauso schnell und viel sicherer erhitzt.

Vermeiden Sie die Verwendung von „intelligenten“ Geräten und Thermostaten, die auf drahtlose Signale angewiesen sind. Das gilt auch für alle neuen „intelligenten“ Fernsehgeräte. Sie werden als intelligent bezeichnet, weil sie ein Wi-Fi-Signal aussenden, das Sie im Gegensatz zu Ihrem Computer nicht abschalten können. Erwägen Sie, stattdessen einen großen Computermonitor als Fernseher zu verwenden, da dieser kein Wi-Fi-Signal aussendet.

Ersetzen Sie CFL-Glühbirnen durch Glühbirnen. Am besten entfernen Sie alle Leuchtstofflampen aus Ihrem Haus. Sie strahlen nicht nur ungesundes Licht aus, sondern übertragen auch Strom auf Ihren Körper, wenn Sie sich in der Nähe der Glühbirnen aufhalten.

Dimmschalter sind eine weitere Quelle für schmutzigen Strom, daher sollten Sie lieber normale Ein- und Ausschalter als Dimmschalter installieren.

Lehnen Sie intelligente Stromzähler ab, solange Sie können, oder bauen Sie eine Abschirmung an einen vorhandenen intelligenten Stromzähler an, von denen einige die Strahlung nachweislich um 98 % bis 99 % reduzieren.

Artikel als PDF:

