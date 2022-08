Weltwirtschaftsforum fordert Verschmelzung von menschlicher und künstlicher Intelligenz zur Zensur von „Hassreden“ und „Fake-News“

Vielleicht sollten sie sich einfach an die Wirtschaft halten.

Obwohl niemand danach gefragt hat, spricht sich das Weltwirtschaftsforum jetzt für die Verschmelzung von menschlicher und künstlicher Intelligenz aus, um „Hassreden“ und „Fake-News“ im Internet zu zensieren, bevor sie überhaupt gepostet werden dürfen.

Ein auf der offiziellen WEF-Website veröffentlichter Bericht warnt unheilvoll vor der „dunklen Welt der Online-Schäden“.

Aber das globalistische Gremium, das von dem Comic-Bond-Bösewicht Klaus Schwab geleitet wird, hat eine Lösung.

Sie wollen die „besten“ Aspekte menschlicher Zensur und maschineller Lernalgorithmen zusammenführen, um sicherzustellen, dass die Gefühle der Menschen nicht verletzt und regimefeindliche Meinungen auf schwarze Listen gesetzt werden.

„Durch die einzigartige Kombination von innovativer Technologie, der Sammlung von Informationen außerhalb von Plattformen und dem Können von Fachexperten, die wissen, wie Bedrohungsakteure arbeiten, kann eine skalierte Erkennung von Online-Missbrauch nahezu perfekte Präzision erreichen“, heißt es in dem Artikel.

NEW – Klaus Schwab's World Economic Forum proposes to automate censorship of "hate speech" and "disinformation" with AI fed by "subject matter experts."https://t.co/A4JDrh7RaK pic.twitter.com/LYqFhik3Wk — Disclose.tv (@disclosetv) August 11, 2022

Nach einer ganzen Reihe von Hokuspokus schlägt der Artikel abschließend „einen neuen Rahmen vor: Anstatt sich auf KI zu verlassen, um in großem Umfang zu erkennen, und auf Menschen, um Grenzfälle zu überprüfen, ist ein auf Intelligenz basierender Ansatz entscheidend“.

„Indem man von Menschen kuratierte, mehrsprachige, plattformfremde Intelligenz in Lernsets einbringt, wird KI in der Lage sein, nuancierte, neuartige Missbräuche in großem Umfang zu erkennen, bevor sie Mainstream-Plattformen erreichen. Durch die Ergänzung dieser intelligenteren automatischen Erkennung mit menschlichem Fachwissen zur Überprüfung von Grenzfällen und zur Identifizierung falsch positiver und negativer Ergebnisse und die anschließende Rückführung dieser Erkenntnisse in die Lernsets können wir eine KI mit eingebauter menschlicher Intelligenz schaffen“, heißt es in dem Artikel weiter.

Mit anderen Worten: Ihre freie Meinungsäußerung wird wahrscheinlich zensiert, bevor Sie sie überhaupt auf Social-Media-Seiten veröffentlichen können. Manche nennen das „präventive Zensur“.

Oder wie es das WEF ausdrückt: „Vertrauens- und Sicherheitsteams können Bedrohungen, die online entstehen, stoppen, bevor sie die Nutzer erreichen.“

Zweifellos wird ein zentraler Teil dieser „Fehlinformationen“ die scharfe Anprangerung des WEF selbst sein, da die Organisation dafür berüchtigt ist, ihre Kritiker auf Twitter zu blockieren.

Viele würden sich fragen, warum sich das Weltwirtschaftsforum inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise, einer bevorstehenden Energierationierung und einer weltweiten Rezession mit all dem beschäftigt.

Warum kümmern sie sich nicht einfach um die Wirtschaft?

„Man kann sich nie sicher sein, ob das Sprachrohr der in Davos ansässigen Elite mit seinen ausgefallenen „Lösungen“ und „Vorschlägen“ nicht nur dazu dient, bestehende oder neue Narrative zu verstärken, sondern auch, um fleißig zu sein und von den Geldgebern zu profitieren“, schreibt Didi Rankovic

„Nein – es ist nicht die galoppierende Inflation, die Energiekosten und sogar die Ernährungssicherheit in vielen Teilen der Welt. Dafür, wie sehr sich die Organisation der Globalisierung verschrieben hat, ist sie seltsam taub für das, was tatsächlich rund um den Globus passiert.“