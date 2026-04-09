Chris Hedges: Diplomatie am Ende: Warum der Waffenstillstand zerbrechen wird

Warum der Waffenstillstand zum Scheitern verurteilt ist

Es ist leider höchst unwahrscheinlich, dass das von Pakistan vermittelte Waffenstillstandsabkommen Bestand haben wird. Dafür gibt es zwei zentrale Gründe.

Erstens lehnt Israel ein Ende der Bombardierung der iranischen Infrastruktur entschieden ab. Diese Bombenkampagne ist Teil der israelischen Strategie, Iran in einen gescheiterten Staat zu verwandeln. Israel verfügt über die Fähigkeit, das Abkommen zu sabotieren – und tut dies bereits, indem es seine Angriffe auf den Libanon nicht einstellt.

Zweitens sind selbst die minimalen Forderungen Irans für die USA und Israel nicht akzeptabel. Diese Forderungen lassen sich nur durch erhöhten Druck durchsetzen – Druck, den Iran ausüben kann, indem es weiterhin Öl- und Gaslieferungen durch die Straße von Hormus blockiert und zentrale Infrastruktur in der Region ins Visier nimmt.

Iran fordert ein dauerhaftes und formalisiertes Ende der Feindseligkeiten, die Kontrolle über die Straße von Hormus, ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon, den Abzug der US-Militärbasen aus der Region, Reparationen für Kriegsschäden, das Recht auf nukleare Anreicherung sowie die Aufhebung sämtlicher Sanktionen gegen Iran.

Ich sehe nicht, dass Iran bei diesen Forderungen nachgeben wird – insbesondere, da es die Möglichkeit hat, die USA durch eine anhaltende Blockade der Straße von Hormus zum Einlenken zu zwingen. Das bedeutet: mehr Krieg und eine massive Belastung der Weltwirtschaft.

Dies ist ein Krieg, den Iran gewinnen kann. Und die iranische Führung weiß das.