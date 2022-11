CIA-Agenten, die bei der Vergewaltigung von Kindern ertappt wurden, dürfen frei herumlaufen, weil die Anklage „Staatsgeheimnisse enthüllen könnte“.

Mindestens 10 CIA-Agenten und Auftragnehmer, die bei sexuellen Aktivitäten mit Kindern erwischt wurden, durften frei herumlaufen, nachdem die Staatsanwaltschaft entschieden hatte, keine Anklage gegen die Pädophilen zu erheben, weil die Staatsanwaltschaft „Staatsgeheimnisse preisgeben könnte“.

Im vergangenen Dezember wurden durch mehrere FOIA-Klagen Hunderte von internen CIA-Berichten erhalten, die das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs von Kindern innerhalb der Agentur detailliert aufzeigten. Den Berichten zufolge wurden mindestens 10 Agenten und Auftragnehmer in Situationen des sexuellen Missbrauchs von Kindern erwischt – und dennoch haben die Bundesanwälte insgesamt keine Anklage erhoben.

Es ist fast ein Jahr her, seit diese Informationen veröffentlicht wurden, aber es gab keine Untersuchung und im Wesentlichen kein Interesse von irgendjemandem in DC oder dem politischen Establishment, sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Die meisten Fälle wurden zur Strafverfolgung an US-Anwälte verwiesen, aber in einem scheinbaren Quid-pro-quo-Szenario schickten die US-Anwälte die Fälle zurück an die CIA, um sie „intern zu bearbeiten“. Als Ergebnis dieses Szenarios haben diese kindermissbrauchenden Monster keine rechtlichen Konsequenzen. Dem Bericht zufolge verlieren sie höchstens ihren Job oder ihre Sicherheitsüberprüfung.

TFTP – Berichte : Von all diesen Monstern wurde nur ein einziges jemals eines Verbrechens angeklagt. Tatsächlich war diese eine Person laut dem Bericht der einzige bekannte Fall, in dem ein CIA-Mitarbeiter jemals wegen Sexualverbrechen an Kindern angeklagt wurde.

Auf die Frage nach dem ungeprüften Missbrauch weigerte sich die Behörde, näher darauf einzugehen, und erklärte lediglich, dass die CIA „ihre Verantwortung ernst nimmt, Angestellte der Bundesregierung zur Rechenschaft zu ziehen, die Bundesgesetze in unserem Zuständigkeitsbereich verletzen“.

Wie diese internen Dokumente zeigen, ist dies jedoch eindeutig nicht der Fall. Mehr noch, wie das völlige Desinteresse der Bundesanwaltschaft zeigt, wird es von niemandem ernst genommen.

Dem Bericht zufolge liegt der Grund dafür, diese CIA-Kinderräuber nicht wegen Verbrechen anzuklagen, darin, dass ihre Strafverfolgung potenzielle Staatsgeheimnisse preisgeben könnte. Wie Buzzfeed berichtet, charakterisierte der ehemalige Beamte, der die freigegebenen Berichte des Generalinspektors überprüfte, die Besorgnis der CIA-Anwälte wie folgt: „Wir können diese Leute nicht aussagen lassen, sie könnten versehentlich gezwungen werden, Quellen und Methoden offenzulegen.“

Der Beamte, der feststellte, dass die Agentur ein jahrzehntelanges Problem mit Kindesmissbrauchsbildern hatte, sagte, sie verstehe die Notwendigkeit, „sensible und geheime Wertpapiere“ zu schützen. Aber „für Verbrechen einer bestimmten Klasse, ob es nun ein Geheimdienst ist oder nicht, muss man sich einfach überlegen, wie man diese Leute strafrechtlich verfolgt.“

Doch das haben sie nicht. Stellen Sie sich vor, es war Ihr Kind, das von einem CIA-Agenten vergewaltigt wurde, und die Behörden sagen Ihnen, dass sie den Täter nicht strafrechtlich verfolgen können, weil er „Staatsgeheimnisse preisgeben könnte“.

Wenn es innerhalb der CIA so wichtige Staatsgeheimnisse gibt, dass Kinder ungestraft sexuell missbraucht werden können, ist es höchste Zeit, dass diese Organisation aufgelöst und beseitigt wird, da Kinder das Einzige sind, was wir eigentlich schützen sollten.

Leider wird dies jedoch wahrscheinlich nicht passieren, da dieses Problem in allen Regierungsbehörden weit verbreitet ist, was erklärt, warum sich niemand mit der CIA befasst.

Wie TFTP im Juli 2019 berichtete, ist das Problem, dass Regierungsbeamte schreckliche Bilder und Videos von Kinderpornografie auf offiziellen Computern des Verteidigungsministeriums ansehen, so außer Kontrolle geraten, dass überparteiliche Gesetze eingeführt werden mussten, um diese Praxis einzudämmen. Die Abgeordneten Abigail Spanberger (D-Va.) und Mark Meadows (RN.C.) führten Gesetze ein, um die Epidemie von Regierungsangestellten zu stoppen, die Kinderpornos über DOD-Netzwerke und -Geräte ansehen und teilen.

Laut einem Bericht in The Hill wurde das Ende des Missbrauchs des National Defense Network (END Network Abuse) im Zuge einer Untersuchung namens „Project Flicker“ eingeführt, die von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde durchgeführt wurde. Diese Untersuchung identifizierte über 5.000 Personen, darunter viele mit DOD-Angehörige, die Kinderporno-Websites abonniert hatten.