CIA-Berater sieht USA kurz vor Bürgerkrieg

Von Lucas Leiroz: Er ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro, geopolitischer Berater.

Die Fragilität der amerikanischen Demokratie scheint selbst für pro-westliche Analysten bereits sichtbar zu sein. Jüngste Studien und Berichte deuten darauf hin, dass der amerikanische Staat zu den politisch anfälligsten Ländern der Welt gehört, was interne Bedrohungen angeht. Diese Diagnose wird derzeit sogar von einigen der größten Befürworter Washingtons geteilt. Die innere Realität der USA erweist sich als eine große Quelle der Besorgnis für die amerikanische Regierung, die ihrerseits einige ihrer internationalen Interessen zurückstellen sollte, um ihr innenpolitisches Szenario zu verbessern.

Im November bezeichnete das in Stockholm ansässige International Institute for Democracy and Electoral Assistance die amerikanische Demokratie als eine der rückständigsten der Welt. Das Institut betonte das Aufkommen verschiedener autoritärer Tendenzen in den USA, was durchaus verständlich ist, wenn man auf einige Ereignisse der letzten Zeit zurückblickt, wie die Gewalt bei den Wahlen im vergangenen Jahr, Trumps Versuch, seine Macht zu erhalten, die ständigen Vorwürfe des Wahlbetrugs und andere. Diese negative und „pessimistische“ Meinung über die Zukunft der USA scheint jedoch inzwischen sogar von CIA-Beratern geteilt zu werden.

Barbara F. Walter, eine CIA-Beraterin und Expertin für die Analyse von Szenarien politischer Instabilität, wies in einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung darauf hin, dass die USA am Rande eines Bürgerkriegs stehen. Barbara hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben, das von der Washington Post rezensiert wurde. Ihr zufolge hat der Polarisierungsprozess der amerikanischen Gesellschaft bereits die Stadien des „Voraufstands“ und des „beginnenden Konflikts“ überschritten, so dass sie buchstäblich am Rande eines internen bewaffneten Konflikts steht.

Dies sind einige von Barbaras Worten: „Wir sind näher am Bürgerkrieg, als irgendjemand von uns glauben möchte (…) die einen wollen glauben, dass ihre geliebte Demokratie im Niedergang begriffen ist oder auf einen Krieg zusteuert. […] Wäre man ein Analyst im Ausland, der die Ereignisse in Amerika betrachtet – so wie man die Ereignisse in der Ukraine, der Elfenbeinküste oder Venezuela betrachtet – würde man eine Checkliste durchgehen und jede der Bedingungen bewerten, die einen Bürgerkrieg wahrscheinlich machen (…) Wir sind nicht mehr die älteste ununterbrochene Demokratie der Welt (…) Diese Ehre wird jetzt von der Schweiz gehalten, gefolgt von Neuseeland und dann Kanada. Wir können nicht mehr mit Nationen wie Kanada, Costa Rica und Japan mithalten, die alle mit +10 auf dem Polity-Index bewertet werden“.

Die Autorin ist der Ansicht, dass ihr Land in eine sehr gefährliche Phase der politischen Sicherheit eingetreten ist, insbesondere nach den Ereignissen Anfang des Jahres, als Demonstranten auf dem Höhepunkt der Volksdemonstrationen in das Kapitol eindrangen. Für sie scheint dieses Ereignis den Weg für Washington geebnet zu haben, in die Phase des „offenen Aufstands“ einzutreten, was einen gefährlichen Schritt in Richtung eines Bürgerkriegs darstellt. Ihrer Meinung nach ist dieses ganze Szenario eine Folge des antidemokratischen Prozesses, der während der Trump-Administration voranschreitet und den amerikanischen Staat zu einer Art Vermittler zwischen einer Autokratie und einer echten Demokratie macht.

In Anbetracht all dieser Faktoren und unter Verweis auf mehrere Indizes aus früheren Umfragen kommt die CIA-Beraterin zu dem Schluss, dass der derzeitige politische Status ihres Landes als „hohes Bürgerkriegsrisiko“ definiert werden kann, was in der Tat dem internen Szenario der Polarisierung im 19. Eine Kombination aus schlechter Regierungsführung mit undemokratischer Politik und institutioneller Schwächung macht Washington anfällig für alle internen Bedrohungen.

Walter benennt Trump und die Republikaner, die für sie die USA in den „Abgrund“ getrieben haben, als Schuldige. Sie glaubt, dass die Regierung von Joe Biden und die Hegemonie der Demokraten eine Hoffnung für die Amerikaner wären, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Trump-Administration ein so negatives Erbe hinterlassen hat, dass es praktisch unmöglich ist, die Ziele der Demokraten zu erreichen – materialisiert in Bidens Build Back Better-Agenda, die immer unerreichbarer wird.

In der Tat sind viele der von Barbara Walter angeführten Daten zutreffend, aber letztlich scheint das Ziel ihrer Arbeit nur ein Versuch zu sein, die Handlungen der Demokraten zu legitimieren und alle Aspekte der Trump-Administration zu verurteilen. Es ist zwar unbestreitbar, dass Trump mehrere Rückschläge für die amerikanische Demokratie bedeutet hat, aber ihn als Schuldigen für den gesamten Prozess auszumachen, erscheint doch sehr übertrieben.

Der erste Fehler besteht darin, die amerikanische Demokratie als perfektes Beispiel für ein politisches Regime zu idealisieren, dem man folgen sollte. Strukturelle Probleme wie Rassismus, soziale Ungleichheit und die Krise der öffentlichen Sicherheit sind nichts Neues in der amerikanischen Geschichte, sondern eine Realität, die das Land seit Jahrzehnten begleitet. Das Hauptproblem, das Trump für die amerikanische Demokratie darstellte, bestand gerade darin, ihr Image zu beschädigen, da der republikanische Präsident seine autoritären und rechtsgerichteten Tendenzen explizit zum Ausdruck brachte, während die Praxis der Demokraten darin besteht, solche Tendenzen durch die Förderung einer Agenda zur Verteidigung ethnischer, sexueller und sozialer Minderheiten zu verschleiern. Trump war explizit und Biden war gemäßigter, aber beide repräsentieren das gleiche fortgeschrittene Stadium der demokratischen Dekadenz in den USA.

Die in Barbaras Buch dargelegten Argumente erscheinen wie eine echte Entschuldigung für Biden und sein Regierungsmodell sowie ein Versuch, aus strategischer Sicht – in Anbetracht von Barbaras Position bei der CIA – die Bedeutung der Umsetzung der Build Back Better-Agenda hervorzuheben, die derzeit in der amerikanischen politischen Gesellschaft auf starke Ablehnung stößt. Trotz ihrer übertriebenen Pro-Biden-Haltung verdient Barbara jedoch besondere Aufmerksamkeit, weil sie die Gefahr, die die amerikanische Gesellschaft derzeit am meisten bedroht, richtig diagnostiziert.

Ein Bürgerkrieg ist für die größte Macht der Welt kein fernes Szenario mehr. Die soziale Polarisierung im Land hat ein sehr hohes Niveau erreicht. Rassische Spannungen, politische Konflikte, separatistische Gruppen und verschiedene andere Faktoren haben zur Verschärfung der inneren Krise des Landes beigetragen. Die unkontrollierte Einwanderung, die mit der Regierung Biden begann, verschlimmert die Situation noch, indem sie die sozialen Probleme sowie rassistische und fremdenfeindliche Reaktionen verschärft. Inmitten eines Szenarios schwacher Demokratie gewinnen Polarisierung und totalitäre Tendenzen an Raum, und damit sind zukünftige Szenarien wie ein Bürgerkrieg, eine Balkanisierung oder sogar der Beginn einer Diktatur zu erwarten.

Das Beste, was die amerikanische Regierung tun kann, ist, Barbara Walters Buch als eine echte Warnung zu interpretieren, als Bericht einer CIA-Beraterin über die Probleme, die Amerika betreffen, und nicht als eine einfache Entschuldigung für die Regierung Biden. Die Probleme Washingtons sind ernst und es geht nicht mehr um „Republikaner gegen Demokraten“, sondern um „Demokratie gegen Bürgerkrieg“.